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Истории из жизни

Где я оказалась?

Недавно выбрались с компанией на шашлыки. В компании были и незнакомые мне люди. Сидим, общаемся. И тут один парень говорит своей девушке Ирине: "Расскажи свою историю, расскажи!" Ей явно неприятно ее вспоминать, она отнекивается. Но нам же любопытно, так что уговорили ее рассказать. История, по моему мнению, довольно жуткая. Делюсь ею и с вами.

Дело было в августе прошлого года. К трем часам Ирине предстояло пойти на собеседование. Вышла заранее, решила прогуляться пешком. Городок у нас небольшой, живет она в центре, а место работы находится возле центра. Погода хорошая, городок зеленый, в листве утопает. Отчего же и не прогуляться? Заодно и морально к собеседованию подготовиться. Надо было пройтись по центральной улице, а затем свернуть на побочную.

Идет она по центру, машины гудят; люди, разморенные жарой, мимо проходят; солнце светит. В общем, активная летняя жизнь. Ирина перешла дорогу и свернула на ту улицу. К слову сказать, она хоть и возле центра находится, но людей по ней мало ходит. Знаете, как в маленьких городках? Шумный, активный центр, а свернешь, и все - тишь да благодать.

Задумавшись, она не сразу поняла, что произошло. Как она сказала, когда очнулась от своих мыслей, ее посетило странное ощущение, как будто атмосфера вокруг стала тягучей, "как ириска" (я даже ее процитирую). Вот идет она, еле передвигая ноги, и чувствует себя, как во сне, стойкое ощущение нереальности. И, говорит, все какое-то блеклое, как на выцветшей фотографии. Звуки все приглушенные. Даже яркое августовское солнце стало каким-то тусклым. Оглянулась по сторонам, а дома-то не те, все не то. Дома старые, как будто 19 века, прячутся под деревьями. Нет у нас возле центра таких улиц. А самое главное - удивительная разруха, как после революции, сказала она. Окна красивых домов выбиты, штукатурка обсыпалась, причудливые, узорчатые двери нараспашку. Заглядываешь в окна - а там темнота да затхлость. Ситуацию спасали зеленые раскидистые деревья. Но яркости не было, людей и машин - тоже. Ирине казалось, что она оказалась одна в этом странном мире. Я спросила ее, что она чувствовала в этот момент: страх, растерянность или что-то другое. Ирина ответила, что эмоции тоже как будто выцвели, притупились.

Тут на лавочке возле одного такого дома она заметила старушку. Обычную такую старушку. В платочке, какой-то кофте да длинной юбке. Старушка выглядела вполне благообразно. И Ирина подошла к ней с вопросом, где она. Старушка обрадовалась, вскочила с лавочки, засуетилась и говорит: "Пойдем в дом, я тебе расскажу". Ирина заглядывает в распахнутую дверь дома, а там темнота да затхлость, и запах оттуда какой-то странный, неприятный, как от помойки. Она отвечает, что ей некогда, у нее собеседование. А бабулька ее уже за руку хватает да тянет в дом, приговаривая: "Пойдем, голубушка! Пойдем со мной! Я тебе все расскажу, чайком вкусным напою!" Хватка у бабки была железная. Ирина сначала поддалась. Говорит, что подумала, все равно на собеседование опаздывает, а тут такая бабушка приветливая. Старушка уже в дверях скрылась, Ирине только шаг осталось сделать. А тут снова этот мерзкий запах. И такой ее ужас накрыл. Она сравнивала это с чувством, когда мизинцем о кровать резко ударяешься. Осознание пришло, что все это очень странно, что это какая-то дикость и бред. Это придало ей сил вырваться из цепких рук. Вырвалась и побежала. Ну как сказать побежала - еле переставляя ноги в этой тягучей атмосфере. Бежала, не оглядываясь. Обычно во многих историях после того, как жертва вырывалась из рук, вслед раздавался полный отчаяния и злости крик, но тут за ее спиной была полная тишина. Только дверь захлопнулась с громким звуком.

Сколько она так бежала - не помнит. Помнит, что бежала и рыдала. Тут резко выбегает за поворот, и снова по глазам бьет яркое солнце, уши закладывает от шума машин и голосов людей, тягучесть рассеивается: с ног как будто спадает по стопудовой гире. Смотрит: а она снова на той же центральной улице, практически в том же месте.

Села на остановку, чтобы прийти в себя. Народ проходит, удивляется: сидит девушка, рыдает и трясется, как в ознобе. Кто-то подходит, спрашивает, нужна ли помощь. После того, как добрые люди дали попить водички, посмотрела в телефон. А время-то, оказывается, полтретьего! То есть бродила она по этой улице всего 10 минут, хотя казалось,что час точно прошел. Ну что делать? Вызвала такси, поехала на собеседование. Таксист, кстати, был крайне удивлен: там идти-то совсем недалеко, а девушка такси вызывает.

На работу ее не взяли, видимо, удивил ее странный вид и сбивчивая речь. Ирина призналась, что была в какой-то мере этому рада. Не надо по той улице ходить, а то мало ли, опять история повторится.

Вот и весь рассказ. Знаете, всем нам стало не по себе. Все часто ходят по этой улице. И каждый из нас может очутиться на ее месте, и неизвестно, кто как себя бы в этом случае повел. Кто-то, может, и согласился бы на предложение приветливой бабульки попить"вкусного чайку", и что бы с ним стало в итоге? Люди-то без вести пропадают, часто можно встретить объявления о помощи найти человека. Может, они тоже свернули не на "ту улицу"?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34 by Фиолетовая ДымкаПросмотров: 892Комментарии: 14
+18

Ключевые слова: Странность улица бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Elinor
Сегодня, 15:53
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 60
Ух, жуть какая. Не хотелось бы в такой ситуации оказаться
Зарегистрирован: 29.08.2016
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 16:02
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2212|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 554
Жуть какая! Действительно зашла бы за бабулькой, а что - секунды времени на это нужно, и не вернулась бы наверное из этого затхлого мирка. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 16:14
+3
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 662
Стыдно признаться, но почему-то, когда я иду на собеседование, так сильно нервничаю, что и у меня все обстановка во круг, тягучая как ириска. Никак не могу избавиться от нервов перед собеседованием:-) Тоже как в нереальности иду на ватных ногах, с опухшей головой.
После собеседования, все как рукой снимает, Мир становится нормальным:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#4 написал: conjure one
Сегодня, 16:19
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6469|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 628
Как говорят французы - "Cherchez la femme". А тут и искать не нужно - бабка во всем виновата) Не зря так за руку тянула, её проделки этот морок. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: Попутчица
Сегодня, 16:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 59
Интересно, где она оказалась? И что было б если бы пошла за бабулькой? Не хотелось бы оказаться в таком месте.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#6 написал: Долгопят
Сегодня, 16:43
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 621
Главное твердо сказать"Ай лю лю потом, мы на пароход опаздываем"..А то повадились, понимаешь , за руки хватать...чай, не казенные

а если серьезно- измененное сознание-физически здесь, психически-там. И страшно, и странно...
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#7 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 17:28
+3
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 306
Всем спасибо за комментарии! Ирина ничего предположить не смогла. Говорит, долго ломала голову, что это было. Но ничего в голову не пришло. Единственное, она была уверена, что могла оттуда и не вернуться. А может и вообще исчезнуть в каком- нибудь из этих жутких домов.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#8 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 17:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 306
Цитата: МертвецкиЖив
Стыдно признаться, но почему-то, когда я иду на собеседование, так сильно нервничаю, что и у меня все обстановка во круг, тягучая как ириска. Никак не могу избавиться от нервов перед собеседованием:-) Тоже как в нереальности иду на ватных ногах, с опухшей головой.
После собеседования, все как рукой снимает, Мир становится нормальным:-)

У меня тоже перед важными мероприятиями время тянется еле еле. Казалось бы столько дел передала, а время прошло всего ничего. Но это потому что я суетиться начинаю, чтобы не думать о плохом и не накручивать себя))
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:47
+2
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Репутация: (1626|-1)
Публикаций: 79
Комментариев: 5 035
Слышала что-то такое по телевизору. Но он там ехал по трассе, потом зачем то остановился. Забрел в какую то деревню. Там тоже бабка в дом заманила, чем то угощала. А ему это столь противоестественно показалось,,что всё- таки встал и ушёл. Ещё и козел у бабки был. Вернулся он в свою реальность.
Но похоже, его всё равно настигли. Спустя некоторое время нашли его в собственной квартире мертвым.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#10 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 18:04
+2
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Репутация: (28|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 306
Цитата: зелёное яблочко
Слышала что-то такое по телевизору. Но он там ехал по трассе, потом зачем то остановился. Забрел в какую то деревню. Там тоже бабка в дом заманила, чем то угощала. А ему это столь противоестественно показалось,,что всё- таки встал и ушёл. Ещё и козел у бабки был. Вернулся он в свою реальность.
Но похоже, его всё равно настигли. Спустя некоторое время нашли его в собственной квартире мертвым.


Жуть какая. Но тут я думаю все-таки другой случай. Если б старушка заманила - то не жилец она была бы точно, я думаю. А тут смогла убежать ,и от смерти такой, в том числе. Так, что думаю, все у Ирины будет отлично.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#11 написал: FromSiberia
Сегодня, 19:31
+2
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Репутация: (60|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 596
"А самое главное - удивительная разруха, как после революции" +++++++++++++++++ :)))))))))))))))

Интересное приключение, хорошо, что окончилось благополучно.

Очень мне интересно в таких случаях вот что. Похоже, что если бы Ирина пошла за бабулькой в дом, в этом мире ее больше никто бы никогда не видел. Но это с нашей точки зрения... была бы еще одна пропавшая без вести девушка, для кого-то горе, для кого-то висяк, для кого-то таинственный случай и повод пощекотать нервишки. А что бы стало с самой Ириной? Возможно, бабуля бы ее тупо слопала... а вдруг нет? Какой бы стала ее жизнь, кем бы стала она? Пропавшие без вести на то и пропавшие, что никому о себе ничего не расскажут уже. А ведь интересно.
Но лично я проверять не собираюсь.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#12 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 20:24
0
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Репутация: (28|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 306
Цитата: FromSiberia
"А самое главное - удивительная разруха, как после революции" +++++++++++++++++ :)))))))))))))))

Интересное приключение, хорошо, что окончилось благополучно.

Очень мне интересно в таких случаях вот что. Похоже, что если бы Ирина пошла за бабулькой в дом, в этом мире ее больше никто бы никогда не видел. Но это с нашей точки зрения... была бы еще одна пропавшая без вести девушка, для кого-то горе, для кого-то висяк, для кого-то таинственный случай и повод пощекотать нервишки. А что бы стало с самой Ириной? Возможно, бабуля бы ее тупо слопала... а вдруг нет? Какой бы стала ее жизнь, кем бы стала она? Пропавшие без вести на то и пропавшие, что никому о себе ничего не расскажут уже. А ведь интересно.
Но лично я проверять не собираюсь.

Я уже где то писала, что неизвестность пугает. Столько вариантов можно придумать, что бы с ней стало. И все они с плохим исходом.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#13 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 22:07
+3
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Комментариев: 386
Офигительная история!Со мной такое тоже приключилась,давно правда..и воздух тягучий с облупленными домами тоже были!!!.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#14 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 22:41
0
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Публикаций: 12
Комментариев: 306
Цитата: Olga-Viculia
Офигительная история!Со мной такое тоже приключилась,давно правда..и воздух тягучий с облупленными домами тоже были!!!.

Напишите об этом, пожалуйста. Очень интересно что это за феномен
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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