Девушка в белом платье

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:48

Nik_dk Просмотров: 70 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:48 by

Вспомнила один случай, произошёл со мной несколько лет назад.Романтичная ночь, конец весны или начало лета, одним словом – хорошо. Я и мой любимый гуляем по городу. В центре ещё много старых двориков, заросших сиренью и черёмухой, с деревянными лавочками и покосившимися от старости качелями. Иногда там даже слышно соловьёв.Забредаем в одно из таких милых местечек, садимся на лавочку. Вокруг кусты цветущей сирени и ни души, тишь и благодать. Дворик уютный, с двумя красивыми клумбами, старенькими деревянными домиками, построенными, видимо, лет 100 назад. Ощущение, что вокруг позапрошлый век. Как вспомнилось мне потом, во дворе не видно было ни одной машины, что, в общем-то, большая редкость.Сидим, воркуем о том, о сём, я, склонив голову ему на плечо, оглядываю окрестности влюблёнными глазами. И вдруг вижу – напротив в кустах сидит девушка в белом платье. Я, мысленно понимая, что это отнюдь и не девушка, а просто обман зрения, вызванный темнотой и хитрым сплетением светотени, а также каким-то объектом, вроде старых досок, которые в этих кустах стоят уже давным-давно, увлечённо эту девушку разглядываю.И чем больше я её разглядываю, тем лучше вижу тоненькие руки, сложенные на коленях, бледное пятно её лица с темными провалами глазниц и жуткую улыбку призрака. Всё это меня начинает завораживать, но особо не пугает, ведь рядом любимый человек, да и вообще, какие призраки в кустах? У меня зрение минус 1,5 - и не такое примерещится.Ну, посидели мы там минут 15-20, попугалась я на девушку-призрака, и тут мой возлюбленный заозирался, засмотрелся на часы и предложил прогуляться уже до дому, так как время позднее. Выходя из дворика, я обернулась, подумав, что с этого ракурса, может, пойму, что скрывалось за моим жутким видением, и увидела девушку, она смотрела вслед. Скажу честно – шагу я прибавила.Идём мы домой, и я решаю рассказать спутнику свои страшилки. На моё заявление он тормозит и спрашивает с круглыми глазами: «Так ты тоже это видела?» Рассказав друг другу увиденное, мы нервно похихикали и решили прийти сюда днем и проверить, что нас так напугало.Больше мы этот дворик найти не смогли, хотя в то лето обошли весь центр города вдоль и поперёк.Автор: Slavyanka.

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