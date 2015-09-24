Тёмная рамка

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:21

V.V.Pukin Просмотров: 1 129 Комментарии: 22 +20 Вчера, 12:21 by

Сейчас, когда слышишь от кого-то, что он-де увлекается фотографией, ей Богу, становится смешно. С развитием цифровых технологий фотографию, как своё хобби, с полным правом может называть трёхлетний ребёнок, научившийся тыкать пальцем в смартфон.Я увлёкся фотографией в конце семидесятых годов. Благо было у кого поучиться на практике. Да и теоретическая база в виде специальной литературы наличествовала (сейчас многие книжки тех времён стали букинистической редкостью). Фотопринадлежности, необходимые начинающему фотографу, тоже дома имелись.В те годы фотографированием серьёзно занимались немногие. Имею в виду фотографов-любителей. Процесс получения чёрно-белых фотокарточек занимал длительное время. Особенно в домашних условиях. Сначала надо было купить фотоплёнку. Потом заснять так, чтобы не было «мучительно больно» за бесцельно потраченные три десятка кадров. Затем плёнку проявить, промыть, высушить. И уже после этого (если не засветил ненароком!) приступать к самому интересному – печати фотографий. Естественно, предварительно запасшись проявителем, фиксажем и фотобумагой. Которые, кстати, не всегда свободно лежали на прилавках.Про цветное фото (не слайды) даже не говорю…Вот это, действительно, можно назвать хобби. Случайному и неподготовленному человеку такое не провернуть. Притом, чтобы получился не «блин комом», а «любо-дорого».В связи с этим, в шестидесятые-семидесятые годы умелые фотографы-любители пользовались большим спросом. Снимали знаменательные события коллег и знакомых, пополняли фотоальбомы друзей и родных. Некоторые и денежку какую-то за труды получали.Был тогда у отца коллега, тоже, как и он, релейщик на ТЭЦ. С его семьёй мы жили в одном подъезде. Соответственно, и общались плотно, тоже семьями. Звали соседа Игорь. Очень он увлекался фотографией. Причём, достиг в этом деле почти профессионального мастерства.С его сынишкой Данилом я ходил в одну детсадовскую группу.Как-то Игоря попросили сделать общие снимки малышни с воспитательницами. На память. Знали, что получится не хуже, чем через ателье, а обойдётся родителям гораздо дешевле.В назначенный день Игорь пришёл в нашу группу и щёлкнул несколько раз построенных в ряды наряженных детишек со стоящими по краям двумя воспитателками. Готовые снимки пообещал через пару дней.Но через два дня нам пришлось строиться и фотографироваться заново. Игорь с озадаченным видом объяснил, что плёнка попалась бракованная и получилось не очень.Сделав повторную фотосессию, добросовестный мужик пообещал готовые фотки уже назавтра. А вечером того же дня заглянул к нам домой и обескураженный показал моему отцу свежеотпечатанные снимки. Изображение на всех отпечатках было качественное, вот только по периметру шло странное неровное затемнение. Словно засвеченность бумаги. Конечно, в таком виде фотографии никуда не годились.- Игорёк, а ты бумагу часом не засветил? Может, пакет с ней протёрся по краям – вот и результат?..- Нет! Однозначно нет… Специально сегодня новую в «Экране» купил. Потому что позавчера точно такая же история случилась. Потому и переснимал повторно нашу малышню. Думал, на плёнке, может, какой дефект… Но, видишь, плёнка новая, бумага - тоже, а в итоге та же тёмная рамка по краям!.. Самое странное, что на негативах никакой рамки не видно, и все остальные кадры на плёнке нормальные... Слушай, одолжи свой фотоувеличитель, может, в нём причина? Не хочется во второй раз родителей и заведующую детсада подводить. Я же обещал к завтрашнему дню всё напечатать…- Конечно, Игорь, бери мой. А вообще, и правда, странно…Рассматривая затемнённые по краям глянцевые снимки и вполне обычные, без всяких видимых дефектов негативы на рулоне плёнки, мой папаня только пожимал плечами.Взяв папкин фотоувеличитель, Игорь вернулся в свою квартиру. Закрывшись в ванной (которая периодически превращалась в фотолабораторию), снова принялся выполнять срочный заказ.Утром, довольный, вернул отцу позаимствованный прибор:- Привет! Всё получилось! Вот ваши снимки. Остальные сейчас с Данилкой отнесём в детсад. Давайте и вы догоняйте нас…Меня вслед за ними мама вскоре тоже повела в детский садик. Когда пришли туда, мне сразу бросилось в глаза странное поведение взрослых. Мамаши не покрикивали на своих нерасторопных с утра чад, а разговаривали шёпотом да с грустным видом шушукались между собой. Воспитательницы и нянечки тоже ходили какие-то понурые.Лишь дня через два я узнал, что наша красавица-блондинка, воспитательница Светлана Михайловна, умерла. Скоропостижно и неожиданно для всех. Причину нам, малышам, не говорили, да мы и не интересовались тогда. Для нас сам факт смерти человека, которого видел ещё вчера живым, был настоящим шоком.Прошло, наверное, года два.Как-то Игоря озадачили на работе - сделать фотопортреты заслуженных сотрудников для Доски почёта. Днём он поснимал всех, а вечером уединился в своей фотолаборатории-ванной.На следующий день подошёл к отцу и выложил перед ним несколько снимков. Как полагается: все снимки были чёткими, аккуратными. И лишь портрет начальника участка Вадина (фамилия изменена) очерчивала тёмная неровная кайма.- Ты видишь? Ничего не напоминает?..С этими словами Игорь протянул моему папане разглаженный отрезок плёнки в несколько кадров (так негативы хранились лучше, без царапин). Отец долго и внимательно разглядывал негатив с портретом начальника участка, но ничего подозрительного в изображении не обнаруживал. Откуда же тогда опять эта тёмная рамка на фотокарточке?.. Как тогда, на фотографии детсадовской группы.- Игорь, ну точно у тебя что-то с фотоувеличителем! Вечером возьмёшь мой и переделаешь. Всего-то один снимок…На том и порешили.А через два или три дня начальник участка Вадин скончался от обширного инфаркта.Не знаю, говорили тогда мой отец с Игорем кому-нибудь о странном предвестнике, тёмной рамке на фотоснимке, кому-нибудь? Скорее всего, нет. Они же оба – умные релейщики, материалисты до мозга костей. Не крещёные даже. К тому же, в те времена на всё необъяснимое традиционной наукой смотрели, как на сказки для малышей.Мне он всё это рассказал гораздо позже. Как раз в то время, когда я всерьёз занялся фотоделом. Не знаю только, зачем. Попугать, что ли, хотел?..Но вернусь к истории. Потому что на том она не закончилась.На протяжении ещё нескольких лет опять были подобные случаи с появлением тёмных рамок на фотографиях, сделанных Игорем. И всегда кто-то из людей, запечатлённых на снимках (поодиночке или в группе), умирал в ближайшие дни. Сосед поменял несколько фотоаппаратов, но череду трагедий это не прекращало.Анализируя цепочку печальных событий, мой папаня с соседом-фотографом невольно пришли к выводу, что, действительно, всё дело в фотоувеличителе, которым пользовался Игорь. Когда стали выяснять, откуда он взялся, оказалось, что новенький чемоданчик с прибором подарил покойный отец Игорю на день рождения. Буквально за несколько дней до своей внезапной кончины. Все последующие годы увеличитель служил верой и правдой. Был удобен в обращении и переноске, в сложенном виде занимал мало места. Менять на что-то другое Игорю его очень не хотелось. Тем более, это же последний подарок отца…А вскоре случилось следующее.Однажды вечером к нам забежала взволнованная соседка, жена Игоря. Так как наши семьи дружили, ничего удивительного в этом не было. Женщина, запинаясь от беспокойства, сообщила, что муж уже несколько часов не выходит из ванной, где печатал фотографии. На призывы мычит что-то неразборчивое и, похоже, плачет там тихонько.- Несколько раз прямо всхлипы слышались! Валя, - обращаясь к моему отцу, - поднимись к нам, может, ты с ним поговоришь?!..Папаня поднялся к соседям в квартиру, но выудить Игоря из ванной так и не получилось. По голосу было слышно, что он действительно чем-то сильно расстроен и, похоже, впрямь плачет.Через битый час закончив бесплодные переговоры, отец вернулся в свою квартиру.Утром следующего дня они встретились на работе. Игорь выглядел неважно, был угрюм. На все расспросы отмалчивался или бурчал односложно «да», «нет».В ту смену их по разнарядке отправили на разные подстанции. А через пару часов по ТЭЦ сообщили о ЧП – сотрудника электролаборатории насмерть поразило током. Сотрудником этим оказался Игорь…Позже свидетели происшествия с удивлением и ужасом рассказывали, что опытный электрик подошёл к высоковольтному выключателю и сам схватился рукой за шину, находящуюся под напряжением. Смерть была мгновенной.Спустя некоторое время после похорон Игоря его вдова показала моим родителям помятую фотографию. Нашла её скомканной далеко в углу под ванной, когда решила сделать генеральную уборку в квартире.С фотки счастливо улыбался Игорь, держа на руках смеющегося сына Данилку. Фотоснимок обрамляла тёмная неровная кайма……Лет десять, пока не переехали в другой город, мы жили по соседству с Данилом и его мамой. Молодая ещё женщина вскоре снова вышла замуж и родила девочку. За все эти годы ни с кем из их семьи ничего трагического не произошло.17.04.2019.

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