Призраки мёртвой деревни

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 558 Комментарии: 7 +6 Вчера, 19:33 by

В молодости я частенько ездил по грибы за 300 км от города. В хорошую погоду прогуляться по лесу — такая красота! И вот в очередной выходной направился я за грибочками. Пошел тропой в чащу леса. Вдруг меня испугал резкий крик ворона. Я будто весь встрепенулся и огляделся вокруг, уже смеркалось. С ужасом понял, что опоздал на последнюю электричку до города, а другого способа добраться не было. Но я знал, что недалеко есть какая-то деревня. Решил выйти на открытую поляну, чтобы понять, как будет быстрее до нее добраться, чтобы попроситься к кому-нибудь на ночлег.Я шел около часа, становилось все темнее, но огни деревни были все ближе, и от этого на душе теплело, а в животе урчало. Вот я добрался до заветного дома, постучал в калитку, в оконце слабо загорелся свет, словно от свечи. Хозяин медленно вышел ко мне навстречу. В свете луны его лицо казалось холодным, зеленоватым, а глаза были белесые и пустые. Старик был совсем худ и одет в лохмотья, но оказался добр и пригласил меня на ночлег. Во дворе у него был разбит огород, все грядки были увенчаны крестами для подвязки кустов. Выглядело это как могилы на кладбище.В доме действительно не было света, горели свечи. Старик посадил меня за стол. Предложил поужинать и выпить с ним и его женой. Жена-старуха была тоже страшно бледна, кожа у нее отливала воском, глаз она не поднимала. Но, казалось, она даже не моргает. Хозяева были молчаливы, отчего мое сердце съеживалось, хотелось поскорее уйти восвояси. Про себя я дал зарок, что утром, как только пробьет 6, соберу свои корзинки и пойду на первую же электричку. А старик, впиваясь острыми ногтями холодной руки в мое плечо, наливал мне рюмку за рюмкой. Еще и еще, пока я не потерялся, что есть сон, а что есть явь.Наутро в доме было пусто. Я немедля сбежал. Оказался на перроне. Меня обрадовали люди, собравшиеся в ожидании электрички. Бухнулся на лавку и тяжело дышал. Рядом сидела старушка, которая тут же дала мне кувшин молока и спросила, куда я так спешил. Я поведал бабульке историю прошедшей ночи. Перекрестившись, бабка рассказала мне, что той деревни уже давно нет. Все жители вымерли, остались только дома с покосившимися крышами. Я же твердил, что деревня есть, и я там был и видел хозяев собственными глазами. И злость, и интерес пронзили меня. Решил во что бы то ни стало вернуться в деревню, чтобы доказать самому себе, что я прав.Я увидел знакомый домик с выбитыми стеклами и разваленными стенами. Похоже, он давно был заброшен и уже успел порасти мхом. Остальные дома, в которых этой ночью горел свет, совсем упали. Ветер проносился сквозь разбитые стекла. Над головой только кричал ворон. А вокруг — ни души.Автор - Егор Селивёрстов.

Ключевые слова: Лес грибы деревня старик со старухой домик ворон

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