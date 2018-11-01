"Не обижайся, может, тебе просто несказанно повезло"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:59

Саурон Великий Просмотров: 995 Комментарии: 11 +21 Вчера, 15:59 by

Мне было тогда 10 лет. У моих родителей была годовщина свадьбы, и они решили отметить её поездкой на родину отца, в Армению. Меня оставили у бабушки, и я обиделась на них за то, что меня не взяли с собой. Я ведь тоже хотела увидеть Армению, отец много рассказывал про неё, и мне всегда хотелось там побывать. Еще на следующий день после отъезда родителей я простудилась и вынуждена была лежать в кровати, хотя не надо было идти в школу, что радовало, несмотря на то, что чувствовала я себя не очень.И вот лежу я в постели и читаю книгу про Тимура и его команду, как тут ко мне в комнату заходит он. Это был прекрасный мужчина с блестящими черными волосами, на вид лет так 30, у него было необычно бледное лицо и черные глаза, он выглядел как модель из журналов, но не это еще не все, что бросилось в глаза. Он был одет во все черное: черный плащ, черные перчатки на руках, черные штаны, черные туфли; только на шее был виден воротник белоснежной рубашки, на которой был такой же черный-пречерный галстук. Вот представь самый черный-черный и самый белый-белый, на тот воротник было даже больно смотреть, прямо как на снег в солнечную погоду. Он улыбнулся мне и сел на мою кровать.- Ты кто такой? - спросила я его.- Я друг твоей бабушки, я пришел ненадолго в гости, бабушка сейчас сходит в магазин за чаем и печением, а я пока по сижу тут, - ответил мне незнакомец, у него был такой прекрасный голос, как у ангела, я на миг даже захотела, чтобы он спел мне.- Лучше выйди из комнаты, я больна, и ты можешь тоже заболеть, - прошу его хриплым, простуженным голосом.- Да ничего, я вообще никогда не болею, - с улыбкой ответил он мне и погладил мою голову, у него была очень холодная рука, как сосулька.- У вас руки как лед, - говорю я ему, вздрогнув от прикосновения.- Извини, постоянно забываю про это, - отвечает он. - Девочка, а почему ты такая печальная? Тут дело явно не в простуде, расскажи мне.- Мои мама и папа уехали в Армению, позавчера было 9 лет как они поженились, и по этому поводу они поехали в родной город папы, - рассказываю я ему.- Так это же хорошо! У них романтическое путешествие, любовь - одно из самых прекрасных чувств в этом мире, чего тут грустить? - с улыбкой на мертвецки бледном лице спрашивает он меня.- Они меня не взяли с собой, я тоже хотела поехать, - отвечаю я ему, укрываясь одеялом.От него комната становилась похожа на холодильник, а от его взгляда и голоса у меня были мурашки по коже. От него веяло страхом и одновременно восхищением, с ним хотелось быть как можно дольше, но одновременно и спрятаться от него под одело.- Наташа, - от этого я вздрогнула, я же не говорила ему мое имя, хотя его могла сказать бабушка, и это меня успокоило. - Ты должна понять, что иногда маме и папе надо побыть наедине, без детей, это нормально.- Нет, они просто меня не любят и не хотят, чтобы я радовалась, вон недавно они ругали меня за то, что я шумела у себя в комнате, - он опять улыбается и тянет свою руку ко мне, но в последний момент, наверное, вспоминает, что она у него, как лед, и возвращает обратно.- Так это нормально, ты просто не давала им отдохнуть, и все, тебе же тоже не нравится, когда тебе не дают спать? - он спрашивает.- Да, та поганая собака на улице, она всю ночь лает и спать мне не дает, - отвечаю ему.- Вот видишь. Наташа, твои мама, папа, бабушка, дедушка - самые дорогие тебе люди, они всегда хотят тебе самого лучшего и делают так, чтобы так и было, даже тогда, когда не знают про это. Вот тебе нравится, когда на тебя падает потолок? Или шкаф? А может, стена? А когда ты падаешь и разбиваешь коленку? А когда вдруг твоя комната загорится, и от дыма тебе нечем дышать, а огонь обжигает? Конечно же, нет! А теперь представь, что это все с тобой было, если бы ты поехала с мамой и папой? Может, даже все это вместе?- Нет! Прекрати! Мне страшно! - меня охватил такой страх, когда он мне это говорил, он говорил все это с таким смаком... У него был такой блеск в глазах.- Ой! Я что-то заговорился, просто я отвечаю за много чего, и иногда нервишки сдают. Просто я хотел сказать, что не обижайся, может, тебе несказанно повезло. Все, что не делается, - к лучшему, хотя это не всегда.- Вы работаете в правительстве? - отец говорил мне, что люди из правительства ответственны за множество людей, вот я и спросила этого незнакомца, не из правительства ли он.- Да нет, - он засмеялся и опять потянул ко мне руку, но опять одумался: - но полномочий у меня тоже много.- А что такое полномочия? - поинтересовалась я у него, я часто слышала это слово, но тогда не знала, что это такое.- Это возможность делать много вещей. Вот сейчас у тебя полномочия: ходить в школу, хорошо там учиться, хорошо выполнять домашнее задание, любить маму и папу, бабушку и дедушку,играть и так далее. А когда ты вырастешь, то у тебя будет больше полномочий: работать, ухаживать за домом, найти мальчика, выйти за него замуж, стать мамой и тому подобное. Ты поняла, что я тебе сказал? Может, я сложно объясняю? - отвечает он и улыбается.- Нет, я поняла, - отвечаю я ему.- Вот их хорошо, я пока пойду в зал и подожду бабушку, а ты лежи в постели и не вставай, можешь взять и почитать книжку, - после этих слов он встал с постели и вышел из комнаты. Что странно - я не услышала шагов, хотя я их слышала перед тем, как он зашел ко мне.Через несколько минут ко мне зашла бабушка и спросила, почему в квартире так холодно. Я ответила, что к ней приходил её друг, а она пошла в магазин за чаем и печением, может, он решил проветрить зал. Бабушка удивилась и спросила, что за друг приходил. Я ей все рассказала, и бабушка сказала, что никто не мог прийти в гости, она ходила в магазин за хлебом и квартиру закрывала на замок, в её отсутствие никто не мог зайти в квартиру. Я описала бабушке гостя, и она сказала,что это все её фантазии от одиночества.А через 3 дня наступило 7 декабря 1986 года. В этот день Спитак, город моего отца, был стерт с лица земли мощнейшим землетрясением, именно туда поехали мои родители. В тот день я осталась без родителей, они остановились у моего двоюродного дяди, тот позвал гостей, и во время застолья его дом рухнул, как из карт сделанный, выжил только дядя. Он никогда не забудет, как рушился его дом, погребая под собой всех, кто там был.Даже через столько лет я помню ангельское лицо этого человека, это лицо трупа, которое смотрит на меня горящим взглядом и улыбается, когда тянет ко мне свою ледяную руку. Потом моя бабушка сказала, что видела похожего человека в детстве, он приходил к её родителям, когда её семья жила в Минске. Это было прям после начала войны. На следующий день, после визита этого человека, Минск взяли немцы, и бабушку с родителями, как и всех евреев, отправили в гетто, где её родители вскоре и погибли от рук немецких солдат. Бабушка сказала, что мой гость и тот, кто приходил к её родителям, - один и тот же человек.

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