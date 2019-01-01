Странные совпадения, или Про вызовы всяких

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:20

Nik_dk Просмотров: 232 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:20 by

Прочитав странные истории из детства, решил и свою написать. Очень коротко не получится.Сделаю ремарку, что я всегда скептически стараюсь ко всему относиться, несмотря на некоторые вещи, произошедшие в моей жизни, которым я так и не смог дать рационального объяснения и до сих пор отношусь с непониманием, либо считаю крайне удачливыми совпадениями.Итак, в детстве я был в лесном лагере и, как водится, вызывали всяких там, но ничего особенного в тот раз не произошло. Потом вернулся домой из лагеря, было лето, июль, кажется, и очень хорошая солнечная погода, и я пошёл гулять в соседний двор. Там друзья решили побаловаться мистикой всякой и начали вспоминать, кто кого умеет призывать. К слову, почти все были старше меня года на три и более скептически уже относились к такого рода вещам, а это мероприятие решили провести скорее от летней скуки в обед, когда солнце пекло так, что играть в спортивные игры не хотелось, чем от истинного интереса. Было нас человек семь, сейчас уже точно не вспомню, почти все старше меня были года на 3-4.И вот предлагают вариант, который проделывали в лагере: двое берут по не заточенному карандашу в каждую руку и приставляют жопками друг к друг - получается недопрямоугольник такой, потом спрашивали у гномиков что-то, и, если карандаши сходились, значит, ответ "да", а если в разные стороны расходились, соответственно, - "нет". Ну прям детская чушь - это понятно, но весело, всякие дурацкие вопросы придумывали и вместе смеялись. Но как-то странно стало по мере этих игр, знаете, бывает такое, что вроде шумно и народ рядом есть, а ощущение тишины. Такой почти звенящей тишины, думаю, многие испытывали это ощущение, когда рассказывали страшилки или перед тем, как что-то происходило плохое. Так вот такое же ощущение у меня было, но вроде подавлялось нашим же смехом.После этого кто-то предложил положить листок бумаги на стол, положить руку на ребро, чтобы она была вертикально, и приложить маркер на неё так, чтобы он просто имел опору и был свободным, а кончик стоял на бумаге. После этого надо было попросить, чтобы домовой нарисовал что-нибудь, и маркер должен был двигаться сам по бумаге. Вроде тоже фигня и понятно, что рукой можно было не очень заметно его наклонять, но он что-то рисовал по нашим запросам, и было похоже. Все по-прежнему веселились, передавая по очереди бразды правления, дошла очередь до Димы, и он попросил нарисовать пипку, ну, знаете, типа пятачок или хрюндель - кружок, а в центре две точки-ноздри.Маркер начал сам двигаться так медленно и неуверенно, как если бы ребенку впервые дали ручку и попросили писать прописью, и он медленно и старательно слегка дрожащей рукой выписывал петлички эти все. Маркер нарисовал круг, потом какую-то загогулину, мы подумали, что он точку для ноздри не там поставил, но он пошел рисовать второй круг, заставив Диму немного сдвинуть руку для простора, подумали, что это и были ноздри, а теперь будет большой круг. Начал вырисоваться второй круг, и точно такую же загогулину вверху, и, когда дорисовал и пошел на третий круг, до всех одновременно дошло, что именно получается на рисунке, и Дима выкинул маркер в сторону куда-то в траву. Стало понятно, что нарисованы две шестерки, но без отрыва, конечно же, потому что маркер мог только двигаться и не поднимался от листа.Сразу посмотрели на Диму, наверное, в ожидании, что он засмеется от того, как всех напугал, только вот лицо его было белее наших, несмотря на загар, и в глазах истинный испуг. Дружно подумав, что рациональнее всего сделать, решили сжечь все листки и маркер с ними, который, как оказалось, нормально не горит, и потом плюнули на него и куда-то закопали или выбросили, не помню уже. Этого показалось мало и решили дойти до ближайшей церкви, всего-то метров 500 было. Пока шли, сами не заметив, перешли на галоп. Бежали молча, каждый думал о чем-то своем, наверное, но и вместе с тем точно все думали об одном и том же.Примерно на середине пути на ровной дороге один сильно подвертывает ногу, и его друг с ним возвращаются домой. Остальные прибежали, в церкви рассказали монахине (церковнослужащей, не знаю, как правильно) о произошедшем, и она сказала прочитать молитву "Отче наш", которая была написана на церковном языке слева сразу у входа в церковь. Она была написана на церковном, и поэтому мы читали, как могли, конечно же. После этого она сказала прийти на следующий день на утреннюю службу, которая начиналась очень рано, то ли в 6 утра, то ли в 7. Мы с ребятами после чтения разошлись по своим делам, потом еще гуляли, но делали вид, что ничего не произошло.На следующее утро я встал часов в 6 утра и подумал, что все уже прошло, ерунда была полная, детские фантазии и прочее, решил вместо похода помочь бабушке на кухне с готовкой варенья или солений каких-то. Утром только двое пошли на службу, с ними ничего странного и не случилось. А теперь ко всем остальным и, собственно, странным вещам (до этого же странных вещей не было).Меня в тот же день, когда гулял, укусила большая черная собака с оборванной цепью, похожа была на овчарку, только крупнее, хотя от страха, может, только в моих глазах была больше овчарки. Ее так и не нашли, поэтому я отправился на ежедневные походы в больницу для уколов от бешенства. Один парень слег с ангиной и высокой температурой недели на две, второй отравился тогда же, высокая температура, и все сопутствующие симптомы дня на два или на три, третий, как говорил, вывихнул ногу и полмесяца где-то с лангеткой проходил. Вот что было или не было с его другом, не знаю, так как всего видел его пару раз в жизни. А у одного было все ок, как он сказал, хотя говорить на эту тему явно желания не было, и быстро соскочил на другую.Спустя много лет, когда уже все были студентами технических вузов, мы собрались с несколькими из той компании и как-то случайно вспомнили это событие и решили поделиться воспоминаниями, скорее, для смеха и с высоты уже взрослых достаточно умов понять, что это были все-таки фантазии. Только вот пока вспоминали все детали, сошлись в точности - никаких додуманных мной или кем-то еще вещей или расхождений. Сидим, осмысливаем, и один из нас, с которым ничего не случилось, начинает говорить: "Знаете, я не стал тогда ничего рассказывать, потому что у всех были обычные совпадения, никакой мистики там или еще чего, а я, если бы рассказал, думал, все будут смеяться, поэтому просто молчал. Я в тот день остался один ночевать в квартире. Когда лег спать, только заснул, как раздался грохот, включаю свет, а на полу в коридоре лежит тумба. Она так-то почти квадратная и сама точно упасть не может, я обматерил кошку, поднял тумбу и лег дальше спать. Только начинаю отрубаться, как опять такой же грохот. Включил свет, история та же: поднял тумбу, обматерил кошку - схема отработанная. Только как-то страшно немного стало все равно, и решил спать в другой комнате, кошку забрал к себе, чтобы больше не роняла ничего. Свет выключать не стал, дверь в комнату закрыл, уснуть не могу, как вдруг опять тот же грохот, я на кошку смотрю, а она - на дверь. Уснуть я так и не смог до утра самого, а утром, когда вышел, тумбочка лежала в коридоре".Не знаю, правду ли он рассказал, хотя вруном никогда его никто не считал и не считает, но всех этих странных совпадений хватило, чтобы я никогда и никого не пытался вызвать, даже ради шутки, да и странных вещей происходило еще много и без этих игр.Автор: mr.307.

Ключевые слова: Вызов духов лист карандаш совпадения странность неудача

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