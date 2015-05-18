Мистическая связь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 659 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 10:45 by

Мама и девчонки, похожие друг на друга как две капли воды, вызвали интерес и у взрослых, и у детей. Правда, интерес был не особо взаимным. Катя, бледная, худенькая, не слишком стремилась к новым знакомствам, полеживая с книжкой под яблоней в саду. Или же водила на пляж дочерей вместе с остальными родителями, при этом все так же не расставаясь с книгой. Надя, которая заявила, что она — старшая, родилась раньше Насти на целых 15 минут, была совсем не похожа на мать. Бойкая девчонка, душа компании. А вот Настя, внешне неотличимая от сестры, оказалась полной ее противоположностью. Так же, как мама, предпочитала книжки играм. Но всегда ходила за сестрой хвостом, как тень. «Надя и ее Тень» — так прозвали их взрослые, а следом за ними и мы собезьянничали. Так к Насте приклеилось прозвище Тень. Видно было, что Тень обожает свою сестру.В то лето в нашей ребячьей стайке наметилась борьба за первенство. С одной стороны, все шансы на корону были у Нади — смелая, красивая, болтушка, заводила, плюс еще имеет Тень, которая подчиняется каждому ее слову. Но по соседству обосновалась Марина, которая в бойкости Наде не уступала. Да к тому же Марина была на целый год старше Нади и знала кучу разных историй, которые ей рассказывал отец, капитан дальнего плавания. Кроме того, Марину можно было считать местной — у нее тут жила бабушка. Марина знала все интересные места, которые мы с увлечением исследовали, кучу легенд и массу страшилок. Надя ревновала, когда внимание компании устремлялось на Марину. И наоборот.Не знаю, когда в голове у Марины родился этот дьявольский план. Женщины — вообще коварные существа, независимо от того, сколько им лет. И Марине пришло в голову, что надо устранить преимущество Нади — ее Тень. Сделать так, чтобы девчонкам навсегда запретили отходить от матери. В тот день мы возвращались с пляжа. Марины и Насти с нами не было. Марина сказала, что ее не отпустила мама. А Настя вроде приболела и осталась дома. Нас не было часа четыре. И, когда мы подошли к дому, нас встречала испуганная Катя, мать близнецов. Она спросила: «Настя с вами?» Мы переглянулись: «Она же осталась дома!» — «Да, но она вскоре ушла, сказала, что передумала и пойдет с вами на море. Вы не могли далеко уйти, и я отпустила ее одну — была уверена, что она вас догонит!»В те годы дети свободно гуляли по улицам, убийцы и насильники были чем-то из области фантастики. И потому никого не удивило, что мать так легко отпустила дочку одну.Но куда могла деться маленькая девочка? Катя была в шоке. Ни через час, ни через два после нашего возвращения Настя не объявилась. Тетя Нарине вызвала Гагика, племянника, работавшего в милиции. Он выяснил, что Настю видели вместе с Мариной на пути к роднику. К роднику мы ходили, чтобы набрать вкусной холодной воды. Место было безопасным, но дальше проложенной тропинки ходить без взрослых не разрешалось. Хотя очень хотелось — ведь там недалеко была пещера, где по легенде давным-давно жил колдун, который заманивал и пожирал детей. Был ли тот колдун — не знаю, но это очень будоражило детское воображение. Но ходить туда не разрешали по одной простой причине — пещера была входом в лабиринт, имела кучу разветвленных рукавов. И выбраться оттуда без помощи проводника было невозможно.Гагик отправился к Марине. Девчонка поначалу отпиралась, а потом разревелась и призналась, что они с Настей ходили в пещеру колдуна. Она наврала Насте, что колдун был ее родственником и теперь является во сне. И говорит, что съест Надю, если Настя не подарит ему любимую куклу. Почему Настя поверила в это? Наверное, очень любила свою «вторую половину». Настя вошла в пещеру. Марина ждала неподалеку. Она была уверена, что, если Катя узнает, что Настя нарушила запрет и сунулась в пещеру, то ее накажет. И запрет дома — с большой гарантией — и Надю, и Тень. Оставленная в пещере кукла должна была послужить доказательством Настиного проступка. Прошло 15 минут. Настя все не появлялась. Марина начала ее звать, стоя у входа в пещеру. Сначала злилась, думая, что Тень ее разыгрывает. Но потом воображение стало рисовать ей картинки, где злой колдун пожирает Настю. Девочка испугалась и побежала домой.Марина боялась признаться сразу в том, что они ходили к пещере. Марина плакала и говорила, что Настю сожрал колдун. Ее утешали, но взрослым было понятно одно — Настя заблудилась в горном лабиринте. У Кати началась паника. Самым страшным было то, что Наде стало плохо. У девочки без видимых причин поднялась температура, она металась в бреду и плакала, словно ей было страшно, будто она бежала от чего-то или кого-то ужасного. Пришел доктор, осмотрел ребенка, предложил госпитализацию. Катя отказалась. Она разрывалась между заболевшей и пропавшей дочерями.Между тем Гагик организовал поисковую операцию. Проводники из местных обыскивали лабиринт. Но Настя будто сквозь землю провалилась. Лишь в одном из рукавов пещеры, в глубине, нашлась Настина кукла. Которая подтвердила предположение: девочка заблудилась в лабиринте. Насти не было уже двое суток. Наде становилось все хуже. Она металась в бреду, кричала. Тогда Катя решилась — девочку забрали в больницу, в реанимацию. Как она смогла пройти мимо врачей, никто, даже сама Надя, объяснить не смог. Но факт: в ту же ночь Надя выбралась из палаты и пошла к роднику. Что было — она не помнит. Катя, дремавшая на кушетке в приемном покое, проснулась словно от толчка. Побежала к реанимации. Сонный дежурный врач вошел в палату и похолодел: Нади там не было.На уши подняли милицию, добровольцев. Катя требовала, чтобы люди шли к пещере. Будто чувствовала, что ее дети там. И да, она оказалась права. Когда поисковики подъехали к роднику, им навстречу из леса вышли близнецы. То, что рассказали дети, похоже на ерунду. Настя сказала, что она вошла в пещеру и услышала Надин голос из глубины. Решила, что это сестра и Марина над ней шутят. Пошла на голос. Дальше — темнота. Настя испугалась и потеряла сознание. Пришла в себя оттого, что ей холодно и страшно. И все время слышался мерзкий голос: «Если она тебя любит — то придет и заберет тебя у меня. А она тебя не любит, не любит! И тогда я тебя сожру!» Настя плакала и кричала, что Надя ее любит и обязательно найдет.Она не знала, где она и сколько времени прошло. Она просто боялась и верила в любовь своей «второй половины». И Надя пришла. Вот только куда — ни она, ни сестра не смогли объяснить. Говорят, что помнят только темную пещеру, в которой Надя оставила двух их кукол, похожих друг на друга, как сами сестры. Девочки оказались здоровы, Надин жар исчез сам собой. А через несколько дней Катя вместе с дочками уехала.Эта история таит много непонятного, многое можно списать на игру детского воображения. И, скорее всего, не было никакого колдуна, а Настя просто заблудилась в пещере. Но вот вопрос: как так случилось, что опытные проводники и поисковики не смогли отыскать ребенка, а ее сестра-близнец смогла, причем неосознанно и необъяснимо. Словно ее вела мистическая нить, которая связывает близнецов от момента зачатия до момента смерти.Автор - Игорь Стоцкий.

Ключевые слова: Сёстры лето компания детей дьявольский план колдун поисковая операция

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