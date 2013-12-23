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Истории из жизни

Плач из леса

Эта история случилась этим летом с сестрой моей подруги - Леной. Компания из шести человек, то есть три пары, решили выбраться на шашлыки в деревню к бабушке одного парня из этой компании - Саши. Деревня эта почти заброшенная, находится в глухомани, возле лесов. Рядом есть еще две заброшенные деревни, ну, пожалуй, и все.

В этой деревни доживают свой век старики, которые жили там с самого рождения. Бабу Зину - бабушку этого парня - родители Саши хотели перевезти в город, но она ни в какую - говорит, что в этой деревне родилась, в ней и смерть свою встретит. И, тем более, пока соседи рядом, ни о каком переезде в город и говорить не стоит.

Так вот, одним субботним утром, эта компания на двух машинах выехала на шашлыки. Ближе к деревнe добираться стало тяжело - проселочная дорога как никак, по которой мало кто ездит. И решили молодые люди остановиться на перекур. Вышли, курят, неспеша разговаривают о жизни, любуются пасторальным пейзажем: с одной стороны от дороги - поле, с другой - лес - густой, заросший и непроходимый. Хорошо: жаркий полдень, солнышко светит, птички поют, бабочки летают, все залито солнечным светом. Курили они минут 15, как вдруг со стороны леса услышали плач младенца, да такой громкий и жалобный, что аж сердце сжималось. Не могу сказать, что руководило ребятами в тот момент, но такая жуть на них напала иррациональная - на трех девушек и трех мужиков, что молча они расселись по машинам и на скорости, на какой только возможно ехать по проселочной дороге, ломанулись в сторону деревни.

По дороге после того, как эмоции улеглись, начали спорить: кто о том, что слишком странно это все, а кто о том, что какая-нибудь мать-кукушка решила таким образом избавиться от ребенка. Приехали они в деревню, продолжая спорить. Самые совестливые развернулись и поехали обратно. А, вернувшись, рассказали, что плача больше не слышали, а младенца не нашли, хотя обыскали тщательно то место, откуда он должен был плакать.

Баба Зина поинтересовалась, почему молодежь такая смурная. Они и рассказали ей о том, что слышали. На что, баба Зина обозвала тех, кто вернулся на то место, дураками и рассказала вот что: оказывается, еще лет 20-30 назад, когда деревня еще была вполне "живая", да и с соседних, ныне заброшенных, в том лесу пропадали люди. Молодежь вполне справедливо заметила: это лес, естественно, что там пропадают люди. На что баба Зина парировала, что этот лес особенный. И подкрепила свои слова историей. Ныне покойный дед Тимофей поставлял ей козье молоко. И вот однажды Тимофей не пришел. Это было что-то из ряда вон выходящее, и баба Зина отправилась к нему домой. Дверь открыла жена, сказала, что муж заболел, отлеживается, и захлопнула перед носом дверь. Странное это было для нее поведение, но что делать, пришлось идти домой ни с чем.

Через пару дней явился сам дед Тимофей, какой-то поникший и растерянный. Говорит:
- Ты, Зин, не поверишь! Пошел я намедни в лес за грибами. Иду себе, грибочки собираю. И тут слышу плач младенца. Ну, естественно, пошел на звук. Подхожу ближе к источнику звука, смотрю - младенец лежит на земле. Приглядываюсь - вроде младенец, а вроде и что-то не то в нем. Тут он плакать перестал и на меня голову повернул - а взгляд такой осмысленный, холодный и недобрый, что я опешил. Какой-то сухонький и бледный этот ребенок был, нет в нем припухлости младенческой. Тут он попытался сесть. Ну я не стал дожидаться, пока он сядет и побежал что есть духу. Бегу за крестик держусь, матюкаюсь и молюсь одновременно. Не заметил, как к деревне прибежал. Вот лежал, отлеживался, страшно было. Не младенец это был, Зин, не младенец!

Кто-то поверил этой истории, а кто-то отметил, что, видимо не тех грибочков накушался дед Тимофей, вот и привиделось ему невесть что.
Обратно вернулись без происшествий. Подруга говорит, до сих пор в компании Лены возникают споры о том, что это было.
История довольно неоднозначная - может это и правду был младенец, которому требовалась помощь, а деду Тимофею все привиделось, а, может, - и нет.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:42
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:42 by Фиолетовая ДымкаПросмотров: 295Комментарии: 4
+10

Ключевые слова: Лес заброшенная деревня плач младенец авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:18
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1435|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 130
Мне сначала подумалось, что некое животное или птица могут такие звуки издавать.
То, что видел дед Тимофей, напоминает легенды про утбурдов и ангьяков. Но они вроде у северных народов. Ещё и Игоша существует, но он кажется немного другой. Также здесь были рассказы про нечисть, похожую на младенца. Они были ещё более неправдоподобны. Название не помню, но висел он на дереве возле горной дороги. По мне так явная выдумка. Ещё была история в названии тоже утбурд фигурировал. Там за старушкой что ли в лесу он гнался. Вроде в дачном поселке происходит.
Но в реальности мне про такое слышать не приходилось. Так что выводы неоднозначные. Как бы и существует эта нежить, имитирующая младенцев и внешне и голосом. Но те кто его якобы видел обитают только в интернетах.
И ещё более печально, что реальному брошенному ребёнку могут не помочь, начитавшись таких историй.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2438|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 952
Да, есть такое. Не один раз рассказывали люди, что слышали из леса плач. Правда, никто не видел, кто плачет. И слава Богу! По ощущениям деда Тимофея, ничего хорошего от этой встречи никого не ждало бы, скорее всего.
Отличная история. От меня плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#3 написал: Joss
Сегодня, 09:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (229|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 116
Фильм не так давно по кабельному смотрела.
Так там семья с грудным ребенком переехала в лесной дом.
Муж занимался тем что ставил метки на деревья, что-бы потом их срубать.
Так вот муж какой то хренью заразился, превратился в лешего,
потом ребенка похитили, вместо него оборотня подложили...
чушь какая-то...
Рассказ мне этот фильм напомнил.
Я в городе слышала как кошки орут (будто ребенок).
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 10:09
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 66
Цитата: Joss
Фильм не так давно по кабельному смотрела.
Так там семья с грудным ребенком переехала в лесной дом.
Муж занимался тем что ставил метки на деревья, что-бы потом их срубать.
Так вот муж какой то хренью заразился, превратился в лешего,
потом ребенка похитили, вместо него оборотня подложили...
чушь какая-то...
Рассказ мне этот фильм напомнил.
Я в городе слышала как кошки орут (будто ребенок).

Все мы слышали как в городе кошки орут. В данном случае я написала, что история неоднозначная. Делюсь рассказом подруги. За что купила, за то и продаю. Она уже девочка взрослая и врать не будет. А уж за других я не отвечаю.

Цитата: зелёное яблочко
Мне сначала подумалось, что некое животное или птица могут такие звуки издавать.
То, что видел дед Тимофей, напоминает легенды про утбурдов и ангьяков. Но они вроде у северных народов. Ещё и Игоша существует, но он кажется немного другой. Также здесь были рассказы про нечисть, похожую на младенца. Они были ещё более неправдоподобны. Название не помню, но висел он на дереве возле горной дороги. По мне так явная выдумка. Ещё была история в названии тоже утбурд фигурировал. Там за старушкой что ли в лесу он гнался. Вроде в дачном поселке происходит.
Но в реальности мне про такое слышать не приходилось. Так что выводы неоднозначные. Как бы и существует эта нежить, имитирующая младенцев и внешне и голосом. Но те кто его якобы видел обитают только в интернетах.
И ещё более печально, что реальному брошенному ребёнку могут не помочь, начитавшись таких историй.

Спасибо за комментарий! Сколько новых слов утрурд, игоша)) так там страх я так понимаю был не потому что народ на сайте 4стор тусит, а потому что было жутко им. Люди то взрослые, не дети чай, а испугались.
Зарегистрирован: 16.11.2018
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