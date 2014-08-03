Нечто под подушкой

ELEMAT Просмотров: 243 Комментарии: 7 +9 Сегодня, 09:03 by

История, на мой взгляд, смешная и уже давнишняя, но мы до сих пор не нашли ей объяснения.Просыпаюсь ночью, часа в три или около того. Во рту пересохло.У меня на тумбочке вода припасена. Попила, опять укладываюсь. Стараюсь сразу же уснуть, чтоб не разгуляться.И уже почти уснула, переворачиваюсь на живот, а руки - под подушку. Одна-то рука под мою подушку угодила, а вторая - под среднюю (у нас на кровати три подушки). И вдруг эта вторая рука натыкается на что-то тоненькое, длинненькое и сухое, как ветка. Я насторожилась, пощупала повнимательнее, и это нечто сломалось пополам прямо у меня под пальцами.Медленно, лениво соображаю, что бы это могло быть? И как тут оказалось? Ничего умного сразу в голову не пришло, а включать какой бы то ни было свет не стала - мужа разбужу да и сама проснусь окончательно.Убрала оттуда руку и ещё немного подумала над этой странной находкой. И это нечто показалось или представилось мне спросонья почему-то большим высушенным дождевым червяком...? ))) Только вот как он там вдруг оказался, я так и не додумала - вырубилась...Утром рано я про ночную находку благополучно забыла, а кровать застилать прибежала уже позднее. Откинула подушки, и под средней увидела... сломанную мной ещё ночью тонкую сигарету!Да, мой муж именно такие и курит! Но он курит только на улице. Редко, но всё же может позволить себе выкурить сигаретку в верхнем туалете. В спальне сигарет никогда не бывает, а переодевается муж в другой комнате. Откуда сигарета, да ещё под подушкой? Кошки в спальню не допускаются никогда, двери тщательно закрываем специально от них. Да и, в случае чего, что они, в зубах её притащить могли под подушку, что ли?Рассказала мужу. Он был крайне удивлён! Говорит, что, может, домовёнок-Кузенька сигаретку подкинул? Мол, он у нас ещё тот шутник (если помните, я рассказывала тут про жемчужное ожерелье в носке на батарее). Других комментариев у него на этот счёт не возникло.Ну да, ну да, конечно, домовой - прямо сплошь и рядом такое... )))Вы слышали когда-нибудь, чтобы домовые ныкали сигареты? Ладно бы, что приличное, а тут... Мне бы и в голову не пришла такая версия.И чего тогда думать? Как всё же сигарета оказалась под подушкой?Но как бы то ни было - мне смешно =))

Ключевые слова: Подушка сигарета червяк авторская история

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