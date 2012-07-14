Зеркало

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:34

Esenine Просмотров: 474 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 09:34 by

История эта произошла лет 7-8 назад. Мы недавно переехали в новый дом. Вещи оставались неразобранными наполовину. Как это обычно и бывает. Доставалось из ящиков и пакетов всё самое необходимое на данный момент. В моей комнате стояло огромное, выше меня, зеркало из шифоньера. Стояло очень опасно - на полу, шатко. Сколько раз эта махина падала на деревянный пол, грозя осыпать осколками и меня, и всё вокруг, но никогда этого не происходило.Начинался март месяц, все готовились к международному женскому дню, но для нашей семьи это событие немного омрачено - брат отца попал в больницу с инфарктом. Врачи говорили, что динамика положительная, что сможет скоро вставать. Все бесспорно надеялись на позитивный исход.И вот в канун восьмого марта, в пятницу вечером, я собираюсь на корпоратив. Одетый посмотрел в это зеркало, всё устроило. И направился к выходу. Я услышал только грохот и звук развивающегося стекла. Я, видимо, задел зеркало, оно рухнуло на пол, который уже к тому времени был застелен толстенным ковролином, и разбилось.Я, зная эти мерзкие страшные приметы, истерично стал собирать осколки отражающими поверхностями друг к другу в мешок. Чувство панического страха мешалось с мыслями о том, что я совершил что-то страшное и непоправимое. Настроения уже не было не то что на корпоратив, его не было вообще.Ночью позвонили из больницы и сказали, что брат отца умер.

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