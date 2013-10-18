Встреча со стариком спасла нас от аварии

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 650 Комментарии: 8 +11 Сегодня, 16:21 by

Было мне лет 12, когда отец купил машину. Она была не новая, но радости в нашей семье предела не было. Для деревни это большое событие, да еще в те времена, когда на автомобиль нужно было копить полжизни, да столько же ждать очереди на его приобретение.Папа, хоть и работала в колхозе трактористом, но машину водил неуверенно. Вот однажды собрались мама с папой на базар в район за покупками, я тоже стал проситься с ними. Раньше меня бы не взяли, но теперь другое дело. Свой транспорт, поездка всей семьей аж в район. Я почти не спал ночь, чтобы не проспать, так как выезжали родители рано.Выехали, когда уже светать стало, километров через десять в поселке железная дорога, есть переезд со шлагбаумом. Когда он уже показался, папа вдруг остановился. Мы решили, что машина сломалась и уже приготовились выходить, как папа так странно смотрит на обочину, а потом спрашивает нас: «А дед где делся?» - «Какой дед?» - пожимает плечами мама, я тоже говорю, что не видел никого возле машины. Отец вышел, постоял, потом прошелся вдоль дороги и сел обратно за руль.Мне хотелось увидеть поезд, но, к моему огорчению, шлагбаум был открыт, и до него оставалось метров 50, как вдруг вылетел, непрерывно сигналя, поезд. Отец резко затормозил, мама головой стукнулась о лобовое стекло, а я налетел на переднее мамино кресло, разбил губу и ушиб локоть. Все испугались, папа кинулся нас осматривать, из будки дежурного вышел пьяный работник и направился к нам. Если бы не мама, не знаю, что было бы. Отец его чуть не убил, что он не закрыл шлагбаум. Видимо, машинист тоже видел и открытый проезд, и нашу машину, поэтому так сигналил. Забегая вперед скажу, что дежурного уволили и наказали.Настроение упало, мама вообще хотела вернуться домой, но папа уговорил, сказав, что проехали больше половины дороги и глупо ехать обратно. Уже дома, после поездки и покупок, папа рассказал, почему тогда остановился. «Еду я, вижу: старик стоит, голосует, чтобы подвезли. Думаю, почему бы и нет, если по пути. Пока остановился, глядь: а на дороге никого нет. Поэтому и вас спросил, где он делся», - задумчиво говорит папа. Так, обсуждая происшествие, мы решили, что дед появился, чтобы мы остановились и тем самым не попали под поезд. Именно эта задержка нас и спасла. Но кто этот старик, мы так и не решили. Папа его толком не разглядел, а мы с мамой и вовсе его не видели. Вот такая мистическая история была у меня только раз в жизни.Автор - Роман.

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