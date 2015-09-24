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Истории из жизни

Тёмная рамка

Сейчас, когда слышишь от кого-то, что он-де увлекается фотографией, ей Богу, становится смешно. С развитием цифровых технологий фотографию, как своё хобби, с полным правом может называть трёхлетний ребёнок, научившийся тыкать пальцем в смартфон.

Я увлёкся фотографией в конце семидесятых годов. Благо было у кого поучиться на практике. Да и теоретическая база в виде специальной литературы наличествовала (сейчас многие книжки тех времён стали букинистической редкостью). Фотопринадлежности, необходимые начинающему фотографу, тоже дома имелись.

В те годы фотографированием серьёзно занимались немногие. Имею в виду фотографов-любителей. Процесс получения чёрно-белых фотокарточек занимал длительное время. Особенно в домашних условиях. Сначала надо было купить фотоплёнку. Потом заснять так, чтобы не было «мучительно больно» за бесцельно потраченные три десятка кадров. Затем плёнку проявить, промыть, высушить. И уже после этого (если не засветил ненароком!) приступать к самому интересному – печати фотографий. Естественно, предварительно запасшись проявителем, фиксажем и фотобумагой. Которые, кстати, не всегда свободно лежали на прилавках.

Про цветное фото (не слайды) даже не говорю…

Вот это, действительно, можно назвать хобби. Случайному и неподготовленному человеку такое не провернуть. Притом, чтобы получился не «блин комом», а «любо-дорого».

В связи с этим, в шестидесятые-семидесятые годы умелые фотографы-любители пользовались большим спросом. Снимали знаменательные события коллег и знакомых, пополняли фотоальбомы друзей и родных. Некоторые и денежку какую-то за труды получали.

Был тогда у отца коллега, тоже, как и он, релейщик на ТЭЦ. С его семьёй мы жили в одном подъезде. Соответственно, и общались плотно, тоже семьями. Звали соседа Игорь. Очень он увлекался фотографией. Причём, достиг в этом деле почти профессионального мастерства.
С его сынишкой Данилом я ходил в одну детсадовскую группу.

Как-то Игоря попросили сделать общие снимки малышни с воспитательницами. На память. Знали, что получится не хуже, чем через ателье, а обойдётся родителям гораздо дешевле.

В назначенный день Игорь пришёл в нашу группу и щёлкнул несколько раз построенных в ряды наряженных детишек со стоящими по краям двумя воспитателками. Готовые снимки пообещал через пару дней.

Но через два дня нам пришлось строиться и фотографироваться заново. Игорь с озадаченным видом объяснил, что плёнка попалась бракованная и получилось не очень.

Сделав повторную фотосессию, добросовестный мужик пообещал готовые фотки уже назавтра. А вечером того же дня заглянул к нам домой и обескураженный показал моему отцу свежеотпечатанные снимки. Изображение на всех отпечатках было качественное, вот только по периметру шло странное неровное затемнение. Словно засвеченность бумаги. Конечно, в таком виде фотографии никуда не годились.

- Игорёк, а ты бумагу часом не засветил? Может, пакет с ней протёрся по краям – вот и результат?..
- Нет! Однозначно нет… Специально сегодня новую в «Экране» купил. Потому что позавчера точно такая же история случилась. Потому и переснимал повторно нашу малышню. Думал, на плёнке, может, какой дефект… Но, видишь, плёнка новая, бумага - тоже, а в итоге та же тёмная рамка по краям!.. Самое странное, что на негативах никакой рамки не видно, и все остальные кадры на плёнке нормальные... Слушай, одолжи свой фотоувеличитель, может, в нём причина? Не хочется во второй раз родителей и заведующую детсада подводить. Я же обещал к завтрашнему дню всё напечатать…
- Конечно, Игорь, бери мой. А вообще, и правда, странно…

Рассматривая затемнённые по краям глянцевые снимки и вполне обычные, без всяких видимых дефектов негативы на рулоне плёнки, мой папаня только пожимал плечами.

Взяв папкин фотоувеличитель, Игорь вернулся в свою квартиру. Закрывшись в ванной (которая периодически превращалась в фотолабораторию), снова принялся выполнять срочный заказ.

Утром, довольный, вернул отцу позаимствованный прибор:
- Привет! Всё получилось! Вот ваши снимки. Остальные сейчас с Данилкой отнесём в детсад. Давайте и вы догоняйте нас…

Меня вслед за ними мама вскоре тоже повела в детский садик. Когда пришли туда, мне сразу бросилось в глаза странное поведение взрослых. Мамаши не покрикивали на своих нерасторопных с утра чад, а разговаривали шёпотом да с грустным видом шушукались между собой. Воспитательницы и нянечки тоже ходили какие-то понурые.

Лишь дня через два я узнал, что наша красавица-блондинка, воспитательница Светлана Михайловна, умерла. Скоропостижно и неожиданно для всех. Причину нам, малышам, не говорили, да мы и не интересовались тогда. Для нас сам факт смерти человека, которого видел ещё вчера живым, был настоящим шоком.

Прошло, наверное, года два.

Как-то Игоря озадачили на работе - сделать фотопортреты заслуженных сотрудников для Доски почёта. Днём он поснимал всех, а вечером уединился в своей фотолаборатории-ванной.

На следующий день подошёл к отцу и выложил перед ним несколько снимков. Как полагается: все снимки были чёткими, аккуратными. И лишь портрет начальника участка Вадина (фамилия изменена) очерчивала тёмная неровная кайма.

- Ты видишь? Ничего не напоминает?..

С этими словами Игорь протянул моему папане разглаженный отрезок плёнки в несколько кадров (так негативы хранились лучше, без царапин). Отец долго и внимательно разглядывал негатив с портретом начальника участка, но ничего подозрительного в изображении не обнаруживал. Откуда же тогда опять эта тёмная рамка на фотокарточке?.. Как тогда, на фотографии детсадовской группы.

- Игорь, ну точно у тебя что-то с фотоувеличителем! Вечером возьмёшь мой и переделаешь. Всего-то один снимок…

На том и порешили.

А через два или три дня начальник участка Вадин скончался от обширного инфаркта.

Не знаю, говорили тогда мой отец с Игорем кому-нибудь о странном предвестнике, тёмной рамке на фотоснимке, кому-нибудь? Скорее всего, нет. Они же оба – умные релейщики, материалисты до мозга костей. Не крещёные даже. К тому же, в те времена на всё необъяснимое традиционной наукой смотрели, как на сказки для малышей.

Мне он всё это рассказал гораздо позже. Как раз в то время, когда я всерьёз занялся фотоделом. Не знаю только, зачем. Попугать, что ли, хотел?..

Но вернусь к истории. Потому что на том она не закончилась.

На протяжении ещё нескольких лет опять были подобные случаи с появлением тёмных рамок на фотографиях, сделанных Игорем. И всегда кто-то из людей, запечатлённых на снимках (поодиночке или в группе), умирал в ближайшие дни. Сосед поменял несколько фотоаппаратов, но череду трагедий это не прекращало.

Анализируя цепочку печальных событий, мой папаня с соседом-фотографом невольно пришли к выводу, что, действительно, всё дело в фотоувеличителе, которым пользовался Игорь. Когда стали выяснять, откуда он взялся, оказалось, что новенький чемоданчик с прибором подарил покойный отец Игорю на день рождения. Буквально за несколько дней до своей внезапной кончины. Все последующие годы увеличитель служил верой и правдой. Был удобен в обращении и переноске, в сложенном виде занимал мало места. Менять на что-то другое Игорю его очень не хотелось. Тем более, это же последний подарок отца…

А вскоре случилось следующее.

Однажды вечером к нам забежала взволнованная соседка, жена Игоря. Так как наши семьи дружили, ничего удивительного в этом не было. Женщина, запинаясь от беспокойства, сообщила, что муж уже несколько часов не выходит из ванной, где печатал фотографии. На призывы мычит что-то неразборчивое и, похоже, плачет там тихонько.

- Несколько раз прямо всхлипы слышались! Валя, - обращаясь к моему отцу, - поднимись к нам, может, ты с ним поговоришь?!..

Папаня поднялся к соседям в квартиру, но выудить Игоря из ванной так и не получилось. По голосу было слышно, что он действительно чем-то сильно расстроен и, похоже, впрямь плачет.

Через битый час закончив бесплодные переговоры, отец вернулся в свою квартиру.

Утром следующего дня они встретились на работе. Игорь выглядел неважно, был угрюм. На все расспросы отмалчивался или бурчал односложно «да», «нет».

В ту смену их по разнарядке отправили на разные подстанции. А через пару часов по ТЭЦ сообщили о ЧП – сотрудника электролаборатории насмерть поразило током. Сотрудником этим оказался Игорь…

Позже свидетели происшествия с удивлением и ужасом рассказывали, что опытный электрик подошёл к высоковольтному выключателю и сам схватился рукой за шину, находящуюся под напряжением. Смерть была мгновенной.

Спустя некоторое время после похорон Игоря его вдова показала моим родителям помятую фотографию. Нашла её скомканной далеко в углу под ванной, когда решила сделать генеральную уборку в квартире.

С фотки счастливо улыбался Игорь, держа на руках смеющегося сына Данилку. Фотоснимок обрамляла тёмная неровная кайма…

…Лет десять, пока не переехали в другой город, мы жили по соседству с Данилом и его мамой. Молодая ещё женщина вскоре снова вышла замуж и родила девочку. За все эти годы ни с кем из их семьи ничего трагического не произошло.

17.04.2019.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:21
Вчера, 12:21 by V.V.PukinПросмотров: 1 129Комментарии: 22
+20

Ключевые слова: Фото фотография траурная рамка гибель предвестник предзнаменование детский сад снимок трагическое происшествие отец авторская история

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Комментарии

#1 написал: Минди
Вчера, 12:51
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 4
Комментариев: 1 050
Очень интересно. может фото способно фиксироввать ауру человека, который должен вот-вот умереть. +++
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#2 написал: Прохожий
Вчера, 13:21
+1
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Публикаций: 90
Комментариев: 836
Зельцер в «Омене» о похожем эффекте на фотографиях писал, потом про это даже кино сняли - про ребёнка Сатаны. Так что верю: из жизни история, не в первый раз такое происходит.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:28
+1
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Репутация: (1608|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 4 936
Пусть может и придумано, но ооочень интересно. Дело то в фотоувеличителе, к гадалке не ходи.
Он впитал похоже, какую-то ауру смерти, раз отец купил её как раз накануне своей скоропостижной гибели. И научился предсказывать.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Sniff
Вчера, 14:37
+3
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Репутация: (94|0)
Публикаций: 62
Комментариев: 1 000
В истории про деревянную лошадь, Пукин жил и учился в Монголии, теперь уже все по- другому) Нет, если истории творческие, никаких вопросов, но это же все жизненное, правдивое, как же так, Пукин?!)))
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#5 написал: Прохожий
Вчера, 14:38
+4
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 836
Цитата: зелёное яблочко
Пусть может и придумано, но ооочень интересно.


Хотите, расскажу в «Историях из жизни», как в детстве три гномика подарили мне по волшебному драгоценному камню, исполняющему любое желание, а желания я загадал страшные и жуткие? Гарантирую, будет очень интересно!
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#6 написал: Sniff
Вчера, 14:42
+2
Группа: Авторы
Репутация: (94|0)
Публикаций: 62
Комментариев: 1 000
Прохожий, предлагаю соавторство, такую жизненную историю сообразим, ухххх!)) Главное, все правда будет))
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#7 написал: Прохожий
Вчера, 14:48
+4
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 836
Цитата: Sniff
Прохожий, предлагаю соавторство, такую жизненную историю сообразим, ухххх!)) Главное, все правда будет))


Да я и сам направдокурить могу, у меня в голове куча жизненных задумок! Главное, нужно всех персонажей фамилиями снабдить (и добавить, что измененными).
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#8 написал: Sniff
Вчера, 15:08
+3
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Репутация: (94|0)
Публикаций: 62
Комментариев: 1 000
Обязательно!) И детали уточнить, для пущей правдоподобности. А гномы какие были, толстые,и с киркой? Один знакомый, Вася, ( имя измененное) тоже их видел, в одном городе это было, когда- то))
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:15
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1608|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 4 936
Цитата: Прохожий

Хотите, расскажу в «Историях из жизни», как в детстве три гномика подарили мне по волшебному драгоценному камню

Естественно хочу!!! А вы как думали?)
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#10 написал: Прохожий
Вчера, 16:31
+6
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 836
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Бабушке моей, Маковецкой Зинаиде Тихоновне, на момент описываемых событий исполнилось 86 лет (ФИО и возраст изменены). Дом, где она жила, стоял на 2-й Нагорной улице, как раз на на углу, образованном пересечением с ничем не примечательным переулком. Балкон ее квартиры на третьем этаже выходил во двор, но, в отличие от соседского снизу, не имел решёток: забраться на него с козырька над дверью подъезда, как того опасались обитатели второго этажа, было невозможно. На стене подъезда, рядом с первым пролетом лестницы, висела обязательная для тех времён большая табличка: на ней по чёрному фону белой краской был указан список всех квартир с фамилиями их жильцов. В детстве мне очень нравилось находить там бабушкину фамилию: это было похоже на упоминание в важном документе. Лестничные площадки были выложены квадратиками: грязно-желтыми и темно-бурыми (взрослые называли их непонятным словом «тамет»).

Как позже рассказывала бабушка, все началось в тот день, когда она привычно сидела в комнате, пила чай, заваренный из желтой пачки с синим слоном, и смотрела музыкальную программу с народными песнями на экране своей старенькой черно-белой «Весны». Бабушка имела привычку заранее отмечать в воскресной газете, публиковавшей программу всех трёх телевизионных каналов на неделю, интересные фильмы и передачи, обводя время их начала шариковой ручкой.
Программа подошла к концу, диктор напомнил зрителям, что они увидят дальше, и на экране (до детского дневного фильма оставалось ещё почти 5 минут) возникла заставка - фотография букета под приятную мелодию. В этот момент во входную дверь позвонили.

Бабушка встала, прошла в коридор и глянула в «глазок». Снаружи никого не было. На всякий случай она отперла замок и отворила дверь. На площадку выходили четыре квартиры, и все они, кроме бабушкиной, были наглухо закрыты. Ни сверху, ни снизу не слышалось шагов по ступеням. Бабушка машинально глянула под ноги и удивилась: на потертой тряпке, заменявшей ей коврик, сидел абсолютно чёрный котёнок. «Не мог же он сам позвонить?» - подумала бабушка, но предположила, что на кнопку нажал кто-то из торопившихся соседей: увидел котёнка, звякнул мимоходом и сбежал вниз, пока она шаркала по коридору.
- Чей ты? - спросила бабушка.
- Твой, - пискнул котёнок и добавил: - Я голодный.
Бабушка была почти уверена, что слышала слова. С другой стороны, она допускала, что уши обманули ее, наслушавшись балалаек и бубнов по телевизору. В любом случае, котёнка следовало покормить. Бабушка впустила животное в квартиру, прикрыла за ним дверь, поманила гостя в кухню и достала там из холодильника «Орск» пакет молока - красно-синюю треугольную пирамидку с отрезанной верхушкой. Котёнок вылакал полное блюдце, пропищал «Спасибо!» и лёг в уголке под чугунной батареей.

Само собой, бабушке пришлось задуматься, в здравом ли она уме. Она прекрасно понимала, что ни кошки, ни какие другие животные разговаривать не умеют (попугаи не в счёт). Однако котёнок не унимался: требовал еды короткими, но четкими фразами, лаконично благодарил за угощение и дважды поведал, что хочет в туалет. Бабушка осознавала фантастичность происходившего, но первый шок у неё прошёл быстро, а за ним настала очередь вопроса: будет ли слышать котёнка всякий, или это ее персональная галлюцинация. На всякий случай бабушка решила начать проверку не со взрослых родных (те могли вызвать психиатричку без промедления), а с кем-нибудь помладше. Выбор ее пал на меня. Бабушка позвонила нам вечером, позвала меня к телефону и пригласила к себе в гости, не уточняя, зачем я ей понадобился.

На другой день, после школы, сев в трамвай 6-го маршрута, я доехал до сквера Юных Пионеров и оттуда пешком прогулялся до 2-й Нагорной. В подъезде пахло жареным луком. Я поднялся на третий этаж и позвонил. Пришлось подождать, пока бабушка откроет. Она появилась на пороге за открывшейся дверью и впустила меня:
- Здравствуй, Вовушка!
Я вошёл и скинул синие кеды с белыми резиновыми кругами на щиколотках.
- Привет, ба. Как дела?
Бабушка не успела ответить. В коридор ступил чёрный котёнок, и раздался возмущённый писк:
- А это ещё кто такой?!

(Продолжение последует, если вспомню, что было дальше)
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#11 написал: Sniff
Вчера, 16:48
+1
Группа: Авторы
Репутация: (94|0)
Публикаций: 62
Комментариев: 1 000
Вот это правдивая история, я сразу поверила!) Вспоминайте, что дальше было)) Фотоаппарат, отвертки, поезд?))
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#12 написал: Talisha
Вчера, 17:00
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1546|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 3 623
Собой ради сына пожертвовал, получается, не знал же, кто должен умереть?
Интересная история
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#13 написал: Gostiya
Вчера, 18:13
+4
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 105
Спасибо большое) Все-таки автор этот кто-то из модераторов - не представляю, чтобы у кого-то еще другого было столько альтруизма дарить нам новые и новые страшные сказки. Сам по себе таинственный автор Путин, который всех возмущает своим откровенным сочинительством и в тоже время завораживает интересным сюжетом, автор на которого все злятся и которого ждут - очень интересный персонаж. Можно сказать легенда сайта) Как Призрак оперы)) Псевдоним правда ужасный
Зарегистрирован: 26.08.2016
#14 написал: Ksenya078
Вчера, 20:40
+3
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Репутация: (208|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 004
Интересный рассказ. Самоубийством, значит, покончил. Лучше бы не было у него этого предвестника смерти, лучше, наверно, не знал бы об этом всём, но увы... Спасибо,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#15 написал: Прохожий
Вчера, 22:15
+2
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Репутация: (26|0)
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Комментариев: 836
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ, продолжение воспоминаний


- Кто это сказал? - не понял я.
- Ты про что, Вовушка? - захлопотала бабушка.
- Да вот только что... Мол, кто я.
- А это котейка, - объяснила бабушка с каким-то, как мне почудилось, облегчением. - Котейка тебя впервые увидел. Поинтересовался.
- Ба, что ты со мной, как с ребёнком! Кошки не разговаривают.
- А это вовсе и не кошка. Так, котёнок, малой ещё.
- Ну, пусть ещё что-нибудь скажет.
Но котёнок примолк, жался к полу и молчал.
Уверенный, что стал жертвой розыгрыша, я зашёл в ванную комнату и вымыл руки.
- Ба, покормишь? Я после школы есть хочу! Мы сегодня на физре 25 кругов пробежали!
- Яишенку будешь? Я в магазин сегодня не спускалась, а молоко, сметану и «Докторскую» у меня котейка подъел. Лопает за троих, как не в себя! Сразу видно, растёт.
- Буду.
- С желтыми глазками или с белыми?
- С белыми.
Бабушка знала секрет: без крышки желтки у глазуньи получаются яркими, а в накрытой сковороде подергиваются белой матовой пленкой, как глаза погибшей птицы.
Минут через двадцать, когда я сидел за столом и уписывал бабушкину стряпню, в кухню заглянул котёнок и пропищал:
- А мне?
Я чуть не подавился.
- Ба, он разговаривает!
- Конечно, - откликнулась бабушка из комнаты. - Ты же сам слышишь. Вот ведь проглот! Придётся в магазин идти.
- Я думал, ты меня разыгрываешь. Сама голос изменяешь или мафон купила, «Юпитер». Там на ускоренном голос тонкий получается, как в мультиках.
- Вот ещё! - обиделась бабушка. - Чтобы я, как кукла, пищала.
Она вышла в коридор и, покряхтывая, стала обувать фетровые ботики с молнией сверху.
- Давай лучше я сбегаю, - предложил я.
- Лучше с котейкой посиди, а то опять что-нибудь напутаешь или вместо сдачи мороженое принесёшь. Я быстро, не дольше часа.
Бабушка ушла, а я доел, положил грязную тарелку в раковину и решил разобраться с котёнком. Нашёл его в комнате, поднял за шкирку и рассмотрел поближе. Котёнок махал лапами, жмурился, пищал.
- Скажи что-нибудь, - предложил я.
Он не ответил.
Я сдавил ему щечки и заглянул в открывшуюся пасть. Ничего особенного. Язык был розовым, а небо - полосатым, розовое с серым.
- Скажи: хочу рыбку!
Только мяуканье в ответ.
- Тогда будем тебя исследовать. Наука требует жертв: возьму тебя за хвост и стану раскручивать, пока не заговоришь.
- Вот ведь живодёр! - раздался возмущённый тонкий голос.
Я чуть не подпрыгнул: шёл он не от котёнка, а откуда-то снизу и сзади.
Не выпуская животное из рук, я огляделся и снова едва не подпрыгнул. Сначала мне показалось, что на полу возле серванта столбиком стоит крыса. Потом я понял, что это не крыса, а человечек, только крохотный. Явно не кукла: лицо у человечка гримасничало, а на это ни пластмасса, ни целлулоид не способны.
- Ты кто?
Едва я спросил, из-под серванта показались крохотные руки, схватили человечка за локти и попытались утащить в укрытие под мебелью. Человечек вырвался, выбежал на середину комнаты и встал, уперев кулаки в бока.
- Немедленно отпусти кота, а то получишь от нас!
- От вас?
Человечек кивнул, вытянул руку в сторону и призывно помахал кому-то ладошкой. Подождал и снова помахал.
Из-под серванта нехотя выбралась пара его товарищей. Бурча и подталкивая друг друга, они подошли к первому человечку и встали сзади.
От неожиданности я разжал пальцы. Котёнок шлепнулся на пол и удрал из комнаты.
- Так кто же ты?
- Я Вовка. Внук бабушки. В смысле, бабы Зины. Зинаиды Тихоновны. А вы кто?
- Мы гномы, - гордо заявил человечек.
- Гномы?..
Дело даже не в том, что я уже со второго класса подозревал, что гномов не бывает. Просто на картинках гномов рисовали в торчащих шапочках, похожих на перевёрнутые бумажные кульки для макарон или сахара, которые ловко сворачивали продавщицы в бакалее. А на головах троицы было что-то обвисшее, словно человечки натянули на головы носки. Из-за этого на гномов они были не слишком похожи. Разве что ростом.
- А как вас зовут?
Гномы переглянулись и по очереди представились:
- Пеши.
- Еши.
- «Ни Бельмеши», - пробормотал я, но третий сказал не в рифму:
- Рангибобо.
Я обдумал их имена и уточнил:
- Значит, разговаривали вы, а не котёнок?
- Конечно.
- А зачем бабушку обманули? И меня пытались?
- Вы не должны были нас увидеть. Мы решили пожить в этом доме. Бабушка заметила бы, что у неё пропадает еда. А так она думает, что ее съедает кот.
- А для чего заставили ее поверить, будто котёнок разговаривает?
- Просто кота она могла бы взять, а могла бы не брать. Но хотел бы я видеть, кто откажется от говорящего котёнка, который сам попросился в дом! А теперь самое важное. Ты должен пообещать, что никому о нас не расскажешь!
- Вот ещё! - возмутился я. - Очень даже расскажу. Бабушке. И ученым. Прямо сейчас им и позвоню. Пусть приезжают! Исследуют вас для пользы науки.
- У тебя телефона ученых нет! - отрезал Рангибобо. - Не пытайся нас обмануть!
- Тогда милицию вызову, - нашёлся я. - У милиции все телефоны есть, им положено.
- Подожди. Нам нужно посовещаться, - сказал Рангибобо.
Я кивнул, и троица полезла под сервант. Оттуда стали доноситься звуки приглушенной перепалки. Слышны были отдельные выкрики «А я говорил!» и «А я предупреждал!», бормотание и топот, будто собеседники не стояли на месте, а усердно пихались.
Наконец, гномы выбрались ко мне, и один из них пропищал:
- Предлагаем сделку. Мы заплатим тебе за молчание.
Вот это да! Я знал, что пенсия у бабушки - 55 рублей. Сколько же предложат эти малютки?
- Мы подарим тебе три камня.
Камни! Неужели гномы решили подкупить меня какими-то булыжниками?
- Камни непростые, - продолжил гном по имени Рангибобо. - Во-первых, они драгоценные. Во-вторых, каждый из них может выполнить любое желание.
- Даже Луну с неба? - не выдержал я.
- Даже Луну. Но она огромная и тяжелая: раздавит тебя в лепешку и провалится на половину земного шара.
- Зачем его предупреждаешь? - возмутился Еши. - Пусть бы загадал. Мы бы спрятались под землёй, а потом стали бы добывать лунные камни. Их внутри Луны бесчисленное множество! Может, и волшебные есть.
- Я вам не верю, - сказал я. - Стали бы вы мне отдавать такие чудесные штуки! Пожелали бы просто, чтобы я про вас никому ни гу-гу.
- Камень выполняет только одно желание владельца, - вздохнул гном. - Мы все их использовали по разу. Последним было, чтобы котёнок подошёл к двери какой-нибудь доброй старушки, а звонок сам собой позвонил: нам-то до кнопки не дотянуться, даже если встанем друг другу на плечи.
- Покажите ваши камни.
Гномы полезли в поясные сумки и, морщась, достали свои сокровища. Это были настоящие драгоценности: величиной с голубиное яйцо, сверкающие, прозрачные. Один камень был кроваво-красным, другой - ярко-синим, третий - темно-зелёным.
- Даже исполнив желание, они останутся очень дорогими самоцветами, - пояснил Рангибобо. - Нужно только помнить: каждое исполнение оставляет в камне дефект. Он почти незаметен, если желание скромное. Тот, кто пожадничает, может даже расколоть камень. А уж если загадать что-то невообразимое...
- Например, чтобы весь мир погиб в огне, - влез Еши.
- ...То камень взорвется, и вряд ли его владелец при этом уцелеет, - завершил Рангибобо.
- Можно подумать, при гибели мира результат для владельца был бы другим! - фыркнул я.
- Это называется - защита от дурака, - закивали гномы.


(ПРИМЕЧАНИЕ. Камни в действительности были совсем других цветов. Имена гномиков изменены на противоположные)
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#16 написал: Sniff
Вчера, 22:33
+1
Группа: Авторы
Репутация: (94|0)
Публикаций: 62
Комментариев: 1 000
Становится все правдивее и правдивее) Дальше, пожалуйста, обожаю истории из жизни, про гномов, особенно))
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#17 написал: Прохожий
Вчера, 22:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 836
Цитата: Sniff
Дальше, пожалуйста


Я опасаюсь мести модераторов! Мне уже однажды делали предупреждение, что истории без мистики на этом сайте запрещены!
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#18 написал: Бозкурт
Вчера, 22:54
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 515
Цитата: Прохожий
Цитата: Sniff
Дальше, пожалуйста


Я опасаюсь мести модераторов! Мне уже однажды делали предупреждение, что истории без мистики на этом сайте запрещены!

А Вы пририсуйте в историю ,между делом, что у бабушки дома ещё жил домовой ,который топал ножками по ночам и смывал в туалете ,а иногда пришивал ей пуговицы и варил борщ и мельком про ведьму-соседку намекните,которая проклятия рассылала,тогда хорошо зайдет,чин чинарём. Поддайте паркУ так скать .) И продолжайте.
25 кругов по физкультуре и "яишенка" чудесны.)
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#19 написал: marzzz
Вчера, 23:25
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 603
С рамочками согласная. Они всегда тоску наводят, особенно черные. Помнится, у кого-то ребенок фотку папани в рамочку обвел, и был обморок у маман (с последующей кончиной "обведенца").

Странным Игорёк оказался. Прикупил бы новый агрегат, такой, чтоб рамочек не выдавал, выбросил бы подарок (с огромной благодарностью и с большим приветом покойному батюшке) и радовался бы жизни! А он за провода хватается!
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#20 написал: ebegen31
Сегодня, 02:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 121
Язык произведения хорош стилистически и в целом грамотен, конкретные описания хорошо удаются автору, - однако история страдает явной сюжетной недостаточностью. Рамка на фото, конечно, может сильно впечатлить очевидцев, но вряд ли произведет эффект среди аудитории сайта.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#21 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:14
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1608|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 4 936
Цитата: Прохожий
опасаюсь мести модераторов!

И прально stuck_out_tongue_winking_eye . Истории не в комментах должны быть)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#22 написал: Sniff
Сегодня, 06:31
0
Группа: Авторы
Репутация: (94|0)
Публикаций: 62
Комментариев: 1 000
Цитата: Бозкурт
Цитата: Прохожий
Цитата: Sniff
Дальше, пожалуйста


Я опасаюсь мести модераторов! Мне уже однажды делали предупреждение, что истории без мистики на этом сайте запрещены!

А Вы пририсуйте в историю ,между делом, что у бабушки дома ещё жил домовой ,который топал ножками по ночам и смывал в туалете ,а иногда пришивал ей пуговицы и варил борщ и мельком про ведьму-соседку намекните,которая проклятия рассылала,тогда хорошо зайдет,чин чинарём. Поддайте паркУ так скать .) И продолжайте.
25 кругов по физкультуре и "яишенка" чудесны.)


Отличный выход из положения, и мистика есть, и читатели довольны)
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
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