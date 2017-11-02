Мама

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 776 Комментарии: 14 +29 Вчера, 16:08 by

А самое необычное, что я видела, случилось, когда мне было 9 лет.Моя мама тем летом лежала в больнице: ей делали тяжелую полостную операцию под длительным наркозом в течение многих часов. Папа мой, то ли от горя, то ли от горькой свободы, но часто где-то задерживался, приходил очень поздно, а бывало, и хорошо выпившим. А я что, ребенок еще. Поедем маму проведывать, она плачет: "Ты не голодная? Ты там хоть горячее ешь или всухомятку питаешься? Ты гигиену соблюдаешь?" Папу вычитывает, чтобы он не пил, контролировал меня, поддерживал чистоту, чтобы мы мыли посуду, стирали. Я, помню, даже сердилась: "От ей не все равно - мы же не жалуемся!"Однажды очень поздним летним вечером, когда папы не было дома, а я уже нагулялась вволю, показалось мне, наконец, что у нас грязно в квартире. И я в 11 вечера затеяла генеральную уборку. Ночь на дворе, все соседи уже спят, а я убираюсь. Помыла подоконники, затем перемыла посуду, подмела, взялась за мытье полов. Когда домывала в спальне, естественно, пришлось залезть под кровать. Когда я вылезла из-под кровати с тряпкой в руках, разогнулась и подняла голову... передо мной стояла мама!Она была в своем любимом халатике, руки держала сложенными и при этом укоризненно качала головой. Это был всего один миг, мгновенное видение, но потрясение было столь огромным, что я закричала, и словно какая-то сила бросила меня назад. Я упала на ведро с водой, больно ударилась, вода разлилась. Сидя в луже и потирая ушибленное плечо, я мелко тряслась и горько плакала.От испуга, конечно, прежде всего. А потом уже и от того, что я соскучилась за мамой; от того, что нам все-таки очень плохо без нее, а еще от того, что она и сама никогда не делала уборку ночью и мне всегда запрещала. Она говорила, что наши бабушки так ее учили, что-то там о нечисти, и что ночью все равно плохо видно пыль.Когда мама выписалась, я ей рассказала о том видении. "Я все время думала о тебе, о том, что ты там делаешь, спишь уже в такое время или гоняешь, как щенок бездомный, где-то без присмотра. Конечно, я никогда бы не подумала, что ты решишься ночью, одна, в пустом доме мыть полы. Тебе что, днем некогда было?" Конечно, мне было некогда, я была занятым человеком: мне нужно было сбегать к папе на работу, к маминым подругам на работу, погулять во дворе со своими подружками до тех пор, пока их мамы нас не разгонят.А еще я много позже узнала, что мама перед тем, как лечь в больницу, попросила всех своих подруг, чтобы они зазывали меня к себе и кормили горячим, чтобы смотрели за тем, как я одета. А мне и невдомек было, почему меня все соседки по очереди в гости зовут, кормят борщами, косички красиво заплетают...Полвека уже прошло, а то видение до сих пор словно впечатано в мозг, в глаза. Я даже халат этот до сих пор помню до мельчайших деталей, прическу мамину на тот момент - лучше фотографии! Никогда больше подобного со мной не происходило. Поразительно-явственное, а не призрачное или прозрачное видение. Или что это было?Автор - Средняя школа.

Ключевые слова: Мама больница операция дом ночная уборка видение испуг детство память

Другие, подобные истории: