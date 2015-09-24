Тёмная рамка

Тёмная рамкаСейчас, когда слышишь от кого-то, что он-де увлекается фотографией, ей Богу, становится смешно. С развитием цифровых технологий фотографию, как своё хобби, с полным правом может называть трёхлетний ребёнок, научившийся тыкать пальцем в смартфон.
Я увлёкся фотографией в конце семидесятых годов. Благо было у кого поучиться на практике. Да и теоретическая база в виде специальной литературы наличествовала (сейчас многие книжки тех времён стали букинистической редкостью). Фотопринадлежности, необходимые начинающему фотографу, тоже дома имелись.
В те годы фотографированием серьёзно занимались немногие. Имею в виду фотографов-любителей. Процесс получения чёрно-белых фотокарточек занимал длительное время. Особенно в домашних условиях. Сначала надо было купить фотоплёнку. Потом заснять так, чтобы не было «мучительно больно» за бесцельно потраченные три десятка кадров. Затем плёнку проявить, промыть, высушить. И уже после этого (если не засветил ненароком!) приступать к самому интересному – печати фотографий. Естественно, предварительно запасшись проявителем, фиксажем и фотобумагой. Которые, кстати, не всегда свободно лежали на прилавках.
Про цветное фото (не слайды) даже не говорю…
Вот это, действительно, можно назвать хобби. Случайному и неподготовленному человеку такое не провернуть. Притом, чтобы получился не «блин комом», а «любо-дорого».
В связи с этим, в шестидесятые-семидесятые годы умелые фотографы-любители пользовались большим спросом. Снимали знаменательные события коллег и знакомых, пополняли фотоальбомы друзей и родных. Некоторые и денежку какую-то за труды получали.
Был тогда у отца коллега, тоже, как и он, релейщик на ТЭЦ. С его семьёй мы жили в одном подъезде. Соответственно, и общались плотно, тоже семьями. Звали соседа Игорь. Очень он увлекался фотографией. Причём, достиг в этом деле почти профессионального мастерства.
С его сынишкой Данилом я ходил в одну детсадовскую группу.
Как-то Игоря попросили сделать общие снимки малышни с воспитательницами. На память. Знали, что получится не хуже, чем через ателье, а обойдётся родителям гораздо дешевле.
В назначенный день Игорь пришёл в нашу группу и щёлкнул несколько раз построенных в ряды наряженных детишек со стоящими по краям двумя воспитателками. Готовые снимки пообещал через пару дней.
Но через два дня нам пришлось строиться и фотографироваться заново. Игорь с озадаченным видом объяснил, что плёнка попалась бракованная и получилось не очень.
Сделав повторную фотосессию, добросовестный мужик пообещал готовые фотки уже назавтра. А вечером того же дня заглянул к нам домой и обескураженный показал моему отцу свежеотпечатанные снимки. Изображение на всех отпечатках было качественное, вот только по периметру шло странное неровное затемнение. Словно засвеченность бумаги. Конечно, в таком виде фотографии никуда не годились.
- Игорёк, а ты бумагу часом не засветил? Может, пакет с ней протёрся по краям – вот и результат?..
- Нет! Однозначно нет… Специально сегодня новую в «Экране» купил. Потому что позавчера точно такая же история случилась. Потому и переснимал повторно нашу малышню. Думал, на плёнке, может, какой дефект… Но, видишь, плёнка новая, бумага - тоже, а в итоге та же тёмная рамка по краям!.. Самое странное, что на негативах никакой рамки не видно, и все остальные кадры на плёнке нормальные... Слушай, одолжи свой фотоувеличитель, может, в нём причина? Не хочется во второй раз родителей и заведующую детсада подводить. Я же обещал к завтрашнему дню всё напечатать…
- Конечно, Игорь, бери мой. А вообще, и правда, странно…
Рассматривая затемнённые по краям глянцевые снимки и вполне обычные, без всяких видимых дефектов негативы на рулоне плёнки, мой папаня только пожимал плечами.
Взяв папкин фотоувеличитель, Игорь вернулся в свою квартиру. Закрывшись в ванной (которая периодически превращалась в фотолабораторию), снова принялся выполнять срочный заказ.
Утром, довольный, вернул отцу позаимствованный прибор:
- Привет! Всё получилось! Вот ваши снимки. Остальные сейчас с Данилкой отнесём в детсад. Давайте и вы догоняйте нас…
Меня вслед за ними мама вскоре тоже повела в детский садик. Когда пришли туда, мне сразу бросилось в глаза странное поведение взрослых. Мамаши не покрикивали на своих нерасторопных с утра чад, а разговаривали шёпотом да с грустным видом шушукались между собой. Воспитательницы и нянечки тоже ходили какие-то понурые.
Лишь дня через два я узнал, что наша красавица-блондинка, воспитательница Светлана Михайловна, умерла. Скоропостижно и неожиданно для всех. Причину нам, малышам, не говорили, да мы и не интересовались тогда. Для нас сам факт смерти человека, которого видел ещё вчера живым, был настоящим шоком.
Прошло, наверное, года два.
Как-то Игоря озадачили на работе - сделать фотопортреты заслуженных сотрудников для Доски почёта. Днём он поснимал всех, а вечером уединился в своей фотолаборатории-ванной.
На следующий день подошёл к отцу и выложил перед ним несколько снимков. Как полагается: все снимки были чёткими, аккуратными. И лишь портрет начальника участка Вадина (фамилия изменена) очерчивала тёмная неровная кайма.
- Ты видишь? Ничего не напоминает?..
С этими словами Игорь протянул моему папане разглаженный отрезок плёнки в несколько кадров (так негативы хранились лучше, без царапин). Отец долго и внимательно разглядывал негатив с портретом начальника участка, но ничего подозрительного в изображении не обнаруживал. Откуда же тогда опять эта тёмная рамка на фотокарточке?.. Как тогда, на фотографии детсадовской группы.
- Игорь, ну точно у тебя что-то с фотоувеличителем! Вечером возьмёшь мой и переделаешь. Всего-то один снимок…
На том и порешили.
А через два или три дня начальник участка Вадин скончался от обширного инфаркта.
Не знаю, говорили тогда мой отец с Игорем кому-нибудь о странном предвестнике, тёмной рамке на фотоснимке, кому-нибудь? Скорее всего, нет. Они же оба – умные релейщики, материалисты до мозга костей. Не крещёные даже. К тому же, в те времена на всё необъяснимое традиционной наукой смотрели, как на сказки для малышей.
Мне он всё это рассказал гораздо позже. Как раз в то время, когда я всерьёз занялся фотоделом. Не знаю только, зачем. Попугать, что ли, хотел?..
Но вернусь к истории. Потому что на том она не закончилась.
На протяжении ещё нескольких лет опять были подобные случаи с появлением тёмных рамок на фотографиях, сделанных Игорем. И всегда кто-то из людей, запечатлённых на снимках (поодиночке или в группе), умирал в ближайшие дни. Сосед поменял несколько фотоаппаратов, но череду трагедий это не прекращало.
Анализируя цепочку печальных событий, мой папаня с соседом-фотографом невольно пришли к выводу, что, действительно, всё дело в фотоувеличителе, которым пользовался Игорь. Когда стали выяснять, откуда он взялся, оказалось, что новенький чемоданчик с прибором подарил покойный отец Игорю на день рождения. Буквально за несколько дней до своей внезапной кончины. Все последующие годы увеличитель служил верой и правдой. Был удобен в обращении и переноске, в сложенном виде занимал мало места. Менять на что-то другое Игорю его очень не хотелось. Тем более, это же последний подарок отца…
А вскоре случилось следующее.
Однажды вечером к нам забежала взволнованная соседка, жена Игоря. Так как наши семьи дружили, ничего удивительного в этом не было. Женщина, запинаясь от беспокойства, сообщила, что муж уже несколько часов не выходит из ванной, где печатал фотографии. На призывы мычит что-то неразборчивое и, похоже, плачет там тихонько.
- Несколько раз прямо всхлипы слышались! Валя, - обращаясь к моему отцу, - поднимись к нам, может, ты с ним поговоришь?!..
Папаня поднялся к соседям в квартиру, но выудить Игоря из ванной так и не получилось. По голосу было слышно, что он действительно чем-то сильно расстроен и, похоже, впрямь плачет.
Через битый час закончив бесплодные переговоры, отец вернулся в свою квартиру.
Утром следующего дня они встретились на работе. Игорь выглядел неважно, был угрюм. На все расспросы отмалчивался или бурчал односложно «да», «нет».
В ту смену их по разнарядке отправили на разные подстанции. А через пару часов по ТЭЦ сообщили о ЧП – сотрудника электролаборатории насмерть поразило током. Сотрудником этим оказался Игорь…
Позже свидетели происшествия с удивлением и ужасом рассказывали, что опытный электрик подошёл к высоковольтному выключателю и сам схватился рукой за шину, находящуюся под напряжением. Смерть была мгновенной.
Спустя некоторое время после похорон Игоря его вдова показала моим родителям помятую фотографию. Нашла её скомканной далеко в углу под ванной, когда решила сделать генеральную уборку в квартире.
С фотки счастливо улыбался Игорь, держа на руках смеющегося сына Данилку. Фотоснимок обрамляла тёмная неровная кайма…
…Лет десять, пока не переехали в другой город, мы жили по соседству с Данилом и его мамой. Молодая ещё женщина вскоре снова вышла замуж и родила девочку. За все эти годы ни с кем из их семьи ничего трагического не произошло.
17.04.2019.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:21
Вчера, 12:21 by V.V.PukinПросмотров: 1 129Комментарии: 22
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