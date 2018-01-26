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Истории из жизни

Платье

История началась с... платья.

С самого обычного, которое моя мама, тогда ещё молодая, один раз надела, чтобы пойти на работу. Жила она тогда то ли в Узбекистане, то ли в Таджикистане, к сожалению, я теперь уже не помню. Да и сама мама уже не помнит эту историю, которая случилась с ней в далёкой молодости.

Платье было довольно красивым, но при этом очень скромным: чёрное с крупными белыми "горохами", разбросанными по чёрному полю. Довольно длинное, со скромным декольте; самым нарядным в нём, наверное, были воланы из той же самой ткани, которые шли по подолу и по краям рукавов. Моя мама, тогда ещё молодая девушка, надела его на работу, благо дело было жаркое лето, и вечером она возвращалась домой после работы и с покупками, уже по темноте.

Внезапно на неё со спины напал "не прекрасный незнакомец". Кто это был, моя мать так и не поняла, просто почувствовала, что её схватили сзади, а дальше всё получалось уже само собой: будто организм решил справляться сам, когда его хозяйка была в шоке от того, что произошло. В принципе, на тихой улице, в тихом районе, который моя мать называла Левым Берегом. Она просто вывернулась из нежелательных и нежелаемых объятий и заехала по нападающему своей "дамской сумочкой", в которой было несколько килограмм картошки, лука и всего прочего. Откуда только сила взялась. Опять же, всё получалось само.

Неизвестно, что произошло бы потом, но на улице появилась молодая пара, парень с девушкой; несостоявшийся преступник исчез в неизвестном направлении, а с моей матерью случилась истерика.

Прошло много лет, то платье моя мать сохранила, просто потому, что оно было совсем новым и хорошим. Если не ошибаюсь, даже сшитым вручную. А потому ещё и особо ценным уже по определению.

Я возвращаюсь после окончания одиннадцатого класса, настроение прекрасное, лето, всё хорошо. На такой особый и праздничный день я надела то самое мамино платье, которое она сохранила, как очень хорошее и практически неношеное. Ну, не выбрасывать же его, в самом деле!

Иду по дороге, ведущей от остановки автобуса, к нашему дому, расстояние примерно около километра. Помню, я пробовала ещё пригладить закрученные ранее на бигуди волосы, чтобы они выглядели аккуратнее и красивее. Слышу: справа сигналит машина. Ну и что, меня это не касается. Иду своей дорогой, вот уже и поворот на дорогу, идущей к моему дому, совсем близко. Прошла. И слышу и вижу боковым зрением, что неподалёку от меня останавливается машина, и из неё выходит мужчина, который идёт ко мне со словами: "Девушка, идите к нам, мы вас причешем!"

Как получилось всё дальше, я не совсем поняла - будто тело действовало на автопилоте. Рядом был арык, заросший сорными травами, не такой уж и широкий: всего-то около двух метров. Я одним прыжком преодолела этот арык и, оказавшись на другой стороне, непонятно зачем вытащила расчёску из своей сумки и сказала преследователям: "Идите за мной и возьмите мою расчёску на память о моих волосах". Почему я это сказала, сама не знаю. Будто в тот момент кто-то действовал за меня.

Машина резко взяла старт, так, что даже раздался характерный визг, и умчалась. А я потом шла домой через поле, полное сорных трав; к счастью, моя мать не видела из окна, что случилось. А репьи и прочее на одежде я объяснила тем, что увидела бродячую собаку и обходила её.

То платье я больше никогда не надевала. Сказала, что оно мне не нравится, и добавила что-то ещё, - но вот что, я сейчас уже не помню. Помню только те истории.

И вспоминаю извечную истину: вещи, ношеные и не только, могут хранить какую-то свою энергию, историю... что угодно. Причём в то время я даже не могла в это верить или не верить, потому что ещё про это не знала и не думала.

С уважением, Веснянка.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:00
Вчера, 16:00 by ВеснянкаПросмотров: 1 112Комментарии: 11
+20

Ключевые слова: Платье энергетика странность авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 17:01
+9
Группа: Посетители
Репутация: (176|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 967
Платье притягивающее гопников, или платье дающее неимоверную силу и одетое ровно в нужное время. Я склоняюсь ко второй версии. Вещь сделаная своими руками , для себя лично, должна нести пользу.

Хорошо , что всё обошлось.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Light_a_dark
Вчера, 17:42
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 864
Цитата: DRUID
Я склоняюсь ко второй версии. Вещь сделаная своими руками , для себя лично, должна нести пользу.

И я больше склоняюсь ко второй версии.+++
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#3 написал: Tigger power
Вчера, 17:50
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (2144|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 372
Цитата: DRUID
платье дающее неимоверную силу и одетое ровно в нужное время.

Да! именно так и не иначе) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: conjure one
Вчера, 18:23
+4
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Репутация: (6256|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 2 549
Платье действительно необычное. Сначала притягивает неприятности, а после словно срабатывает переключатель, и оно становится костюмом супергероя. В вашем случае, супергероини.+++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: Мать_Драконов
Вчера, 18:50
+4
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 161
Ничего подобного раньше не слышала. Но в этом мире может случиться все, что угодно!
Плюс.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#6 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:57
+4
Группа: Посетители
Репутация: (416|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 851
По юности, донашивал вещи, чуть ли не за всеми родственниками мужского пола, да вроде ничего noknow
Думаю всё дело в платье. Тянет оно на себя 401 , приключения определённого характера.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:13
+5
Группа: Журналисты
Репутация: (2661|-1)
Публикаций: 1 582
Комментариев: 10 195
Поставлю плюс за спринтерский прыжок через арык, шириной 2 метра. Пусть обзавидуются спортсмены-прыгуны в длину, которые преодолевают такое расстояние с разбега и не в платье.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#8 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:45
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 864
Цитата: ПИК НИК
По юности, донашивал вещи, чуть ли не за всеми родственниками мужского пола, да вроде ничего

Аналогично, только за родственниками женского пола.))) Иногда отдавали соседи за небольшую плату, но тогда я готова была со стыда сквозь землю провалиться. Просила маму, что только не от соседей!
Тоже ничего не случалось.
Вот только когда муж отдал мне серебряный медальончик своей бабушки, тогда заметила, что в те дни, когда его надевала, у меня случались неприятности, мелкие. Упорно продолжала его носить и параллельно упрашивать бабушку не обижаться на своего внука и на меня.
Вроде стало все нормально.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#9 написал: Sniff
Вчера, 20:58
+5
Группа: Авторы
Репутация: (64|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 744
Ой, как мило, сразу вспомнилось из детства, когда приезжаешь к бабушке в гости, лезешь в шкаф, и нюхаешь бабулины платья, запах духов, и немножко нафталина. От души плюсую.
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#10 написал: Царевна-Лебедь
Вчера, 22:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 5
Комментариев: 11
Раньше у каждого ремесленника, хорошего мастера своего дела, была некая своя "магия". Шепотки на то, чтобы нитка не путалась; заговоры на подвенечное платье, чтобы брак вывел молодых из юности и привел к глубокой старости; обережные "наузы", чтобы ребеночка никто не тронул и многое, многое другое. И если предположить, что это платье бережно сшила хорошая швея или близкий родственник с любовь делал каждый стежок, ну или сама первая хозяйка шила его и мечтала о счастливом будущем, в нужное время и нужный час обрекла свои мысли в форму и закрепила действием, то кто знает, случайно ли платье , ставшее обережным, спасло аж двух своих хозяюшек...
Автору плюс!)
Зарегистрирован: 20.03.2019
#11 написал: kusi
Вчера, 22:53
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (2976|-2)
Публикаций: 351
Комментариев: 6 989
Каждая вещь имеет свою магию
История интересная +
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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