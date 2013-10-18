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Истории из жизни

Встреча со стариком спасла нас от аварии

Было мне лет 12, когда отец купил машину. Она была не новая, но радости в нашей семье предела не было. Для деревни это большое событие, да еще в те времена, когда на автомобиль нужно было копить полжизни, да столько же ждать очереди на его приобретение.

Папа, хоть и работала в колхозе трактористом, но машину водил неуверенно. Вот однажды собрались мама с папой на базар в район за покупками, я тоже стал проситься с ними. Раньше меня бы не взяли, но теперь другое дело. Свой транспорт, поездка всей семьей аж в район. Я почти не спал ночь, чтобы не проспать, так как выезжали родители рано.

Выехали, когда уже светать стало, километров через десять в поселке железная дорога, есть переезд со шлагбаумом. Когда он уже показался, папа вдруг остановился. Мы решили, что машина сломалась и уже приготовились выходить, как папа так странно смотрит на обочину, а потом спрашивает нас: «А дед где делся?» - «Какой дед?» - пожимает плечами мама, я тоже говорю, что не видел никого возле машины. Отец вышел, постоял, потом прошелся вдоль дороги и сел обратно за руль.

Мне хотелось увидеть поезд, но, к моему огорчению, шлагбаум был открыт, и до него оставалось метров 50, как вдруг вылетел, непрерывно сигналя, поезд. Отец резко затормозил, мама головой стукнулась о лобовое стекло, а я налетел на переднее мамино кресло, разбил губу и ушиб локоть. Все испугались, папа кинулся нас осматривать, из будки дежурного вышел пьяный работник и направился к нам. Если бы не мама, не знаю, что было бы. Отец его чуть не убил, что он не закрыл шлагбаум. Видимо, машинист тоже видел и открытый проезд, и нашу машину, поэтому так сигналил. Забегая вперед скажу, что дежурного уволили и наказали.

Настроение упало, мама вообще хотела вернуться домой, но папа уговорил, сказав, что проехали больше половины дороги и глупо ехать обратно. Уже дома, после поездки и покупок, папа рассказал, почему тогда остановился. «Еду я, вижу: старик стоит, голосует, чтобы подвезли. Думаю, почему бы и нет, если по пути. Пока остановился, глядь: а на дороге никого нет. Поэтому и вас спросил, где он делся», - задумчиво говорит папа. Так, обсуждая происшествие, мы решили, что дед появился, чтобы мы остановились и тем самым не попали под поезд. Именно эта задержка нас и спасла. Но кто этот старик, мы так и не решили. Папа его толком не разглядел, а мы с мамой и вовсе его не видели. Вот такая мистическая история была у меня только раз в жизни.

Автор - Роман.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 650Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Новая машина деревня отец обочина дед остановка шлагбаум поезд сигнал

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Комментарии

#1 написал: VicZhou
Сегодня, 16:27
+4
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 349
думаю, был это либо АХ, либо кто-то из папиного рода... innocent
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 17:07
+1
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Репутация: (1078|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 559
Цитата: VicZhou
думаю, был это либо АХ, либо кто-то из папиного рода... innocent
ага
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#3 написал: Бозкурт
Сегодня, 19:58
+1
Онлайн
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 292
Хорошая история. Категорический плюс.) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 20:03
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1998|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 862
Хорошая история, у меня было подобное но без деда) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:33
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2484|0)
Публикаций: 1 368
Комментариев: 9 092
Цитата: Tigger power
Хорошая история, у меня было подобное но без деда) +

Почитать можно будет?
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#6 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 20:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 241
Да это был Ангел, просто Ангел-Хранитель. За историю плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#7 написал: kalina
Сегодня, 23:33
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 57
А мне кажется, что всё-таки прописан час отбытия в мир иной у каждого. И если вдруг нелёгкая пытается ускорить процесс - тут и вступаются другие силы. Типа "не шали!"
Хотя, наверное, также можно и избежать предначертанного. И, возможно, не без последствий.

Вообще, фатум - штука странная. Я до сих пор не решу - верить в него или нет. Верить - проще
Зарегистрирован: 8.08.2018
#8 написал: Gorodeko
Сегодня, 23:37
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Публикаций: 2
Комментариев: 8
Классно! С железнодорожниками знаком не по наслышке, бывали похожие случаи на глухих переездах.
Повезло вам с ангелом хранителем))) Плюсанул, Атмосферно.

Есть что то с разумом, невидимое, но влияющее на жизни, стояла бы там девушка, не остановился бы мужик, постеснялся жену, стоял бы ровесник, не остановился бы из за духа соперничества.

А с деда, чего взять? Нечего, помогать надо, поэтому и стоял там дед.
Зарегистрирован: 15.07.2017
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