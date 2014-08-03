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Истории из жизни

Нечто под подушкой

История, на мой взгляд, смешная и уже давнишняя, но мы до сих пор не нашли ей объяснения.

Просыпаюсь ночью, часа в три или около того. Во рту пересохло.
У меня на тумбочке вода припасена. Попила, опять укладываюсь. Стараюсь сразу же уснуть, чтоб не разгуляться.
И уже почти уснула, переворачиваюсь на живот, а руки - под подушку. Одна-то рука под мою подушку угодила, а вторая - под среднюю (у нас на кровати три подушки). И вдруг эта вторая рука натыкается на что-то тоненькое, длинненькое и сухое, как ветка. Я насторожилась, пощупала повнимательнее, и это нечто сломалось пополам прямо у меня под пальцами.
Медленно, лениво соображаю, что бы это могло быть? И как тут оказалось? Ничего умного сразу в голову не пришло, а включать какой бы то ни было свет не стала - мужа разбужу да и сама проснусь окончательно.
Убрала оттуда руку и ещё немного подумала над этой странной находкой. И это нечто показалось или представилось мне спросонья почему-то большим высушенным дождевым червяком...? ))) Только вот как он там вдруг оказался, я так и не додумала - вырубилась...
Утром рано я про ночную находку благополучно забыла, а кровать застилать прибежала уже позднее. Откинула подушки, и под средней увидела... сломанную мной ещё ночью тонкую сигарету!
Да, мой муж именно такие и курит! Но он курит только на улице. Редко, но всё же может позволить себе выкурить сигаретку в верхнем туалете. В спальне сигарет никогда не бывает, а переодевается муж в другой комнате. Откуда сигарета, да ещё под подушкой? Кошки в спальню не допускаются никогда, двери тщательно закрываем специально от них. Да и, в случае чего, что они, в зубах её притащить могли под подушку, что ли?
Рассказала мужу. Он был крайне удивлён! Говорит, что, может, домовёнок-Кузенька сигаретку подкинул? Мол, он у нас ещё тот шутник (если помните, я рассказывала тут про жемчужное ожерелье в носке на батарее). Других комментариев у него на этот счёт не возникло.
Ну да, ну да, конечно, домовой - прямо сплошь и рядом такое... )))
Вы слышали когда-нибудь, чтобы домовые ныкали сигареты? Ладно бы, что приличное, а тут... Мне бы и в голову не пришла такая версия.
И чего тогда думать? Как всё же сигарета оказалась под подушкой?
Но как бы то ни было - мне смешно =))
Сегодня, 09:03 by ELEMATПросмотров: 243Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Подушка сигарета червяк авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:11
+2
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 647
Комментариев: 7 906
Домовой, ныкающий сигареты - более рациональное предположение, чем ныкающая сигареты кошка)) У неё лапки))
История забавная)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 09:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 260
Может муж просто решил сходить покурить, зажал в руке сигарету и вдруг отвлекся на что то в спальне. И сигарета осталась под подушкой. Необычная история. Спасибо, плюсик.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: conjure one
Сегодня, 09:23
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5860|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 300
Лен, проверь всех на детекторе лжи: и мужа, и кошек, и домового) Вот увидишь, сразу кто-то расколется))) fellow +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Green Wind
Сегодня, 09:59
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 044
У меня еще есть такая версия:

Многие курильщики иногда держат сигарету за ухом. Например, когда нет карманов и руки заняты. Могу предположить, что муж пошел покурить, взял сигарету из пачки ив этот момент его что-то отвлекло. Допустим, зазвонил телефон. Так как сигарету убрать было некуда, то муж на автомате убрал ее за ухо. Далее он поговорил по телефону и забыл про нее, потому что она практически не ощущается за ухом. Так он проходил с ней какое-то время и лег спать. Сигарета незаметно выпала и закатилась под подушку. И далее ты ее уже нащупала ))

Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#5 написал: OlgaFF
Сегодня, 10:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 300
Мой сын недавно нашел 800 рублей за фотографией в детской комнате.... у нас в семье нет ни у кого привычки прятать деньги. Вот и думай! Плюс за историю.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 11:00
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1988|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 799
Вот, лучше бы деньги свернутые в трубочку под подуху прятал тот баловник) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#7 написал: marzzz
Сегодня, 11:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (435|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 873
Если парень-домовой такой проказник со склонностью ко вредным привычкам, надо прятать спички и зажигалки. Сегодня заныкал сигарету, завтра достанет из закромов, решит перекурить, а потом... Станете погорельцами вместе с домовыми, а все спишут на неисправную проводку! yaaah
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
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