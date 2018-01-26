Ведьма живет по соседству

Ведьма живет по соседствуАвтор - Эмма Маминева, источник: https://www.literakonkurs.ru/мистика/ведьма/
Это сегодня мы только и слышим вокруг о всевозможных знахарях, колдунах, ворожеях. И за распространение сведений о подобных чудотворцах никого не отправляют в психушку, как это было в доперестроечные времена.
Мое детство прошло на Украине, в городке, который вошел в историю украинской литературы, благодаря произведению классика Квитки-Основьяненко, написавшем повесть «Конотопская ведьма».
Там-то и упоминается наш городок в качестве основного рассадника ведьм... Помню крики бабушки с тура- пораньше : «Ой, лышенько, знову пидкынулы!» Я прибегаю на эти крики и вижу, как бабушка вместе с другими соседками внимательно рассматривает початок на стройной высокой кукурузе, светлые волосы которого заплетены в аккуратную косичку. Это так, оказывается, наколдовали, навели порчу. Но, честно говоря, во все эти страхи я не верила, так как была сначала пионеркой, потом комсомолкой, а значит безбожницей, да и мама моя была воинствующей атеисткой и «гоняла» бабушку - свою маму -прочь со всеми этими доказательствами колдовства, запрещая морочить мне, ребенку, голову...
А потом я стала взрослой, вышла замуж за военного. И волею судьбы оказалась заграницей.
Не думала, не гадала, что именно там я столкнусь с этим непонятным явлением - ведьмы!
СОСЕДКА.
Все началось с того, что по соседству с нами поселилась вновь прибывшая семья замполита. Кто не знает, из молодежи, замполиты были в то время страшной силой. Не генерал командовал армией, а его заместитель по политической части - представитель правящей партии коммунистов. Жена замполита оказалась вполне приличной женщиной. Она первая зашла ко мне в гости. Познакомились. Мало-помалу разговорились, и как-то незаметно перешли на полузапретную тему - колдовство. Оказалось, что насморк, которым страдала моя соседка, как она сама объяснила, был «передан» ей уже несколько лет одной старой осетинкой, когда они служили в Осетии.
- Как такое возможно? – удивилась я.
- У них это запросто, - пояснила моя новая знакомая, назовем ее Татьяной, - среди восточных народов очень распространено колдовство, они не признают медицины. Так и лечатся - с себя болезнь снимают, другим передают!
Тут я вспомнила о своем детстве на Украине и тоже нашла, что рассказать. Общая тема для бесед была найдена, и мы говорили об этом днями и вечерами.
И вот однажды я с удивлением обнаружила у себя на полу что-то, завернутое в газету. Сначала подумала, что кто-то из гостей забыл свои вещи, придет позже, заберет, но прошел второй-третий день, а пакет все лежал, никем не востребованный. Обеспокоенная какими-то смутными предчувствиями я направилась к соседке.
- Пакет, говоришь, - прищурилась та, - пойдем, посмотрим.
Вскоре мы обе склонились над пакетом.
- Сделано на кого-то из вас, - задумчиво сказала соседка, - значит, тебе прикасаться нельзя. А мне можно. Разверну.
Она развернула газету. Внутри лежало, извините, мужское и женское нижнее белье, сложенное странным образом , в виде креста..
- Ты только посмотри! - воскликнула Татьяна - на интимную жизнь вам сделано, видишь... Кто-то тебе очень позавидовал. Хочет разрушить ваш брак, чтоб болела ты, чтоб детей не было. Поняла?
Я недоверчиво покачала головой.
- Но кто это мог сделать? У нас же все молодые девчонки живут! Какие ведьмы?
Действительно, средний возраст жен был от 20 до 35 лет, включая Татьяну.
- Ведьманство от возраста не зависит! А кто сделал, сейчас увидим. Пойдем, бросим все это в огонь!.
Мы вышли во двор.
- Смотри: как только начнет гореть, ведьма сразу прибежит! - уверила Татьяна.
Мы подождали, пока загорится пакет... И вправду, неожиданно из-за дома появились... сразу три женщины. Одна, 19-летняя жена лейтенанта, вторая, чуть постарше, Людмила - жена майора и 30-летняя Ольга - жена особиста. Это был тот человек, который следил за тем, чтобы наших не завербовали в иностранные шпионы...
- Кто же из них? - озвучила я закономерный вопрос, когда мы с Татьяной вернулись домой.
- Следить будем, - ответила она. - Самое главное, ведьма теперь знает, что мы не лыком шиты, теперь она озлобится и активизируется.
- Кто она?
И точно! На следующий день Татьяна разбудила меня спозаранку.
- Иди-ка, посмотри, что нам сделано!
Я вышла на крыльцо. Веревка для сушки белья, протянутая от ее квартиры к моей, было измазана каким-то клейким веществом, с помощью которого к ней были прикреплены кусочки грязной ваты...
- Что же это значит?
- Гадость какая-то... - озабоченно пояснила соседка. - Так, теперь нам несдобровать!
Не знаю, то ли колдовство подействовало, то ли совпадение, но я вдруг начала активно болеть. Сначала заболели зубы, потом одолела малярия. Татьяна тоже занемогла - поясница разболелась, из-за этого стала приволакивать ногу. К тому же они начали серьезно ссориться с мужем.
- Все! - встретила она меня словами, когда я в очередной раз вернулась из больницы, - наконец-то я тебя дождалась! А то у меня не получается. Караулю, караулю по ночам, но засыпаю под утро. И эта стерва успевает мне что-то подбросить. Мне кажется, это Ольга - у нее глаза черные, сама смотрит на меня так злорадно! Поймаю на рассвете у своей двери - придушу!
- Ну не жена же особиста, - не согласилась я. - Она женщина образованная, кандидат наук!
Всю ночь мы не спали. Завели несколько будильников на 2,3,4 часа ночи.
- Слушай! - схватила меня за руку Татьяна, вскоре после 4-х...
На крыльце послышались шаги...Мы осторожно встали у окна... В надвинутом на глаза платке возле нашей бельевой веревки суетилась... жена особиста. Мы обомлели... Пока опомнились - она уже ускользнула прочь...
- Ну и ну! - наконец-то выговорила я, - не могу поверить. Молодая женщина. Образованная... Чушь какая-то...
- Ну, ничего, - злорадно сказала Татьяна. - Знаю я один способ. Сама не обрадуется. Верну ей все, что наслала!
ПОРОЖДЕНИЕ ЗЛА.
Татьяна аккуратно сняла веревку, посыпала ее солью, завернула в какие-то тряпки, что-то там пробормотала, зажгла 3 свечи, подождала, пока они догорят, а потом закопала веревку под калиткой, через которую мы все ходили.
Через несколько пней наша особистка заболела. Причем у нее обнаружилось все сразу - и пневмония, и малярия какая-то особая, головная, и радикулит...
Испугавшись, муж отправил ее на родину, лечиться. Татьяна повеселела, болеть перестала, а я недолго радовалась жизни. Через некоторое время снова начала хандрить, а после того, как мне вырезали аппендицит в местной больнице, тоже последовала домой. Но и там болезни не отступили. По ночам я не могла уснуть, все думала: ну, как такое возможно? ВЕДЬМЫ в нашем просвещенном веке?! Угнетенная, ошеломленная, я поведала обо всем бабушке. Та ни минуты не сомневалась в могуществе сделанного на меня колдовства.
- Раз врачи вылечить не могут, - обратимся к бабке-ворожке, - решительно сказала она. - Будем искать!
Такую бабушку мы разыскали в глубинке нашей области. Звали ее баба Вайлучка. Было ей около 100 лет. И ездили к ней потихоньку, по словам соседок, со всей нашей страны, даже из Москвы бывали гости.
Та положила мне руки на низ живота. Прочитала молитву и сделала заключение:
- Болезнь твоя - от людей. Сделано тебе. На вещь. Больше своих вещей никому не давай! Сейчас мы все вернем проклятой ведьме. А кто тебе это сделал - вскоре узнаешь... Заболеет той же болезнью, которую тебе сделала.
Опять же, не знаю, бабка ли меня вылечила или врачи, так как мне пришлось потом и в больнице полежать, правда... выписали без особых изменений.. Когда через некоторое время пришла на осмотр к врачу - та удивилась: «Тебе что, бабка отворожила? Куда все делось?» Я ответила, что отворожила. Но доктор подумала, что я пошутила.
А через некоторое время я узнала, совершенно случайно, что моя любимая соседка Татьяна попала в больницу с тем же заболеванием, что не могли вылечить у меня! И тут я вспомнила, что именно ей отдала свой почти новый купальник. Надевала его всего раза два - он был мне очень велик...
Хотите верьте, хотите нет, но все, что я рассказала, правда...
Помню, я спросила как-то у Татьяны: "Откуда берутся ведьмы, как люди ими становятся?" Она мне ответила, что ведьмы вырастают из тех детей, которых не хотели матери, настолько, что даже пытались от этих детей избавиться, да не получилось... Откуда она это знала?
Автор - Эмма Маминева.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:49
Сегодня, 07:49 by Элла ЖежеллаПросмотров: 211Комментарии: 5
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