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Истории из жизни

Назгулов у нас вроде не водится?

Итак, съемная посуточная квартира. Из-за работы мужа, связанной с разъездами, я знакома с некоторым количеством таких квартир в разных городах нашей необъятной родины и за ее пределами. Снять мы обычно стараемся что-нибудь на уровне недорогой чистенькой гостиницы. Самой пугающей встречей на съемной квартире стала встреча с манекеном в пальто, которого какой-то умный человек поставил в темном углу на лестничной клетке дома, где нам сдали студию. Он еще и с поднятой рукой там стоял. Было это, кстати, в Корее. А в России вообще хорошо! И посудой никто на пустой кухне ночью не гремит.

В квартире, о которой пойдет речь, тоже ничего не гремит, если не считать полуисправного душа. Она вообще оказалась похуже предыдущих по ремонту - но в центре, да и дом я знаю. У меня там подруга детства живет. В общем, все хорошо. Заселились, обустроились, спать легли.

Снилось мне в ту ночь что-то про автобусные остановки - обычный, незначащий сон. И вот в этот сон буквально ворвался мужской крик. Не так, чтобы над самым ухом, а так, словно на некотором отдалении орут, за окном, например. Причем это был очень необычный крик. Человек может кричать от ярости, от боли, от страха - это все разные вопли получатся. А тут... ни страха, ни злобы в этом вопле не было - такое чувство, что кто-то встал, ноги пошире расставил, воздуха в грудь набрал и заорал. Протяжно, словно одна звуковая волна догоняла другую. Характеристику этому воплю было невозможно дать - он был не злобный, не испуганный, не зовущий, не хриплый, не звонкий, не высокий, не низкий, не пьяный, не трезвый. Он был просто СТРАННЫЙ. Не могу иного слова подобрать. Не такой леденящий, как вопли назгулов посреди мирного Хоббитшира - помните, как они в лесу хоббитов пугали? Но неприятный все же. Сон смялся сразу, я проснулась - вопль все еще звучит в ушах, отдаляясь и затихая - я поворачиваю голову к мужу, уверенная, что он уже лежит с широко распахнутыми глазами... а он мирно спит.

Я всю жизнь была тем человеком, который самые интересные ночные новости узнает только утром. "В полночь такая гроза была, грохотало! Ты не слышала?" или "Вчера в два ночи к соседям пьяный мужик стучал и требовал какую-то Катю, ты все проспала". В детстве я была способна проспать землетрясение. С возрастом стала спать более чутко, но до мужа мне далеко. Его способно разбудить ВСЕ, ЧТО УГОДНО. Спит, как часовой у первобытного костра, вполглаза. И чтобы он такую арию да не услышал? Утром спрашиваю: "Ночью ничего не слыхал?" "Ничегошеньки".

Если кому интересно, в каком часу все это было - да после трех, наверное. Может, в четыре. Тьма уже неполная была, а в этой квартире ночью просто как чернила налиты - окна в просторный тихий двор, фонари, автобусная остановка и прочие радости цивилизации с другой стороны.

Вот и вся история. Я совершенно точно помню, что здесь, на Форсторе, читала подобное. Как люди посреди ночи подскакивали от неведомого вопля над ухом. Хочу освежить в памяти, может, помнит кто, в какой истории это было?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:46 by TenguПросмотров: 508Комментарии: 14
+9

Ключевые слова: Вопль квартира ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:16
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1557|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 741
Раз супруг не услышал, то только сон.
И зачем этот гад разбудил? Если ничего срочного не было 443
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Tengu
Сегодня, 14:34
+2
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Публикаций: 45
Комментариев: 842
Цитата: зелёное яблочко
Раз супруг не услышал, то только сон.
И зачем этот гад разбудил? Если ничего срочного не было 443


А Бог его знает!
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#3 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 14:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
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Комментариев: 80
Домовой приветствовал! А может и просто шалил, а то шастают же по его царству то одни, то другие, почему бы не побаловаться?
Зарегистрирован: 19.06.2018
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 14:47
+4
Группа: Посетители
Репутация: (366|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 754
Я слышал, тройку раз в свою жизнь. Первый раз лет больше пятнадцати назад, когда сосед умер, за стеной. Лёг спать, лежу, пытаюсь заснуть. Вдруг, громким, всепроникающим и неестественным голосом, кто то назвал моё имя. Ощущение такое было, что весь многоподъездноэтажный дом слышал! Я уже ждал эхо, но не пришло.
Думаю, что можно, что то услышать и увидеть, находясь на грани. Между сном и явью, например. yaaah
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: Nlo
Сегодня, 14:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 38
Плюсую, что сон. Причём от звуковых резких снов всегда просыпаешься.
Была похожая история: спали во время ремонта, в неудобье. В три ночи просыпаюсь от резкого, продолжительного звонка в дверь. За дверью, естественно, никого. Брат на кухне за компом работал, сказал, что не было никаких звонков.
Это от переутомления, и особенно в чужих квартирах снится. Когда сон тревожный, настороженный.
Зарегистрирован: 19.12.2018
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:48
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 751
Цитата: Polupolyarnaya
Домовой приветствовал!

Голос разрабатывал.
Но если серьёзно, то это жутко.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#7 написал: Sniff
Сегодня, 14:49
+3
Онлайн
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Публикаций: 44
Комментариев: 632
Вы хочете назгулов, их есть у нас!))
Муж не услышал потому, возможно, что орали лично вам, а не ему. А вот кто, и зачем-- это вопрос. +++
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#8 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 14:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 80
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Polupolyarnaya
Домовой приветствовал!

Голос разрабатывал.


Ария Одинокого Домового. yaaah
Зарегистрирован: 19.06.2018
#9 написал: Tengu
Сегодня, 15:22
+3
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Цитата: Polupolyarnaya
Ария Одинокого Домового. yaaah


...на чужой квартире))
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:39
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Репутация: (41|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 751
Цитата: Tengu
...на чужой квартире))

Обнаглели!)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#11 написал: Sniff
Сегодня, 15:48
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Комментариев: 632
Что не домовой, это точно! Чего бы он орал среди ночи)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#12 написал: AlphaOme
Сегодня, 16:51
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Публикаций: 4
Комментариев: 128
Цитата: ПИК НИК
Я слышал, тройку раз в свою жизнь. Первый раз лет больше пятнадцати назад, когда сосед умер, за стеной. Лёг спать, лежу, пытаюсь заснуть. Вдруг, громким, всепроникающим и неестественным голосом, кто то назвал моё имя.<...>
Думаю, что можно, что то услышать и увидеть, находясь на грани. Между сном и явью, например. yaaah


И мне довелось пережить ситуацию, когда сосед умер за стеной (так получилось,что уже дважды об этом несчастном алкаше-соседе упоминала в своих комментариях).Так вот : когда он умер ,мне также ночью кто-то прямо в ухо сказал "У тебя за стенкой труп".Я аж подскочила с кровати.До утра не могла заснуть,утром вызвала милицию,которая подтвердила факт смерти.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#13 написал: Pmariam
Сегодня, 17:05
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Комментариев: 2 887
Цитата: AlphaOme
утром вызвала милицию,которая подтвердила факт смерти.
интересно, а что Вы сказали милиции когда вызывали?
пока у меня в голове два варианта:
1. "давно не видели соседа, волнуемся" и все такое. И если даже это прокатило и менты вскрыли дверь, то констатация времени смерти никак не вяжется с поводом "ДАВНО не видели..."
2. "мне сказали во сне..... " даже не имею фантазии дальше продолжать :)

вопли назгулов посреди мирного Хоббитшира
для меня взрыв мозга pila
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#14 написал: Arhip
Сегодня, 17:34
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Репутация: (1030|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 921
Цитата: Pmariam
интересно, а что Вы сказали милиции когда вызывали?
пока у меня в голове два варианта:
1. "давно не видели соседа, волнуемся" и все такое. И если даже это прокатило и менты вскрыли дверь, то констатация времени смерти никак не вяжется с поводом "ДАВНО не видели..."
2. "мне сказали во сне..... " даже не имею фантазии дальше продолжать :)


Кстати, тоже интересно.
Одному парню не понравился сильный шум за дверью ночью, вроде как драка. Он вызвал милицию. Сказал что труп на леснице. Логика у него такая была - на драку не поедут, а на труп сразу примчатся и драку утихомирят, не будут мешать парню к экзамену готовиться.
Милиция приехала. Действительно - обнаружила труп! А самое веселое для этого парня было - что потом обнаружилось, что смерть наступила уже ПОСЛЕ его звонка.
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
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