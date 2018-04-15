Леший

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Warhunter Просмотров: 826 Комментарии: 9 +11 Сегодня, 10:57 by

Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. (с)Наступила очередная пора. Сезон осенний. Выезд великой троицы был запланирован за полгода вперед. Снаряжение и харчи в виде консервов и концентратов собраны за неделю до запланированного выезда и сиротливо дожидались своего часа на балконе. И вот ОН - день выезда. Как говорится, полгода ждешь - пять дней отдыхаешь.Звонок друзей на мобильный, и в трубке раздается до боли знакомый голос: "Мы подъезжаем к твоему городу, будем через 40 минут". В приподнятом настроении переношу вещи и продукты в авто. Подъехали друзья - перекур и радость встречи. Выдвигаемся в путь-дорогу. Заехали на АЗС, в обе машины залили топливо под горловину.Всё, поехали. Три часа дороги в воодушевленном настроении не особо ощущаются. Иногда на последние двадцать километров пути до точки дислокации можно затратить столько же времени, как на весь маршрут по асфальту. Но трудности нас никогда не пугали. Как говорится, мы ездим там, где волки ср...ть боятся.Ну вот мы и на месте. Расположились, разбили палатки, заготовили сушняка. Сушняк был сыроват, так как накануне прошел дождь. Надо разведать окрестности, куда завтра выдвигаться. И дернуло меня что-то пойти одному. Сказал друзьям: "Я тут рядышком пробегусь", - и пошел.Пошел по лесной дорожке, здраво рассуждая, что по ней и вернусь. Иду я, значит, а лес заманивает и затягивает своей красотой и умиротворенностью. Отшлепав навскидку километров пять, я развернулся и пошел обратно. Иду я такой довольный, птичек слушаю, буйством красок осенней листвы любуюсь. Стоп, развилка. Откуда она здесь? Я шел туда по дорожке и никаких ответвлений не замечал. Остановился я у развилки в раздумье и, почесав затылок, как русский богатырь (шлема, звиняйте, нэма), раздумываю, в какую сторону идти. Налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - сам пропадешь. Здраво рассудив, что скотинки под названием "конь" подо мной нет, а, соответственно, и терять особо нечего, свернул я налево.Вот так женатые мужики от супружниц, наверное, по такому же прЫнцЫпу налево ходють, хе-хе-хе.Иду я значит, иду, а левая лесная тропинка всё жиже становится и заросшее. Прям как у Алисы из страны чудес. Всё чудливее и странноватее. Логично рассудив, что я пошел не по той дорожке, а надо было сворачивать на правую (хотя какая правая, когда ответвлений-дорожек-тропинок, когда я шел в ту сторону, изначально вообще не было), я решил не возвращаться назад до развилки, а срезать путь наискосок. Таким образом, замкнув воображаемую развилку дорог, превратив её в треугольник. В этом была моя ошибка.Когда примерно пошел второй час продирания через кустарник и колючки, я понял, что окончательно заблудился. Крутило меня по лесу не хило, учитывая, что ручей я пересек раз шесть. Не знаю, есть ли у мата этажность, но если таковая имеется, то в лесу должны были воздвигнуться небоскребы. Вывернул "горку" наизнанку. Не помогает. Извергнув из себя очередную порцию великого и могучего трёхэтажного, был неприятно поражен. Сверху мне ответил ворон. Его громкое "кра-кра" заставило отряд мурашек строем промаршировать по моей спине от поясницы к затылку. Самая маленькая, последняя мурашка, на поспевая за отрядом, подпрыгивая и семеня, пыталась нагнать остальных.Часы я не взял, но внутренне ощущал, что время прошло уже порядочно. Стало потихоньку смеркаться. А вышел я от палаток около 9:00 утра. Думаю, зажигалки нет, даже костер не смогу развести, если ночевать придется. "Горка" мокрая насквозь, в ботинках хлюпает вода. Собравшись с силами, крикнул: "Хозяин, побаловал и довольно, отпусти!" Двинулся дальше.Примерно через полчаса выскочил на грунтовую дорогу. Уже хорошо. Буду двигаться по ней. Ноги уже не держат. Еще через километров пять вышел на накатанную лесовозами дорогу. Из последних сил гаркнув: "Эге-ге-гей!", услышал невдалеке голоса друзей: "Чего орешь, греби сюда!" Искали они меня долго.Пришли мы к палаткам уже в темноте. Блуждал я примерно 9 часов. Круг по лесу был дан приблизительно 30-35 километров.Переодевшись в сухое, покушав и залудив стакан белой, уснул до утра без сновидений.Следующим утром вдвоем с напарником выдвинулись на повторную разведку. Третий остался в лагере кашеварить. Учитывая мой вчерашний неприятный опыт, напарник взял навигатор, предварительно отметив на нем точку лагеря. Далее включенный навигатор сам рисует маршрут. Глянув на экран, можно легко его откорректировать. Выдвинулись в дорогу. Заранее оговорили, что с дороги не сходим, даже если наискосок ближе. И даже с навигатором крюк нарезали порядочный. Ответвлений лесных дорог много, хотя место глухое. Раньше рубили сосняк на срубы, и вывозили лесовозами в промышленных масштабах.Идем уже обратно, и в метрах в пятнадцати от дороги перпендикулярно нам с шумом падает толстое такое дерево. Шум гулко отдается в тишине леса. Краем глаза зрение выхватывает движение. Первая мысль в голове проносится - "медведь!" Только повернув голову в сторону источника шума, мы увидели, что это дерево. Друг сказал: "Хозяин леса пугает". Идем дальше. В лагерь с навигатором вышли значительно быстрее, чем я в предыдущий день без оного.А впереди были еще три незабываемых дня жизни в лесу. За эти три дня леший больше не шалил. А места там действительно блудливые.З.Ы. По приезде, скопив денежку, я тоже купил себе пешеходный навигатор.Вот такой сказ.

Ключевые слова: Леший хозяин лес навигатор авторская история

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