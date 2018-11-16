Призрак в моей комнате

Сделано_в_СССР Просмотров: 142 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 10:46 by

В нашем мире столько всего таинственного и неизведанного. Я не раз слышала от своих друзей и родных, будто они сталкивались с чем-то мистическим. Какая-то часть меня верила в эти истории, но я всегда говорила, что буду сомневаться в их правдивости, пока не увижу всё своими глазами. И я увидела...Это произошло накануне моей поездки в город Новосибирск. Вечером ничего странного не происходило. Я, как обычно, легла спать в своей комнате родительского дома. Свет в прихожей, которая расположена рядом с моей комнатой я, как всегда, оставила включенным. Мне 22 года, а я до сих пор боюсь темноты.Ночь. Я неожиданно просыпаюсь… Резко открываю глаза, как будто вовсе не спала. В голове успевает проскользнуть мысль: «Что случилось? Почему я так резко проснулась?» И тут вижу её. Она, какая-то тусклая, стоит рядом с моей кроватью. Я расплывчато вижу её силуэт, и до меня, ещё до конца не очнувшуюся ото сна, наконец-то начинает доходить, что происходит нечто странное.Резко закрываю глаза, чтобы рассеять эту мистическую картину… Тут же их открываю, но снова вижу её, на том же месте. Худощавая девушка, с каким-то болезненным видом. На ней светло-зелёная, длинная куртка. Волосы гладко зачёсаны назад. Худощавое лицо с блёклыми глазами. Тонкие губы, заострённый нос, впалые щёки.Она смотрит на меня, не отрываясь. Руки у неё засунуты в карманы куртки. И тут она начинает поворачиваться к столу, но останавливается, и снова оборачивается ко мне. И так несколько раз, будто пытаясь мне что-то показать. Снова резко закрываю глаза. Открываю… никого. Только я и моё смятённое состояние. Часы показывают половину четвёртого. Я закрыла глаза и тут же забылась сном.Утром я на одном дыхании рассказала всё маме. Сначала она мне не верила, думала, что я над ней подшучиваю. Но потом она убедилась, что это не так. Её следующая версия заключалась в том, что вся эта жуть мне приснилась. Затем она предположила, что мне просто почудилось, и все эти картинки были лишь продолжением того, что мне снилось.Всё это мне пришлось опровергнуть, ведь я знала, и помнила, как всё было. Мы с ней долго разговаривали по поводу этой незваной девушки, и мама решила, что она приходила о чём-то меня предупредить. В конце концов, мама сказала, что не отпустит меня в Новосибирск, что эта девушка как-то связана с моей предстоящей поездкой. Я не стала отрицать того, что это может быть правдой.Я ещё долго анализировала эту загадочную ситуацию. Самым удивительным было то, что я не почувствовала страха, когда посреди ночи увидела эту девушку в своей комнате. Когда она исчезла, я спокойно закрыла глаза и уснула, как будто ничего не произошло. Зная себя, я должна была онеметь от ужаса, или как минимум закричать. Почему я так спокойно отреагировала? Для чего она ко мне приходила? Почему я так резко проснулась? После этой таинственной истории осталось много вопросов, на которые я пока не нашла ответов.Прошло 2 года, а я до сих пор помню черты лица моей ночной гостьи и думаю, что тогда сделала правильно, отказавшись от поездки.Автор - Александра.

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