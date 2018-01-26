Платье

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:00

Веснянка Просмотров: 1 112 Комментарии: 11 +20 Вчера, 16:00 by

История началась с... платья.С самого обычного, которое моя мама, тогда ещё молодая, один раз надела, чтобы пойти на работу. Жила она тогда то ли в Узбекистане, то ли в Таджикистане, к сожалению, я теперь уже не помню. Да и сама мама уже не помнит эту историю, которая случилась с ней в далёкой молодости.Платье было довольно красивым, но при этом очень скромным: чёрное с крупными белыми "горохами", разбросанными по чёрному полю. Довольно длинное, со скромным декольте; самым нарядным в нём, наверное, были воланы из той же самой ткани, которые шли по подолу и по краям рукавов. Моя мама, тогда ещё молодая девушка, надела его на работу, благо дело было жаркое лето, и вечером она возвращалась домой после работы и с покупками, уже по темноте.Внезапно на неё со спины напал "не прекрасный незнакомец". Кто это был, моя мать так и не поняла, просто почувствовала, что её схватили сзади, а дальше всё получалось уже само собой: будто организм решил справляться сам, когда его хозяйка была в шоке от того, что произошло. В принципе, на тихой улице, в тихом районе, который моя мать называла Левым Берегом. Она просто вывернулась из нежелательных и нежелаемых объятий и заехала по нападающему своей "дамской сумочкой", в которой было несколько килограмм картошки, лука и всего прочего. Откуда только сила взялась. Опять же, всё получалось само.Неизвестно, что произошло бы потом, но на улице появилась молодая пара, парень с девушкой; несостоявшийся преступник исчез в неизвестном направлении, а с моей матерью случилась истерика.Прошло много лет, то платье моя мать сохранила, просто потому, что оно было совсем новым и хорошим. Если не ошибаюсь, даже сшитым вручную. А потому ещё и особо ценным уже по определению.Я возвращаюсь после окончания одиннадцатого класса, настроение прекрасное, лето, всё хорошо. На такой особый и праздничный день я надела то самое мамино платье, которое она сохранила, как очень хорошее и практически неношеное. Ну, не выбрасывать же его, в самом деле!Иду по дороге, ведущей от остановки автобуса, к нашему дому, расстояние примерно около километра. Помню, я пробовала ещё пригладить закрученные ранее на бигуди волосы, чтобы они выглядели аккуратнее и красивее. Слышу: справа сигналит машина. Ну и что, меня это не касается. Иду своей дорогой, вот уже и поворот на дорогу, идущей к моему дому, совсем близко. Прошла. И слышу и вижу боковым зрением, что неподалёку от меня останавливается машина, и из неё выходит мужчина, который идёт ко мне со словами: "Девушка, идите к нам, мы вас причешем!"Как получилось всё дальше, я не совсем поняла - будто тело действовало на автопилоте. Рядом был арык, заросший сорными травами, не такой уж и широкий: всего-то около двух метров. Я одним прыжком преодолела этот арык и, оказавшись на другой стороне, непонятно зачем вытащила расчёску из своей сумки и сказала преследователям: "Идите за мной и возьмите мою расчёску на память о моих волосах". Почему я это сказала, сама не знаю. Будто в тот момент кто-то действовал за меня.Машина резко взяла старт, так, что даже раздался характерный визг, и умчалась. А я потом шла домой через поле, полное сорных трав; к счастью, моя мать не видела из окна, что случилось. А репьи и прочее на одежде я объяснила тем, что увидела бродячую собаку и обходила её.То платье я больше никогда не надевала. Сказала, что оно мне не нравится, и добавила что-то ещё, - но вот что, я сейчас уже не помню. Помню только те истории.И вспоминаю извечную истину: вещи, ношеные и не только, могут хранить какую-то свою энергию, историю... что угодно. Причём в то время я даже не могла в это верить или не верить, потому что ещё про это не знала и не думала.С уважением, Веснянка.

Ключевые слова: Платье энергетика странность авторская история

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