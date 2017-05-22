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Истории из жизни

Ждала, чтобы проститься

Когда я была маленькой, то почти все лето проводила у бабушки Люды в деревне. Грибы, ягоды, лес, речка… Но с годами мне стало там скучно, появились другие интересы. А уж как выросла, то и вовсе перестала наведываться к бабуле. Да и родители мои тоже не баловали старушку визитами. А она ждала, писала длинные обстоятельные письма, варила для нас варенье, солила огурцы-помидоры…

Однажды позвонила соседка Юлия и сказала, что бабушки больше нет. Она умерла, сидя у окна, глядя на дорогу, по которой когда-нибудь приедут ее родные. Отец с мамой поехали, похоронили бабу Люду, дом заколотили, кур раздали. Пса Тимоху соседка забрала. Мне поехать было некогда: я готовилась к сдаче экзаменов.

Прошло три года. И снова позвонила Юлия, на этот раз попросила меня к телефону.

— Женя, ты бы приехала, проведала бабушку.
— Тетя Юля, так она ж… нет ее.
— Может, и нет. А может, и есть, — загадочно ответила женщина.

Мне стало не по себе. Я человек не суеверный, но тут потеряла покой и сон.

Поехала, даже маме ничего не сказала — засмеёт. До деревни добралась уже под вечер. Отворила калитку и обмерла. В окне увидела лицо бабушки Люды. И это не была какая-то призрачная тень! Бабуля меня заметила, радостно замахала руками. На негнущихся ногах я подошла к дому, открыла двери.

— Бабуля? — позвала дрожащим голосом. — Ты здесь?
— Здесь, Женюша, где ж мне быть? — услышала ответ.

Не знаю, как я в обморок не грохнулась, откуда и силы взялись.

— Но ты же…
— Умерла, конечно, пришло время, — радостно согласилась старушка. — Но как же я могу уйти туда, не попрощавшись? Вот и жду, вот и жду…
— Прости меня, бабушка… Я так тебя люблю… любила…
— Ты не бойся, Женечка, подойди, дай, обниму тебя, девочка моя дорогая. Замуж-то не вышла? Или у меня уже и правнуки есть?
— Нет, бабуль, еще не вышла, — прошептала я, делая шаг к окошку.

Протянула руку. Моя ладонь коснулась обычного теплого человеческого плеча. Но тем не менее ужас прокрался в сердце: ведь бабушка мертвая! Старушка, кряхтя, встала, приблизилась и обняла меня. Она стала какой-то совсем маленькой, макушка едва до моей груди доставала.

— Будь счастлива, Женечка. Все у тебя будет хорошо: и муж любящий, и детки послушные. Я за тебя замолвлю словечко перед… Ним. Прощай. Спасибо, что приехала. А то я все жду и жду…

Она исчезла, только ветерок повеял. До утра я проплакала, вспоминая разные случаи из детства…

Автор - Евгения.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:17
Причина: Картинка удалена, т.к. там ошибка в слове.
Сегодня, 08:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 178Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Деревня бабушка похороны звонок мёртвая прощение ветерок

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 08:33
+2
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Публикаций: 8
Комментариев: 163
Грустно, особенно отношение детей к матери не приятно мне. Бросили бабушку в деревне, да и внучку подстать себе воспитали. Поздно после смерти слезы лить, надо при жизни внимание уделять. Слава богу в нашей семье такого нет, страшно наверно уходить в одиночестве.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#2 написал: FataMorgana
Сегодня, 09:36
+1
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Публикаций: 125
Комментариев: 3 048
Вот так-то. Неясно только , почему именно через три года почившая бабушка позвала внучку для прощания. Почему не раньше? Надеюсь, что хоть внучка теперь будет помнить бабушку, ибо уже ничего не остается...Только вспоминать.
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
#3 написал: Ольга 1981
Сегодня, 10:39
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Публикаций: 1
Комментариев: 202
После первого абзаца, я сразу подумала: "Боже, какие бессовестные, злые люди!" Ведь эта бабушка была кому то из них матерью! Неужели время не нашли хотя бы на час съездить к родному человеку. Очень жаль таких брошенных стариков.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:19
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Комментариев: 115
Да-а-а.... Фильм "Афоня" вспомнился. Да и в жизни моя мама все время ждала моего племянника, которого вырастила с пеленок, а тот за 9 лет приехал только пару раз. Все его оправдывала, любила сильно.
Зарегистрирован: 10.07.2018
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