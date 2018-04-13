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Истории из жизни

Как мама к колдуну ходила

Ведьмы и колдуны есть везде. Они называются по-разному, но функции одинаковы: снятие порчи, сглаза, привороты и т.д. Такие есть и у нас. Моя мама скептически относилась к ним. Одно время у сёстры были серьёзные проблемы в семье. И мама решила найти какую-нибудь гадалку и погадать на счастье дочери. И тут до неё дошли слухи об очень сильном колдуне. У нас считается, что сильнее ведьм. Вот её рассказ о той поездке.

Я поехала туда рано, когда было еще темно, оказывается, он не гадает днем. Приехала, а там огромная очередь, в основном женщины. Запускали вовнутрь по нескольку человек. Очередь продвигалась быстро. Некоторые выходили оттуда почти бегом, с пылающим от стыда лицом, другие - плача. Вот подошла моя очередь, зашла вместе с несколькими женщинами. Смотрю: сидит красивый брюнет с горящими глазами, лет 25 (потом узнала, что ему под 40). Держит в руке несколько маленьких камней. Начал гадать первой женщине. Та пришла с подругой и хотела узнать, с кем изменяет ей муж. Колдун бросил камушки, поглядел на них и повернулся к подруге: «Вам не стыдно? Пришли сюда, будучи любовницей её мужа!» Та ошеломленно уставилась на него, потом опомнилась и пулей выбежала из комнаты, за ней, плача, её спутница.

Настала очередь второй посетительницы. Та сама была содержанкой. Но вот незадача: покровитель её к ней заметно охладел, и она хотела приворожить его снова. Колдун опять бросил камешки и сказал: «Он вас бросит, но не отчаивайтесь, у вас же есть запасной вариант - богатый старик, который уже месяц к вам ходит». Эта женщина, спешно заплатив, тоже ушла.

Настала очередь третьей - она, вдовушка без детей, хотела выйти замуж за вдовца. Гадание было неутешительным, оказалось, что он хочет добраться до её денег, и вообще, у него есть жена, с которой они затеяли этот план, а его шикарная машина, на которой он к ней ездит, давно уже заложена.

Он говорил все с беспощадным откровением, с улыбкой, как будто насмехался над ними. Настала моя очередь. Я рассказала про дочь. Он ответил, что она все-таки разведётся, но если я захочу, он сделает порчу на смерть её мужу. Сказав это, он посмотрел мне прямо в глаза, в его взгляде было что-то страшное, затягивающее. Я чуть было не согласилась, но вдруг мозг пронзила мысль: «А ведь это грех!» Тряхнула головой, наваждение исчезло. Я расплатилась и вышла оттуда. Поняла, что он черный колдун, который держит у себя на службе джиннов. Во время гадания он как будто прослушивался к кому-то, кто подсказывал ему ответы, а камушки бросал для вида.

К сожалению, предсказание колдуна сбылось - дочь развелась. А того колдуна однажды объявили умершим, вроде убили грабители. Но однажды на улице я его видела - это был точно он: красивый брюнет с горящими глазами. Он шёл и как будто разговаривал с кем-то невидимым, может, со своим джинном, кто его знает.

Автор - Простомама.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 027Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Ведьма колдун мама поездка брюнет камни предсказание

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Комментарии

#1 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 11:37
+2
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 106
Разнообразие способов "добывания" информации колдунами потрясает воображение. Но в данном случае описан способ не редкий. Колдун в таком случае должен быть уже достаточно опытным в своём деле, так как пригласить на помощь определенную сущность, да еще справляться с ней грамотно может далеко не каждый. Интересно только, почему колдун решил объявить себя умершим. Надоело зарабатывать таким способом? Интересно))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#2 написал: marzzz
Сегодня, 12:23
+1
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Репутация: (430|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 5 658
Ведьмаки - люди сильные. Именно по гендерному признаку. Сильнее своих товарок- женщин.
Пока существуют глупые бабы, которые не видят очевидного и бегают по гадалкам, будут существовать и те самые колдуны.

К сожалению, предсказание колдуна сбылось - дочь развелась


Разве до посещения колдуна этого было не видно? Разлада отношений? Откровенно не понимаю, зачем мама потащилась к нему? Тоже, как та содержанка, приворот сделать? Вернуть зятька? А потом ее зятя нашли бы повешенным в ванной на батарее. Это плата за приворот, за вмешательство в чужую судьбу. Сущности (или бесу по простонародному) которая прилипла к колдуну, тоже питаться надо. Загубленные души - в самый раз. Хорошо, маменьку отвели во время. Видимо, хранитель сильный.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#3 написал: VicZhou
Сегодня, 12:30
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 347
Вот так идёшь по улице, а навстречу - то и дело молодежь под нос себе с какими-то "джиннами" бормочет, присмотришься - беспроводная гарнитура.))

А серьёзно, мама водила меня два раза к ведуньям, только светлым. Первая - слепая старенькая бабушка - поразила короткими точными описаниями моей внешности и характера. Водила над головой ножом в платочке, читала молитвы.
Вторая - спустя год и в другом городе, замужняя женщина: прищурилась и начала перечислять состояние здоровья с самых ног до макушки. У каждого - у меня, у мамы и у папы, с поразительной точностью. Среди прочего мне сказала, что "какая-то бабушка" уже поставила мне защиту, "как колпаком накрыла"...
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
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