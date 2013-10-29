Страшная месть

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Sagoto Просмотров: 399 Комментарии: 7 +9 Сегодня, 05:32 by

Эту жуткую историю рассказала мне мама. Произошло это лет двадцать назад на предприятии, где она работала.Началось все банально. Женатый мужик (назовем его Петр) завел себе любовницу помоложе (пусть будет Маша).Девица эта тут же забеременела и стала настаивать, чтобы он развелся, тем более, что детей у них с женой (скажем, Натальей) не было. Злые языки болтали, что Наталья бесплодна.Не сразу, но Маша добилась, чего хотела. Петр развелся и женился на ней. Когда ребенку исполнилось два года, Маша вышла из декрета и вернулась на службу. Тут-то все и произошло.Однажды утром на проходной появилась Наталья. Сначала на территорию завода ее не пускали, но потом каким-то образом она все же попала в цех, где работала Маша. Вероятнее всего, кто-то просто ее провел через соседнее предприятие, может, за деньги, а может, предвкушая намечающуюся драку с выдиранием волос. Но, к всеобщему разочарованию, Наталья скандалить не стала. Она вежливо поздоровалась с Машей и сказала:- Давайте познакомимся.Испуганная Маша растерялась и позволила Наталье потрогать свой живот.Встреча длилась недолго. Очень скоро Наталья ушла. И вроде как на этом все закончилось. Но вот странность...Через две недели после этого визита. Двухлетний сын Маши попал под грузовик. Несчастного шофера посадили, хотя никто из Машиных сослуживцев не верил, что он виноват. И чувство это только усилилось через некоторое время, когда Маша забеременела второй раз. Потому что, ни с того, ни с сего, на позднем сроке беременность прервалась.Некоторое время спустя Маша забеременела и в третий раз, но дитя умерло в утробе матери, и это повлекло за собой такие серьезные осложнения, что Маша сама чуть не погибла. В итоге, ей пришлось удалить все женские органы.Вторично женатый Петр так и остался бездетным.

Ключевые слова: Любовница беременность гибель ребенка выкидыш завод авторская история

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