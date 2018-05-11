День рождения

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:00

V.V.Pukin Просмотров: 411 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 11:00 by

Историю, приключившуюся с её лучшей подругой, мне рассказала одна знакомая.Настя (имя подруги) с самого детства, чуть ли не с детского сада, дружила с Димой. Жили они по соседству и большую часть времени на протяжении многих лет проводили вместе. Только в школе сидели не за одной партой, так как учились в параллельных классах. Зато домашние задания готовили на пару. Во всех уличных детских забавах, а позже, когда доросли до старших классов, гуляниях всегда были рядом.Никто из друзей, знакомых Насти с Димой, и даже их родители не сомневались, что детская дружба и юношеская влюблённость через год-другой перерастут в счастливый семейный союз.Ребята как нельзя лучше подходили друг другу. Настя – красавица и отличница.Димка с кучей талантов: и рисует хорошо, и стихи сочиняет (в основном посвящённые Насте), и на многих музыкальных инструментах играет. С малых лет участвовал в музыкальной самодеятельности. Сначала в школьной, потом в клубной. В оркестре народных инструментов солировал на многоствольной пан-флейте. Когда в его исполнении под аккомпанемент мандолин звучал «Одинокий пастух», народ в зале буквально рыдал.И хоть жили они в небольшом уральском городке, самодеятельный оркестр частенько участвовал в музыкальных конкурсах даже за пределами области.Многие девочки втайне и явно заглядывались на перспективного парнишку. Но Димке никто, кроме ненаглядной Настёны, не был нужен.В выпускном классе оба начали изучать бизнес-английский, намереваясь после окончания школы поступить в хороший ВУЗ в Екатеринбурге, а если повезёт, то и в столице.Димке прочили большое будущее.Конечно, он разительно выделялся на фоне местечковой шпаны – своих сверстников. Круг интересов большинства его «друзей» ограничивался пивом с наркотой. Ну, и пьяными раскрашенными, как клоуны, тёлками, когда на них оставались ещё силёнки.Видно, эта разница перспектив будущего очень коробила некоторых из его «корешей». Всех подробностей так никто и не узнал, но на парня повесили долг, включив счётчик. Скоро денег, которые Димка иногда зарабатывал, аккомпанируя на свадьбах и юбилеях, стало не хватать на погашение мнимого «долга» и процентов. Из дома родителей он ничего на стал воровать и продавать. И тогда «друзья» пригрозили Димке:- Если не будет денег – не будет и твоей любимой Насти. Её изнасилуют и убьют.Ничего особенного – обычный уклад обычного уральского моно-городка.И семнадцатилетний парень не выдержал сложившейся, как ему казалось, безвыходной ситуации. Повесился дома на дверной перекладине. Оставил записку на клочке бумаги, но её сразу забрали приехавшие полицейские. А обезумевшая от шока мать, обнаружившая сына-висельника, так и не успела ничего прочитать.Виновных в смерти повесившегося, естественно, не оказалось. Димку быстро и тихо схоронили на окраине городского погоста, среди молодых ёлочек и кладбищенского мусора.Горю Насти не было предела. Первый год она ходила вся почерневшая. Своей близкой подруге рассказывала, плача, что видит своего Димочку во сне каждую ночь.Его портрет с чёрной ленточкой по уголку и с парой свежих цветов в вазе рядом всегда стоял у неё на письменном столе. Каждый вечер Настя зажигала церковную свечу и долго молча глядела на улыбающееся с портрета Димкино лицо. По щекам её текли слёзы…Но время – лучший лекарь. Особенно для душевных ран. Вскоре исчезла со стола ваза с траурными цветами. Потом портрет с траурной лентой сначала перекочевал в шкафчик, а из шкафчика в фотоальбом на полку с книгами.Свечи стали зажигаться только в день трагической смерти любимого и день его рождения…Спустя три года Настя вовсе близко сошлась с одним молодым человеком. И то дело, не век же красавице в самом соку в девках горе заплакивать. Новый жених оказался не со стороны, а из близкого окружения – бывший Димкин приятель. Хоть и не чета, конечно, Димке – ни внешностью, ни, тем более, содержанием. Но за прошедшие три года Настина планка требований к представителям сильной половины человечества значительно понизилась. Оно и понятно, где ж найти прынца на белом скакуне в городке со средней зарплатой пятнадцать тыщ? А личную жизнь устраивать всё равно надо…Про свадьбу разговор пока не заходил, но жили молодые уже вместе. В небольшой двушке Настиных родителей. Отец девушки трудился, как папа карлик, на двух работах, а мать сутками пропадала на садовом участке. Обоих практически никогда не было дома. Так что развитию романтических отношений никто не мешал.Дима-покойничек девушке уже не снился. Лишь дня за три до его днюхи Настя призналась подруге, что видела нехороший сон с ним. О чём – так и не захотела рассказывать. Добавила только, что надо не забыть в его день рождения свечку памятную зажечь.Но забыла. Закрутилась днём на работе, а вечером в кино, потом в кафе с новым парнем и друзьями. Не вспомнила про Димку-именинника и на следующий день.Только наступившей ночью неожиданно проснулась отчего-то. Прислушалась. Музыка играет. Тихо-тихо так. Соседям, что ли, не спится? Полежала минут десять, прислушиваясь. Музыка не прекращается... и даже чуть явственнее стала слышна. Теперь стало понятно, что это звучит грустная мелодия «Одинокий пастух». А может, мерещится спросонья?Растолкала мирно похрапывающего бой-френда.Но и парнишка, ворча протерев глаза, подтвердил, что слышит печальные звуки. Только откуда они доносятся – непонятно. Слишком тихо звучит мелодия.- Ладно, давай спать. Утром на работу…И парень, повернувшись на другой бок, снова захрапел.А Настя, как ни старалась, всё не могла уснуть. Музыка никак не прекращалась. То затихая, то чуть усиливаясь, мелодия, казалось, гуляет по комнате, раздаваясь с разных сторон…Но мало-помалу девушка успокоилась и стала засыпать под убаюкивающий мотив.Вдруг из смежной комнаты раздался громкий хлопающий звук, от которого вмиг пробудился даже крепко спящий парень:- Что это?..- Не знаю… Где-то в соседней комнате, - испуганно прошептала Настя, - Надо сходить посмотреть.- Пошли вместе.Они встали с дивана и, пройдя по коридору, с опаской заглянули в комнату родителей Насти.Причина грохота стала понятна сразу. На полу лежал массивный семейный фотоальбом. Из альбома вывалилась только одна фотография, которая лежала чуть поодаль. С неё приветливо улыбался Димка.Тут-то девушка наконец вспомнила про прошедший день рождения бывшего возлюбленного. И то, что по традиции хотела не забыть зажечь перед его фотографией памятную свечу. Да вот, забыла…Порылась в шкафчиках, но церковных восковых свечек не нашла. Кончились. В хозяйственной тумбе на кухне отыскался только замызганный парафиновый огарочек.- Хватит шуршать по шкафам, сканает и этот, - досадливо пробурчал её парень, - пошли спать уже, три часа ночи…Настя кое-как закрепила в блюдце постоянно падающий огарок, зажгла фитилёк и, прошептав «с днём рождения, Дима», ушла на диван в соседнюю комнату досыпать. С фотографии на письменном столе, в мерцающих отсветах огонька от свечи, вслед ей грустно глядел Димка…Пожарные приехали оперативно. Пламя не успело поглотить всю квартиру, но задымление было сильное. От него соседи вовремя подняли тревогу. Когда спасатели взломали входную дверь и вытащили из квартиры парня и девушку, те были уже без сознания – угорели.Потом скорая, реанимационное отделение местной больницы, паника и слёзы родителей…Откачать удалось только молодого человека. Организм еле-еле, но справился с отравлением угарным газом. Позже по показаниям парня и была выяснена причина пожара.Настя же, не приходя в сознание, умерла.Схоронили двадцатилетнюю девушку на том же городском кладбище, что и Димку. Только совсем на другом конце. Но для душ упокоенных это не преграда. Теперь наверняка они вместе. Навсегда…21.10.2018

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