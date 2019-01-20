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Истории из жизни

Из тумана

Ирка давным-давно была моей подругой, потом я уехала, а Ира осталась жить с мамой в небольшом домике в центре города. Район, где живёт Ира, только считается центром, а на самом деле представляет собой частный сектор, состоящий из горок и рвов, которые гордо именуются улицами. В дождь по улицам текут реки, где местные оставляют машины, до сих пор для меня тайна, потому что к дому ведут ступеньки с перилами, чтобы не навернуться ненароком.

Вот в этот дивный район, я и топала осенним вечером в гости. Ещё и туман, собака такая, висел, от Днепра его, что ли, принесло? Днепр был рядом, прямо за окном, и туман был знатный — как молоко. Встретил меня муж Иры, одна б я туда не сунулась в жизни. Да и встреча в кафе назначена была, только подружка ногу подвернула и щеголяла гипсом теперь. Тут не только ногу, тут голову сломать можно. Я откровенно злилась, потому как следить за фигурой моего провожатого и смотреть себе под ноги в этом тумане было нелегко.

Вдруг ухо уловило стоны и крики, автоматные очереди, лай собак, немецкую речь. Накатила паника и животный страх. Коля ухватил меня за руку и потащил быстренько по ступенькам вверх. Туман стоял вровень с берегами и шевелился, словно живой, а все звуки доносились снизу, из тумана! Но внизу была только дорога, и кино никто там смотреть не мог.

— Что за хрень? — спросила я у стоящего рядом мужчины.
— Туман, — ответил тот и пожал плечами, словно это все объясняло.

Потом уже, после хорошей порции кофе и коньяка, подружка проговорилась, что эти звуки слышат многие, особенно в туманные ночи. И вообще "Кикиморка, у тебя что, двойка по истории была? Про расстрел еврейского гетто в 41 ты ничего не слышала? Взрослых расстреливали, детям и подросткам ломали позвоночник и бросали умирать в яму, грудничков подбрасывали в воздух и стреляли, как по тарелкам. Где это было? Вот!"

Домой я в тот вечер не поехала, осталась ночевать у подружки, не хватило смелости спуститься в тот туман даже к машине такси. А зря. Всю ночь мне снился ров, засыпанный землёй. Стоны, немецкая речь, лай собак и шевелившаяся земля, от вида которой у меня шевелились волосы. Проснулась я от собственного крика и больше спать не ложилась, лежала тихонечко, умирая от страха, и ждала утра.

Больше я в тот район в гости ни ногой. Даже днём, когда проезжаю по мосту над этой улицей, мне не по себе.

Автор - Кикиморка.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 180Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Подруга встреча туман стоны крики мост страх

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 17:27
+1
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Публикаций: 52
Комментариев: 784
+++++++. Говорить не надо ничего.
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 17:56
+1
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Публикаций: 9
Комментариев: 254
Сумбурно написано,как по мне. Некоторые предложения второй раз приходилось перечитывать.
Но смысл понятен. Страшно это все.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
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