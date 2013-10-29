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Истории из жизни

Страшная месть

Эту жуткую историю рассказала мне мама. Произошло это лет двадцать назад на предприятии, где она работала.

Началось все банально. Женатый мужик (назовем его Петр) завел себе любовницу помоложе (пусть будет Маша).
Девица эта тут же забеременела и стала настаивать, чтобы он развелся, тем более, что детей у них с женой (скажем, Натальей) не было. Злые языки болтали, что Наталья бесплодна.

Не сразу, но Маша добилась, чего хотела. Петр развелся и женился на ней. Когда ребенку исполнилось два года, Маша вышла из декрета и вернулась на службу. Тут-то все и произошло.

Однажды утром на проходной появилась Наталья. Сначала на территорию завода ее не пускали, но потом каким-то образом она все же попала в цех, где работала Маша. Вероятнее всего, кто-то просто ее провел через соседнее предприятие, может, за деньги, а может, предвкушая намечающуюся драку с выдиранием волос. Но, к всеобщему разочарованию, Наталья скандалить не стала. Она вежливо поздоровалась с Машей и сказала:
- Давайте познакомимся.
Испуганная Маша растерялась и позволила Наталье потрогать свой живот.

Встреча длилась недолго. Очень скоро Наталья ушла. И вроде как на этом все закончилось. Но вот странность...
Через две недели после этого визита. Двухлетний сын Маши попал под грузовик. Несчастного шофера посадили, хотя никто из Машиных сослуживцев не верил, что он виноват. И чувство это только усилилось через некоторое время, когда Маша забеременела второй раз. Потому что, ни с того, ни с сего, на позднем сроке беременность прервалась.

Некоторое время спустя Маша забеременела и в третий раз, но дитя умерло в утробе матери, и это повлекло за собой такие серьезные осложнения, что Маша сама чуть не погибла. В итоге, ей пришлось удалить все женские органы.
Вторично женатый Петр так и остался бездетным.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:32
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:32 by SagotoПросмотров: 399Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Любовница беременность гибель ребенка выкидыш завод авторская история

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 07:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2392|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 881
Ну, не знаю кем надо быть, чтобы позволить сопернице потрогать свой живот... !??
+
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: Joss
Сегодня, 07:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 914
Уводить мужика из семьи - это подло!
Никому не пожелаешь такого.

Хотя без согласия мужика - такое думаю вряд ли происходит...

Но, мстить невинным детям!!!....

Думаю этой "Наталье" - мало уже не показалось...
Если она реально причастна к гибели детей...

Хочешь отомстить: мсти, но по другому!!!
Не трогай невинные души!!!
Не порть себе карму....
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#3 написал: Sagoto
Сегодня, 07:40
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 23
Цитата: Joss
Уводить мужика из семьи - это подло!
Никому не пожелаешь такого.

Хотя без согласия мужика - такое думаю вряд ли происходит...

Но, мстить невинным детям!!!....

Думаю этой "Наталье" - мало уже не показалось...
Если она реально причастна к гибели детей...

Хочешь отомстить: мсти, но по другому!!!
Не трогай невинные души!!!
Не порть себе карму....


Я с вами полностью согласна. По всем пунктам.

Цитата: ELEMAT
Ну, не знаю кем надо быть, чтобы позволить сопернице потрогать свой живот... !??
+


Вряд ли она спрашивала разрешения.
Зарегистрирован: 16.08.2018
#4 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:09
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (452|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 497
Девица эта тут же забеременела

Когда ребенку исполнилось два года, Маша вышла из декрета и вернулась на службу

Испуганная Маша растерялась и позволила Наталье потрогать свой живот

Только меня заинтересовали эти нестыковки в тексте повествования?! Она и беременная была, и родила, как я поняла, и на работу вышла... тогда какой живот трогала Наталья?
За историю плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#5 написал: Sagoto
Сегодня, 08:26
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 23
Цитата: Крокозябла
Девица эта тут же забеременела

Когда ребенку исполнилось два года, Маша вышла из декрета и вернулась на службу

Испуганная Маша растерялась и позволила Наталье потрогать свой живот

Только меня заинтересовали эти нестыковки в тексте повествования?! Она и беременная была, и родила, как я поняла, и на работу вышла... тогда какой живот трогала Наталья?
За историю плюс!


На момент встречи с бывшей женой беременна она не была.

Извините, если я невнятно описала.
Зарегистрирован: 16.08.2018
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 09:06
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1035|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 284
Мразь, а не "Наташа"!
да все "хороши" в этой истории.
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#7 написал: Долгопят
Сегодня, 09:09
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 474
Я никогда при знакомстве с новыми людьми не позволяю трогать себя за разные выступающие( и не выступающие) части тела.А то ведь не ровен час и дыру протрут.
- знакомьтесь- Валя! - Сидор Петрович!( и Сидор Петрович нежно берет ея за вымя руку, а она его, скажем ,за лоб потрогает.Позитивно знакомство начнется.
ребята, не могу оценить, честно... гибель детей от прикосновения к пузу разлучницы? ну с трудом один раз вериться, но три раза снаряд в одну воронку?!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
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