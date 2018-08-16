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Истории из жизни

Случай с дверью

Оказалась я на днях в родном городе, решила побродить по знакомым местам. Зашла в маленькое уютное кафе, буквально на четыре столика, но с волшебными ароматами домашней выпечки и свежесваренного кофе. Я сидела одна и была совсем не прочь поболтать с работницей кафе, она же оказалась хозяйкой. В процессе разговора выяснили, что, оказывается, мы ходили в одну группу детского сада и потом в спортивную секцию. Естественно, началось: "А помнишь?" Мы жили в одном районе, поэтому знакомых оказалось много. Вспомнили, как я вредничала в саду из-за роли Снегурочки. А потом хозяйка мне напомнила историю, которую я сейчас и расскажу.

Детский сад наш был ведомственным, относился к одному из городских СМУ, там же трудился инженером мой папа. Мы с Машей приходили в сад самые первые, моя мама работала с 8 утра, а Машина трудилась в нашем саду медсестрой. То есть в семь утра две Маруси уже сайгачили по группе. Мы не были подружками, просто вместе проводили первые полчаса до появления остальных. О садике у меня самые светлые воспоминания: нас было всего четыре группы, шефы привозили каждый год новые игрушки, нас вкусно кормили. А дворником у нас работал хмурый дядечка, к сожалению, не помню его имени. Он ветеран и инвалид войны, с деревянным протезом вместо ноги. Это был добрейшей души человек, зимой лепил для нас высокую горку и, вопреки всем методикам, заливал ее водой. Летом у нас на каждом участке стояли шалаши, построенные его руками.

В тот памятный день у нас был новогодний утренник. Мы с Машей снова вдвоём в группе, снежиночное платье из марли, обшитое мишурой, висит в шкафу и ждёт бабушку. На голове огромный бант, нам, страшно вспомнить, по пять лет. Воспитатель где-то в здании, а у нас с Машкой замечательная игра: не ходи по тёмной плитке. В умывальной комнате лежала двухцветная плитка, так вот, любимая забава была выбрать цвет и весь день наступать только на эти плитки. Когда я в очередной раз проходила свой путь по светлым квадратикам плитки, моё внимание привлекла дверь запасного выхода: она тряслась. Не так, как если с другой стороны кто-то дёргает дверь, а как бы вибрировала. Группа находилась на втором этаже. Если открыть дверь, то попадешь на пожарную металлическую лестницу. Я позвала Машу, дверь сначала была как дверь, потом снова завибрировала. Мы с криком выскочили из группы. На наши вопли сбежалось полсада сотрудников, в том числе и Машина мама. Сначала нам никто не поверил и даже отругали, но когда мы в слезах отказывались идти одни в группу, взрослые поняли, что это не ложь. К тому времени пришло ещё несколько детей. И вся толпа стала смотреть на эту дверь. Дверь начинала вибрировать только если в помещении находились люди. Никто не решился открыть эту дверь изнутри, но нянечка сходила на улицу посмотреть, кто хулиганит, оказалось, что к лестнице дорожка не расчищена, хотя в подвале, где у дворника хранился инвентарь, горел свет, да и на лестнице никаких следов нет.

Народ продолжал прибывать, дверь вибрировала. Ближе к завтрака пришла заведующая, она возмущалась, что дорожки не расчищены, весь персонал толпится в группе, и она, разогнав всех, пошла искать дворника. Дальше я помню, что нас быстро отвели в соседнюю группу, а наша воспитатель и няня плакали и куда-то бегали. Потом был утренник, Дед Мороз с подарками, и меня забрали домой после обеда. Потом я заболела и до самого Нового года в сад не ходила.

В январе у нас появился новый дворник. Про старого сказали, что он умер. Маша рассказала мне, что он умер в своей подсобке ещё утром, придя на работу. И все это время лежал там. Мы веселились на празднике и не знали, что в саду была милиция и врачи. Наш дворник не был пьющим человеком, у него рядом с сердцем был минный осколок. Ещё молодым парнем он ушёл на фронт и в бою под Москвой, и ему снарядом оторвало ногу, а осколки были по всему телу. Врачи в госпитале сделали, что смогли, а один не рискнули убрать, так он и жил более тридцати лет с осколком у сердца. Возможно, он пытался дать знать людям, что с ним случилось.

Вот такая история сложилась из детских воспоминаний.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10 by Mary3.11.Просмотров: 366Комментарии: 7
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Ключевые слова: Дверь страх сад утренник дворник ужас толпа вибрация авторская история

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Комментарии

#1 написал: Aksia
Сегодня, 17:44
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Грустная история...
Зарегистрирован: 16.08.2018
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:14
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Мурашки по коже. И сразу ясно, что случилось, раз в дворницкой свет горит.
Но хорошо, что детям праздник не испортили, эту незамутненную проблемами взрослого мира радость
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Летяга
Сегодня, 18:45
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Печальная история. Печальная и светлая.
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#4 написал: ELEMAT
Сегодня, 18:47
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Грустная и очень необычная история.
Страшно, наверное, вот так умереть в подсобке... но жизнь продолжается.
Плюс+
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#5 написал: conjure one
Сегодня, 19:00
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Милая история с экскурсом в детские воспоминания. Моей сестре мама тоже шила платье снежинки из марли на детский утренник. Но таких печальных и мистических событий у нас не происходило. Разве что детские травмы. До сих пор помню, как один парнишка решил побегать по группе, но поскользнулся и упал, ударившись виском об угол детского стола и заработав себе огромную синюю шишку на месте ушиба. Его даже в больницу отправили.

За историю +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#6 написал: Долгопят
Сегодня, 19:04
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хорошая история,плюс!
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#7 написал: Tigger power
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Светлая и печальная история, жаль, что иногда смерть настигает не там, где хотелось бы. +
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