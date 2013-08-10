Другая реальность

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 06:15

Ernesta Просмотров: 320 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 06:15 by

Иногда я чувствую потребность прокачать свои чакры. Обычно я этим занимаюсь в 5 утра. Специально просыпаюсь, а потом ложусь досыпать. Так было и в тот раз, год назад. Уделив время своей Аджна чакре ( находится на уровне лба между бровями), я чувствовала себя превосходно. Чувство лёгкой невесомости и еле заметное головокружение, если это можно так назвать, растворяли грани между реальностями. В такие моменты я ощущаю, что пространство вокруг меня становиться многомерным, совсем непохожим на наш реальный мир.Посидев ещё немного, я отправилась в спальню. Муж храпел и видел десятый сон. От моего копошения рядом он даже не проснулся.Наконец, удобно устроившись на подушке, я закрыла глаза и сразу услышала топот. Первая мысль была, что сын проснулся и бежит к нам на кровать. Я сразу-то глаза и открыла, потому как мой ребёнок довольно тяжёлый. Утром он не разбирает, где чьи части тела, может и отдавить тебе что-нибудь. Короче, я глаза распахнула во всю ширь в целях самосохранения, и вот тут всё стало как в замедленном кино. Вернее, действия вокруг меня происходили в обычном ритме, а вот я всё улавливала как-то странно и соображала медленно.Было ещё темно, но я чётко увидела сына и белую пижамку в голубую полосочку, отметила наглаженный воротничок и пуговки. Это при том, что зрение у меня не очень и уж пуговки на таком расстоянии в темноте я точно не увижу. В следующий момент ребёнок пополз по кровати через мужа ко мне, и я почему-то быстрым движением скользнула по этим самым пуговкам, очень переживая, что одна из них опять оторвалась. А ребёнок тем временем уже залез мне под бок, уткнулся в грудь и тут же уснул.И вот тут до меня стало медленно доходить, что это не мой сын! Он в два раза худее! Исамое страшное: у моего сына никогда не было никакой белой пижамки в голубую полосочку, да ещё и на пуговках... Внутри меня одновременно начал развиваться страх непонимания происходящего и желание глянуть хорошенько на того, кто уткнулся в меня своим носом. Но я не успела этого сделать, меня как вырубило.Проснулась я с мыслью о мальчике в пижамке и судорожно начала шарить рукой около себя с ещё закрытыми глазами. Ничего не обнаружив, я открыла глаза и стала звать сына. Муж сказал, что он ещё спит у себя в комнате.Я не знаю, как это описать, но в тот момент, когда я видела того мальчика, я почему-то сначала воспринимала его как сына и даже пижамка мне казалась знакомой. Я даже знала, что одна предпоследняя пуговичка на ней всё время обрывается. И только потом до меня стало доходить, что тот светловолосый мальчик совсем не похож на моего сына.А несколько дней назад я увидела сон. Я обнимала своего сына, а недалеко от нас сидел тот мальчик в пижамке и смотрел вниз, не поднимая глаз. А я всё ждала, когда же он на меня посмотрит, но он так и не посмотрел.

Ключевые слова: Раннее утро мальчик пижама сын авторская история.

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