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Истории из жизни

Другая реальность

Иногда я чувствую потребность прокачать свои чакры. Обычно я этим занимаюсь в 5 утра. Специально просыпаюсь, а потом ложусь досыпать. Так было и в тот раз, год назад. Уделив время своей Аджна чакре ( находится на уровне лба между бровями), я чувствовала себя превосходно. Чувство лёгкой невесомости и еле заметное головокружение, если это можно так назвать, растворяли грани между реальностями. В такие моменты я ощущаю, что пространство вокруг меня становиться многомерным, совсем непохожим на наш реальный мир.
Посидев ещё немного, я отправилась в спальню. Муж храпел и видел десятый сон. От моего копошения рядом он даже не проснулся.
Наконец, удобно устроившись на подушке, я закрыла глаза и сразу услышала топот. Первая мысль была, что сын проснулся и бежит к нам на кровать. Я сразу-то глаза и открыла, потому как мой ребёнок довольно тяжёлый. Утром он не разбирает, где чьи части тела, может и отдавить тебе что-нибудь. Короче, я глаза распахнула во всю ширь в целях самосохранения, и вот тут всё стало как в замедленном кино. Вернее, действия вокруг меня происходили в обычном ритме, а вот я всё улавливала как-то странно и соображала медленно.
Было ещё темно, но я чётко увидела сына и белую пижамку в голубую полосочку, отметила наглаженный воротничок и пуговки. Это при том, что зрение у меня не очень и уж пуговки на таком расстоянии в темноте я точно не увижу. В следующий момент ребёнок пополз по кровати через мужа ко мне, и я почему-то быстрым движением скользнула по этим самым пуговкам, очень переживая, что одна из них опять оторвалась. А ребёнок тем временем уже залез мне под бок, уткнулся в грудь и тут же уснул.
И вот тут до меня стало медленно доходить, что это не мой сын! Он в два раза худее! Исамое страшное: у моего сына никогда не было никакой белой пижамки в голубую полосочку, да ещё и на пуговках... Внутри меня одновременно начал развиваться страх непонимания происходящего и желание глянуть хорошенько на того, кто уткнулся в меня своим носом. Но я не успела этого сделать, меня как вырубило.
Проснулась я с мыслью о мальчике в пижамке и судорожно начала шарить рукой около себя с ещё закрытыми глазами. Ничего не обнаружив, я открыла глаза и стала звать сына. Муж сказал, что он ещё спит у себя в комнате.
Я не знаю, как это описать, но в тот момент, когда я видела того мальчика, я почему-то сначала воспринимала его как сына и даже пижамка мне казалась знакомой. Я даже знала, что одна предпоследняя пуговичка на ней всё время обрывается. И только потом до меня стало доходить, что тот светловолосый мальчик совсем не похож на моего сына.
А несколько дней назад я увидела сон. Я обнимала своего сына, а недалеко от нас сидел тот мальчик в пижамке и смотрел вниз, не поднимая глаз. А я всё ждала, когда же он на меня посмотрит, но он так и не посмотрел.

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 06:15
Сегодня, 06:15 by ErnestaПросмотров: 320Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Раннее утро мальчик пижама сын авторская история.

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 07:29
+2
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Комментариев: 5 811
Интересно, и грустно. Вспомнился бедняга "Оливай" из одноимённой истории, про застрявшего призрака, которого почти никто не видит. +++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: supik
Сегодня, 07:45
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может это не рожденный был сын(грехи есть?)
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#3 написал: Joss
Сегодня, 08:04
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Это ваш второй сын, вы в будущее "заглянули".
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#4 написал: DRUID
Сегодня, 09:51
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Интересно ++++
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#5 написал: Ernesta
Сегодня, 10:25
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Девочки, спасибо за комментарии, но честно теряюсь в догадках кто это был, уж очень странные чувства были у меня в тот момент. Ведь когда видишь что-то незнакомое, то сразу это понимаешь, а я-то на тот момент и пижамку узнала и про пуговицы думала, тоесть для меня на несколько секунд это была обычная бытовая ситуация. Получается что эта ситуация наложилась на мою сегодняшнюю реальность и я даже не заметила подмены. Вот это-то меня и смутило.
И мальчик был реальный, тёплый и сопел, я чувствовала выдыхаемый воздух из ноздрей.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
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