Бабушкино обещание

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:08

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 597 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 06:08 by

Дело было так: я очень скучала по своей бабушке. Во-первых, меня назвали в ее честь. Во-вторых, она много возилась со мной в детстве, и я была очень к ней привязана. А перед ее смертью я была последним человеком, с которым она разговаривала по телефону. У меня в это время на руках была маленькая дочь Варя, которая орала с утра – у нее резались зубки. Вдруг от бабушки звонок: «Как дела? Как настроение?». Слышала она в свои 86 лет уже плохо, и я чего-то рявкнула в ответ, вроде: «Ба-а-а! Мне некогда, отстань». На что она ответила: «Ну ладно, детка, потом позвоню». Но «потом» уже не было: после обеда она пошла вздремнуть и уже не проснулась.Честно говоря, я думаю, что она святая, раз ей послали такую смерть. Но червяк в моей душе ворочался страшно – я чувствовала себя виноватой. У меня даже ни с того ни с сего поднялась температура, но на похороны я все равно пошла.Прошло какое-то время. И вот однажды ночью у меня в комнате появилась моя бабушка – смешная, с завязанной на ночь косицей, в пышной байковой сорочке. Проверила, закрыта ли балконная дверь (у нее еще при жизни был такой «бзик» – мол, залезет какой-нибудь насильник к такой красоте - любимой внучке). Тихо прошла мимо меня, ничего не сказала. Мне даже показалось, что она старалась меня не разбудить – как в жизни. Постояла около постели, посмотрела на меня – но мне было совсем не страшно! Ведь все это напомнило ее поведение при ее жизни, когда она у нас гостила. Так она постояла, что-то под нос пробормотала и исчезла.Дверь не открывалась, - а ее уже нет. И она не растаяла, как в кино часто показывают, просто была – и вдруг исчезла. Думаю, что пришла она по нескольким причинам. Она же обещала перезвонить – а человек она обязательный. И я действительно не закрыла балкон – а ей же сверху все видно! И вообще, в одной старинной английской книге про привидения написано, что нельзя обещать что-то навсегда – если ты умрешь и не успеешь выполнить свое обещание, тебе придется на землю возвращаться!Автор - Анна.

Ключевые слова: Бабушка дочь Варя телефон смерть похороны призрак

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