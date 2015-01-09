Без тени

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 78 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:23 by

Всем здравствуйте! Может, кто-то сталкивался с подобным? Пишу первый раз, поэтому не судите строго.Это было в 2005 году, летом. Мы с подругой решили прогуляться в соседнюю деревню к ее двоюродному брату. Сейчас поясню для понимания местность.Наша деревня находится на берегу реки Осётр, а та деревня, в которую решили сходить, — на другом берегу этой реки. Берега соединяет мост, обычный, бетонный. И дальше до этой деревни 2 пути: первый — по асфальту — в окружную, ну час пути не спеша, второй — на прямую — по берегу, минут 15-20.Мы пошли вторым путём. Добрались благополучно. Просидели, проболтали до 2-х ночи. Надо идти домой. Страшно не было, совсем, все же рядом, чего бояться? Мы потихоньку двинулись к окраине деревни. Шли, смеялись, разговаривали. Ночь тёплая, луна, помню, яркая такая была, прямо все-все видно, даже вдаль.Стали подходить к грибной ферме, она в начале деревни у дороги стоит, а напротив, от дороги, метрах в 100-150, — кладбище. Обычное деревенское кладбище, никогда про него никаких дурных рассказов не слышали. Подошли к ферме, пожелали брату подруги доброй ночи и пошли. Не прошли и несколько шагов, как я краем глаза заметила движение с правой стороны, со стороны этого кладбища. Что-то с неимоверной скоростью двигалось в нашу сторону. Я и голову повернуть не успела, как эта хрень выскочила на дорогу прямо перед нами и рванула к ферме, в бурьян. Подруга завизжала так, что у меня уши чуть не отвалились, и метнулась к брату с дикими криками. Я стояла, как вкопанная, и пыталась понять, что сейчас было. Когда ЭТО выскочило на дорогу, я успела заметить, что было оно все чёрное, вот просто чёрное. Как бы вам объяснить? Представьте свою тень, только густую, чёрную, как смола. Вот ЭТО было таким. И ОНО не отбрасывало тень. То есть, у меня и подруги тень была, а у ЭТОГО не было… совсем.Меня мелко затрясло, я повернулась в сторону подруги и ее брата, пошла к ним. Брат уже расспрашивал подругу, что случилось, она только рыдала у него на шее. Тогда он меня спросил. Я рассказала, что видела. Он не поверил. Я предложила самому посмотреть. Мы пошли к бурьяну, в который ломанулась ЭТА тень. В зарослях крапивы и полыни под 2 метра слышались шорохи. Брат подруги крикнул, что если там кто-то есть, то лучше ему вылезти оттуда, или он швырнет в кусты кирпич и не промахнется. Ответа не последовало. Тогда он метнул камень. Звук был, будто камень ударился о что-то мягкое. Через секунду бурьян заходил ходуном, и возле стены этой фермы вылезло ЭТО. Силуэт — как у обычного человека, только нет глаз, рта, ноздрей… никаких мелких деталей. В свете луны ОНО не отбрасывало тень на кирпичную стену фермы. Увидели это уже все вместе. И тут ОНО рвануло за угол и вприпрыжку сигануло в овраг за фермой, к реке. В этот овраг и пьяный дурак не полез бы: там заросли крапивы и борщевика высоченные, и камни от разваленной пристройки фермы. А ЭТОТ сиганул. Брат подруги только и смог вымолвить: «Что это такое было?» Трясло уже всех…От греха подальше решили пойти обратно к дому. Там ещё раз все обсудили. Никто из нас не знал, что это за явление. Если кто-то пытался пошутить, то это отпадает сразу - некому просто. В этой деревне нет таких людей, которые не отбрасывают тень. Так и просидели до рассвета.Может, кто-то из вас видел подобное?Автор - Юлия.

Ключевые слова: Деревня река мост ночь деревенское кладбище страх

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