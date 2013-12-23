Исчезновение в Екатеринбурге

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:53

Гюльнара Просмотров: 363 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 17:53 by

Стоим с дочерью в Екб на остановке, ждем свою маршрутку. Дочери тогда сделали операцию, она была только после костылей, еще плохо ходила, хромала. Долго стоять ей тоже было трудно. Маршрутки долго не было, мы замучились ждать. От нетерпения ушли с остановки и встали почти у самой проезжей части, вытягивая головы в сторону подъезжающих маршрутных такси. Всё не наши!Вдруг в конце улицы показался автобус, а за ним - маршрутка. Я максимально вытянула шею, чтобы рассмотреть номер. Наша! «Наша!» - с радостью обернулась я к дочери… А дочери нет! Вот так: только что стояла позади меня, а теперь – сзади пустой тротуар, остановка, голуби… Больше никого нет. Только мы вроде крутились в толчее большого города - и вдруг никого! Тут я ощутила чувство паники, какого больше не испытывала никогда. Впрочем, в нескольких метрах дальше возле таблички с расписанием стояло двое человек. Я кинулась к ним – не видели ли они здесь девочку, описала одежду дочери. Нет, не видели. И вообще, смотрели на меня странно, видимо, вид у меня был еще тот. Глаза навыпучку, и вообще, я чувствовала себя так, как будто - есть в народе подходящее выражение – меня «стукнули из-за угла пыльным мешком».Я начала метаться по пустой остановке и вдруг увидела дочь – она сидела в уголке остановочного комплекса. Я кинулась к ней, стала обнимать, заревела, спросила: «Как ты здесь оказалась?» Она ответила, что устала стоять и сама пришла и села здесь. Я тогда пропустила это «мимо ух» – от радости, что дочь нашлась, ведь у меня было абсолютно реальное чувство, что она внезапно бесследно исчезла.Только потом, когда уже дома стала анализировать произошедшее, усомнилась – от того места у дороги, где мы стояли, до остановочного комплекса метра 4, а то и больше, и дочь со своей хромотой просто не могла так быстро туда добраться. Когда я увидела выезжающий из-за поворота автобус, я видела и стоящую рядом со мной дочь, а когда рассмотрела номер маршрутки и повернулась к ней лицом – секунды две-три - её уже не было.Правда ли, что дочь действительно исчезала или здесь произошел какой-то финт со временем? А еще запомнилось мгновенное ощущение «мертвого города», когда я обернулась. И мысль: «Вот так люди и пропадают». А интересно, что же это всё-таки было? С кем-нибудь случалось что-то подобное?

Ключевые слова: Екатеринбург остановка исчезновение ужас дочь авторская история

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