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Истории из жизни

Добренькая Таточка

Эту историю я услышала от своей бабушки. Настоящее имя ее утеряно. То ли Татьяна она была, то ли Таисия. Эту маленькую, шуструю, как мышка, женщину все называли Таточкой. У нас в деревнях народ не слишком ласковый, и прозвища у всех не то чтобы обидные, а скорее характерные. Она же не скупилась на добрые слова, всем и всему добавляла ласкательные окончания: молочко, коровушка, травушка, ведерочко, калиточка. Речь женщины просто сочилась сиропом, может, потому и прозвали Таточкой.

Хозяйки знали - от Таточки надо прятать младенцев. И не только детей. Попадется на глаза Таточке выводок соседских цыплят, она соловьем зальется:
- Ох, какие хорошенькие, пушистенькие! Да как же их много!

На следующий день все передохнут от неизвестной болезни.

Или увидит Таточка весной на веранде ящики с первой рассадой:
- Ой, как у вас рассадочка помидорная хорошо взошла!

Рассаду можно смело на мусорку выбрасывать. Не один корешок не приживется. Многократно проверено.

А бывало и такое – соберется девушка на свидание, нарядится, выйдет на улицу и по дороге встретит Таточку. Та, издали увидев, уже голосит:
- Ах, Валюшенька, не узнала я тебя! Какая же ты красавица в этом платьице! Да парни же все из-за тебя теперь передерутся! И кому же такой цветик маковый достанется?

Если у «цветика макового» есть хоть капля разума, то она молча повернется и домой побежит умываться. И в следующий раз постарается на глаза Таточке не попадаться. А та, что, развесив уши, Таточкины комплименты выслушала, и на свидание все же пошла, обязательно с парнем в этот день разругается.

Самое удивительное, что на подобное поведение односельчане смотрели как-то сквозь пальцы. Все знали, что у Таточки «дурной глаз», но ее вины в этом не признавали.

Свое мнение они поменяли после приезда Машиниста. Откуда он приехал, история умалчивает, имя тоже не сохранилось, но сразу прилепилось к нему прозвище Машинист. Он устроился работать машинистом на водонасосной станции, правление выделило ему пустующий полуразваленный дом. Мужик он оказался хозяйственный и рукастый. Отремонтировал дом, сарай, разбил огород, завел мелкую живность. И когда немного обжился, стал выспрашивать односельчан, не продает ли кто корову.

У Таточки на тот момент была хорошая корова-ведерница на продажу. Сторговались.

Через несколько дней после сделки пастух вечером гнал стадо по домам. Машинист был еще на работе, и его корову загнала во двор соседка… и едва успела выскочить за ворота. Корова взбесилась. Она кружила по двору, дико мычала, билась об стены дома и сарая. Испуганные соседи помчались кто за ветеринаром, кто за Машинистом. Когда прибежал Машинист, измученная корова лежала посреди двора, едва дыша. Машинист какое-то время молча смотрел на нее, потом спросил у пастуха:
- Кто подходил к моей корове?
- Никто не подходил. Только бывшая хозяйка шла с речки мимо стада, ну и постояла около нее недолго.

На следующий день в магазин завезли какой-то дефицит, и все женское население деревни столпилось во дворе магазина. Все обсуждали вчерашнюю трагедию. Таточка, как обычно, в центре внимания, громко горевала по «своей» коровушке и не сразу заметила, как к ней подошел Машинист:
- Что, ведьма, не можешь чужое добро спокойно видеть? Обязательно нагадить надо? Я побольше тебя знаю, но людям пакостей никогда не делал. А вот тебя накажу. Как мне не пришлось от купленной у тебя коровы молока попить, так и ты от своей больше никогда молока не увидишь, - спокойно сказал он в полной тишине, повернулся и ушел.

А у Таточки и впрямь корова перестала молоко давать. Она ее живо продала в соседнюю деревню, купила другую буренку, потом поменяла на третью, потом еще… Самое интересное, что те, кому она продавала своих «негодных коров», потом нормально их доили.

Через несколько лет взрослые дети Таточки забрали ее в город. Так и не попила она больше молочка из-под своей коровушки.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:29
Вчера, 16:29 by ninikkaПросмотров: 1 335Комментарии: 9
+30

Ключевые слова: Таточка ведьма корова проклятье молоко авторская история

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Комментарии

#1 написал: семишна
Вчера, 16:38
+4
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 144
Вот ну что не живется спокойно. Не надо завидовать. Надо жить стараться. Плюс Машинисту проучил Таточку.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:33
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (1383|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 3 822
Ох, не люблю таким, у кого патока изо рта так и льется. Потому что внутри обычно иная, дурно пахнущая субстанция.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: vorona2017
Вчера, 17:34
+8
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 66
Ай,красава машинист! Мои аплодисменты! Вот так надо завистливых и чёрных людей учить их же методами.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#4 написал: conjure one
Вчера, 17:57
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5728|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 232
Здесь как в поговорке "Мягко стелет, да жёстко спать". Есть у меня подобные "родственнички", но предпочитаю с ними не общаться, тем более что пакостей сделали они немало. А что по истории, то легко глазливая отделалась, я думал, будет хуже. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Pmariam
Вчера, 18:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1053|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 357
Молодец машинист!
хорошая история.
только сначала повествования я не поняла
Эту историю я услышала от своей бабушки. Настоящее имя ее утеряно
такое ощущение, что имя бабушки утеряно. Потом уже прочтя историю понятно чье именно утеряно :)
плюс поставила
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#6 написал: Tigger power
Вчера, 19:09
+3
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Публикаций: 5
Комментариев: 3 526
Я тоже поначалу подумала, что про собственную бабушку автор пишет, перехода не хватает от одного человека к другому. Таточку Машинист слабо проучил, это же надо свою кормилицу бывшую не пожалела гадина. На счет человеческих младенцев не приведены случаи но раз уж упомянуты что-то мне подсказывает, что были прецеденты. История хороша +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:59
+1
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Комментариев: 8 599
А хороший мужик то Машинист оказался) Жил спокойно, не тужил, пока вражина Таточка корову не продала и не сглазила. И поделом Таточке, что молочка не попила из под своей коровушки. Интересная история) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#8 написал: Ksenya078
Вчера, 21:02
0
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Репутация: (203|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 654
И вот обязательно этой Таточке надо что-то говорить, когда кого-то увидела, не важно, цыплят, красно-девицу. Прекрасно ведь знает, что потом будут неприятные последствия после её "изумительных" причитаний! Таким образом сама же себе врагов наживает, например, Машинист. Да и люди потом стороной обходят. Спасибо, интересненько+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#9 написал: mekha32
Вчера, 21:52
+5
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Есть люди просто добрые и светлые. Они прямо излучают тепло. А есть "Таточки". И их доброжелательность напрягает. Она липкая какая-то, что ли... Такое чувство абсолютно необьяснимой повышенной тревожности вызывает. Вот щебечет такая " Таточка", соловьём заливается, а у тебя в это время одно желание - оказаться как можно дальше от этого человека.
Зарегистрирован: 4.10.2018
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