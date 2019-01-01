Странная субстанция в кроне дерева

Сделано_в_СССР Просмотров: 56 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:15 by

Собственно, непонятно что я видела весной.Я брела по лесу, пес носился туда-сюда, птички чирикали... Как раз выдалось несколько дней без дождей, трава вымахала по пояс, деревья с промытыми листьями, красота...Вдруг появилось ощущение, что сбоку что-то есть. Какая-то тень, что ли, темно-серая. Огляделась, такое чувство, что на границе зрения мелькает что-то, не успеваю разглядеть. Я и волосы встряхнула (вдруг паучок прицепился), и очки протерла. Дошла до родника, умылась, промыла глаза. Стало лучше. В том смысле, что тень стала отчетливей, но она постоянно пряталась за деревьями.У нас ходили слухи, что в лесу наркоманы выращивают коноплю. Естественно, ничего хорошего нет в том, чтобы напороться на плантацию травки или ее охранников, поэтому я подозвала пса и отправила его посмотреть на подозрительное дерево. Пес к дереву подошел, обнюхал, потом задрал голову и гавкнул вверх. Ну и я туда же взглянула. Среди веток виднелся серый клубок-не клубок, комок-не комок, размером с полменя. Подошла ближе. Ветки закачались. Опять мелькнула тень и оказалась уже на соседнем дереве. Я снова подошла. Тень перелилась на другое дерево. Она была легкая, ветки качались не сильно и не гнулись под весом.Пес еще под первым деревом потерял интерес к этому "чему-то" и активно занимался любимым делом, вынюхивал зайцев. А я заинтересовалась и так и шла от дерева к дереву, размышляя: это точно не белка, и не птица, и не человек, и не обезьяна (если допустить. что сюда каким-то чудом попала обезьяна) и вообще, ОНО не имеет четкой формы, а больше всего похоже на густой и плотный клуб дыма.На ум пришли инопланетянин в фильме "Охотник" и описание баньши в "Заповеднике гоблинов". Попробовала сфотографировать, но с телефона фотки плохого качества, а фотоаппарата с собой не было. Я бы подумала, что у меня глюки, но пес-то на него гавкнул, значит - видел.Я интереса ради прошла еще пару деревьев, на которые перепрыгивала/переливалась Тень и поняла, что уже сильно отдалилась от тропинки. Повернула назад. Шла и оглядывалась. Деревья не качались, ничего не мелькало.Попробовала рассказать об увиденном, меня высмеяли, конечно. Можете и вы посмеяться. Доказательств нет, а пес говорить не умеет.Страха у меня не было. И никаких посторонних запахов я не чувствовала. В смысле, запахов в весеннем лесу хватает, но необычным ничем не пахло.Такая вот история.Автор: Такла-Макан.

Ключевые слова: Лес странное чувство тень в кроне дерева клубок неизвестное

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