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Истории из жизни

Где наш морячок?

Итак, у нас есть две крутенькие параллельные улицы. Параллельные друг другу и перпендикулярные одной широкой, спускающейся к морю. На углу одной из улиц прямо посреди мостовой стоит бронзовая скульптурка (стоит прямо через дорогу от пресловутого кафе-потеряшки, чтоб вы понимали). Сколько-то лет назад неподалеку был обувной. Как помнилось моей подруге, был именно на той улице, что ближе к морю, назовем ее "Морская", другую назовем "Соседняя".

Однажды в сентябре зашла моя подруга в этот обувной присмотреть себе ботинки на осень. Присмотрела, выходит... чего-то не хватает. Статуи! Подруга удивилась, но закономерно решила, что память ее подвела, и статуя на самом деле стоит на Соседней. И точно как я с "Пафнутием" не поленилась - прошлась до Соседней. Статуи там не оказалось.

До этого момента мы в наших идентичных ситуациях вели себя одинаково. Дальше мы с ней поступили по-разному: я вернулась на Морскую искать "Пафнутия" (упорно и безуспешно). А она в том своем далеком сентябре пошла по делам, потому что ее время поджимало. Пошла, надо сказать, в глубоком обалдении. Поверить, что она каким-то образом пропустила ажно целую статую в человеческий рост, торчащую точно на углу посреди мостовой... в это она поверить не могла. Шла и грустила - статуя ей нравилась, она изображала морячка дальнего плавания. Она даже думала, что надо выяснить, куда ее перенесли!

Через две недели подруга вернулась в тот обувной за ботинками. Спустилась на Морскую... да вот же он, морячок! Сияет на солнышке всеми отполированными туристами выступами.

А обувного нет. Это уже становилось забавно. Подруга развернулась и прошлась обратно - до Соседней. А обувной есть.

- Понимаешь, я тогда подумала: значит, в прошлый раз я все-таки все перепутала! И обувной всегда был на Соседней, а статуя - на Морской... правда, непонятно тогда, почему мне в прошлый раз не удалось увидеть ее ни на одной из улиц. Ну, допустим, я невнимательная.
- А ты не перепутала?
- Не знаю, - ответила подруга.

Тогда, в обувном, уже на кассе, она не выдержала и спросила у продавщиц:
- А мне казалось, вы на другой улице раньше обитали?

И вот тут самое интересное. Повисла пауза. Внезапная, заметная. После затянувшейся заминки, когда уже никто не ждал ответа, та продавщица, что помладше, сказала:
- Мы неделю назад переехали!

И старшая подхватила:
- Да, переехали.

...День был яркий, осенний, синий с золотом, какой-то тревожно веселый, со свежим ветром с залива. Подруга моя шла по Морской с новыми ботиночками в пакете и вертела в голове эту головоломку. При любом раскладе одна деталь оставалась лишней. Как ни складывай - какая-нибудь одна странность в истории оставалась необъясненной.

Странность первая. Если обувной изначально был на Морской, то в прошлый раз рядом с магазином стопроцентно должна была обнаружиться статуя. А статуи она не нашла, хотя смотрела так же прицельно, как я высматривала пресловутого "Пафнутия". Провал в восприятии, белое пятно.

Странность вторая. Крыльцо, ступени, само расположение магазина были именно такими, какими она их помнила по прошлому своему визиту. А он-то состоялся еще до переезда! Подруге моей в голову бы не пришло спрашивать продавщиц о переезде, если б не ситуация со статуей - магазин вообще выглядел абсолютно по-старому, никаких следов переезда. Как и на Морской - никаких пустующих помещений в глубоком ремонте, никаких свежеоткрытых заведений на месте съехавшего магазина, никаких вывесок "Мы открылись!"

Ну вот и что это такое?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00 by TenguПросмотров: 696Комментарии: 11
+11

Ключевые слова: Статуя улица странность магазин авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 10:00
+4
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Репутация: (127|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 620
Я таки думаю , что морячок культурно отдыхал в мигрирующем " Пафнутии". А персонал обувного что-то знает, но упорно молчит.


А если серьёзно, то что-то странное происходит в вашем городке.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Tengu
Сегодня, 10:07
+1
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Публикаций: 43
Комментариев: 791
Цитата: DRUID
А если серьёзно, то что-то странное происходит в вашем городке.


Я б сказала, у нас абсолютно немистический город. Не из тех, про которые сложено много легенд и в каждом особняке по призраку)) Не Прага, в общем. Характер у города не тот совсем. Но вот поди ж ты, чуднОе и здесь бывает.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#3 написал: FromSiberia
Сегодня, 10:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 405
И главное, что продавщицы как будто что-то знают... Вот это меня более всего зацепило. Что за пауза такая, что за секрет из переезда?

Истории плюс, конечно, а автору огромная благодарность, что поделились. Именно такие истории - мои любимые.
Кстати, ссылка на случай с кафе у меня выдает ошибку 404.(((
Но она же есть у Вас в профиле?

Та история?
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#4 написал: Tengu
Сегодня, 10:17
0
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Репутация: (28|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 791
Цитата: FromSiberia
Вот это меня более всего зацепило. Что за пауза такая, что за секрет из переезда?


Меня тоже. Хотя там была скорее не тайна, а растерянность, что ли. Со слов подруги. Как будто она их этим вопросом огорошила)) Но - сразу оговорюсь - это уже такие... полутона, что нельзя ничего утверждать. Длительность паузы - ну, может, пробивали товар, не хотели отвлекаться. Подруга сама вовсе не настаивает, что заминка была неслучайной.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#5 написал: Tengu
Сегодня, 10:29
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Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 791
Цитата: FromSiberia
Кстати, ссылка на случай с кафе у меня выдает ошибку 404.(((
Но она же есть у Вас в профиле?

Та история?


Да. Это админ ссылку переоформлял, видимо, что-то спутал.

"Мигрирующее кафе" называется.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#6 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 11:37
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 221
Действительно, странно. Статуям же запрещено разгуливать днём.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#7 написал: Летяга
Сегодня, 12:27
0
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 613
Комментариев: 7 649
Цитата: Tengu
Я б сказала, у нас абсолютно немистический город.

Немистический город с мистическими улочками)
Загадочная история. Восприятие вообще много загадочного в себе имеет, мне кажется, что вся магия, вся мистика, да вообще всё существование привычного нам мира на наше восприятие завязаны очень крепко. Собственно, восприятие этот мир и творит.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#8 написал: Tengu
Сегодня, 12:47
0
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Публикаций: 43
Комментариев: 791
Цитата: Летяга
Собственно, восприятие этот мир и творит.


Я бы сказала, восприятие делает этот мир таким, каким мы его привыкли видеть. В существование объективной реальности вне нас самих я не сомневаюсь. Но фильтры.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#9 написал: M717
Сегодня, 12:56
0
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Публикаций: 7
Комментариев: 802
Я б сказала, у нас абсолютно немистический город.
Тема блуждающих объектов недвижимости, безусловно, интересна. Но крайне желательно, обсуждая эти вещи, давать привязку к местности. Чтобы мы, читатели, могли полазать по картам и панорамам, посмотреть на эти исчезающие магазины и скульптуры, получить некий эффект присутствия. Да и у историй рейтинг будет выше. Зачем это все вуалировать, прятать и скрывать? Я так предполагаю, речь идет об Океанском проспекте во Владивостоке?
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#10 написал: Минди
Сегодня, 13:23
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Публикаций: 4
Комментариев: 916
Про "гуляющие" статуи и памятники слышала. Говорят, что Петр1 на своем коне по ночам рассекает по городу, а его внук Петр3 прогуливается ночью по дворцовому саду. Вот такие неспокойные памятники. Может и морячок из истории тоже захотел немного размяться! +++
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
#11 написал: M717
Сегодня, 13:32
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Публикаций: 7
Комментариев: 802
Цитата: Минди
Может и морячок из истории тоже захотел немного размяться!

Известны случаи, когда по городу памятники морякам разгуливают даже вдвоем! (Нильс и дикие гуси)
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
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