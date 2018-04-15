Подстреленный волк

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 185 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:42 by

Такую историю рассказала мне моя бабуля, царствие ей небесное. Она случилась в конце пятидесятых годов. Жили они в то время с моим дедом в их деревне. И вот как-то сидели морозным январским вечером в протопленной избе. Дед допивал горячий чай из стакана,а бабушка вязала при тусклом свете керосиновой лампы. В те годы деревня ещё не была электрифицирована. И бывало даже, что местные жители освещали тёмные комнаты тлеющими лучинами…Дед сделал последний глоток, поставил стеклянный стакан на стол и пошёл на улицу по нужде. И вдруг бабушка услышала, как в сенях внезапно защёлкало заряжаемое патронами охотничье ружьё, что висело над входной дверью. А затем быстро грохнули два выстрела. Она говорит, что до смерти перепугалась от неожиданности, не представляя, что такого опасного могло случиться. Потом окликнула деда. Он ей громко ответил: «Не бойся. Это я по волку стрельнул…» Бабуля вышла к нему.- Странный волк какой-то. Не побоялся к людскому жилищу подойти, — задумчиво произнёс дед, смотря вдаль, в сторону леса, куда убежал зверь. - Я в него оба раза попал, а он сам, как пуля, удрал… И представляешь, отбежав метров сто, остановился, обернулся и уставился на меня своими зелёными глазами, как будто решил запомнить…Впоследствии дед ходил осматривать путь следования убежавшего волка, но не увидел ни капли крови на белом снегу. Зато бабушка с тех пор, когда выходила во двор в тёмное время, сначала выглядывала, стоя на пороге, опасного хищника, а потом уже шла по своим делам…А в солнечном мае дед ездил в город за продуктами. И вот, как он говорит, положил провизию в корзинку, что была закреплена на багажнике велосипеда и, прежде чем отъехать от магазина, решил выкурить папироску. Когда дед её задымил, то увидел молодого человека, оценивающе озираясь по сторонам, он шёл прямо к нему. Рядом в это время никого из людей не было. Дед сразу почувствовал что-то неладное, а парень, приблизившись к нему, достал из кармана брюк выкидной нож, выпустил опасное лезвие и злобно сказал: «Чтоб больше не стрелял». Затем ударил им его в живот. Перепуганный дед, схватившись за кровавую рану, корчился на земле, а преступник куда-то скрылся. Его потом так и не нашли…Бабуля и дед после этого долго думали, за что отомстил этот хулиган. «Чтоб больше не стрелял,» — эту фразу он произнёс. Но единственный, в кого палил из ружья мой дедушка - это был тот самый приблудный волк, если не считать охоту на уток и вальдшнепов и залповые огни по фрицам во время Отечественной войны…Автор - неизвестен.

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