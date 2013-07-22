Долгая дорога домой

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:57

Taormina Просмотров: 774 Комментарии: 11 +11 Вчера, 16:57 by

В далеком 2010 году отправилась я с подругами на отдых, в прекрасную страну Турцию. Все-то мы продумали, кроме одного, - билетов на обратный рейс. Это незамысловатое дело мы решили оставить на потом, и, соответственно, под конец нашего отдыха пришлось выкручиваться и решать этот вопрос на ходу, как говорится, когда жареный петух в ... клюнет. Решили сделать следующим образом: на самолете летим до нашей столицы, а оттуда на машине примерно 780 км до нашего городка прямиком, дорога удовлетворительная, в среднем, на обратный путь на машине у нас бы ушло 7-8 часов. Я как организатор данной поездки позвонила своему старому знакомому таксисту, чтобы он забрал нас и друга позвал на подмогу (нас было 5 человек).И вот субботний вечер, 17:00, мы благополучно долетаем до нашего пункта назначения, выходим, а мой багаж утерян. Настроение, конечно, заметно у меня испортилось, все-таки с подарками да гостинцами летела. Руслан (таксист, назовем его так) уже на выходе со своим другом-дальнобойщиком Геннадием встречал нас. Мы распределились по машинам: я, Ксюша и Натали (имена изменены) сели в машину с Русланом, а остальные две девушки с Геннадием.Мы ещё не успели выехать из города, погода резко изменилась, у нас в Казахстане это в порядке вещей, и пошел дождь. Ни с того ни с сего в салоне автомобиля начало вонять, другого слова, к сожалению, подобрать не могу, жженой кислотой с примесью горелой резины. Мы уже порядком отъехали от города, соответственно, Руслан, остановился посмотреть, что же произошло, и выявил, что новый ремень ГРМ (ремень газораспределительного механизма), купленный в буквальном смысле вчера на авторынке, трется и тлеет, из-за этого и удушающий запах. Естественно, чем больше скорость, тем более удушливей запах, и мы начали тащиться то 15 км без ремня на одном аккумуляторе, то 50 с ремнем, и с этого началось наше невезение, не считая моего утерянного чемодана.Доковыляв до ближайшей деревни через 3 часа, мы остановились в Богом забытой забегаловке, чтобы поужинать да разузнать, есть ли в это время у какого-нибудь механика мастерская, у кого можно было этот ремень купить и заменить. Когда нам дали наконец-то информацию, уже были сумерки, ко всему прочему, наш разговор с владельцем забегаловки услышали сотрудники ГИБДД и смекнули, что с нас можно поживиться. Естественно, через 15 минут мы были остановлены ими, после того как они проконтролировали наш состав, спешу сообщить, что нас в машине осталось уже двое, так как Ксюша пересела в другую, потому что не могла больше дышать кислотой. Итого остались мы: я, Руслан и Натали, последняя запаслась пивом на весь наш путь, восседая по правую руку от водителя, тихонько потягивала свое пивцо.Под проливным дождем к полуночи наконец-то мы смогли поменять ремень, распределиться по машинам и двинуться дальше. Проехав пару часов, останавливаясь дважды по желают сотрудников ГИБДД, мы смогли преодолеть половину нашего пути. Натали уже давно спала как убитая, Руслана начало клонить в сон, и он решил остановиться на обочине и подремать часок, о чем он меня и предупредил. За окном ничего не было видно, стоял плотный туман, как ни странно, у Руслана связь не ловила, а у меня телефоны были полностью разряжены, предупредить наших друзей мы никак не могли о нашей спонтанной остановке.Не могу сказать, сколько времени прошло, я проснулась от того, что кто-то резко постучал в окно. Руслан приоткрыл окошко, и мужской голос резко сказал, что мы находимся в запретной военной зоне и здесь запрещено останавливаться. Могу вам сказать одно: голос был таким знакомым, что я встала и изо всех сил силилась рассмотреть в тумане лицо говорящего человека. Руслан сонными глазами смотрел на меня и утверждал, что эту дорогу знает, как свои 5 пальцев, и никогда здесь ничего подобного не видел. Он решил догнать военного и спросить, где мы находимся, возможно, в тумане мы заблудились... Руслан вышел и отсутствовал некоторое время, вернувшись, удивленно сказал, что военный, а по словам Руслана, он был одет в военную форму, ушел в неизвестном направлении, и, что самое, интересное, никакого военного поста, а уж тем более военной зоны рядом и в помине нет.Мы тронулись молча, дорогу было вообще не видать, Руслан пошел на обгон грузовичка, и так и встал на встречке: аккумулятор сел. Что мне пришлось пережить с ним в тот момент, когда фура летела нам навстречу, а мы без фар и каких-либо опознавательных сигналов стоим заглохшие напротив, не передать словами. Было это чудом или нет, но фура успела затормозить, и Руслан вручную отогнал машину на обочину. Каким-то образом его телефон начал ловить, он позвонил Геннадию и попросил о помощи дотянуть нас до дома.В общем, ждали мы его до рассвета. Геннадий приехал, вытащил трос, закрепил его, начал тянуть, у троса отвалился крючок, мы искали крючок все семеро, но его и след простыл, было решено оставить Руслана, а нас вести всех пятерых в машину Геннадия. Не успела я сесть в машину, как Ксюша испуганными глазами посмотрела на меня и рассказала мне довольно странную историю, что ее попутчицы рассказали ей о том, как видели один и тот же сон прям в аккурат перед вылетом. А видели они своего друга детства, который указательным пальцем как будто что-то нарекал им или хотел показать. Этот парень разбился в автокатастрофе, но, что самое страшное, годовщина смерти его была в день нашей поездки. А Геннадий добавил, что увидел, когда обгонял нашу машину (перед тем, как мы остановились), как Руслан спит за рулем с открытыми глазами и по инерции держит руль, машина виляла периодически на встречку, они нам звонили, но телефоны были отключены, и сигналили, но ни я, ни Руслан, ни Натали этого не слышали.На этой ноте нас снова остановил сотрудник ГИБДД и начал считать нас по головам, естественно, мы спрятали одного человека. Как только он нас отпустил, Геннадий начал нас веселить, какие мы молодцы, что надурили самого ГИБДДшника, но недолго мы смеялись: со всего маху нам в решетку радиатора влетела большая черная ворона и разбилась насмерть, все лобовое стекло было в крови и перьях, уже никому было несмешно, мы все вышли чистить машину.Подъезжая к нашему городу, мы снова увидели патрульные машины, спрятав Ксюшу снова мне под ноги, мы смотрели во все глаза на дорогу: почти поперек дороги лежал перевернутый КАМАЗ то ли с дынями, то ли с арбузами, и несколько машин на обочине, разбитых всмятку. Геннадий остановился и спросил сотрудника ГИБДД, когда произошла авария. Передаю дословно его ответ: "Сегодня между полуночи и часу ночи водитель фуры не справился с управлением, перевернулся, перекрыв полностью встречку. Те автомобили, которые вы видите на обочине, влетели в него на большой скорости". Проблема была в том, что водитель фуры погиб на месте, а на улице стоял плотный туман, естественно, остальные водители не смогли вовремя затормозить. После этих слов Геннадий повернулся и сказал: "Девчата, все видел, сам фуру вожу, во Владивосток катаюсь, неделями могу быть в пути, но чтобы столько событий произошло за одну ночь - такого никогда не видел".Мы ведь должны были аккурат в это время между полуночью и часу ночи в город прибыть, что было бы, если бы мы все-таки вовремя прибыли домой, наверное, и некому было бы вам эту историю рассказать. Как сказал Геннадий: "Походу, рано вам было на тот свет отправляться, не может быть столько совпадений".Надеюсь, я вас не утомила своим долгим рассказом, хотелось вам передать все подробности нашей поездки, чтобы правильно изложить все ощущения этой длинной 20тичасовой дороги.

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