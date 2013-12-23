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Истории из жизни

Полеглот

Эту историю мне рассказал один старик из деревушки близ Вологодского урочища. Случай произошел в 60-е годы при правлении Хрущева. Всем известно, что тогда проводилось освоение целины, был бурный рост сельского хозяйства, колхозов, химпрома и прочего. Ну и, естественно, с приходом целины следовало улучшать и увеличивать посевные поля, расширять колхозы и фермы. В общем, выводить сельхоз тогдашнего СССР на новый уровень. И все шло вроде хорошо. Поля освоены, целина освоена, новые культуры освоены, модернизация хозяйств произведена успешно. Были, правда, и неприятные моменты, о которых даже никто толком и не знал.

Это происходило в основном в дальних деревнях Сибири, на Урале, реже в Центральном округе. Вся суть была в том, что около десятилетия, вплоть до начала 70-ых, на целинных полях, реже на неухоженных участках, происходило нечто странное. В один момент, неизвестно, в какой именно, ибо алгоритма попросту нету, поля просто исчезают. То есть насовсем. Вот убирал ты колосья в поле, улегся спать под вечер, а утром поля и след простыл. Будто никакого поля там вообще никогда не было. Просто чистая земля. И не сгорело － были бы характерные пепелищенские черные разводы и пепел; и не съели насекомые, не могли так быстро сожрать огромное многогектарное поле. Ни растений, ни даже живого места на поле не оставалось.

Долго люди ломали голову, да так и не поняли, что это такое. Сие таинственное действо называлось полеглотом. Нет, не полиглотом, а именно полЕглотом. Собственно, имя для этого странного события пришло из старых времен, как позже было выяснено, с конца 1820-ых, когда исчезали поля десятками за день, причем даже со зданиями вместе и с людьми. Где-то писалось, что у одного человека даже пропала жена, работавшая на мельнице, прямо там, в поле, вместе с той мельницей и урожаем. А потом все стихло, и про полеглоты забыли.

До сих пор никто так и не смог дать какое-либо объяснение происходящему. Однако те немногие эксперты по подобным странным случаям ссылались на какое-то испытание биохимического оружия. Только вот после анализа почв никаких следов заражения обнаружено не было. Естественно, пытались снова засаживать поля, правда, не выходило ничего. Все, что там когда-либо росло, после полеглота неизбежно погибало. Даже землю меняли, ввозили и вывозили сотни тысяч тонн почвы, часто по дорогам в те времена ходили грузовики, набитые землей, наверное, по этому поводу. Засыпали, пропахивали, удобряли и садили. Росло, росло неплохо. Потом забыли.

Всего неизвестно, сколько таких случаев было по Союзу и было ли такое за его пределами, но факт остается фактом － история более чем реальная. Ибо недавно лично натыкался на подобные случаи, когда поля стоят бесхозные, причем не просто так, а годами, долгими круглыми годами: и зимой, и осенью, и весной, и летом. Особенно это часто заметно зоркому автомобилисту － часто проезжаешь на машине мимо одного места, по одной дороге, запоминаешь все изменения. Поля, леса обычные мимо проносятся, знаки и машины. И тут вдруг - на тебе － пустое поле, кусище земли, даже не зарастает, всегда земля будто свеженасыпанная, и тянется вдаль такое поле на километры. Из деревни деда того известно про полеглоты всем, только версии расходятся постоянно. Одни говорят, что это химическое оружие, другие ссылаются на Божью кару, третьи винят злых духов и Сатану, а четвертые говорят, что полеглот не поддается объяснению и что об этом вообще опасно думать, в принципе.

О полеглоте вы никогда и ничего не сможете найти в Интернете, поэтому, наверное, эта история никогда не выйдет в массы. И это отлично. Потому что если произойдет массовый психоз, может произойти страшное. И даже дело не в самом полеглоте, что бы то ни было, а в людях. Начнутся конфликты, войны, экономические и политические напряженности. Будут клеветать другие страны в "краже" их полей. И да, это звучит как бред, но это и есть бред сумасшедшего! Потому что у меня, лично у меня, нет доказательств того, что полеглот существует. Но на самом деле, я вам скажу больше. Я видел полеглота. Это вовсе не явление. Я бы даже сказал, существо, такое непонятное и странное, что мозг при виде этого как будто заплывает в молоке, и начинается какой-то транс. Но обо всем по порядку.

Дело было в 2005 году, когда мы с братом решили прогуляться вдоль деревенской дороги до автострады мимо поля. Брату 15, мне - 18. Идем мы, значит, по тропе, ночь тихая, по-летнему кромешная. Песок под ногами хрустит, трава в стороне тихонько колышется. Мы болтаем о Машке, подружке брата, которая его вроде бы бросила, а я его пытаюсь уму-разуму научить. Идем, идем, как вдруг слышим шорох в полевой траве, слева, где-то в 15 метрах от нас. Мы остановились, боялись, что маньяк затаился. Ну мы и отошли ближе к какому-то заброшенному домику, причем быстро. Завалились в него, выглядываем из пустых окон. Шорох приблизился к нам, видимо, он нас услышал, когда мы пробирались сквозь траву, спотыкаясь о какие-то камешки и доски. И тут перед нами предстало существо почти двухметрового роста, полностью черное. Оно выглядело особенно страшно, стоя спиной к луне, которая вырисовывала голубоватый контур на всех материальных предметах. Этот страшный недочеловек был тонкий, как спичка или как деревце, и оно заметно начало раскачиваться на усиливающемся ветру. Холодок пробрал кожу, и мы с братом спрятались за стенки нашего "убежища".

Только через два часа (!) это существо ушло, при том, что пару раз оно обходило наш дом по кругу, очень осторожно и медленно. Например, во второй раз мы насчитали время его обхода － около 15 минут. То есть оно явно не хотело, чтобы мы его услышали. А когда оно проходило мимо окон, я сумел разглядеть его лицо из темной пучины дома. На лунном свету мало что можно разглядеть, но его голову я сумел в подробностях рассмотреть. Это была черная, будто пропитанная мазутом, почти матовая овальная голова, у которой не было затылка, то есть она напоминала яйцо, только идеально овальное, без заострения к верхушке. Глаз, по-моему, не было, носа тоже. Был только рот, который казался еще чернее самого тела. Ротовая область напоминала идеальный круг, приплюснутый сверху и снизу, а область губ, которых, кстати, тоже не было, была втянута внутрь, как у самых долгоживущих стариков. После этого зрелища я поседел разумом. Брат молодец: держался изо всех сил, чтобы не зареветь или заорать.

А потом оно ушло обратно в поле, тоже медленно. Но этого я не видел. Боялся, что если посмотрю в "затылок" этому чудовищу, умру. Вскоре шелест пропал, мы просидели еще минут 10-15 и изо всех сил рванули к своему дому, где просидели всю ночь со светом, только к 5 утра додумались зажечь свечи, чтобы не тратить электричество. Также добавлю, что родственников дома не было, и бабуля положилась на нас одних. Зря, конечно, зря. А выйдя утром к тому полю, мы обнаружили, что ни одного колоска пшеницы на нем не было.

Именно этот случай из молодости является моим личным доказательством, что полеглот и правда существует. Правда, разбираться в этой тайне далее мне почему-то совсем не хочется.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:55
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Вчера, 16:55 by radiolexПросмотров: 781Комментарии: 14
+13

Ключевые слова: СССР мистика прошлое существо поле целина ужас ночь легенда полеглот авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:05
+1
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Комментариев: 4 188
В творческих цены бы не было, возможно даже в избранное, ибо написано хорошо. Нет, даже достойно!. Тайна, теория заговора и проч.
Здесь же минус.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Talisha
Вчера, 17:19
+4
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Комментариев: 3 310
а ведь тема интересная, новая. Кто знает... +
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#3 написал: Ольга 1981
Вчера, 17:32
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Действительно ново и необычно. От меня плюс.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: Бозкурт
Вчера, 17:33
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 298
Сначала мне злостно захотелось исправить "полЕглот" на "полИглот". Потом я подумала, что будет о чём - то вроде Полуденницы. Кстати, вот про неё я читала мало историй. Вроде у Бушкова в "Сибирской жути." Весьма колоритный персонаж славянского фольклора. Про русалок-домовых-леших-оборотней сколько хошь, а про полуденницу нет.) Не жалуют женщину.)
Рассказ конечно складный. И стиль хорош. И разбавил привычное знатно. Но...)
Зарегистрирован: 27.04.2016
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 18:43
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Комментариев: 9 519
О!!! Новый мистический персонаж! Полеглот! Интерсно, а как именно он съедает всё с поля, если он такой медленный. И почему он на всякий случай не захавал домик, в котором прятался главный герой и его брат?
И вновь вопросов больше, чем ответов...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#6 написал: Tigger power
Вчера, 19:06
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Комментариев: 3 885
Что-то новенькое) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#7 написал: conjure one
Вчера, 19:49
+5
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 329
Цитата: Winnie-the-Pooh
Интерсно, а как именно он съедает всё с поля, если он такой медленный.


Самое интересное, что жрёт как прорва, а не толстеет. horse

Для меня в истории есть несостыковки, да и сама она смахивает на фантазийную вещицу, но всё-таки плюсану, так как для хорошей публикации плюса не жалко, даже если она и в разделах заблудилась. По крайней мере, читать было интересно. ++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: kalina
Вчера, 20:58
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 59
Не, ну а почему сразу психоз начнется, если кто-то узнает о полеглоте? Это типо того " чьё имя не произносить"?
Ну, +, и пошла в сеть, поищу шо за воно
Зарегистрирован: 8.08.2018
#9 написал: Ksenya078
Вчера, 21:03
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 739
Ужас-то какой! А как интересно написано, читала, не отрываясь. Нет, не слышала о таком явлении, что-то невообразимое. В общем, понравилось,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#10 написал: Бозкурт
Вчера, 21:14
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Публикаций: 0
Комментариев: 298
Цитата: kalina

Ну, +, и пошла в сеть, поищу шо за воно


Ну тут же сразу предусмотрительно сказано, что:
"... О Полеглоте вы никогда и ничего не сможете найти в Интернете...")))
Зарегистрирован: 27.04.2016
#11 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 21:35
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 91
напомнило:
Робин Бобин Барабек
Скушал сорок человек,
И корову, и быка,
И кривого мясника,
И телегу, и дугу,
И метлу, и кочергу,
Скушал церковь, скушал дом,
И кузницу с кузнецом...
Слабо верится в эту историю, но плюсану за новизну и необычность!
Зарегистрирован: 16.11.2018
#12 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:09
+1
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Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 519
Цитата: conjure one
Цитата: Winnie-the-Pooh
Интерсно, а как именно он съедает всё с поля, если он такой медленный.


Самое интересное, что жрёт как прорва, а не толстеет. horse

Остается еще вопрос, зачем он это делает))
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#13 написал: Light_a_dark
Вчера, 23:12
+2
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Комментариев: 396
Замечала на даче, что каждую весну в разных местах по всем участкам проходят как будто полосы неурожая . Даже кусты и деревья в этих "полосах" чернеют, листья обваливаются, некоторые выглядят, как обгоревшие. На земле в этих "полосах" почти ничего не растет. Она как после кострища. На следующий сезон те кустарники и деревья, которые не погибли и если их опять не задевает "полоса"растут как ни в чем не бывало. Что это - не знаю.
Полеглот обмельчал, на дачные участки перекинулся
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#14 написал: Snejnay
Сегодня, 00:35
0
Онлайн
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Репутация: (1552|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 451
Цитата: Light_a_dark

Полеглот обмельчал, на дачные участки перекинулся
Хорошо что не на дачные домики ))) +
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
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