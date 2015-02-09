А дом всё-таки сгорел

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 386 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 13:19 by

Я была еще девочкой лет десяти, как мои родители начали строить дом. В те годы это тяжело было сделать: денег и материала нет, лепили из подручных средств, часто даже ворованных у колхозном лесу по ночам.Все мы с нетерпением ждали, когда же мы уже будем жить в новом доме - надоела старая тесная изба. И вот как-то зашла к нам соседка, смотрит на уже почти готовый дом и обращается к моему пятилетнему младшему брату: «Витек, тебе нравится новый дом?» Он, совсем не отвлекаясь от игры с котенком, будто и не к нему обращаются, вдруг сказал: «А он все равно сгорит».Все притихли, а бабушка взяла хворостину и говорит ему: «Не вздумай, пакостник, спички брать». Но тот убежал, и все успокоились, решили, что ребенок - что с него взять. Хотя следили за ним, чтобы со спичками не играл.Переехали в дом поздней осенью, на Рождество мы с родителями пошли к моему крестному в гости, а бабушка поехала погостить к своей сестре в другой район. Сидим мы за столом, и тут с криком забегает наш сосед, что наш дом горит. Родители, бросив нас, помчались домой, там уже люди тушили невесть откуда возникший пожар (у нас даже печка была не топлена, так как мы собирались уходить, просто в ней отец положил дрова, чтобы разжечь, как вернемся). Мы так и не узнали причину пожара, может, кто поджог из зависти, может, еще что-то. Врагов видимых у нашей семьи не было, а там - кто знает.Дом сгорел полностью, удалось спасти немногое, но главное, что огонь не перекинулся на сарай, где была крова, свиньи, куры. Долго горевали, жили у родственников, но с помощью добрых людей построили новый дом и уже летом заселились. Дом построили не на том месте, отец так решил, уж больно он переживал трагедию, так как строил почти в одиночку своими руками. А на месте пожара посадили сад.До сих пор не можем понять, как пятилетний ребенок мог это знать, и так сказать уверенно и буднично, будто в тот миг ему кто подсказал, что так будет. Просто необъяснимо. Мистика какая-то. Когда спрашивал его уже подросшего, говорил, что вообще не помнит такого разговора.Автор - Анюта.

Ключевые слова: Дом соседка сын пожар мистика

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