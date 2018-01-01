Гадалка не ошибается

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:00

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 56 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 02:00 by

Ровно год прошел с тех пор, как мы с мужем переехали в наш загородный дом. Это была его гордость и наша давнишняя мечта. На работу ездили в город, а здесь получали ни с чем не сравнимое удовольствие от жизни на природе. Воздух, лес, две реки…Теперь, обзаведясь желанным жильем, мы могли подумать и о детях. Правда, из-за постоянной занятости многое в доме доделать не успели. Приходилось постепенно доводить его до ума как внутри, так и снаружи.Как-то вечером после ужина я спустилась в гараж, где еще стояли не разобранные коробки и стопки книг и журналов.— Это очень опасно, хорошая моя! Нельзя так! — услышала за спиной женский голос.Обернувшись, увидела у ворот цыганку с крупной бижутерией на шее и красиво повязанным на голове платком.— Вы кто? — удивилась я.— Меня зовут Эльвира, — представилась женщина. — Я говорю о вашем уютном доме. Почему не запираешь гараж? Собаку почему не заведешь злую? Даже сигнализации нет! На свете много недобрых людей, могут обидеть. Будешь плакать потом.— Что значит — обидеть? Kто вы такая? И почему вам вздумалось волноваться о нашем доме? — начала я выходить из себя от ее бесцеремонности.Женщина посмотрела мне в глаза.— Я — человек, который заботится о хороших людях и старается предупреждать их о надвигающейся беде. Просто не хочу, чтобы вас обокрали.— А я думаю, что вам хочется вытянуть из меня деньги!— Зачем такая недобрая? — покачала головой цыганка. — Я говорю, чтобы лучше следили, потому что кто-то хочет вас обокрасть.— И откуда вы знаете?— Видела в стеклянном шаре.— Меня нельзя обмануть подобными бреднями! В шаре она видела! Денег я вам не дам, так что идите своей дорогой. Может, кто-то и клюнет на ваши сказки!Я хотела поскорее окончить этот нелепый разговор со странной цыганкой. Но ее слова еще долго не шли у меня из головы…— Что пропало, можете сказать? — спросил полицейский, осматривая нашу гостиную, в которой все было перевернуто вверх дном. Я нервно прикурила пятую подряд сигарету. И муж, как назло, уехал в командировку…— Золотые украшения, двадцать тысяч рублей, около двух тысяч долларов из письменного стола супруга, новый компьютер, видеокамера, миксер, — мрачно перечисляла я. — Зачем им старый миксер?— Вероятнее всего, вор проник в дом через дверь гаража. Вы всегда оставляете дверь открытой?— Раньше запирали, а потом ключ куда-то подевался, а новый замок никак не поставим.— Вы кого-то подозреваете?— Да нет… Хотя…Тут я вспомнила о странной цыганке. Рассказала обо всем полицейскому. Он почесал затылок. Наверное, засомневался, все ли у меня в порядке с головой.— Может, это она и сделала или навела своих подельников?— В нашем поселке есть цыгане — сказал полицейский, — но они всегда были мирными. Зарабатывают тем, что показывают на ярмарках всякие трюки и фокусы. Но мы все же проверим…Через неделю меня вызвали к следователю, который вел наше дело. Тот рассказал:— Мы проверили местных цыган. В день ограбления они были в другом поселке, есть много свидетелей.— А может, кто-то сделал это по наводке той… дамы? — произнесла я разочарованно.— Мы работаем над этой версией. Возможно, по ниточке доберемся до клубка и найдем виновного. Вас вызовем, если что.— Послушайте! Если цыганка действительно увидела в шаре ограбление, то она может увидеть и того, кто его совершил, — все еще не могла я уняться.— Предложение, конечно, интересное, — улыбнулся следователь. — Но до сих пор мы справлялись с работой без помощи стеклянного шара. Хотя, будем иметь в виду и такой вариант.Вышла на улицу в полном смятении. Два внутренних голоса будто нашептывали мне совершенно противоположные вещи. Первый, разумный, твердил: «Чушь, ерунда, ты же взрослый человек! Какой стеклянный шар? Какие предсказания? Выбрось все это из головы!». Второй немедленно перебивал его: «Нельзя быть таким скептиком. Ты стала очень циничной, девочка моя… Может, хороший человек и правда добра тебе желал. И вообще, куда ты сунула ключи от гаража, растеряха? Подумай лучше об этом!»Через какое-то время, вечером, перемыв посуду, я снова спустилась в гараж. Муж наконец окончил устанавливать книжные полки, и я стала потихоньку переносить в дом бесконечные стопки книг и журналов.— Золотая моя, вечер добрый! Мне жаль, что так произошло, — услышала я знакомый голос. — А ключ твой… в холодильнике!Ну, конечно, это была она, Эльвира! И я ей обрадовалась!— Мне нужно с вами поговорить!Но пока я дошла до ворот, женщина исчезла. Как сквозь землю провалилась…Откуда она все-таки узнала о предстоящем ограблении? Зачем приходила в первый раз? Хотела обеспечить себе алиби? Или на самом деле пришла меня предупредить, а я так пренебрежительно отнеслась к ее помощи? Стоп! Что она сказала? «Ключ в холодильнике?» Бред! Но я все-таки отправилась проверять наличие ключа. Чем черт не шутит… Колбаса, сыр, оливки, масло… При чем тут ключ?— Дорогая, кажется, ты сходишь с ума, — сказала я caмa себе вслух и полезла в морозилку за рыбой.Муж просил запечь с овощами. Вытаскивая пакет с рыбой, услышала, как что-то упало на пол. О нет! Но это был он — ключ от гаража! И откуда об этом узнала Эльвира? Увидела в стеклянном шаре?Автор - Анастасия.

Ключевые слова: Загородный дом цыганка кража полиция свидетели стеклянный шар

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