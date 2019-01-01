Потерянная икона

DEREK9 Просмотров: 25 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:20 by

Доброго времени суток. Пишу здесь третью историю. Это случилось со мной на выходных. Очень хочу поделиться. История не такая страшная, насколько впечатляющая. Излагаю все как можно вкратце.Начну все по порядку. Год назад я продал свою квартиру на окраине города и перебрался в центр. Продал со всей имеющейся мебелью. Семья, купившая мою жилплощадь - отец, мать, дочь-школьница и их пожилые родители. Одним словом, обычная семья, живут там уже год. Сделка прошла гладко, переезд дался легко и им, и мне. И живем каждые своей жизнью по сегодняшний день.На выходных утром меня разбудил телефонный звонок. Звонил Алексей – глава вышеуказанного семейства. Пояснил мне, что нашли иконку мою (маленькая карманная иконка, которую мне мама покупала в церкви с наказанием всегда носить с собой), необходимо мне ее как можно быстрее передать. Почему так срочно, я тогда не понял. Я согласился подъехать, посмотреть мою бывшую квартиру и как они ее обустроили. Все же это был когда-то мой родной дом, поэтому решил съездить поностальгировать по дому, по местам.Ближе к обеду я подъехал, обошел дом, вспомнил прошлое. Затем уже поднялся, они меня встретили, напоили чаем и рассказали, что после Нового года в квартире начали происходить странности, дочка не может спать в своей комнате, утверждая, что кто-то сидит у нее на кровати, затем начинает душить. Тогда они поменялись комнатами, и уже эта напасть настигла и отца с матерью. Начала биться посуда, кошка стала, если так можно выразиться, неадекватной. Тогда они обратились в церковь, вызвали батюшку. Батюшка обошел, освятил квартиру, но сказал, что угол в комнате, где стоит шкаф, очень тревожен и семейству необходимо вернуть бывшему хозяину его ангела-хранителя, мол, он ему нужен. За шкафом лежала моя маленькая карманная иконка с молитвой, которая, скорее всего, упала за шкаф при переезде. Более того, (!) икона прожгла обои (виден четкий контур, как она лежала, и под ней выжжены обои до бетона), подпален пластиковый плинтус. Вот хоть верь, хоть не верь. Я забрал моего ангела-хранителя, аккуратно положил в кошелек, поблагодарил за гостеприимство, пообещав позвонить через неделю, узнать, как дела. Всю дорогу ехал, пребывая в состоянии шока от рассказанного.

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