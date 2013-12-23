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Истории из жизни

Призраки мёртвой деревни

В молодости я частенько ездил по грибы за 300 км от города. В хорошую погоду прогуляться по лесу — такая красота! И вот в очередной выходной направился я за грибочками. Пошел тропой в чащу леса. Вдруг меня испугал резкий крик ворона. Я будто весь встрепенулся и огляделся вокруг, уже смеркалось. С ужасом понял, что опоздал на последнюю электричку до города, а другого способа добраться не было. Но я знал, что недалеко есть какая-то деревня. Решил выйти на открытую поляну, чтобы понять, как будет быстрее до нее добраться, чтобы попроситься к кому-нибудь на ночлег.

Я шел около часа, становилось все темнее, но огни деревни были все ближе, и от этого на душе теплело, а в животе урчало. Вот я добрался до заветного дома, постучал в калитку, в оконце слабо загорелся свет, словно от свечи. Хозяин медленно вышел ко мне навстречу. В свете луны его лицо казалось холодным, зеленоватым, а глаза были белесые и пустые. Старик был совсем худ и одет в лохмотья, но оказался добр и пригласил меня на ночлег. Во дворе у него был разбит огород, все грядки были увенчаны крестами для подвязки кустов. Выглядело это как могилы на кладбище.

В доме действительно не было света, горели свечи. Старик посадил меня за стол. Предложил поужинать и выпить с ним и его женой. Жена-старуха была тоже страшно бледна, кожа у нее отливала воском, глаз она не поднимала. Но, казалось, она даже не моргает. Хозяева были молчаливы, отчего мое сердце съеживалось, хотелось поскорее уйти восвояси. Про себя я дал зарок, что утром, как только пробьет 6, соберу свои корзинки и пойду на первую же электричку. А старик, впиваясь острыми ногтями холодной руки в мое плечо, наливал мне рюмку за рюмкой. Еще и еще, пока я не потерялся, что есть сон, а что есть явь.

Наутро в доме было пусто. Я немедля сбежал. Оказался на перроне. Меня обрадовали люди, собравшиеся в ожидании электрички. Бухнулся на лавку и тяжело дышал. Рядом сидела старушка, которая тут же дала мне кувшин молока и спросила, куда я так спешил. Я поведал бабульке историю прошедшей ночи. Перекрестившись, бабка рассказала мне, что той деревни уже давно нет. Все жители вымерли, остались только дома с покосившимися крышами. Я же твердил, что деревня есть, и я там был и видел хозяев собственными глазами. И злость, и интерес пронзили меня. Решил во что бы то ни стало вернуться в деревню, чтобы доказать самому себе, что я прав.
Я увидел знакомый домик с выбитыми стеклами и разваленными стенами. Похоже, он давно был заброшен и уже успел порасти мхом. Остальные дома, в которых этой ночью горел свет, совсем упали. Ветер проносился сквозь разбитые стекла. Над головой только кричал ворон. А вокруг — ни души.

Автор - Егор Селивёрстов.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:33
Вчера, 19:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 558Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Лес грибы деревня старик со старухой домик ворон

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:11
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1406|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 3 942
Такая художественная концовка.
Похоже герой принял на грудь хорошо, ещё до «знакомства», с этой деревней.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Spivachka
Вчера, 20:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 204
Покормили, обогрели, дали ночлег. Желание осуществилось. Всё хорошо закончилось.
Мертвые оказались отзывчивым и гостеприимными.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#3 написал: Tigger power
Вчера, 20:48
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1970|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 668
Вопрос: Чем поили нашего героя-грибника?) поставлю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: conjure one
Вчера, 21:27
+4
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5807|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 268
Енто што за сказку я сейчас прочитал? facepalm

А теперь немного разберемся. От моего города до Москвы 200 км. Если ехать на электричке, то 4 часа получается. Соответственно 300 км, это уже 6 часов езды. Это ж как надо любить грибы, штоб в такую даль за ними переться на электричке?! crazy Ближе лесов что ли нет?! Да и вообще, сомневаюсь я очень, что такие дальние электропоезда вообще есть в природе) fellow
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Light_a_dark
Вчера, 21:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 307
Цитата: Tigger power
Вопрос: Чем поили нашего героя-грибника?)


Похоже сам заварил кипятком мухоморы)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
#6 написал: Estellan
Вчера, 22:18
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1306|0)
Публикаций: 144
Комментариев: 1 596
Цитата: conjure one
Да и вообще, сомневаюсь я очень, что такие дальние электропоезда вообще есть в природе)

Как человек который много и часто ездит поездами, я тоже очень сомневаюсь. Но, я езжу поездами дальнего следования.

А по поводу истории - явное творчество. Особенно доставил ворон. В ИЖ ГГ явно хоть один раз, но кто-нибудь да надкусил бы))
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#7 написал: Летяга
Вчера, 23:18
+2
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 629
Комментариев: 7 800
Цитата: conjure one
А теперь немного разберемся. От моего города до Москвы 200 км. Если ехать на электричке, то 4 часа получается. Соответственно 300 км, это уже 6 часов езды. Это ж как надо любить грибы, штоб в такую даль за ними переться на электричке?!

Вот! Та же мысль при прочтении! От моего города до Самары примерно 250 км, и примерно столько же до Казани)) Это так-то не ближний свет))
Враки всё, к тому же неумелые.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
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