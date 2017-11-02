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Истории из жизни

Мама

А самое необычное, что я видела, случилось, когда мне было 9 лет.

Моя мама тем летом лежала в больнице: ей делали тяжелую полостную операцию под длительным наркозом в течение многих часов. Папа мой, то ли от горя, то ли от горькой свободы, но часто где-то задерживался, приходил очень поздно, а бывало, и хорошо выпившим. А я что, ребенок еще. Поедем маму проведывать, она плачет: "Ты не голодная? Ты там хоть горячее ешь или всухомятку питаешься? Ты гигиену соблюдаешь?" Папу вычитывает, чтобы он не пил, контролировал меня, поддерживал чистоту, чтобы мы мыли посуду, стирали. Я, помню, даже сердилась: "От ей не все равно - мы же не жалуемся!"

Однажды очень поздним летним вечером, когда папы не было дома, а я уже нагулялась вволю, показалось мне, наконец, что у нас грязно в квартире. И я в 11 вечера затеяла генеральную уборку. Ночь на дворе, все соседи уже спят, а я убираюсь. Помыла подоконники, затем перемыла посуду, подмела, взялась за мытье полов. Когда домывала в спальне, естественно, пришлось залезть под кровать. Когда я вылезла из-под кровати с тряпкой в руках, разогнулась и подняла голову... передо мной стояла мама!

Она была в своем любимом халатике, руки держала сложенными и при этом укоризненно качала головой. Это был всего один миг, мгновенное видение, но потрясение было столь огромным, что я закричала, и словно какая-то сила бросила меня назад. Я упала на ведро с водой, больно ударилась, вода разлилась. Сидя в луже и потирая ушибленное плечо, я мелко тряслась и горько плакала.

От испуга, конечно, прежде всего. А потом уже и от того, что я соскучилась за мамой; от того, что нам все-таки очень плохо без нее, а еще от того, что она и сама никогда не делала уборку ночью и мне всегда запрещала. Она говорила, что наши бабушки так ее учили, что-то там о нечисти, и что ночью все равно плохо видно пыль.

Когда мама выписалась, я ей рассказала о том видении. "Я все время думала о тебе, о том, что ты там делаешь, спишь уже в такое время или гоняешь, как щенок бездомный, где-то без присмотра. Конечно, я никогда бы не подумала, что ты решишься ночью, одна, в пустом доме мыть полы. Тебе что, днем некогда было?" Конечно, мне было некогда, я была занятым человеком: мне нужно было сбегать к папе на работу, к маминым подругам на работу, погулять во дворе со своими подружками до тех пор, пока их мамы нас не разгонят.

А еще я много позже узнала, что мама перед тем, как лечь в больницу, попросила всех своих подруг, чтобы они зазывали меня к себе и кормили горячим, чтобы смотрели за тем, как я одета. А мне и невдомек было, почему меня все соседки по очереди в гости зовут, кормят борщами, косички красиво заплетают...

Полвека уже прошло, а то видение до сих пор словно впечатано в мозг, в глаза. Я даже халат этот до сих пор помню до мельчайших деталей, прическу мамину на тот момент - лучше фотографии! Никогда больше подобного со мной не происходило. Поразительно-явственное, а не призрачное или прозрачное видение. Или что это было?

Автор - Средняя школа.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:08
Вчера, 16:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 776Комментарии: 14
+29

Ключевые слова: Мама больница операция дом ночная уборка видение испуг детство память

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Вчера, 18:11
+9
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 118
Комментариев: 1 550
В истории о связи матери и ребёнка верю, потому что это все не просто так. Ну не может ребёнок вырости в теле женщины и не иметь с ней связи. Если мама любит ребенка( как здесь), эта связь только усиливается с годами.
История зацепила. Поведением отца. Мама такая беспомощная в этой больнице, представляю себе ее состояние. Не удивительно, что она хоть так пришла присмотреть за ребёнком. Фу таким быть, как этот «папа».
Зарегистрирован: 2.11.2017
       
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 18:27
+2
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Публикаций: 11
Комментариев: 293
Могло привидиться от усталости, да плюс у ГГ ещё и совесть взыграла, понимала же, что мама за это ругала. Вот и наложилось одно на другое.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: Sniff
Вчера, 18:35
+2
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Репутация: (120|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 170
Я верю в фантом мамы, но очень сильно сомневаюсь, что девятилетний ребенок в 11 часов вечера, за весь день набегавшийся и уставший, будет мыть полы. И еще в одиночестве, когда по всем углам Буки сидят)

Плюс поставила, тем не менее.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:59
+5
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Публикаций: 79
Комментариев: 4 978
Мама пришла, потому что так поздно дочь полы мыла. Или оттого, что папаша непутевый какой-то.
Хорошо, что мать поправилась, а то при таком родителе, бедная девчушка… Аж сердце кровью обливается.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: conjure one
Вчера, 19:20
+9
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Публикаций: 43
Комментариев: 2 622
У меня мама тоже была очень заботливая, иногда это даже раздражало. Но сейчас, с её уходом, этой заботы ох как не хватает. Даже несмотря на то, что я давно взрослый дядька. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#6 написал: marzzz
Вчера, 21:08
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (507|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 656
И поплыли воспоминания....

В детстве никогда не оставалась дома одна. Мама работала в смену, отец - по обычной пятидневке, поэтому дома родители были всегда по вечерам и ночам, либо вместе, либо один отец. В первый раз столкнулась с перспективой остатся одной на ночь в 15 лет. Мать была в ночную смену две ночи подряд, отец загремел в больницу. Вроде, взрослая деваха, но в первый раз всегда страшно. "Выклянчила" на ночь соседку. Юльке тогда было около восьми лет, сомнительная защита, но уснули мы с ней, крепко обнявшись. Для нее - приключение, для меня - живое теплое тельце рядом, поэтому относительное спокойствие. Да, несмотря на почти восмилетнюю разницу, мы крепко дружили, я была у нее практически старшей сестрой, а она - моим ангелочком, который умеет любить просто так, без оглядки и повода.
На вторую ночь я загуляла. Пришла поздно. Юлька уже дрыхла без задних ног, бабуля не стала ее будить. Вот тут началось!!! Я так же, как героиня истории, убиралась всю ночь! Презрев все правила, внушаемые с детства матушкой о том, что полы на ночь мыть нельзя, я драила их на карачках и с особым остервенением, распевая песни с перепугу! Уснуть не могла даже под страхом смертной казни. Затеяла стирку. Машинки тогда были активаторного типа. Полоскать приходилось руками. В пять утра соседка выглянула на балкон, а на моем балконе уже белье трепалось на ветру!
Мама пришла поздно, в 10 утра. Вот тут я и отключилась...
Во второй раз ночевала одна в квартире у мужа. Они уехали на похороны деда в Подмосковье. На два дня. Я была глубоко беременной, оставалось чуть меньше месяца до родов. Ночевала в спальне у свекрови. Пардон, в связи с приличным сроком постоянно испытывала позывы, бегала по малой нужде исправно каждые пару часов. Естественно, с песнЯми во все горло! Свет горел по всей квартире. Фейерверк! Конечно, практически не спала обе ночи. Панический ужас.
В третий раз остаться одной пришлось ... слегка за сорок. После смерти мужа. Так совпало, что всю жизнь я ночевала в квартире с детьми, с мужем. А тут дети на даче с бабушкой, а я - одна! Отвратительное состояние. Прислушиваешься к каждому шороху. Только начинаешь проваливаться в сон, тут же вскакиваешь. Утром разбитая, как старая развалюха.
Но, слава богу, за все три случая ночёвки по принципу "один дома" никакие хни меня не донимали. Ни мама, ни папа, ни муж - ни живые, ни мертвые - по ночам передо мной не воплощались! Иначе сейчас тут не строчила бы сочувствующий ребенку комментарий. Умерла бы со страху!

Люди ко всему привыкают. И ночевать в пустой квартире можно привыкнуть. Когда-нибудь. Но ко всяким проявлениям потустороннего или воображаемого лучше не привыкать. Гнать их, эти образы! Тем более, близких людей. Близкие должны быть только живыми и во плоти. Все остальное, призрачное, - проявление опасное и не всегда дружелюбное.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:14
+1
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Репутация: (1622|-1)
Публикаций: 79
Комментариев: 4 978
Цитата: marzzz
три случая ночёвки

Мне было страшно только в частном доме. Разок одна ночевала. Ни шорохов, ничего, а не по себе. В многоквартирных не боюсь, опыт большой.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#8 написал: marzzz
Вчера, 21:56
+2
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Репутация: (507|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 656
Цитата: зелёное яблочко
опыт большой.

И опыт - сын ошибок трудных....
Я всегда говорю: и будет с каждым разом всё лучшее и лучшее. stuck_out_tongue_winking_eye
Конечно, взрослым дядькам и теткам боятся не солидно. Но я боюсь и не стыдно. Потому что опыта нет. Боишься своих ощущений. Мир в ночи слишком осязаем. Уши как локаторы, нюх как у собаки. Вон, зрение у иных тоже подводит, глючить начинает. И ведь самое смешное, что всех забот - лечь да поспать. А вот не спится.... yaaah
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#9 написал: stahlratte
Вчера, 22:11
+2
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Публикаций: 5
Комментариев: 244
В одиноких ночевках спасают:
1. минимум два кота, один из них обязательно с дурнинкой
2. включенный везде свет
3. включенный телевизор
Но все равно не по себе и каждый раз морально готовлюсь, но не помогает. Пока, тьфу-тьфу, ночевалось спокойно. Один раз даже 2 недели одна жила, пока муж в командировке был, неприятно, но пережила как-то. А вот в родительской квартире ни за что одна бы не осталась, даже с котами
Зарегистрирован: 18.01.2013
#10 написал: Fleur Delacour
Вчера, 22:23
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Папу мама выбрала так себе, а вот подружки хорошие
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#11 написал: supik
Сегодня, 04:15
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Комментариев: 470
Цитата: marzzz
И поплыли воспоминания....

.


вы прям как я , я тоже трусиха и сплю со светом, пусть даже собака спит в соседней комнате, НО ночник должен быть включен...
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#12 написал: Talisha
Сегодня, 06:16
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Комментариев: 3 667
Мамины мысли о ней материализовали её дух:)
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#13 написал: Попутчица
Сегодня, 13:45
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Часто убираюсь вечерами, в другое время не всегда получается. Даже не знала, что нельзя.
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#14 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:43
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 321
Мама очень хорошая, похожа на мою, такая же заботливая... А папа мой говорил, что полы вечером лучше не мыть, так как кого то из дома "вымываешь" (примета такая от его мамы, моей бабушки).
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
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