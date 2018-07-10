Не заглядывай в тьму, а то тьма заглянет в тебя

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:46

AннАннАннА Просмотров: 795 Комментарии: 5 +18 Вчера, 14:46 by

История настоящая, именно это случилось с нами, возможно, я что-то опустила, но ничего от себя не придумывала.В детстве у нас не было иммунитета против всякого рода оккультизма ,так как верующих в семье не было и вразумить да предостеречь было некому. Это были 90-е годы, когда всякая нечисть хлынула отовсюду. Наша тетя немного увлекалась всеми этими делами, и нам в руки попадали такие книги, как «Белая магия» и «Чёрная магия». Прошло больше 25 лет, а я до сих пор помню некоторые варианты колдовства оттуда. Каждую неделю тетя привозила новый выпуск журнала «Оракул», на обложке всегда была полуголая женщина, похабно восседавшая на драконе. А ещё мы гадали, вызывали духов, наверное, как почти все советские дети, вызывали дух Пушкина или Цоя. Сестра напомнила, что ещё читали газеты «НЛО» и «Тайная власть».Разница с моей младшей сестрой у нас 7 лет. Я уже была замужем, когда она училась последний год в школе. Заняться им с подругами было нечем, и они, где-то вычитав, решили посвятить себя в ведьмы. Не побоялись в полночь отправиться на кладбище и совершили ритуал посвящения. Там было условие, что они должны дойти до дома и ни с кем не заговорить, но наша мама вышла сестру встретить и понять не могла, почему они не отвечают. Это удивительно, что мама вышла - почувствовала беду, наверное.Становились они ведьмами, чтобы мальчиков привораживать. Первого мальчика моя сестра привораживала для проверки, хотела узнать, работает или не работает колдовство. Он до сих пор, как сам ей говорит, любит ее. Она уже покаялась перед ним, все рассказала, попросила прощения, но ему все равно: он любит ее по-прежнему.Дальше начались привороты тех, кто нравился и с кем хотела встречаться. Я не понимаю, зачем это было нужно, если учесть то, что сестра очень красивая, интересная, и никогда у неё не было такого, что она не нравится кому-то. Зачем нужно было привлекать инфернальные силы? А пока пишу, приходит на ум ответ: хотелось не просто отношений, а хотелось полной власти над человеком, хотелось безумной влюбленности, видимо...Отношения с привороженными складывались страстные: с драками, с бурными примирениями. Получается, что три раза привораживала.Потом сестра закончила школу и уехала в Москву поступать. Точно не помню, когда она мне рассказала о том, что натворила. Муж мой верующий, и я с ним тоже начала участвовать в таинствах церкви, читать духовную литературу, и когда сестра это все рассказала, то я поняла весь ужас произошедшего и что это не шутки.Я тут читала историю, как девушка пришла в церковь и священник отругал ее за мракобесие.А я от священников много раз слышала, что это все существует на самом деле: порчи, сглазы, привороты, и идёт через мир духов - бесов. Один священник мне говорил, что даже хиромантия существует, и, например, раньше был особенный знак на руке, предсказывающий смерть на дуэли, а в 20 веке этот знак с рук ушёл. Все эти двери к познанию есть, но они с чёрного входа, через бесов, что очень страшно и всегда чревато.Так вот сестра мне рассказала, я объяснила ей всю тяжесть содеянного, и мы с ней решили, что она должна покаяться и попасть на Причастие. Дальше с ней стало происходить невозможное: ее начали пугать, мучить. Ночами она не могла спать, потому что эти сущности истязали ее. Потом они обозначились наяву.Например, находится она в комнате и слышит, как открылось окно на кухне, и большие ноги - шлеп - на стол, а потом - шлеп - на стул, а потом на пол - и к ней. Ей было настолько жутко, что она пропускала учебу, взяла академ и уехала к родителям спасаться, но и там не было покоя, все продолжалось. Родители потом мне рассказывали, что она кричит и визжит о помощи каждую ночь. Вбегает папа, включает свет... никого. Она перешла ночевать в комнату родителей, настолько боялась этих посещений.Однажды мой муж уехал в командировку, сестра ночевала у меня, и перед сном я дала ей выучить «Отче наш». То, что происходило потом ночью, она мне рассказала спустя долгое время, хотя отношения были очень близкие, доверительные, я очень люблю свою младшую. Вот, что она рассказала:- Ты почти сразу уснула, а я лежала, и мне не спалось, вдруг в углу, где был иконостас, началось какое-то движение воздуха, уплотнение, и вдруг отделилось нечто и двинулось ко мне... Хотя ты спала рядом, но я не могла тебя позвать, разбудить, все тело было как парализовано. Этот ужас приближался, и я поняла, что оно хочет залезть не сверху, как было раньше, а именно забраться внутрь меня... И тут я начала читать «Отче наш»... Дальше всю ночь шла борьба, молитва меня защищала, но только я прекращала, как оно нападало снова... Бой шёл до самого утра, а утром я отключилась без сил.Обычно ЭТО приходило к ней в 3 часа ночи. Она вдруг просыпалась, сна ни в одном глазу, смотрела на часы, - 2:59 - и начиналось... А ещё странным было то, что в это время вокруг была кромешная тьма! Никаких очертаний или лунного света из окна: темно, как в могиле.Один раз, когда она была в гостях у подруги, ЭТО схватило ее за ногу, стащило с кровати и волокло по полу до двери. А ещё, входя в дом или квартиру, часто громыхало ручкой, грохот создавало. А в другой раз ЭТО шло по ней лапками, как у кота (у подруги был кот), но оказывалось, что это не кот. А осознание, что это не кот и не человек, приходило в сознание внезапно.Спустя какое-то время мы с ней оказались снова вместе в доме наших родителей. Поздно вечером, когда весь дом уже спал, мы с сестрой лежали и болтали в темноте. Вдруг раздался шум, грохот и какая-то потасовка внизу, на первом этаже! Я в ужасе прислушалась и подумала, что это ограбление, родители дают отпор! Кто-то внизу, а кто-то побежал по лестнице наверх... Это словами невозможно описать... Не побежал, а медленно пошёл, шлепая босыми ногами... И тут на середине лестницы я вдруг понимаю, что ЭТО НЕ ЧЕЛОВЕК! Слезы брызнули у меня из глаз, как у этих клоунов, что плачут струями, горло перехватило, и я не могла ни одну молитву вымолвить, хватала воздух, как задыхающаяся, и обрывками пыталась молиться, а сестра все это время судорожно рылась в косметичке, которая стояла рядом с кроватью.Потом ЭТО подошло к двери и с таким невероятным скрежетом тянуло и тянуло ее, усиливая мой ужас до состояния полнейшего шока, а потом вдруг я поняла, что оно стоит рядом с кроватью справа, и это все в кромешной темноте!!! Не знаю, почему я не поседела от этого ужаса в ту ночь. Потом все прекратилось... Мы лежали, и я молчала, я ничего не могла произнести.- Ну что? Теперь-то ты мне поверила? - спросила сестра.- Зачем ты рылась, что ты искала?- У меня в косметичке был нож.- Против ЭТОГО с ножом?Утром к нам поднялась мама и начала нас отчитывать, зачем мы сорвали со стены эту штуку, на чем висят всякие шумовки и поварёшки, и бросили это в раковину. Они могут не только пугать, но и причинять физический вред. А еще утром я пошла смотреть, что же там так дико скрипело, и не нашла - там нечему скрипеть.Пережив весь этот ужас, я повела ее к нашему духовнику иеромонаху Троице-Сергеевой лавры. Он поверил во все, потому что знал, что это все существует, и неоднократно сталкивался с этим. Он сам мне рассказывал, что один раз во время крещения у него младенец рычал мужским басом.Моя сестра исповедовалась; сразу к Причастию ее не допустили, помню, что-то там было. Был как раз Великий Пост, и мы все вместе попали на Соборование... И - о чудо - бесы отстали!!! Теперь, когда я вижу, с какой лёгкостью люди заглядывают в бездну, обращаясь ко всяким колдунам, магам, астрологам, чародеями, я только диву даюсь - не знают они и не подозревают, с чем они связываются и чем им это грозит.Священное писаное прямым текстом говорит нам:Возможно узнать своё будущее, возможно приворожить человека, но по духовным законам это запрещено. Одним словом, не заглядывай в бездну, а то бездна заглянет в тебя.Уважаемые читатели, прошу строго не судить и не осуждать, уже все сами осознали и покаялись. Это моя первая тут история и, видимо, последняя: все другие случаи на два слова.А этот сайт научила меня читать та же самая сестра,теперь читаем иногда подросткам-моим подросшим детям,им очень нравится.

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