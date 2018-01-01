Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Гадалка не ошибается

Ровно год прошел с тех пор, как мы с мужем переехали в наш загородный дом. Это была его гордость и наша давнишняя мечта. На работу ездили в город, а здесь получали ни с чем не сравнимое удовольствие от жизни на природе. Воздух, лес, две реки…Теперь, обзаведясь желанным жильем, мы могли подумать и о детях. Правда, из-за постоянной занятости многое в доме доделать не успели. Приходилось постепенно доводить его до ума как внутри, так и снаружи.

Как-то вечером после ужина я спустилась в гараж, где еще стояли не разобранные коробки и стопки книг и журналов.
— Это очень опасно, хорошая моя! Нельзя так! — услышала за спиной женский голос.
Обернувшись, увидела у ворот цыганку с крупной бижутерией на шее и красиво повязанным на голове платком.
— Вы кто? — удивилась я.
— Меня зовут Эльвира, — представилась женщина. — Я говорю о вашем уютном доме. Почему не запираешь гараж? Собаку почему не заведешь злую? Даже сигнализации нет! На свете много недобрых людей, могут обидеть. Будешь плакать потом.
— Что значит — обидеть? Kто вы такая? И почему вам вздумалось волноваться о нашем доме? — начала я выходить из себя от ее бесцеремонности.

Женщина посмотрела мне в глаза.
— Я — человек, который заботится о хороших людях и старается предупреждать их о надвигающейся беде. Просто не хочу, чтобы вас обокрали.
— А я думаю, что вам хочется вытянуть из меня деньги!
— Зачем такая недобрая? — покачала головой цыганка. — Я говорю, чтобы лучше следили, потому что кто-то хочет вас обокрасть.
— И откуда вы знаете?
— Видела в стеклянном шаре.
— Меня нельзя обмануть подобными бреднями! В шаре она видела! Денег я вам не дам, так что идите своей дорогой. Может, кто-то и клюнет на ваши сказки!
Я хотела поскорее окончить этот нелепый разговор со странной цыганкой. Но ее слова еще долго не шли у меня из головы…

— Что пропало, можете сказать? — спросил полицейский, осматривая нашу гостиную, в которой все было перевернуто вверх дном. Я нервно прикурила пятую подряд сигарету. И муж, как назло, уехал в командировку…
— Золотые украшения, двадцать тысяч рублей, около двух тысяч долларов из письменного стола супруга, новый компьютер, видеокамера, миксер, — мрачно перечисляла я. — Зачем им старый миксер?
— Вероятнее всего, вор проник в дом через дверь гаража. Вы всегда оставляете дверь открытой?
— Раньше запирали, а потом ключ куда-то подевался, а новый замок никак не поставим.
— Вы кого-то подозреваете?
— Да нет… Хотя…
Тут я вспомнила о странной цыганке. Рассказала обо всем полицейскому. Он почесал затылок. Наверное, засомневался, все ли у меня в порядке с головой.
— Может, это она и сделала или навела своих подельников?
— В нашем поселке есть цыгане — сказал полицейский, — но они всегда были мирными. Зарабатывают тем, что показывают на ярмарках всякие трюки и фокусы. Но мы все же проверим…

Через неделю меня вызвали к следователю, который вел наше дело. Тот рассказал:
— Мы проверили местных цыган. В день ограбления они были в другом поселке, есть много свидетелей.
— А может, кто-то сделал это по наводке той… дамы? — произнесла я разочарованно.
— Мы работаем над этой версией. Возможно, по ниточке доберемся до клубка и найдем виновного. Вас вызовем, если что.
— Послушайте! Если цыганка действительно увидела в шаре ограбление, то она может увидеть и того, кто его совершил, — все еще не могла я уняться.
— Предложение, конечно, интересное, — улыбнулся следователь. — Но до сих пор мы справлялись с работой без помощи стеклянного шара. Хотя, будем иметь в виду и такой вариант.

Вышла на улицу в полном смятении. Два внутренних голоса будто нашептывали мне совершенно противоположные вещи. Первый, разумный, твердил: «Чушь, ерунда, ты же взрослый человек! Какой стеклянный шар? Какие предсказания? Выбрось все это из головы!». Второй немедленно перебивал его: «Нельзя быть таким скептиком. Ты стала очень циничной, девочка моя… Может, хороший человек и правда добра тебе желал. И вообще, куда ты сунула ключи от гаража, растеряха? Подумай лучше об этом!»

Через какое-то время, вечером, перемыв посуду, я снова спустилась в гараж. Муж наконец окончил устанавливать книжные полки, и я стала потихоньку переносить в дом бесконечные стопки книг и журналов.
— Золотая моя, вечер добрый! Мне жаль, что так произошло, — услышала я знакомый голос. — А ключ твой… в холодильнике!
Ну, конечно, это была она, Эльвира! И я ей обрадовалась!
— Мне нужно с вами поговорить!
Но пока я дошла до ворот, женщина исчезла. Как сквозь землю провалилась…

Откуда она все-таки узнала о предстоящем ограблении? Зачем приходила в первый раз? Хотела обеспечить себе алиби? Или на самом деле пришла меня предупредить, а я так пренебрежительно отнеслась к ее помощи? Стоп! Что она сказала? «Ключ в холодильнике?» Бред! Но я все-таки отправилась проверять наличие ключа. Чем черт не шутит… Колбаса, сыр, оливки, масло… При чем тут ключ?
— Дорогая, кажется, ты сходишь с ума, — сказала я caмa себе вслух и полезла в морозилку за рыбой.
Муж просил запечь с овощами. Вытаскивая пакет с рыбой, услышала, как что-то упало на пол. О нет! Но это был он — ключ от гаража! И откуда об этом узнала Эльвира? Увидела в стеклянном шаре?

Автор - Анастасия.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:00
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 56Комментарии: 0
-2

Ключевые слова: Загородный дом цыганка кража полиция свидетели стеклянный шар

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.