Как мама к колдуну ходила

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 027 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 10:15 by

Ведьмы и колдуны есть везде. Они называются по-разному, но функции одинаковы: снятие порчи, сглаза, привороты и т.д. Такие есть и у нас. Моя мама скептически относилась к ним. Одно время у сёстры были серьёзные проблемы в семье. И мама решила найти какую-нибудь гадалку и погадать на счастье дочери. И тут до неё дошли слухи об очень сильном колдуне. У нас считается, что сильнее ведьм. Вот её рассказ о той поездке.Я поехала туда рано, когда было еще темно, оказывается, он не гадает днем. Приехала, а там огромная очередь, в основном женщины. Запускали вовнутрь по нескольку человек. Очередь продвигалась быстро. Некоторые выходили оттуда почти бегом, с пылающим от стыда лицом, другие - плача. Вот подошла моя очередь, зашла вместе с несколькими женщинами. Смотрю: сидит красивый брюнет с горящими глазами, лет 25 (потом узнала, что ему под 40). Держит в руке несколько маленьких камней. Начал гадать первой женщине. Та пришла с подругой и хотела узнать, с кем изменяет ей муж. Колдун бросил камушки, поглядел на них и повернулся к подруге: «Вам не стыдно? Пришли сюда, будучи любовницей её мужа!» Та ошеломленно уставилась на него, потом опомнилась и пулей выбежала из комнаты, за ней, плача, её спутница.Настала очередь второй посетительницы. Та сама была содержанкой. Но вот незадача: покровитель её к ней заметно охладел, и она хотела приворожить его снова. Колдун опять бросил камешки и сказал: «Он вас бросит, но не отчаивайтесь, у вас же есть запасной вариант - богатый старик, который уже месяц к вам ходит». Эта женщина, спешно заплатив, тоже ушла.Настала очередь третьей - она, вдовушка без детей, хотела выйти замуж за вдовца. Гадание было неутешительным, оказалось, что он хочет добраться до её денег, и вообще, у него есть жена, с которой они затеяли этот план, а его шикарная машина, на которой он к ней ездит, давно уже заложена.Он говорил все с беспощадным откровением, с улыбкой, как будто насмехался над ними. Настала моя очередь. Я рассказала про дочь. Он ответил, что она все-таки разведётся, но если я захочу, он сделает порчу на смерть её мужу. Сказав это, он посмотрел мне прямо в глаза, в его взгляде было что-то страшное, затягивающее. Я чуть было не согласилась, но вдруг мозг пронзила мысль: «А ведь это грех!» Тряхнула головой, наваждение исчезло. Я расплатилась и вышла оттуда. Поняла, что он черный колдун, который держит у себя на службе джиннов. Во время гадания он как будто прослушивался к кому-то, кто подсказывал ему ответы, а камушки бросал для вида.К сожалению, предсказание колдуна сбылось - дочь развелась. А того колдуна однажды объявили умершим, вроде убили грабители. Но однажды на улице я его видела - это был точно он: красивый брюнет с горящими глазами. Он шёл и как будто разговаривал с кем-то невидимым, может, со своим джинном, кто его знает.Автор - Простомама.

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