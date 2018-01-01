Кто это был?!

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:00

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сизенко Дарья Просмотров: 56 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:59 by

В нашем поселке был маленький продуктовый магазинчик, располагающийся внутри жилого дома. Маленький без приувеличения. Два холодильника, в которых лежало мясо, мороженое и прочее, практически перегораживали свободное место от двери к прилавкам. Через эту "щель" одновременно вдвоём могли пройти только очень стройные хрупкие люди. В основном посетители "просачивались" в павильон буквально по одному. Как там хозяева магазина с проверяющими органами договаривались относительно этого момента, — я уж не знаю. Бизнес процветал, тем не менее. Это было лирическое отступление, дабы просветить читателей относительно боевой обстановки.Мой муж Миша (имя изменено) — дяденька габаритный. Ростом 185 см, широкоплечий, ещё и качается. Короче, если он в магазине подходил аккурат к тем холодильникам, мимо него незамеченным пройти не мог никто.Вот и тогда, года три назад, пришел он за пельмешками. Занял позицию, ассортимент рассматривает в холодильнике. У кассы мужичонку тщедушного заприметил. А продавщицы нет. Ушла в подсобку за товаром, видимо. Муж не спешит, серьёзно к вопросу о выборе пельмешек отнёсся. Продавщицы всё нет и нет. И мужик тот стоит, не уходит. Проходит несколько минут, и муж, с пачкой в руке, выпрямляется, взгляд поднимает — никого нет. Пустой павильон! Секунды шока. Был же какой-то мужик! Стоял! Но и выйти не мог! Мишка пути к отступлению перекрывал надёжно! Позвал продавщицу. Та, оказывается, чаи гоняла, пока никого нет. Миша не стал спрашивать про того загадочного человека. А то ещё чего подумают о нём . Он ведь не пьёт и не курит даже. Глюков не ловит.Мне рассказал. С огромными от удивления глазами. Я успокоила его. Сказала, что ничего страшного. Главное, что я верю, и он не сбрендил. Ему вообще везёт на подобные встречи. В других историях расскажу. Кто это был — дух, пришелец или нечисть — я не знаю. Но факт остаётся фактом. У нас на Камчатке вообще странностей хватает. Впрочем, как и везде.

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