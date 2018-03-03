Шанс знать судьбу

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:28

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 90 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 06:28 by

Меня с Александрой связывала не только дружба, проверенная годами, но и родственные связи. Она являлась моей двоюродной сестрой. Вместе мы переживали сложные периоды в жизни, изливая друг другу душу, в ожидании поддержки и понимания. Поэтому все детали этой истории мне пришлось узнать в числе первых.Александра всегда была мнительной девушкой. Всё свободное время она проводила за книгами о психологии, гадании, предсказаниями, смотрела передачи про экстрасенсов и постоянно копалась в себе, стараясь найти ответы на сомнительные вопросы, связанные со своей сущностью. И вот, увидев объявление, что в наш город приезжает известный экстрасенс из столицы, Александра решила, что это её шанс узнать свою судьбу. Несмотря на большое количество денег, которые стоил 1 сеанс у волшебного мага, моя подруга пошла на встречу.Целый вечер перед этим она обсуждала со мной по телефону вопросы, старалась предсказать разные варианты ответов экстрасенса и предположить свою реакцию в разнообразных исходах от сеанса. И вот настал заветный день! Александра шла уверенно на встречу с человеком, который казалось бы способен разузнать её предназначение в жизни. Но после этого жизнь моей родственницы превратилась в сущий ад. Оказывается, предсказатель нaпророчил ей смерть через 7 лет. Ровно 7, — и ни дня больше… Эти слова заставили волноваться Александру больше, нежели перед самым первым в её жизни экзаменом. Состояние было разбитое. Каково это знать, что ты не доживёшь даже до 35-ти лет? Сколько всего ты мог бы успеть, если бы не это устрашающее число, которое в один момент сломает жизнь? Конечно, экстрасенс нагадал ей и счастливый брак, и рождение ребёнка, и хорошее место работы в престижной компании. Но всё это не имело никакого смысла после самых важных слов…Никакие мои слова против деятельности экстрасенса не могли успокоить ураган, что бушевал в душе подруги. Сo временем Александра смирилась с приговором и продолжала жить обычной жизнью, не забывая вычёркивать в календаре каждый прожитый день. Я рекомендовала ей отвлечься, забыть об этом, сходить к психологу, ведь человек с ясным разумом понимает, что нет никакой гарантии, что словa предсказателя сбудутся.И вот, как ни странно, прошло 7 лет. Александра отпраздновала свой 31-й день рождения. Что значит отпраздновала? Просидела дома, окружив себя депрессией и волнением. Ещё усугубляли ситуацию те факты, что моя подруга действительно вышла замуж, родила 2-х детей и работала в бюро дизайна. Всё, что нaпророчил экстрасенс — сбылось, кроме одного — последнего — предсказания. Александра боялась выйти на улицу, так как думала, что именно там поджидает её истинная опасность, но как бы то ни было, жизнь шла, а когда именно свершится это страшное событие — было непонятно. Моей двоюродной сестре пришлось продолжить свою деятельность, заботиться о семье и строить некие планы хотя бы на неделю.B oдин осенний дeнь мне позвонил муж Александры и сообщил, что её сбил автомобиль. Я была в недоумении. Неужели действительно, то, чего так сильно боялась моя подруга все 7 лет, свершилось вот так вот просто, без предупреждения и возможности что-то изменить?К счастью, Александра выжила. Её срочно госпитализировали и провели операцию на ногу.Сейчас у моей подруги всё хорошо. Она всё так же живёт прежней жизнью и благодарит судьбу за то, что осталась жива. Oна даже не обращает внимания на получeнную от происшествия хромоту.Правдой ли было предсказание экстрасенса — нам до сих пор неизвестно. Возможно, это всего лишь выдумка очередного шарлaтана и совпадение, а может, и действительно — вмешательство судьбы, желание жить… Но вывод, который сделала для себя Александра с того времени — никаких экстрасенсов! Зачем пытаться узнать судьбу наперёд? Намного лучше узнавать её постепенно, с каждым днём.Автор - Mila.

Ключевые слова: Двоюродная сестра экстрасенс предсказание на смерть ад авария операция судьба

Другие, подобные истории: