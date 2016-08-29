Где я оказалась?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:34

Фиолетовая Дымка Просмотров: 892 Комментарии: 14 +18 Сегодня, 15:34 by

Недавно выбрались с компанией на шашлыки. В компании были и незнакомые мне люди. Сидим, общаемся. И тут один парень говорит своей девушке Ирине: "Расскажи свою историю, расскажи!" Ей явно неприятно ее вспоминать, она отнекивается. Но нам же любопытно, так что уговорили ее рассказать. История, по моему мнению, довольно жуткая. Делюсь ею и с вами.Дело было в августе прошлого года. К трем часам Ирине предстояло пойти на собеседование. Вышла заранее, решила прогуляться пешком. Городок у нас небольшой, живет она в центре, а место работы находится возле центра. Погода хорошая, городок зеленый, в листве утопает. Отчего же и не прогуляться? Заодно и морально к собеседованию подготовиться. Надо было пройтись по центральной улице, а затем свернуть на побочную.Идет она по центру, машины гудят; люди, разморенные жарой, мимо проходят; солнце светит. В общем, активная летняя жизнь. Ирина перешла дорогу и свернула на ту улицу. К слову сказать, она хоть и возле центра находится, но людей по ней мало ходит. Знаете, как в маленьких городках? Шумный, активный центр, а свернешь, и все - тишь да благодать.Задумавшись, она не сразу поняла, что произошло. Как она сказала, когда очнулась от своих мыслей, ее посетило странное ощущение, как будто атмосфера вокруг стала тягучей, "как ириска" (я даже ее процитирую). Вот идет она, еле передвигая ноги, и чувствует себя, как во сне, стойкое ощущение нереальности. И, говорит, все какое-то блеклое, как на выцветшей фотографии. Звуки все приглушенные. Даже яркое августовское солнце стало каким-то тусклым. Оглянулась по сторонам, а дома-то не те, все не то. Дома старые, как будто 19 века, прячутся под деревьями. Нет у нас возле центра таких улиц. А самое главное - удивительная разруха, как после революции, сказала она. Окна красивых домов выбиты, штукатурка обсыпалась, причудливые, узорчатые двери нараспашку. Заглядываешь в окна - а там темнота да затхлость. Ситуацию спасали зеленые раскидистые деревья. Но яркости не было, людей и машин - тоже. Ирине казалось, что она оказалась одна в этом странном мире. Я спросила ее, что она чувствовала в этот момент: страх, растерянность или что-то другое. Ирина ответила, что эмоции тоже как будто выцвели, притупились.Тут на лавочке возле одного такого дома она заметила старушку. Обычную такую старушку. В платочке, какой-то кофте да длинной юбке. Старушка выглядела вполне благообразно. И Ирина подошла к ней с вопросом, где она. Старушка обрадовалась, вскочила с лавочки, засуетилась и говорит: "Пойдем в дом, я тебе расскажу". Ирина заглядывает в распахнутую дверь дома, а там темнота да затхлость, и запах оттуда какой-то странный, неприятный, как от помойки. Она отвечает, что ей некогда, у нее собеседование. А бабулька ее уже за руку хватает да тянет в дом, приговаривая: "Пойдем, голубушка! Пойдем со мной! Я тебе все расскажу, чайком вкусным напою!" Хватка у бабки была железная. Ирина сначала поддалась. Говорит, что подумала, все равно на собеседование опаздывает, а тут такая бабушка приветливая. Старушка уже в дверях скрылась, Ирине только шаг осталось сделать. А тут снова этот мерзкий запах. И такой ее ужас накрыл. Она сравнивала это с чувством, когда мизинцем о кровать резко ударяешься. Осознание пришло, что все это очень странно, что это какая-то дикость и бред. Это придало ей сил вырваться из цепких рук. Вырвалась и побежала. Ну как сказать побежала - еле переставляя ноги в этой тягучей атмосфере. Бежала, не оглядываясь. Обычно во многих историях после того, как жертва вырывалась из рук, вслед раздавался полный отчаяния и злости крик, но тут за ее спиной была полная тишина. Только дверь захлопнулась с громким звуком.Сколько она так бежала - не помнит. Помнит, что бежала и рыдала. Тут резко выбегает за поворот, и снова по глазам бьет яркое солнце, уши закладывает от шума машин и голосов людей, тягучесть рассеивается: с ног как будто спадает по стопудовой гире. Смотрит: а она снова на той же центральной улице, практически в том же месте.Села на остановку, чтобы прийти в себя. Народ проходит, удивляется: сидит девушка, рыдает и трясется, как в ознобе. Кто-то подходит, спрашивает, нужна ли помощь. После того, как добрые люди дали попить водички, посмотрела в телефон. А время-то, оказывается, полтретьего! То есть бродила она по этой улице всего 10 минут, хотя казалось,что час точно прошел. Ну что делать? Вызвала такси, поехала на собеседование. Таксист, кстати, был крайне удивлен: там идти-то совсем недалеко, а девушка такси вызывает.На работу ее не взяли, видимо, удивил ее странный вид и сбивчивая речь. Ирина призналась, что была в какой-то мере этому рада. Не надо по той улице ходить, а то мало ли, опять история повторится.Вот и весь рассказ. Знаете, всем нам стало не по себе. Все часто ходят по этой улице. И каждый из нас может очутиться на ее месте, и неизвестно, кто как себя бы в этом случае повел. Кто-то, может, и согласился бы на предложение приветливой бабульки попить"вкусного чайку", и что бы с ним стало в итоге? Люди-то без вести пропадают, часто можно встретить объявления о помощи найти человека. Может, они тоже свернули не на "ту улицу"?

Ключевые слова: Странность улица бабушка авторская история

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