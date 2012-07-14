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Истории из жизни

Зеркало

История эта произошла лет 7-8 назад. Мы недавно переехали в новый дом. Вещи оставались неразобранными наполовину. Как это обычно и бывает. Доставалось из ящиков и пакетов всё самое необходимое на данный момент. В моей комнате стояло огромное, выше меня, зеркало из шифоньера. Стояло очень опасно - на полу, шатко. Сколько раз эта махина падала на деревянный пол, грозя осыпать осколками и меня, и всё вокруг, но никогда этого не происходило.

Начинался март месяц, все готовились к международному женскому дню, но для нашей семьи это событие немного омрачено - брат отца попал в больницу с инфарктом. Врачи говорили, что динамика положительная, что сможет скоро вставать. Все бесспорно надеялись на позитивный исход.

И вот в канун восьмого марта, в пятницу вечером, я собираюсь на корпоратив. Одетый посмотрел в это зеркало, всё устроило. И направился к выходу. Я услышал только грохот и звук развивающегося стекла. Я, видимо, задел зеркало, оно рухнуло на пол, который уже к тому времени был застелен толстенным ковролином, и разбилось.

Я, зная эти мерзкие страшные приметы, истерично стал собирать осколки отражающими поверхностями друг к другу в мешок. Чувство панического страха мешалось с мыслями о том, что я совершил что-то страшное и непоправимое. Настроения уже не было не то что на корпоратив, его не было вообще.

Ночью позвонили из больницы и сказали, что брат отца умер.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:34
Сегодня, 09:34 by EsenineПросмотров: 474Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Зеркало отражение смерть примета суеверие авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 09:37
0
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Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 373
Ну, не знаю, может, совпадение?

+++++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:20
0
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Публикаций: 67
Комментариев: 3 801
Зеркало- предсказатель?
Совпадение было или нет, жутко оно разбить такое огромное зеркало. Недавно читала про опасность застекленных дверей, и спать не могла нормально.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: murmeltier
Сегодня, 12:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 267
Развивающееся зеркало, это конечно интересно 41 но тем не менее, редакторы, исправьте ошибку blush
Зарегистрирован: 9.01.2015
#4 написал: Наталья Васильевна Кузнецова
Сегодня, 14:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Мне кажется просто совпадение. А что такое страшное в зеркальных дверях? у меня огромный шкаф в спальне с зеркальными дверцами,раздвигающимися. Сын сказал,чтоб я не маялась дурью,все предрассудки.+
Зарегистрирован: 27.09.2018
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:18
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1378|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 3 801
Цитата: Наталья Васильевна Кузнецова
такое страшное в зеркальных дверях

Можно неудачно влететь в них, споткнувшись, например. Или дети заигравшись. И так порезаться, что скорая не доедет.
Но я не специалист, современные стёкла безопасны. smile . А у нас просто старые они, за деток страшно стало.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: светик-семицветик
Сегодня, 14:42
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 39
у меня много раз падало небольшое косметическое зеркальце, которое можно ставить на стол и краситься. Оно падало на голый фанерный пол несколько раз и ни разу не разбивалось. А когда я ушла от мужа и жила уже с родителями, то как-то подумала, что может у нас все еще наладится, и тут зеркало выскальзывает из рук и разбивается на мелкие кусочки. И я сразу поняла, что ничего у нас с мужем больше не получится. И я оказалась права, мы в итоге развелись.
Зарегистрирован: 14.11.2017
#7 написал: Ольга 1981
Сегодня, 15:18
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 231
Не верю в приметы. Разбивала зеркала много раз и ничего не случалось. Наверное, кто во что верит, то и сбудется.
История понравилась, потому что она из жизни. Простая и без выдумки. Плюсик Вам!
Зарегистрирован: 13.12.2017
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