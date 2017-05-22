Ждала, чтобы проститься

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:17

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Сделано_в_СССР Просмотров: 178 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 08:16 by

Когда я была маленькой, то почти все лето проводила у бабушки Люды в деревне. Грибы, ягоды, лес, речка… Но с годами мне стало там скучно, появились другие интересы. А уж как выросла, то и вовсе перестала наведываться к бабуле. Да и родители мои тоже не баловали старушку визитами. А она ждала, писала длинные обстоятельные письма, варила для нас варенье, солила огурцы-помидоры…Однажды позвонила соседка Юлия и сказала, что бабушки больше нет. Она умерла, сидя у окна, глядя на дорогу, по которой когда-нибудь приедут ее родные. Отец с мамой поехали, похоронили бабу Люду, дом заколотили, кур раздали. Пса Тимоху соседка забрала. Мне поехать было некогда: я готовилась к сдаче экзаменов.Прошло три года. И снова позвонила Юлия, на этот раз попросила меня к телефону.— Женя, ты бы приехала, проведала бабушку.— Тетя Юля, так она ж… нет ее.— Может, и нет. А может, и есть, — загадочно ответила женщина.Мне стало не по себе. Я человек не суеверный, но тут потеряла покой и сон.Поехала, даже маме ничего не сказала — засмеёт. До деревни добралась уже под вечер. Отворила калитку и обмерла. В окне увидела лицо бабушки Люды. И это не была какая-то призрачная тень! Бабуля меня заметила, радостно замахала руками. На негнущихся ногах я подошла к дому, открыла двери.— Бабуля? — позвала дрожащим голосом. — Ты здесь?— Здесь, Женюша, где ж мне быть? — услышала ответ.Не знаю, как я в обморок не грохнулась, откуда и силы взялись.— Но ты же…— Умерла, конечно, пришло время, — радостно согласилась старушка. — Но как же я могу уйти туда, не попрощавшись? Вот и жду, вот и жду…— Прости меня, бабушка… Я так тебя люблю… любила…— Ты не бойся, Женечка, подойди, дай, обниму тебя, девочка моя дорогая. Замуж-то не вышла? Или у меня уже и правнуки есть?— Нет, бабуль, еще не вышла, — прошептала я, делая шаг к окошку.Протянула руку. Моя ладонь коснулась обычного теплого человеческого плеча. Но тем не менее ужас прокрался в сердце: ведь бабушка мертвая! Старушка, кряхтя, встала, приблизилась и обняла меня. Она стала какой-то совсем маленькой, макушка едва до моей груди доставала.— Будь счастлива, Женечка. Все у тебя будет хорошо: и муж любящий, и детки послушные. Я за тебя замолвлю словечко перед… Ним. Прощай. Спасибо, что приехала. А то я все жду и жду…Она исчезла, только ветерок повеял. До утра я проплакала, вспоминая разные случаи из детства…Автор - Евгения.

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