Не стоит лезть в заброшку

Новость отредактировал Qusto - 19-04-2019, 15:37

Sniff Просмотров: 1 783 Комментарии: 29 +26 19-04-2019, 15:37 by

Моей дочке было тогда лет девять, стоял июль месяц, и, естественно, домой ее с улицы было не загнать. В принципе, мы особо и не старались; район тихий, частный сектор везде, даже машины редко ездят, компания большая, пусть лучше дети гуляют, чем за компом сидеть. Единственное требование было - отвечать на звонки, ну и не уходить далеко от дома.И вот как-то я ей звоню, она не отвечает, выключен телефон или вне сети. Ну, думаю, поросенок, ушла и не зарядила... или не слышит. Звоню подруге, вместе же бегают, у нее такая же песня. Начала, естественно, волноваться, где они лазят, что некогда ответить. Ну, часа через два дозвонилась, на нервах уже: "Быстро домой! Никаких". "Ну, мааама!" Сами знаете, как оно бывает.Приходит красавица моя и с порога:- Мусик, не ругайся, я не могла ответить, связи не было.- Что, и у Эдитки не было?- Ни у кого не было, мы хотели позвонить и не могли.Тут я уже начала расспрашивать по пунктам, что и как, и вот что доча рассказала:Они, как обычно, гуляли своей сложившейся компанией, поиграли в мяч, потом решили пойти глянуть, не созрела ли алыча возле пруда. А дальше Артур предложил залезть в старое здание, где раньше была контора автоколонны. Там, конечно, и огорожено было, и двери закрыты, но это же не преграда, через заборчик перелезть можно, а там и окно с разбитым стеклом нашлось.Честно говоря, я их понимала, сама бы с удовольствием полазила в какой-нибудь развалине, но вслух, конечно, сказала: " Что же вы за дети, разве можно так делать - куда попало забираться!"А дочка продолжила свой рассказ: "Мам, там так интересно, плакаты на стенках и в одной комнате шкаф с разными бумагами, мы себе тоже взяли. А Артур нашел машинку, на которой печатают, как на клавиатуре, только она поломанная"Вот они там гуляли, набрали разной ерунды, вроде старых ведомостей, карандашных огрызков и прочих ценностей, собрались уже через то же разбитое окно выбираться наружу, как увидели еще одну необследованную комнату. Зашли, посмотрели, ничего интересного, собрались выходить, а дверь не открывается. Артур, самый старший из них, дергал и пинал. И никак.- Может, захлопнулась?- Мам, да там даже замка не было.Потом они эту дверь все вместе пытались открыть, и ничего у них не получалось, как будто кто-то держал ее снаружи. Решили отдохнуть, а потом еще попробовать, а пока домой позвонить, у всех же родители беспокоятся. И тут выяснилось, что ни у кого нет сети, хотя операторов у них было четыре разных на три телефона. Надо сказать, что у нас проблем со связью вообще тогда не замечалось, а тут такая картина - ни один не ловит.Тут смелая компания приуныла: выйти не получается, домой не дозвониться, даже папа ничей на выручку не придет. Уже и губы дрожат, и глаза мокрые, а что делать, непонятно.- Мам, и тут Юра (самый младший, в первый класс собирался идти) встал и говорит: "Все, хватит, сейчас она откроется!" К двери подошел и просто рукой ее толкнул немножко, и она открылась! А мы как побежали скорее к окну и вылезли через него.Я ребенку объяснила, конечно, что так делать нельзя, опасно, сторож может увидеть, и все такое. Но дверь мне эта совсем не понравилась, почему она не хотела открываться? Что ребенок там был, это точно, разную ерунду она с собой принесла. Да и вранья за ней не наблюдалось. Кстати, Эдитка повторила этот рассказ - и про дверь, и про телефоны, и про Юру. Вот так как-то.

Ключевые слова: Дети контора заброшка телефон авторская история

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