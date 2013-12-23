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Истории из жизни

Не стоит лезть в заброшку

Моей дочке было тогда лет девять, стоял июль месяц, и, естественно, домой ее с улицы было не загнать. В принципе, мы особо и не старались; район тихий, частный сектор везде, даже машины редко ездят, компания большая, пусть лучше дети гуляют, чем за компом сидеть. Единственное требование было - отвечать на звонки, ну и не уходить далеко от дома.

И вот как-то я ей звоню, она не отвечает, выключен телефон или вне сети. Ну, думаю, поросенок, ушла и не зарядила... или не слышит. Звоню подруге, вместе же бегают, у нее такая же песня. Начала, естественно, волноваться, где они лазят, что некогда ответить. Ну, часа через два дозвонилась, на нервах уже: "Быстро домой! Никаких". "Ну, мааама!" Сами знаете, как оно бывает.

Приходит красавица моя и с порога:
- Мусик, не ругайся, я не могла ответить, связи не было.
- Что, и у Эдитки не было?
- Ни у кого не было, мы хотели позвонить и не могли.

Тут я уже начала расспрашивать по пунктам, что и как, и вот что доча рассказала:

Они, как обычно, гуляли своей сложившейся компанией, поиграли в мяч, потом решили пойти глянуть, не созрела ли алыча возле пруда. А дальше Артур предложил залезть в старое здание, где раньше была контора автоколонны. Там, конечно, и огорожено было, и двери закрыты, но это же не преграда, через заборчик перелезть можно, а там и окно с разбитым стеклом нашлось.

Честно говоря, я их понимала, сама бы с удовольствием полазила в какой-нибудь развалине, но вслух, конечно, сказала: " Что же вы за дети, разве можно так делать - куда попало забираться!"

А дочка продолжила свой рассказ: "Мам, там так интересно, плакаты на стенках и в одной комнате шкаф с разными бумагами, мы себе тоже взяли. А Артур нашел машинку, на которой печатают, как на клавиатуре, только она поломанная"

Вот они там гуляли, набрали разной ерунды, вроде старых ведомостей, карандашных огрызков и прочих ценностей, собрались уже через то же разбитое окно выбираться наружу, как увидели еще одну необследованную комнату. Зашли, посмотрели, ничего интересного, собрались выходить, а дверь не открывается. Артур, самый старший из них, дергал и пинал. И никак.

- Может, захлопнулась?
- Мам, да там даже замка не было.

Потом они эту дверь все вместе пытались открыть, и ничего у них не получалось, как будто кто-то держал ее снаружи. Решили отдохнуть, а потом еще попробовать, а пока домой позвонить, у всех же родители беспокоятся. И тут выяснилось, что ни у кого нет сети, хотя операторов у них было четыре разных на три телефона. Надо сказать, что у нас проблем со связью вообще тогда не замечалось, а тут такая картина - ни один не ловит.

Тут смелая компания приуныла: выйти не получается, домой не дозвониться, даже папа ничей на выручку не придет. Уже и губы дрожат, и глаза мокрые, а что делать, непонятно.

- Мам, и тут Юра (самый младший, в первый класс собирался идти) встал и говорит: "Все, хватит, сейчас она откроется!" К двери подошел и просто рукой ее толкнул немножко, и она открылась! А мы как побежали скорее к окну и вылезли через него.

Я ребенку объяснила, конечно, что так делать нельзя, опасно, сторож может увидеть, и все такое. Но дверь мне эта совсем не понравилась, почему она не хотела открываться? Что ребенок там был, это точно, разную ерунду она с собой принесла. Да и вранья за ней не наблюдалось. Кстати, Эдитка повторила этот рассказ - и про дверь, и про телефоны, и про Юру. Вот так как-то.

Новость отредактировал Qusto - 19-04-2019, 15:37
19-04-2019, 15:37 by SniffПросмотров: 1 783Комментарии: 29
+26

Ключевые слова: Дети контора заброшка телефон авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
19 апреля 2019 16:00
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (1609|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 4 948
Читала я про неоткрывающубся дверь, хотя она и не заперта. Женщина рассказывала,,что к соседке престарелой сын приехал, а войти не мог. Как уж они выяснили, что дверь не заперта, не вспомню. Но она потихоньку постучалась, обращаясь к хозяйке, что мол мы это, не чужие. Тогда они без труда смогли дверь открыть, хотя уже намеревались взломать. А хозяйка вроде крепко спала всего-то.
Из этого был сделан вывод, что у одиноких старушек, наверное хранители такие есть. У заброшки значит тоже. Вдруг сидел себе скучал, а тут развеселая компания заваливается. И решил их задержать. А потом передумал. Только как Юре внушител мысль эту noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Sniff
19 апреля 2019 16:03
+3
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Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
Вот этого не знаю, но они туда больше не лезли, натерпелись за один раз страху.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#3 написал: Попутчица
19 апреля 2019 16:10
+8
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Публикаций: 3
Комментариев: 27
А ещё лазить в такие места не стоит из-за техники безопасности. У меня возле дома была известная недостроенная больница, сейчас ее снесли, так вот туда часто лазили ребята и постоянно туда приезжала скорая, забирали ребят, так как пол под ними проваливался и они падали вниз, были и погибшие. Это опасно, в такие места вообще не представляю как не боятся идти, там же все уже трухлявое.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#4 написал: conjure one
19 апреля 2019 16:26
+10
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Публикаций: 42
Комментариев: 2 606
Радует то, что дверь открылась в наш мир, а не в какое-нибудь параллельное измерение. В подобных случаях всякого можно ожидать. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: Sniff
19 апреля 2019 16:31
+3
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Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
А мы чего в детстве боялись?) Все стройки и подвалы наши были, а мальчишки и на вагонах катались товарных, тоже еще то занятие!)

Цитата: conjure one
Радует то, что дверь открылась в наш мир, а не в какое-нибудь параллельное измерение. В подобных случаях всякого можно ожидать. +++


Ну, это вряд ли, все же контора, а не какая- то избушка ведьминская, слава богу, домиков заброшенных нет у нас, а то бы и туда полезть догадались.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#6 написал: Попутчица
19 апреля 2019 16:37
+3
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Публикаций: 3
Комментариев: 27
[quote=Sniff]А мы чего в детстве боялись?) Все стройки и подвалы наши были, а мальчишки и на вагонах катались товарных, тоже еще то занятие!)

[quote=conjure one]Радует то, что дверь открылась в наш мир, а не в какое-нибудь параллельное измерение. В подобных случаях всякого можно ожидать. +++[/
Ну, это вряд ли, все же контора, а не какая- то избушка ведьминская, слава богу, домиков заброшенных нет у нас, а то бы и туда полезть догадались.[/quote] я с гаража на гараж прыгала в детстве, по деревьям лазила, мама аж из окна 4 этажа видела меня так как сидела я на дереве на уровне этого этажа )). А сейчас как вспомню так вздрогну.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#7 написал: Sniff
19 апреля 2019 16:51
+2
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Репутация: (96|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
Мы однажды в отпуск ездили, и с сестрами двоюродными в Ангару полезли, всем плюс- минус семь- восемь, плавать никто не умеет, еле к берегу добрались.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#8 написал: Бозкурт
19 апреля 2019 16:54
+10
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Публикаций: 1
Комментариев: 519
У меня мнение непопулярное для сайта, но я всё же скажу. Может всё - таки заклинило старую дверь. Я вобще не о мистике подумала читая, а что пронесло и они там не застряли совсем и что нехороших дяденек не встретили. В первую очередь, когда речь идёт о заброшках про шушеру думаю, которая может там находиться.
Рядом с нашей улицей простирается и по сей день наверное, если ещё и это не распродали, недостроенная часть завода Фрунзе. Когда мы были школьниками, как раз развалился Союз и завод сдулся. Стройку забросили и жители стали потихоньку растаскивать строй материалы, а потом эта часть огромного завода стала местом сходки всякого сброда и любопытных подростков. Мы тоже поперлись летним вечерком погулять там. Днем жара, все сидят дома, потому что азиатское солнце пАрит, а после обеда выползают на огороды и в сад, бабульки выходили с табуретками у дома посидеть, дети выбегали. Ну и вот мы вынырнули. Нас несколько человек. Кто-то очень идейный предложил посмотреть старую стройку. Там за бетонным забором, в котором давно понаделали лазеек, возвышались два здания, 9 этажки. Ну мы конечно :"ооо, конечно, идем прям щас!" Дотопали туда и протиснувшись в узкую щель и, пройдя по какой-то шпале через яму, оказались у здания. Походили по лестницам, собственно это был просто остов здания бетонная коробка. На первом этаже колонны. Спустились и стоим лялякаем. Тут я вижу, что в стороне от колонны отделяется человек. Просто вышел из-за нее и стоит наблюдает. Молча. Не двигаясь. Я лупаю глазами, гляньте, мол, там мужик. Мы встали как барашки и смотрим на него, а он на нас. А в это время из-за колонны рядом выходит другой. Недалеко от нас. По крайней мере настолько близко, чтоб разглядеть четки в его руке, которые он крутил на пальце. Местная гопота четки очень уважала, наряду с перочинными ножами. Этот второй ничего не говоря, постояв, двинулся к нам. И тот, что был с ним тоже. Кто-то из наших уже попятился к выходу и побежал по шпале к забору. Там не разбежишься. Во-первых гуськом, во-вторых не навернуться бы. А мы с соседкой моей ещё стоим,соображаем. И когда второй мужик резко перешёл на бег, рванули и мы. Ударившись и расцарапав до крови руки и ноги вывалились последними и побежали не оглядываясь. Выражение "наложить в штаны от страха" это про нас. Может эти двое хотели напугать, может просто выгнать нас оттуда, но в тот день адреналина нам хватило. Постепенно, кстати, приобрела эта стройка дурную славу: повесился, изнасиловали, зарезали. В общем и без мистики событий хватало. Ну и в силу ветхости некоторых строений , можно просто навернуться со всеми вытекающими., понятно.
Что сказать, версия моя возможно ошибочна, но я больше склоняюсь в данном случае к ней. Хотя...).
+
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#9 написал: Sniff
19 апреля 2019 17:01
+2
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Комментариев: 1 027
Кошмарный случай, повезло, что удрать успели. Ну, у нас район тихий, относительно) ДЭвушка моя всех гопников знает, росли на соседних улицах) Смотрящий с ними в футбол играл, когда они мелкие были.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#10 написал: Бозкурт
19 апреля 2019 17:06
+3
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Публикаций: 1
Комментариев: 519
Цитата: Sniff
Кошмарный случай, повезло, что удрать успели. Ну, у нас район тихий, относительно) ДЭвушка моя всех гопников знает, росли на соседних улицах) Смотрящий с ними в футбол играл, когда они мелкие были.

Да. Девочке из параллельного класса, решившей срезать дорогу к школе, повезло потом куда меньше.
Тихий район это хорошо, но все же ещё лучше, что всё благополучно закончилось. Впечатления и всё такое))
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#11 написал: Talisha
19 апреля 2019 17:08
+8
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Комментариев: 3 626
Юра, как все маленькие дети, умеет не бояться и творить свою реальность так, как ему нужно. Он сказал, как пожелал - и так всё и произошло. В такие моменты спокойно высказанное намерение работает, а вот страх, отчаянье и истерики - с точностью до наоборот. Юра их всех, можно сказать, в свою реальность перенес, где дверь легко открывается.
Ну или он видел или чувствовал что-то, потому и сообщил, что теперь можно выходить.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#12 написал: Sniff
19 апреля 2019 17:14
+3
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Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
Talisha, Очень хороший комментарий, я предполагала нечто подобное, спасибо.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#13 написал: Матвеевский
19 апреля 2019 20:48
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Комментариев: 300
Спасибо за историю. Такие бытовые моменты всегда производят неизгладимое впечатление и запоминаются свидетелям. Вроде бы и пустяк, но обладает своеобразной мистической тайной. Плюс, разумеется
Зарегистрирован: 5.03.2018
 
#14 написал: Reiana Flaim
19 апреля 2019 21:15
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По видимому Юра необычный ребенок, повезло им, что он тогда был с ними.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
#15 написал: Сделано_в_СССР
19 апреля 2019 22:40
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Комментариев: 10 474
А дел то было всего на раз, спокойно открыть дверь.) Что собственно и сделал мальчишка! ) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#16 написал: kusi
19 апреля 2019 22:44
+4
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Публикаций: 352
Комментариев: 7 045
Радует что всё обошлось. История хорошая, можно даже сказать поучительная. От меня++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#17 написал: Sniff
19 апреля 2019 22:45
+2
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Репутация: (96|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
Спасибо за комментарии. Мелкий был, по- моему, обычный, возможно, это его момент был. Старший брат не смог открыть, а потом и вся компашка тоже.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#18 написал: Васнецова
Вчера, 07:52
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Комментариев: 281
Может они дверь не в ту сторону открывали?)
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#19 написал: Sniff
Вчера, 07:56
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Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
Цитата: Васнецова
Может они дверь не в ту сторону открывали?)



Вряд ли, не по пять же им лет было)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#20 написал: Васнецова
Вчера, 08:04
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Комментариев: 281
....хотя сначала было мнение, что дверь могла не открываться, потому что дети набрали предметов, которые принадлежат не им, а старому зданию...мол - оставьте вещи в доме и дверь откроется, а Юра ничего не взял...вот и сработало. Но это конечно из области ,,Сокровищницы пирамид,,))
Зарегистрирован: 15.07.2016
#21 написал: Sniff
Вчера, 09:57
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Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
Они все натащили, чего нашли, это же для них, как артефакты для сталкеров. Просто момент такой был. Я недавно мелкой своей говорю: вытащи карту из колоды, я отгадаю ее. Абсолютная уверенность была, что смогу, даже не задумываясь назвала, и угадала. Тоже момент, был и прошел.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#22 написал: Гюльнара
Вчера, 10:52
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Если бы мы слушались в детстве мам и пап, то, конечно, детство бы прошло спокойно и безопасно, но можно ли было бы это назвать детством?
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#23 написал: Sniff
Вчера, 10:59
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Комментариев: 1 027
Это да) Та же компашка пыталась и колдовать однажды, но папа Эдиткин примчался, всех колдунов разогнал))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#24 написал: просто Вася
Сегодня, 00:10
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Я в детстве, когда мама дома закрывала, по балконам слазила и гулять уходила, а перед маминым возвращением обратно закарабкивалась. Сейчас бы не рискнула сделать подобное. А салочки на крышах гаражей вообще обычное дело.
Плюс истории.

Понравились комментарии Talisha и conjure one.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#25 написал: kas11
Сегодня, 11:19
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Комментариев: 322
Цитата: conjure one
Радует то, что дверь открылась в наш мир, а не в какое-нибудь параллельное измерение. В подобных случаях всякого можно ожидать. +++

это точно. даже подумать страшно
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#26 написал: Sniff
Сегодня, 12:44
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Комментариев: 1 027
просто Вася
Ой, знали бы бедные мамы) Сейчас рассказываю, и то в шоке)

kas11

Когда это не страшилка, а случай жизненный, да, жутковато)

Спасибо за комментарии!)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#27 написал: Lynx
Сегодня, 12:52
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Комментариев: 2 213
Некоторые сущности, которых привычно называют бесами, подселенцами и прочими, облюбовывают себе места в заброшках, ну и там живут.
Иногда призраки - души, которые, не ушли в тонкий мир, а решили пройти такой вот интересный опыт, но они обычно никак себя не проявляют, либо "селятся" поближе к людям.
Я сама хожу по заброшкам. И если там "что-то" есть, это обычно чувствуется. Детям ходить опасно - это лакомый кусок для сущностей. Но это редко бывает, очень редко, когда заброшки выбирают местом обитания.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#28 написал: Sniff
Сегодня, 13:36
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Комментариев: 1 027
Опасно, согласна, но больше они туда и не ходили, и испугались, и дома, скорее всего, всем попало)

Спасибо за комментарий с прояснением ситуации.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#29 написал: просто Вася
Сегодня, 16:37
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Комментариев: 3 972
Sniff, забыла написать, что жили мы на третьем этаже joy
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
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