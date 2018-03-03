Вестники смерти

Сделано_в_СССР Просмотров: 395 Комментарии: 3 +9 Вчера, 20:31 by

Было это давно, в 1965 году. Наша большая семья жила в селе. Дом наш стоял недалеко от кладбища, которое находилось на высоком холме, поросшем большими деревьями. От него нас отделяла только небольшая речка. Помню зимний вечер. Мама очень больна. Кроме нее и нас, пятерых детей, в доме никого. Мне двенадцать лет, я самая старшая. Папаша, как у него водилось, где-то загулял. Горела керосиновая лампа. И вдруг раздался сильный стук в окно, аж стекло зазвенело. Мы все, конечно, посмотрели туда.А там — высокая старуха: вся в черном, только зубы ровные, белые. Мама спрашивает слабым голосом:— Кто там?Отвечаем ей:— Какая-то баба.Мама никогда матом не ругалась, а тут как заорет нецензурно:— А ну уходи! Мне еще детей на ноги поставить надо! Уходи к такой-то матери!Старуха говорит (почему-то слышно сквозь стекло):— Ну ладно, я пошла до Андрея, — и скрылась в ночи.Утром мы узнали, что умер наш сосед Андрей, живший неподалеку. Ему всего 24 года было. Оставил молодую жену и троих детей. А наша мама выздоровела и прожила еще 20 лет. Выходит, это приходила смерть!Галина Новаковская, с. Небиж Житомирской обл.Мне было лет шесть. В тот вечер, о котором хочу рассказать, мама, как обычно, уложила меня спать, а сама занималась домашними делами. Заснуть долго не получалось, навалилась какая-то странная бессонница. Время приближалось к полуночи. Мама уже и сама легла. В квартире стало тихо. А я все лежал и смотрел в потолок. Вдруг какая-то сила заставила меня встать и пойти в кухню. Здесь я застыл от ужаса. Закричать не мог, да и с места сойти — тоже. На кухне стояло какое-то странное существо с руками (или лапами?), протянутыми к столу. Свет луны, показавшейся из-за туч, осветил высокую фигуру и оранжевый балахон с кистями. Через мгновение существо повернулось ко мне, и в моей голове прозвучало: «У тебя умрет дед и заберет всех мужчин за собой. Но тебя не тронут». Не помню, как я оказался в своей кровати…Спустя два месяца ушел из жизни дед, через год — двое дядьев. Сам я попал на операционный стол с острым аппендицитом. Врачи сказали, еще день, и было бы поздно. На протяжении следующих четырех лет каждый год кто-то из мужчин в нашем роду умирал или погибал. Притом смерти ничто не предвещало — несчастные случаи или внезапно свалившиеся болезни. Долгие годы вопрос: «Почему?» — мучил меня. Потом в моем окружении появилась знакомая - экстрасенс. От нее я узнал, что смерти близких связаны с грехами наших предков в шестом поколении.Денис Евгеньевич Гусев, г. АрхангельскНа момент событий, о которых я хочу рассказать, я, мама и бабушка жили в небольшом украинском городке. Я оканчивала школу, допоздна засиживалась за учебниками. Мама целые дни проводила на работе, а бабушка уже четыре года лежала парализованная после инсульта.Что такое инсульт, советские люди узнали только в 1953 году — после извещения о тяжелой болезни и смерти «вождя народов» Иосифа Виссарионовича. Так инсульт тогда и называли — «болезнь Сталина». Врачи не умели лечить его и моя бабушка, после того как ее выписали из больницы, несколько лет лежала без всякой медицинской помощи. Жила она только благодаря тщательному и заботливому маминому уходу. Однажды, уснув, как обычно, довольно поздно, я вдруг вскочила с кровати, словно подхваченная какой-то силой. Уже рассвело, в комнате было достаточно светло. В распахнутую дверь из коридора медленно вплывало густое белое облако. Оно вытянулось и превратилось в очень большую, под потолок, женщину. Облако-женщина плыло к моей кровати. Меня словно парализовало. Я не могла не только шевельнуться, но и крикнуть.Женщина бесшумно подплыла ко мне, нагнулась и заглянула в лицо. В ее чертах не было ничего неприятного или пугающего, но большего ужаса, чем в эти мгновения, я не испытывала никогда в жизни. Внимательно осмотрев меня, облако не спеша развернулось и поплыло к кровати мамы, стоявшей напротив моего диванчика. Не отрывая глаз, я следила за каждым пугающим движением неизвестной субстанции. Женщина остановилась над мамой, наклонилась и тоже заглянула ей в лицо. А потом медленно выплыла в дверь. «Наверное, мне все это приснилось», — стараясь успокоиться, подумала я. Но нет, мама сидела на своей кровати в какой-то не естественной позе и прямо-таки безумным взглядом смотрела на меня. Мы обе молчали, а потом я, обретя голос, шепотом проговорила:— Ты видела?— Да, — так же тихо выдохнула мама.В те времена (впрочем, как и теперь) я не верила ни во что сверхъестественное, и потому случившееся особенно потрясло меня. Мама, к слову, тоже не отличалась ни религиозностью, ни заметным суеверием. В призраков, домовых и прочую нечисть она не верит. Так что в данном случае нельзя сказать, что нам привиделось что-то на почве общих увлечений мистикой, как это часто бывает. Придя в себя окончательно, мы пошли в соседнюю комнату к бабушке. В последние несколько дней ей было совсем плохо, она часто теряла сознание. Но врачи скорой помощи, которую мы вызывали несколько раз, сказали маме:— Больше нам не звоните, помочь ничем не можем. У нее агония.Вот и сейчас бабушка была без сознания, тяжело дышала. Никаких следов постороннего присутствия нигде в квартире не было. О странном визите мы с мамой не говорили, как будто кто-то нам приказал молчать. И все же вечером, отвечая на мой немой вопрос, мама шепотом сказала:— Это была смерть.Через день моей бабушки не стало.Диана Моисеевна Мальцева, г. ЕкатеринбургВ молодости я работала в Первой городской больнице. Чего я там только не наслушалась! Вот что рассказала Татьяна, одна из медицинских сестер детского отделения.В отделении лежала девочка в тяжелом состоянии. Уже не помню, с каким диагнозом, но постоянно под капельницей. С ней всегда находился папа. Однажды, поставив капельницу, Татьяна прошла в ординаторскую — взять историю болезни девочки. А так как детское отделение было на первом этаже, одна из дверей ординаторской вела на улицу. У каждого из персонала был свой ключ.Вдруг в дверь кто-то постучал. Медсестра подошла и спросила:— Кто?Ответа не последовало, стук стих. Только Татьяна отошла от двери, стук повторился, и так несколько раз. Медсестра не рискнула открыть, пошла в палату, где находился папа девочки. Она рассказала ему о странных стуках. Тот вызвался сходить с ней. Когда они зашли в ординаторскую, в дверь снова постучали. Подошли к двери — стук стих. Тогда мужчина распахнул дверь, но за ней никого не оказалось. Закрыли — стука не последовало. Но, что удивительно, когда они вернулись в палату, девочка оказалась мертва!— Я своими руками впустил смерть! — кричал потом несчастный отец, сжимая голову руками.Галина УшаковаЯ выросла в семье родственников, далеко от Смоленска, где родилась. Родителей моих уже давно нет в живых. Я храню в памяти рассказ сестры, услышанный ею от нашего отца. Отец родился и вырос в деревне под Смоленском. Семья у них была большая, работящая, жили по тем понятиям зажиточно. В 1937 году их раскулачили, забрали деда и старших братьев. В ссылке они сгинули. Мой же отец, тогда бывший подростком, сумел скрыться. Прошло некоторое время, и он вернулся в деревню. Направляясь к своему дому, он встретил знакомых и от них узнал, что мать сильно болеет, по сути умирает. Возле дома он увидел незнакомую женщину в длинном белом платье. Она вышла из дома и исчезла. В этот же день мать умерла.Всю жизнь отца не покидала мысль, что возле дома он встретил смерть. Много лет спустя, когда отец уже женился и на свет появились мы, мама серьезно заболела. Однажды ночью отец проснулся от ощущения, что кто-то стоит в комнате и перебирает лекарства на комоде. Открыл глаза и увидел женщину в длинном белом платье. Не успел он опомниться, как та исчезла. Рано утром отец пошел к моей сестре, которая жила в соседнем доме, и сказал ей, что мать сегодня умрет — к ней ночью приходила смерть. И вправду, днем у мамы случился сердечный приступ, и она умерла до приезда скорой помощи.Т.К. Дегтярёва, г. ЕкатеринбургУ моей подруги Жени была свекровь — тетя Надя. В молодости тяжело заболел ее муж Егор. Жили они в деревне с его матерью. Как-то в ноябре после снегопада довольно сильно потеплело. Егор к тому времени уже не вставал с постели. В один из вечеров тетя Надя со свекровью искупали его, переодели. А утром, как только рассвело, тетя Надя решила вынести в ведре помои.Вот что она рассказала.Я вышла во двор. На улице уже было светло. Пошла к помойной яме. И тут смотрю — стоит в стороне мой Егор, почти раздетый, в одной голубой рубашке, которую мы ему надели после купания, и пристально смотрит на меня. Я подошла к нему и говорю:— Ты что, Егор, с ума сошел? Вышел такой больной в одной рубашке!А он глядит мне в глаза и ничего не отвечает. И тут вдруг мне стало страшно. Он же не ходит! Я отбросила в сторону ведро, вскрикнула и бегом в дом. Подбегаю к Егору, он спит.Я потихоньку спросила свекровь, не выходил ли он во двор.Свекровь ответила:— Господь с тобой! Он же не ходит.А когда я рассказала о встрече с ним во дворе, свекровь мне ответила:— Надо готовиться, Надя, к похоронам. Это смерть за ним приходила.И правда, через три дня Егор умер.Татьяна Васильевна Логунова, г. ВоронежХочу рассказать свою историю, основанную на реальных событиях, она случилась с моей бабушкой Алей, когда та была еще девочкой.Шла Великая Отечественная война, в деревнях жили очень бедно. Родители Али работали в колхозе, в семье было шесть детей, десятилетняя Аля — старшая. В тех краях свирепствовал голод, и было много грабежей и разбоев, лихие люди ночью ходили по домам, уводили скотину, воровали все подряд. Как-то раз мать с отцом уехали на дальние поля, дома их не было несколько суток. В один из вечеров Аля уложила братьев и сестер, сама легла на печку и задремала.Вдруг раздался стук в ворота. Аля очень испугалась, лежала, боясь пошевелиться, другие ребята тоже в страхе замерли. Кто-то ходил возле ворот и время от времени стучал в них. Потом дверь в избу со скрипом открылась, и вошла какая-то старушка в надвинутом на самые глаза платке. Подошла к печке и говорит:— Аля, ты что лежишь? Ведь стучат, пойди, открой ворота.Аля в ответ закрылась одеялом с головой. Старуха протянула руку и стала тормошить ее, а рука, как лед, холодная. Но Аля не поддавалась на уговоры и все глубже заползала под одеяло.Пришло утро, вышли дети во двор, а у ворот весь снег утоптан. Испугались они и побежали к бабушке в соседнюю деревню. Аля рассказала о ночном происшествии, бабушка говорит:— Повезло тебе, Аля, это ведь смерть за тобой приходила, только рано, видно, тебе еще на тот свет. Ведь если бы ты поддалась уговорам и дверь открыла — стукнули бы тебя воры по голове и ограбили дом.Родителям дети ничего говорить не стали, Аля только через полвека рассказала эту историю нам — своим внукам. Бабушка всю жизнь проработала учителем в сельской школе, мистикой не увлекалась. Сейчас ее уже нет в живых, но мы всегда с теплотой вспоминаем этого доброго и светлого человека.Юлия Иванова, г. Нижний НовгородАвтор: Галина Новаковская, Денис Гусев, Диана Мальцева, Галина Ушакова, Т.К. Дегтярёва, Татьяна Логунова, Юлия Иванова.

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