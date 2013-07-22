И что это было?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:03

ninabond Просмотров: 1 096 Комментарии: 17 +27 Вчера, 15:03 by

История произошла год назад, но я не считала ее интересной для опубликования на сайте. Но смотрю: уже три дня нет никаких новых историй, решила: пусть народ почитает от скуки мою.Это случилось белым днем. Я стояла на кухне у раковины и чистила картошку к обеду. Вдруг услышала сзади себя непонятные звуки. Обернувшись, увидела, что по полу катится, подпрыгивая, какой-то серый комок-шар, диаметром сантиметров двадцать. Он был какой-то слегка прозрачный, нечеткий, как бы состоящий весь из мелких иголочек. И при этом издавал звуки, похожие на легкое потрескивание или трепет птичьих крыльев. А за шаром, ноздря в ноздрю, пригнув головы, неслись мои две кошки. Шар подскочил к плите, перепрыгнул через бутылки с химией, стоявшие в проеме между плитой и столом, и скрылся за плитой. Я в онемении наблюдала эту картину. Кошки разочарованно отошли от плиты. Причем младшая два раза возвращалась, не смирившись с неудачной погоней, и с интересом заглядывала под плиту.Мой мозг кипел, не в силах идентифицировать ни с чем этот шарик. Думала, может, это была птичка такая, и вот теперь она отдаст концы у меня за плитой. Это неприятно. Пришлось отодвигать плиту и стол... Но, к своему удивлению, ничего я там не обнаружила. И кто мне скажет теперь, что это было? Уже год не могу найти толкового объяснения этому явлению.

Ключевые слова: Шар кошки странность авторская история

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