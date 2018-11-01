"Не обижайся, может, тебе просто несказанно повезло"Мне было тогда 10 лет. У моих родителей была годовщина свадьбы, и они решили отметить её поездкой на родину отца, в Армению. Меня оставили у бабушки, и я обиделась на них за то, что меня не взяли с собой. Я ведь тоже хотела увидеть Армению, отец много рассказывал про неё, и мне всегда хотелось там побывать. Еще на следующий день после отъезда родителей я простудилась и вынуждена была лежать в кровати, хотя не надо было идти в школу, что радовало, несмотря на то, что чувствовала я себя не очень.
И вот лежу я в постели и читаю книгу про Тимура и его команду, как тут ко мне в комнату заходит он. Это был прекрасный мужчина с блестящими черными волосами, на вид лет так 30, у него было необычно бледное лицо и черные глаза, он выглядел как модель из журналов, но не это еще не все, что бросилось в глаза. Он был одет во все черное: черный плащ, черные перчатки на руках, черные штаны, черные туфли; только на шее был виден воротник белоснежной рубашки, на которой был такой же черный-пречерный галстук. Вот представь самый черный-черный и самый белый-белый, на тот воротник было даже больно смотреть, прямо как на снег в солнечную погоду. Он улыбнулся мне и сел на мою кровать.
- Ты кто такой? - спросила я его.
- Я друг твоей бабушки, я пришел ненадолго в гости, бабушка сейчас сходит в магазин за чаем и печением, а я пока по сижу тут, - ответил мне незнакомец, у него был такой прекрасный голос, как у ангела, я на миг даже захотела, чтобы он спел мне.
- Лучше выйди из комнаты, я больна, и ты можешь тоже заболеть, - прошу его хриплым, простуженным голосом.
- Да ничего, я вообще никогда не болею, - с улыбкой ответил он мне и погладил мою голову, у него была очень холодная рука, как сосулька.
- У вас руки как лед, - говорю я ему, вздрогнув от прикосновения.
- Извини, постоянно забываю про это, - отвечает он. - Девочка, а почему ты такая печальная? Тут дело явно не в простуде, расскажи мне.
- Мои мама и папа уехали в Армению, позавчера было 9 лет как они поженились, и по этому поводу они поехали в родной город папы, - рассказываю я ему.
- Так это же хорошо! У них романтическое путешествие, любовь - одно из самых прекрасных чувств в этом мире, чего тут грустить? - с улыбкой на мертвецки бледном лице спрашивает он меня.
- Они меня не взяли с собой, я тоже хотела поехать, - отвечаю я ему, укрываясь одеялом.
От него комната становилась похожа на холодильник, а от его взгляда и голоса у меня были мурашки по коже. От него веяло страхом и одновременно восхищением, с ним хотелось быть как можно дольше, но одновременно и спрятаться от него под одело.
- Наташа, - от этого я вздрогнула, я же не говорила ему мое имя, хотя его могла сказать бабушка, и это меня успокоило. - Ты должна понять, что иногда маме и папе надо побыть наедине, без детей, это нормально.
- Нет, они просто меня не любят и не хотят, чтобы я радовалась, вон недавно они ругали меня за то, что я шумела у себя в комнате, - он опять улыбается и тянет свою руку ко мне, но в последний момент, наверное, вспоминает, что она у него, как лед, и возвращает обратно.
- Так это нормально, ты просто не давала им отдохнуть, и все, тебе же тоже не нравится, когда тебе не дают спать? - он спрашивает.
- Да, та поганая собака на улице, она всю ночь лает и спать мне не дает, - отвечаю ему.
- Вот видишь. Наташа, твои мама, папа, бабушка, дедушка - самые дорогие тебе люди, они всегда хотят тебе самого лучшего и делают так, чтобы так и было, даже тогда, когда не знают про это. Вот тебе нравится, когда на тебя падает потолок? Или шкаф? А может, стена? А когда ты падаешь и разбиваешь коленку? А когда вдруг твоя комната загорится, и от дыма тебе нечем дышать, а огонь обжигает? Конечно же, нет! А теперь представь, что это все с тобой было, если бы ты поехала с мамой и папой? Может, даже все это вместе?
- Нет! Прекрати! Мне страшно! - меня охватил такой страх, когда он мне это говорил, он говорил все это с таким смаком... У него был такой блеск в глазах.
- Ой! Я что-то заговорился, просто я отвечаю за много чего, и иногда нервишки сдают. Просто я хотел сказать, что не обижайся, может, тебе несказанно повезло. Все, что не делается, - к лучшему, хотя это не всегда.
- Вы работаете в правительстве? - отец говорил мне, что люди из правительства ответственны за множество людей, вот я и спросила этого незнакомца, не из правительства ли он.
- Да нет, - он засмеялся и опять потянул ко мне руку, но опять одумался: - но полномочий у меня тоже много.
- А что такое полномочия? - поинтересовалась я у него, я часто слышала это слово, но тогда не знала, что это такое.
- Это возможность делать много вещей. Вот сейчас у тебя полномочия: ходить в школу, хорошо там учиться, хорошо выполнять домашнее задание, любить маму и папу, бабушку и дедушку,играть и так далее. А когда ты вырастешь, то у тебя будет больше полномочий: работать, ухаживать за домом, найти мальчика, выйти за него замуж, стать мамой и тому подобное. Ты поняла, что я тебе сказал? Может, я сложно объясняю? - отвечает он и улыбается.
- Нет, я поняла, - отвечаю я ему.
- Вот их хорошо, я пока пойду в зал и подожду бабушку, а ты лежи в постели и не вставай, можешь взять и почитать книжку, - после этих слов он встал с постели и вышел из комнаты. Что странно - я не услышала шагов, хотя я их слышала перед тем, как он зашел ко мне.
Через несколько минут ко мне зашла бабушка и спросила, почему в квартире так холодно. Я ответила, что к ней приходил её друг, а она пошла в магазин за чаем и печением, может, он решил проветрить зал. Бабушка удивилась и спросила, что за друг приходил. Я ей все рассказала, и бабушка сказала, что никто не мог прийти в гости, она ходила в магазин за хлебом и квартиру закрывала на замок, в её отсутствие никто не мог зайти в квартиру. Я описала бабушке гостя, и она сказала,что это все её фантазии от одиночества.
А через 3 дня наступило 7 декабря 1986 года. В этот день Спитак, город моего отца, был стерт с лица земли мощнейшим землетрясением, именно туда поехали мои родители. В тот день я осталась без родителей, они остановились у моего двоюродного дяди, тот позвал гостей, и во время застолья его дом рухнул, как из карт сделанный, выжил только дядя. Он никогда не забудет, как рушился его дом, погребая под собой всех, кто там был.
Даже через столько лет я помню ангельское лицо этого человека, это лицо трупа, которое смотрит на меня горящим взглядом и улыбается, когда тянет ко мне свою ледяную руку. Потом моя бабушка сказала, что видела похожего человека в детстве, он приходил к её родителям, когда её семья жила в Минске. Это было прям после начала войны. На следующий день, после визита этого человека, Минск взяли немцы, и бабушку с родителями, как и всех евреев, отправили в гетто, где её родители вскоре и погибли от рук немецких солдат. Бабушка сказала, что мой гость и тот, кто приходил к её родителям, - один и тот же человек.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:59
Вчера, 15:59 by Саурон ВеликийПросмотров: 995Комментарии: 11
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