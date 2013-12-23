Полеглот

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:55

Причина: Авторская стилистика сохранена.

radiolex Просмотров: 781 Комментарии: 14 +13 Вчера, 16:55 by

Эту историю мне рассказал один старик из деревушки близ Вологодского урочища. Случай произошел в 60-е годы при правлении Хрущева. Всем известно, что тогда проводилось освоение целины, был бурный рост сельского хозяйства, колхозов, химпрома и прочего. Ну и, естественно, с приходом целины следовало улучшать и увеличивать посевные поля, расширять колхозы и фермы. В общем, выводить сельхоз тогдашнего СССР на новый уровень. И все шло вроде хорошо. Поля освоены, целина освоена, новые культуры освоены, модернизация хозяйств произведена успешно. Были, правда, и неприятные моменты, о которых даже никто толком и не знал.Это происходило в основном в дальних деревнях Сибири, на Урале, реже в Центральном округе. Вся суть была в том, что около десятилетия, вплоть до начала 70-ых, на целинных полях, реже на неухоженных участках, происходило нечто странное. В один момент, неизвестно, в какой именно, ибо алгоритма попросту нету, поля просто исчезают. То есть насовсем. Вот убирал ты колосья в поле, улегся спать под вечер, а утром поля и след простыл. Будто никакого поля там вообще никогда не было. Просто чистая земля. И не сгорело － были бы характерные пепелищенские черные разводы и пепел; и не съели насекомые, не могли так быстро сожрать огромное многогектарное поле. Ни растений, ни даже живого места на поле не оставалось.Долго люди ломали голову, да так и не поняли, что это такое. Сие таинственное действо называлось полеглотом. Нет, не полиглотом, а именно полЕглотом. Собственно, имя для этого странного события пришло из старых времен, как позже было выяснено, с конца 1820-ых, когда исчезали поля десятками за день, причем даже со зданиями вместе и с людьми. Где-то писалось, что у одного человека даже пропала жена, работавшая на мельнице, прямо там, в поле, вместе с той мельницей и урожаем. А потом все стихло, и про полеглоты забыли.До сих пор никто так и не смог дать какое-либо объяснение происходящему. Однако те немногие эксперты по подобным странным случаям ссылались на какое-то испытание биохимического оружия. Только вот после анализа почв никаких следов заражения обнаружено не было. Естественно, пытались снова засаживать поля, правда, не выходило ничего. Все, что там когда-либо росло, после полеглота неизбежно погибало. Даже землю меняли, ввозили и вывозили сотни тысяч тонн почвы, часто по дорогам в те времена ходили грузовики, набитые землей, наверное, по этому поводу. Засыпали, пропахивали, удобряли и садили. Росло, росло неплохо. Потом забыли.Всего неизвестно, сколько таких случаев было по Союзу и было ли такое за его пределами, но факт остается фактом － история более чем реальная. Ибо недавно лично натыкался на подобные случаи, когда поля стоят бесхозные, причем не просто так, а годами, долгими круглыми годами: и зимой, и осенью, и весной, и летом. Особенно это часто заметно зоркому автомобилисту － часто проезжаешь на машине мимо одного места, по одной дороге, запоминаешь все изменения. Поля, леса обычные мимо проносятся, знаки и машины. И тут вдруг - на тебе － пустое поле, кусище земли, даже не зарастает, всегда земля будто свеженасыпанная, и тянется вдаль такое поле на километры. Из деревни деда того известно про полеглоты всем, только версии расходятся постоянно. Одни говорят, что это химическое оружие, другие ссылаются на Божью кару, третьи винят злых духов и Сатану, а четвертые говорят, что полеглот не поддается объяснению и что об этом вообще опасно думать, в принципе.О полеглоте вы никогда и ничего не сможете найти в Интернете, поэтому, наверное, эта история никогда не выйдет в массы. И это отлично. Потому что если произойдет массовый психоз, может произойти страшное. И даже дело не в самом полеглоте, что бы то ни было, а в людях. Начнутся конфликты, войны, экономические и политические напряженности. Будут клеветать другие страны в "краже" их полей. И да, это звучит как бред, но это и есть бред сумасшедшего! Потому что у меня, лично у меня, нет доказательств того, что полеглот существует. Но на самом деле, я вам скажу больше. Я видел полеглота. Это вовсе не явление. Я бы даже сказал, существо, такое непонятное и странное, что мозг при виде этого как будто заплывает в молоке, и начинается какой-то транс. Но обо всем по порядку.Дело было в 2005 году, когда мы с братом решили прогуляться вдоль деревенской дороги до автострады мимо поля. Брату 15, мне - 18. Идем мы, значит, по тропе, ночь тихая, по-летнему кромешная. Песок под ногами хрустит, трава в стороне тихонько колышется. Мы болтаем о Машке, подружке брата, которая его вроде бы бросила, а я его пытаюсь уму-разуму научить. Идем, идем, как вдруг слышим шорох в полевой траве, слева, где-то в 15 метрах от нас. Мы остановились, боялись, что маньяк затаился. Ну мы и отошли ближе к какому-то заброшенному домику, причем быстро. Завалились в него, выглядываем из пустых окон. Шорох приблизился к нам, видимо, он нас услышал, когда мы пробирались сквозь траву, спотыкаясь о какие-то камешки и доски. И тут перед нами предстало существо почти двухметрового роста, полностью черное. Оно выглядело особенно страшно, стоя спиной к луне, которая вырисовывала голубоватый контур на всех материальных предметах. Этот страшный недочеловек был тонкий, как спичка или как деревце, и оно заметно начало раскачиваться на усиливающемся ветру. Холодок пробрал кожу, и мы с братом спрятались за стенки нашего "убежища".Только через два часа (!) это существо ушло, при том, что пару раз оно обходило наш дом по кругу, очень осторожно и медленно. Например, во второй раз мы насчитали время его обхода － около 15 минут. То есть оно явно не хотело, чтобы мы его услышали. А когда оно проходило мимо окон, я сумел разглядеть его лицо из темной пучины дома. На лунном свету мало что можно разглядеть, но его голову я сумел в подробностях рассмотреть. Это была черная, будто пропитанная мазутом, почти матовая овальная голова, у которой не было затылка, то есть она напоминала яйцо, только идеально овальное, без заострения к верхушке. Глаз, по-моему, не было, носа тоже. Был только рот, который казался еще чернее самого тела. Ротовая область напоминала идеальный круг, приплюснутый сверху и снизу, а область губ, которых, кстати, тоже не было, была втянута внутрь, как у самых долгоживущих стариков. После этого зрелища я поседел разумом. Брат молодец: держался изо всех сил, чтобы не зареветь или заорать.А потом оно ушло обратно в поле, тоже медленно. Но этого я не видел. Боялся, что если посмотрю в "затылок" этому чудовищу, умру. Вскоре шелест пропал, мы просидели еще минут 10-15 и изо всех сил рванули к своему дому, где просидели всю ночь со светом, только к 5 утра додумались зажечь свечи, чтобы не тратить электричество. Также добавлю, что родственников дома не было, и бабуля положилась на нас одних. Зря, конечно, зря. А выйдя утром к тому полю, мы обнаружили, что ни одного колоска пшеницы на нем не было.Именно этот случай из молодости является моим личным доказательством, что полеглот и правда существует. Правда, разбираться в этой тайне далее мне почему-то совсем не хочется.

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