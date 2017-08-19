Слезы на стене

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:03

Nik_dk Просмотров: 392 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 17:03 by

Расскажу историю, которую мне рассказали на похоронах родственника. Стали женщины между собой критиковать женщину, мол, она не даетпоплакать от души. И вдруг одна из присутствующих в разговоре родственница стала наспех рассказывать тоже о слезах, но довольностранных. Далее из её слов.Умерла её племянница, которая нам приходится дальней родственницей. При жизни я её не знала, молодая девушка, студентка мединститута, очень красивая, покончила собой. Ничто не сопутствовало такому поведению, так как была очень жизнерадостной, успешной и любимицей в семье. И само самоубийство оставило немало вопросов, на которых так и не нашли ответов.Она выбросилась с высотки. Эта была версия полиции. Правоохранительные органы и родители не нашли ничего кроме прощального письма в соц. сети. Все записи, что были у нее в ноутбуке и на мобильном телефоне она тщательно стерла. Но. Просмотренные видеозаписи перед высоткой, куда она вошла, показали, как она перед входом в здание поправляет одежду и волосы. Это последний кадр, где она живая. Видимо тот с кем она собиралась встретиться была немаловажным для нее человеком.Угол падения тоже породило немало вопросов. Место падения почему-то оказалась перед блоком противоположного дома, а не тот, куда она входила. Чтобы так упасть, она должна была прошагать по воздуху не меньше тридцати шагов. Как бы мать не убивалась, мол, её убили и выбросили, полиция списала на самоубийство, хотя на лице были следы борьбы, а на теле были следы побоев, но не было изнасилования. Полиция быстро списала на самоубийство и закрыла дело. Единственная обнаруженная странная вещь в её комнате была странная черная книга. От и до в черных страницах, исписанная мелким шрифтом, следователь изъял книгу и потом как-то обмолвился, что почитав её у кого хочешь, поедет крыша.На третий день, на поминках произошел странный случай. Пришли однокурсницы и подруги. Никто из них не плакал и не горевал по случаю смерти подружки. И в этот момент на той стене, у которой стояла тумбочка, а на ней фотка девушки, по стене стала проявляться вода в виде капелек и скатываться вниз. Прямо посредине стены. Такие же капельки появились на фотографии. Словно девушка оплакивала сама себя. Увидев это, одна из подружек девушки ляпнула фразу, от которой, всем родственникам стало непо себе. А сказала она следующее: «Еще неделю назад, мы дали себе слово, что не будем плакать на её похоронах». Мама девушки пришла в ужас от этих слов. Выходит еще неделю назад они знали о том, что она собирается покончить собой? Подружку заперли в комнате и устроили допрос. Она тут же отказалась от своих слов, мол, вы не так поняли. Фразу «еще неделю назад» слышали все.Мать решила еще раз поговорить со следователем. Так по душам. Не знаю, какой информацией владел он, но облегчения этот разговор не принес, а еще больше озадачило горем убитую мать. Он обмолвился, что учитывая найденную книгу можно предположить, что она состояла в какой-то секте. И по последним данным в городе существует секта, настолько засекреченная организация, что не имеет названия и практически невозможно найти их логов (может, не захотел сказать). Но члены секты могут узнать друг друга в толпе по очень дорогому парфюму. Один грамм этого парфюма стоит бешеных денег, чуть ли ни несколько тысяч долларов. Судя по единственной улике,найденной черной книге, удаленных всех записей в телефоне и в ноутбуке эта девушка погрузилась в мир, из которого не было выхода. Может и был, но она её не нашла.Так этот случай оставил очень много вопросов. Почему единственной уликой оказалась книга с черными страницами, тоже не дал ответов. Знающие те самые девочки молчат. А о слезах на стене и на фотографии во время поминок говорили еще долго. Просто разъясню, что за той стеной не проходят никакие трубы, соседи не топили, и ни до, ни после поминок капельки в виде слез больше не проявлялись.Автор: Klaris

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