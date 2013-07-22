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Истории из жизни

И что это было?

История произошла год назад, но я не считала ее интересной для опубликования на сайте. Но смотрю: уже три дня нет никаких новых историй, решила: пусть народ почитает от скуки мою.

Это случилось белым днем. Я стояла на кухне у раковины и чистила картошку к обеду. Вдруг услышала сзади себя непонятные звуки. Обернувшись, увидела, что по полу катится, подпрыгивая, какой-то серый комок-шар, диаметром сантиметров двадцать. Он был какой-то слегка прозрачный, нечеткий, как бы состоящий весь из мелких иголочек. И при этом издавал звуки, похожие на легкое потрескивание или трепет птичьих крыльев. А за шаром, ноздря в ноздрю, пригнув головы, неслись мои две кошки. Шар подскочил к плите, перепрыгнул через бутылки с химией, стоявшие в проеме между плитой и столом, и скрылся за плитой. Я в онемении наблюдала эту картину. Кошки разочарованно отошли от плиты. Причем младшая два раза возвращалась, не смирившись с неудачной погоней, и с интересом заглядывала под плиту.

Мой мозг кипел, не в силах идентифицировать ни с чем этот шарик. Думала, может, это была птичка такая, и вот теперь она отдаст концы у меня за плитой. Это неприятно. Пришлось отодвигать плиту и стол... Но, к своему удивлению, ничего я там не обнаружила. И кто мне скажет теперь, что это было? Уже год не могу найти толкового объяснения этому явлению.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:03
Вчера, 15:03 by ninabondПросмотров: 1 096Комментарии: 17
+27

Ключевые слова: Шар кошки странность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Вчера, 15:09
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1123|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 902
А почему Вы не допускаете мысль про домового?
теперь Вы знаете куда конфетки класть :)
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 15:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (376|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 795
Цитата: Pmariam
А почему Вы не допускаете мысль про домового?
теперь Вы знаете куда конфетки класть :)

Возможно Pm права.
Мой вот, сегодня шалил. Бросил на пол, коробку со свёрлами, коробка лопнула, пришлось заклеить термоклеем из пистолета.
Конфет надо, что ли, что бы не портил вещи?
Плюс истории.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#3 написал: Light_a_dark
Вчера, 16:46
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (49|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 782
А мой вчера тоже похожим шариком под тюлью пробежал в угол за кресло. Наверное, зазевался посреди комнаты, поздно опомнился, что прятаться надо))) Может телевизор засмотрелся, да бдительность потерял, плащ-невидимка сполз)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#4 написал: DRUID
Вчера, 17:45
+4
Группа: Посетители
Репутация: (169|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 926
Очень даже занимательная история +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#5 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 18:47
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 98
Очень интересно. А еще что нибудь необычное замечали дома?
Зарегистрирован: 11.02.2016
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:06
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2624|-1)
Публикаций: 1 570
Комментариев: 9 912
За серый комок-шар, за неизвестность поставлю плюс! Я склоняюсь к домовому.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#7 написал: stahlratte
Вчера, 19:07
+8
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 234
А у меня тоже не особо большая история, чтобы выкладывать, а поделиться хочется
Рычало что-то уже два раза, в одном и том же месте комнаты. Если по времени, то примерно через месяц, рычало как животное, наверно на кошку похоже, минут пять с перерывами, оба раза одинаково, кошаки были в шоке, они очень сильно испугались да и меня напугали. За дверью рычать никто не мог, так как у соседей нет животных. Один кот от страха даже с пылесосом обнимался, хотя всегда от него прячется, когда видит. Первый раз ещё ничего, а вот во второй я так испугалась, что за минуту оделась и в магазин сбежала
Зарегистрирован: 18.01.2013
#8 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:09
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (49|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 782
Цитата: stahlratte
Один кот от страха даже с пылесосом обнимался,

smeh бедный котик!
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#9 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:15
+2
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Репутация: (376|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 795
Цитата: stahlratte
А у меня тоже не особо большая история, чтобы выкладывать, а поделиться хочется
Рычало что-то уже два раза, в одном и том же месте комнаты. Если по времени, то примерно через месяц, рычало как животное, наверно на кошку похоже, минут пять с перерывами, оба раза одинаково, кошаки были в шоке, они очень сильно испугались да и меня напугали. За дверью рычать никто не мог, так как у соседей нет животных. Один кот от страха даже с пылесосом обнимался, хотя всегда от него прячется, когда видит. Первый раз ещё ничего, а вот во второй я так испугалась, что за минуту оделась и в магазин сбежала


Т.е. в магазин одна значит сбежала, а хвостики на растерзание остались? dinozavr
Ну, где два, там и третий раз прорычит. Зараза , одним словом. В смысле тот, кто рычит.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#10 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:23
+3
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Публикаций: 33
Комментариев: 782
Цитата: ПИК НИК
Т.е. в магазин одна значит сбежала, а хвостики на растерзание остались?

Ну в самом деле. Надо было тоже с пылесосом обняться, как котик, а не спасаться бегством)))Не по братски как-то.)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#11 написал: ninabond
Вчера, 21:14
+2
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 904
[/b] А почему Вы не допускаете мысль про домового?[b]
Почему не думаю на Домового? Мне кажется с домовым котейки дружат. А тут прям охоту открыли))))Может ЭТО и от страха шифроваться перестало))
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#12 написал: Молния
Вчера, 22:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 84
Я часто встречалась с похожими описаниями домовых. Но тут вдруг у меня родилась версия: не может ли это быть шаровая молния? Они явления малоизученные и непредсказуемые, а их поведение зачастую создает впечатление, что перед вами живое существо. Шаровые молнии не обязательно бывают яркими и светящимися, некоторые описывали их как нечто словно "пушистое", тусклое. В пользу этой версии говорят и потрескивания, издаваемые шариком. Как бы там ни было, это в любом случае очень интересно и таинственно +
Зарегистрирован: 30.05.2015
#13 написал: Евангелион
Сегодня, 03:04
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 75
Зубастик же! Может и домовой...
Зарегистрирован: 20.09.2013
#14 написал: Joss
Сегодня, 07:00
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А-а-а-а-а-а-а! yaaah ЗУБАСТИКИ наступают! scream
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#15 написал: ПИК НИК
Сегодня, 07:56
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Цитата: Евангелион
Зубастик же! Может и домовой...

Цитата: Joss
А-а-а-а-а-а-а! yaaah ЗУБАСТИКИ наступают! scream


Ретро!))) Мало кто их вспомнит. Пропали из-за излучения сотовой связи, да.
Видать остались ещё единицы.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#16 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:32
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Комментариев: 4 752
Потрескивание наталкивает на мысли о электрической природе явления. Напоминающей шаровые молнии. А почему бы и нет?
Их природа малоизучена, может не обязательно в грозу разгуливают.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#17 написал: Joss
Сегодня, 08:51
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Публикаций: 12
Комментариев: 1 203
Цитата: ПИК НИК
Цитата: Евангелион
Зубастик же! Может и домовой...

Цитата: Joss
А-а-а-а-а-а-а! yaaah ЗУБАСТИКИ наступают! scream


Ретро!))) Мало кто их вспомнит. Пропали из-за излучения сотовой связи, да.
Видать остались ещё единицы.


Но мы то их помним (читать загадочной интонацией wink )...
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
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