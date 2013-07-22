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Истории из жизни

Долгая дорога домой

В далеком 2010 году отправилась я с подругами на отдых, в прекрасную страну Турцию. Все-то мы продумали, кроме одного, - билетов на обратный рейс. Это незамысловатое дело мы решили оставить на потом, и, соответственно, под конец нашего отдыха пришлось выкручиваться и решать этот вопрос на ходу, как говорится, когда жареный петух в ... клюнет. Решили сделать следующим образом: на самолете летим до нашей столицы, а оттуда на машине примерно 780 км до нашего городка прямиком, дорога удовлетворительная, в среднем, на обратный путь на машине у нас бы ушло 7-8 часов. Я как организатор данной поездки позвонила своему старому знакомому таксисту, чтобы он забрал нас и друга позвал на подмогу (нас было 5 человек).

И вот субботний вечер, 17:00, мы благополучно долетаем до нашего пункта назначения, выходим, а мой багаж утерян. Настроение, конечно, заметно у меня испортилось, все-таки с подарками да гостинцами летела. Руслан (таксист, назовем его так) уже на выходе со своим другом-дальнобойщиком Геннадием встречал нас. Мы распределились по машинам: я, Ксюша и Натали (имена изменены) сели в машину с Русланом, а остальные две девушки с Геннадием.

Мы ещё не успели выехать из города, погода резко изменилась, у нас в Казахстане это в порядке вещей, и пошел дождь. Ни с того ни с сего в салоне автомобиля начало вонять, другого слова, к сожалению, подобрать не могу, жженой кислотой с примесью горелой резины. Мы уже порядком отъехали от города, соответственно, Руслан, остановился посмотреть, что же произошло, и выявил, что новый ремень ГРМ (ремень газораспределительного механизма), купленный в буквальном смысле вчера на авторынке, трется и тлеет, из-за этого и удушающий запах. Естественно, чем больше скорость, тем более удушливей запах, и мы начали тащиться то 15 км без ремня на одном аккумуляторе, то 50 с ремнем, и с этого началось наше невезение, не считая моего утерянного чемодана.

Доковыляв до ближайшей деревни через 3 часа, мы остановились в Богом забытой забегаловке, чтобы поужинать да разузнать, есть ли в это время у какого-нибудь механика мастерская, у кого можно было этот ремень купить и заменить. Когда нам дали наконец-то информацию, уже были сумерки, ко всему прочему, наш разговор с владельцем забегаловки услышали сотрудники ГИБДД и смекнули, что с нас можно поживиться. Естественно, через 15 минут мы были остановлены ими, после того как они проконтролировали наш состав, спешу сообщить, что нас в машине осталось уже двое, так как Ксюша пересела в другую, потому что не могла больше дышать кислотой. Итого остались мы: я, Руслан и Натали, последняя запаслась пивом на весь наш путь, восседая по правую руку от водителя, тихонько потягивала свое пивцо.

Под проливным дождем к полуночи наконец-то мы смогли поменять ремень, распределиться по машинам и двинуться дальше. Проехав пару часов, останавливаясь дважды по желают сотрудников ГИБДД, мы смогли преодолеть половину нашего пути. Натали уже давно спала как убитая, Руслана начало клонить в сон, и он решил остановиться на обочине и подремать часок, о чем он меня и предупредил. За окном ничего не было видно, стоял плотный туман, как ни странно, у Руслана связь не ловила, а у меня телефоны были полностью разряжены, предупредить наших друзей мы никак не могли о нашей спонтанной остановке.

Не могу сказать, сколько времени прошло, я проснулась от того, что кто-то резко постучал в окно. Руслан приоткрыл окошко, и мужской голос резко сказал, что мы находимся в запретной военной зоне и здесь запрещено останавливаться. Могу вам сказать одно: голос был таким знакомым, что я встала и изо всех сил силилась рассмотреть в тумане лицо говорящего человека. Руслан сонными глазами смотрел на меня и утверждал, что эту дорогу знает, как свои 5 пальцев, и никогда здесь ничего подобного не видел. Он решил догнать военного и спросить, где мы находимся, возможно, в тумане мы заблудились... Руслан вышел и отсутствовал некоторое время, вернувшись, удивленно сказал, что военный, а по словам Руслана, он был одет в военную форму, ушел в неизвестном направлении, и, что самое, интересное, никакого военного поста, а уж тем более военной зоны рядом и в помине нет.

Мы тронулись молча, дорогу было вообще не видать, Руслан пошел на обгон грузовичка, и так и встал на встречке: аккумулятор сел. Что мне пришлось пережить с ним в тот момент, когда фура летела нам навстречу, а мы без фар и каких-либо опознавательных сигналов стоим заглохшие напротив, не передать словами. Было это чудом или нет, но фура успела затормозить, и Руслан вручную отогнал машину на обочину. Каким-то образом его телефон начал ловить, он позвонил Геннадию и попросил о помощи дотянуть нас до дома.

В общем, ждали мы его до рассвета. Геннадий приехал, вытащил трос, закрепил его, начал тянуть, у троса отвалился крючок, мы искали крючок все семеро, но его и след простыл, было решено оставить Руслана, а нас вести всех пятерых в машину Геннадия. Не успела я сесть в машину, как Ксюша испуганными глазами посмотрела на меня и рассказала мне довольно странную историю, что ее попутчицы рассказали ей о том, как видели один и тот же сон прям в аккурат перед вылетом. А видели они своего друга детства, который указательным пальцем как будто что-то нарекал им или хотел показать. Этот парень разбился в автокатастрофе, но, что самое страшное, годовщина смерти его была в день нашей поездки. А Геннадий добавил, что увидел, когда обгонял нашу машину (перед тем, как мы остановились), как Руслан спит за рулем с открытыми глазами и по инерции держит руль, машина виляла периодически на встречку, они нам звонили, но телефоны были отключены, и сигналили, но ни я, ни Руслан, ни Натали этого не слышали.

На этой ноте нас снова остановил сотрудник ГИБДД и начал считать нас по головам, естественно, мы спрятали одного человека. Как только он нас отпустил, Геннадий начал нас веселить, какие мы молодцы, что надурили самого ГИБДДшника, но недолго мы смеялись: со всего маху нам в решетку радиатора влетела большая черная ворона и разбилась насмерть, все лобовое стекло было в крови и перьях, уже никому было несмешно, мы все вышли чистить машину.

Подъезжая к нашему городу, мы снова увидели патрульные машины, спрятав Ксюшу снова мне под ноги, мы смотрели во все глаза на дорогу: почти поперек дороги лежал перевернутый КАМАЗ то ли с дынями, то ли с арбузами, и несколько машин на обочине, разбитых всмятку. Геннадий остановился и спросил сотрудника ГИБДД, когда произошла авария. Передаю дословно его ответ: "Сегодня между полуночи и часу ночи водитель фуры не справился с управлением, перевернулся, перекрыв полностью встречку. Те автомобили, которые вы видите на обочине, влетели в него на большой скорости". Проблема была в том, что водитель фуры погиб на месте, а на улице стоял плотный туман, естественно, остальные водители не смогли вовремя затормозить. После этих слов Геннадий повернулся и сказал: "Девчата, все видел, сам фуру вожу, во Владивосток катаюсь, неделями могу быть в пути, но чтобы столько событий произошло за одну ночь - такого никогда не видел".

Мы ведь должны были аккурат в это время между полуночью и часу ночи в город прибыть, что было бы, если бы мы все-таки вовремя прибыли домой, наверное, и некому было бы вам эту историю рассказать. Как сказал Геннадий: "Походу, рано вам было на тот свет отправляться, не может быть столько совпадений".

Надеюсь, я вас не утомила своим долгим рассказом, хотелось вам передать все подробности нашей поездки, чтобы правильно изложить все ощущения этой длинной 20тичасовой дороги.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:57
Вчера, 16:57 by TaorminaПросмотров: 774Комментарии: 11
+11

Ключевые слова: Дорога домой авария ночь неизвестное место авторская история

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Вчера, 18:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1042|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 313
От меня первый плюс! верю.
но указание об измененных именах - ни к чему :)
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#2 написал: Tigger power
Вчера, 18:31
+2
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Репутация: (1928|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 3 474
Действительно много событий в одну ночь, но я не поняла момент где второй водитель увидел (как? и как виляющую машин обгонять?) что друг спит за рулем, и не реагирует на сигналы, машина виляет и просто поехал дальше, это что нормально?
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Эмма Шульц
Вчера, 19:01
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 88
В лучших традициях Голливуда, триллер+
Зарегистрирован: 13.04.2018
#4 написал: lx3311
Вчера, 19:01
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Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 80
сразу видно что автор не разбирается в машинах, без ремня ГРМ двигатель не возможно завести.и какое отношение ремень ГРМ имеет к аккамулятору? Думаю автор просто перепутал, ремень ГРМ с ремнём генератора, вторая непонятка, если ворона попала в решётку радиатора, почему было в крови и перьях ЛОБОВОЕ стекло?без оценки, уш больно всё как-то хаотично......
Зарегистрирован: 4.11.2017
#5 написал: Pmariam
Вчера, 19:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1042|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 313
Цитата: lx3311
сразу видно что автор не разбирается в машинах, без ремня ГРМ двигатель не возможно завести.и какое отношение ремень ГРМ имеет к аккамулятору? Думаю автор просто перепутал, ремень ГРМ с ремнём генератора, ......

Видите ли, у нас тут сайт не механиков, а вроде как сайт мистических историй.
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#6 написал: Taormina
Вчера, 19:21
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Цитата: lx3311
сразу видно что автор не разбирается в машинах, без ремня ГРМ двигатель не возможно завести.и какое отношение ремень ГРМ имеет к аккамулятору? Думаю автор просто перепутал, ремень ГРМ с ремнём генератора, вторая непонятка, если ворона попала в решётку радиатора, почему было в крови и перьях ЛОБОВОЕ стекло?без оценки, уш больно всё как-то хаотично......

Самое главное что вы поняли а чем идет речь.

Цитата: Tigger power
Действительно много событий в одну ночь, но я не поняла момент где второй водитель увидел (как? и как виляющую машин обгонять?) что друг спит за рулем, и не реагирует на сигналы, машина виляет и просто поехал дальше, это что нормально?

Передала дословно со слов второго водителя, в общем соглашусь с вами, второй водитель просто забил, обогнал и поехал дальше
Зарегистрирован: 8.07.2018
#7 написал: Tigger power
Вчера, 20:02
+1
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Репутация: (1928|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 3 474
Цитата: Taormina
второй водитель просто забил, обогнал и поехал дальше

В опу таких друзей, может на вас в Турции нашаманил кто?
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#8 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 245
Цитата: Tigger power
Действительно много событий в одну ночь, но я не поняла момент где второй водитель увидел (как? и как виляющую машин обгонять?) что друг спит за рулем, и не реагирует на сигналы, машина виляет и просто поехал дальше, это что нормально?

И я не поняла

Цитата: lx3311
сразу видно что автор не разбирается в машинах, без ремня ГРМ двигатель не возможно завести.и какое отношение ремень ГРМ имеет к аккамулятору? Думаю автор просто перепутал, ремень ГРМ с ремнём генератора, вторая непонятка, если ворона попала в решётку радиатора, почему было в крови и перьях ЛОБОВОЕ стекло?без оценки, уш больно всё как-то хаотично......

Дратуйте, а какой ужастик без кровищи, и уже не важно куда бедная птаха попала, главное кровища, перья, люди, кони.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:20
-2
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Публикаций: 66
Комментариев: 3 745
Столь запутано и непонятно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#10 написал: M717
Вчера, 22:00
0
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Публикаций: 7
Комментариев: 810
Цитата: lx3311
без ремня ГРМ двигатель не возможно завести.и какое отношение ремень ГРМ имеет к аккамулятору

и мы начали тащиться то 15 км без ремня на одном аккумуляторе, то 50 с ремнем

На аккумуляторе без ремня ГРМ не проедешь и 100 м. И то с ремнем, то без ремня ГРМ - он что его, каждые 50 км снимал и одевал??? В полевых условиях???
Руслан пошел на обгон грузовичка, и так и встал на встречке: аккумулятор сел
Какой нахрен обгон на аккумуляторе???
Все, трындец.
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#11 написал: devilltotheday
Сегодня, 01:11
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Комментариев: 587
Чистый трэш, много "плагинов" и эффектов. Уверен все было проще: просто ночная дорога, птиц не было, призрака с шмассером тоже, один раз чуть не попали под фуру, другой раз начал дымить ремень генератора. Только вот что меня смущает-ремни генератора всегда кордо-тканевые, а такие не дымят, они просто истираются и рвуться. Сто раз пооверено-не дымят. Дыметь мог ремень ГРМ он каучуковый как правило, и видимо его не снимали, а просто ехали на том что есть. На счет ГИБДД вообще не показатель в Ростовской области на каждом шагу пост например. На счет багажа тоже-в РФ это вообще постоянная история. Хз что тут ставить, Вы уж извините автор, мало деталей, много эффектов.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
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