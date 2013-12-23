Плач из леса

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:42

Причина: Авторская стилистика сохранена

Фиолетовая Дымка Просмотров: 295 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 06:42 by

Эта история случилась этим летом с сестрой моей подруги - Леной. Компания из шести человек, то есть три пары, решили выбраться на шашлыки в деревню к бабушке одного парня из этой компании - Саши. Деревня эта почти заброшенная, находится в глухомани, возле лесов. Рядом есть еще две заброшенные деревни, ну, пожалуй, и все.В этой деревни доживают свой век старики, которые жили там с самого рождения. Бабу Зину - бабушку этого парня - родители Саши хотели перевезти в город, но она ни в какую - говорит, что в этой деревне родилась, в ней и смерть свою встретит. И, тем более, пока соседи рядом, ни о каком переезде в город и говорить не стоит.Так вот, одним субботним утром, эта компания на двух машинах выехала на шашлыки. Ближе к деревнe добираться стало тяжело - проселочная дорога как никак, по которой мало кто ездит. И решили молодые люди остановиться на перекур. Вышли, курят, неспеша разговаривают о жизни, любуются пасторальным пейзажем: с одной стороны от дороги - поле, с другой - лес - густой, заросший и непроходимый. Хорошо: жаркий полдень, солнышко светит, птички поют, бабочки летают, все залито солнечным светом. Курили они минут 15, как вдруг со стороны леса услышали плач младенца, да такой громкий и жалобный, что аж сердце сжималось. Не могу сказать, что руководило ребятами в тот момент, но такая жуть на них напала иррациональная - на трех девушек и трех мужиков, что молча они расселись по машинам и на скорости, на какой только возможно ехать по проселочной дороге, ломанулись в сторону деревни.По дороге после того, как эмоции улеглись, начали спорить: кто о том, что слишком странно это все, а кто о том, что какая-нибудь мать-кукушка решила таким образом избавиться от ребенка. Приехали они в деревню, продолжая спорить. Самые совестливые развернулись и поехали обратно. А, вернувшись, рассказали, что плача больше не слышали, а младенца не нашли, хотя обыскали тщательно то место, откуда он должен был плакать.Баба Зина поинтересовалась, почему молодежь такая смурная. Они и рассказали ей о том, что слышали. На что, баба Зина обозвала тех, кто вернулся на то место, дураками и рассказала вот что: оказывается, еще лет 20-30 назад, когда деревня еще была вполне "живая", да и с соседних, ныне заброшенных, в том лесу пропадали люди. Молодежь вполне справедливо заметила: это лес, естественно, что там пропадают люди. На что баба Зина парировала, что этот лес особенный. И подкрепила свои слова историей. Ныне покойный дед Тимофей поставлял ей козье молоко. И вот однажды Тимофей не пришел. Это было что-то из ряда вон выходящее, и баба Зина отправилась к нему домой. Дверь открыла жена, сказала, что муж заболел, отлеживается, и захлопнула перед носом дверь. Странное это было для нее поведение, но что делать, пришлось идти домой ни с чем.Через пару дней явился сам дед Тимофей, какой-то поникший и растерянный. Говорит:- Ты, Зин, не поверишь! Пошел я намедни в лес за грибами. Иду себе, грибочки собираю. И тут слышу плач младенца. Ну, естественно, пошел на звук. Подхожу ближе к источнику звука, смотрю - младенец лежит на земле. Приглядываюсь - вроде младенец, а вроде и что-то не то в нем. Тут он плакать перестал и на меня голову повернул - а взгляд такой осмысленный, холодный и недобрый, что я опешил. Какой-то сухонький и бледный этот ребенок был, нет в нем припухлости младенческой. Тут он попытался сесть. Ну я не стал дожидаться, пока он сядет и побежал что есть духу. Бегу за крестик держусь, матюкаюсь и молюсь одновременно. Не заметил, как к деревне прибежал. Вот лежал, отлеживался, страшно было. Не младенец это был, Зин, не младенец!Кто-то поверил этой истории, а кто-то отметил, что, видимо не тех грибочков накушался дед Тимофей, вот и привиделось ему невесть что.Обратно вернулись без происшествий. Подруга говорит, до сих пор в компании Лены возникают споры о том, что это было.История довольно неоднозначная - может это и правду был младенец, которому требовалась помощь, а деду Тимофею все привиделось, а, может, - и нет.

Ключевые слова: Лес заброшенная деревня плач младенец авторская история

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