Назгулов у нас вроде не водится?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:46

Tengu Просмотров: 508 Комментарии: 14 +9 Сегодня, 13:46 by

Итак, съемная посуточная квартира. Из-за работы мужа, связанной с разъездами, я знакома с некоторым количеством таких квартир в разных городах нашей необъятной родины и за ее пределами. Снять мы обычно стараемся что-нибудь на уровне недорогой чистенькой гостиницы. Самой пугающей встречей на съемной квартире стала встреча с манекеном в пальто, которого какой-то умный человек поставил в темном углу на лестничной клетке дома, где нам сдали студию. Он еще и с поднятой рукой там стоял. Было это, кстати, в Корее. А в России вообще хорошо! И посудой никто на пустой кухне ночью не гремит.В квартире, о которой пойдет речь, тоже ничего не гремит, если не считать полуисправного душа. Она вообще оказалась похуже предыдущих по ремонту - но в центре, да и дом я знаю. У меня там подруга детства живет. В общем, все хорошо. Заселились, обустроились, спать легли.Снилось мне в ту ночь что-то про автобусные остановки - обычный, незначащий сон. И вот в этот сон буквально ворвался мужской крик. Не так, чтобы над самым ухом, а так, словно на некотором отдалении орут, за окном, например. Причем это был очень необычный крик. Человек может кричать от ярости, от боли, от страха - это все разные вопли получатся. А тут... ни страха, ни злобы в этом вопле не было - такое чувство, что кто-то встал, ноги пошире расставил, воздуха в грудь набрал и заорал. Протяжно, словно одна звуковая волна догоняла другую. Характеристику этому воплю было невозможно дать - он был не злобный, не испуганный, не зовущий, не хриплый, не звонкий, не высокий, не низкий, не пьяный, не трезвый. Он был просто СТРАННЫЙ. Не могу иного слова подобрать. Не такой леденящий, как вопли назгулов посреди мирного Хоббитшира - помните, как они в лесу хоббитов пугали? Но неприятный все же. Сон смялся сразу, я проснулась - вопль все еще звучит в ушах, отдаляясь и затихая - я поворачиваю голову к мужу, уверенная, что он уже лежит с широко распахнутыми глазами... а он мирно спит.Я всю жизнь была тем человеком, который самые интересные ночные новости узнает только утром. "В полночь такая гроза была, грохотало! Ты не слышала?" или "Вчера в два ночи к соседям пьяный мужик стучал и требовал какую-то Катю, ты все проспала". В детстве я была способна проспать землетрясение. С возрастом стала спать более чутко, но до мужа мне далеко. Его способно разбудить ВСЕ, ЧТО УГОДНО. Спит, как часовой у первобытного костра, вполглаза. И чтобы он такую арию да не услышал? Утром спрашиваю: "Ночью ничего не слыхал?" "Ничегошеньки".Если кому интересно, в каком часу все это было - да после трех, наверное. Может, в четыре. Тьма уже неполная была, а в этой квартире ночью просто как чернила налиты - окна в просторный тихий двор, фонари, автобусная остановка и прочие радости цивилизации с другой стороны.Вот и вся история. Я совершенно точно помню, что здесь, на Форсторе, читала подобное. Как люди посреди ночи подскакивали от неведомого вопля над ухом. Хочу освежить в памяти, может, помнит кто, в какой истории это было?

Ключевые слова: Вопль квартира ночь авторская история

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