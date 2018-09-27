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Истории из жизни

Бабушкино обещание

Дело было так: я очень скучала по своей бабушке. Во-первых, меня назвали в ее честь. Во-вторых, она много возилась со мной в детстве, и я была очень к ней привязана. А перед ее смертью я была последним человеком, с которым она разговаривала по телефону. У меня в это время на руках была маленькая дочь Варя, которая орала с утра – у нее резались зубки. Вдруг от бабушки звонок: «Как дела? Как настроение?». Слышала она в свои 86 лет уже плохо, и я чего-то рявкнула в ответ, вроде: «Ба-а-а! Мне некогда, отстань». На что она ответила: «Ну ладно, детка, потом позвоню». Но «потом» уже не было: после обеда она пошла вздремнуть и уже не проснулась.

Честно говоря, я думаю, что она святая, раз ей послали такую смерть. Но червяк в моей душе ворочался страшно – я чувствовала себя виноватой. У меня даже ни с того ни с сего поднялась температура, но на похороны я все равно пошла.

Прошло какое-то время. И вот однажды ночью у меня в комнате появилась моя бабушка – смешная, с завязанной на ночь косицей, в пышной байковой сорочке. Проверила, закрыта ли балконная дверь (у нее еще при жизни был такой «бзик» – мол, залезет какой-нибудь насильник к такой красоте - любимой внучке). Тихо прошла мимо меня, ничего не сказала. Мне даже показалось, что она старалась меня не разбудить – как в жизни. Постояла около постели, посмотрела на меня – но мне было совсем не страшно! Ведь все это напомнило ее поведение при ее жизни, когда она у нас гостила. Так она постояла, что-то под нос пробормотала и исчезла.

Дверь не открывалась, - а ее уже нет. И она не растаяла, как в кино часто показывают, просто была – и вдруг исчезла. Думаю, что пришла она по нескольким причинам. Она же обещала перезвонить – а человек она обязательный. И я действительно не закрыла балкон – а ей же сверху все видно! И вообще, в одной старинной английской книге про привидения написано, что нельзя обещать что-то навсегда – если ты умрешь и не успеешь выполнить свое обещание, тебе придется на землю возвращаться!

Автор - Анна.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:08
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 597Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Бабушка дочь Варя телефон смерть похороны призрак

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Комментарии

#1 написал: Наталья Васильевна Кузнецова
Сегодня, 08:32
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 77
Я тоже по бабушке скучаю. Почему-то о ней больше всего вспоминаю.++
Зарегистрирован: 27.09.2018
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:29
+1
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Репутация: (203|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 701
Посетила бабушка, посмотрела на родную душу, такое бывает. Верю,+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 10:14
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1064|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 462
Как то особого раскаяния я не увидела в словах внучки. А бабуля и после смерти заботится «о такой красоте»
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#4 написал: Joss
Сегодня, 10:26
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Репутация: (221|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 072
Можно написать письмо бабушке на бумаге.
Ответить на ее вопросы, на которые не успела внучка ответить и сжечь на улице.
Бабушка его обязательно прочитает.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#5 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:35
+1
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Репутация: (479|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 543
бабушки они такие. всегда за кровиночку переживают. Пойду, своим старикам позвоню! не хочу, чтоб было "потом"!!!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
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