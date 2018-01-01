Навстречу упавшей звезде

Навстречу упавшей звездеЕще в детстве я любила смотреть на звезды. В один вечер я увидела в небе яркую вспышку. Прочертив в небе дугу, она погасла где-то рядом с моим домом. Я сразу же бросилась туда, решив, что сейчас найду кусочек неба! Он лежал прямо посреди дороги, но на небо он был мало похож — грязно-серый, невзрачный камушек. Но, когда я взяла его в руки, он засветился едва заметным голубоватым светом. Меня это поразило, и с этого дня я не расставалась с камушком ни на минуту.
В детстве я нашептывала ему свои мысли: «Вот было бы здорово, если бы родители купили мне на день рождения большую куклу! И чтобы она умела говорить!» И вскоре заветный подарок был у меня, словно родители слышали, как я о нем говорила. Я была уверена, что этот талисман исполняет мои желания. И поэтому, даже став взрослой, я продолжала шептаться с камушком, жалуясь ему на свои невзгоды и делясь радостями. Камушек всегда помогал мне — и на экзаменах, и в любви. Я часто делилась с ним мечтами о прекрасном принце — описывала его внешность, характер, привычки. Но принца пока не было. Подруги только посмеивались надо мной.
Но однажды произошло событие, которое убедило подружек в волшебной силе талисмана. В тот день мы поехали отдыхать на озеро. Выходные пролетели. И вот уже поздно вечером, в воскресенье, мы на машинах возвращались домой. Не знаю, что тогда сыграло роковую роль: усталость или неопытность, но водитель, спускаясь по крутому склону, не справился с управлением. Машина, снеся бетонное ограждение, на полном ходу вылетела с дороги и, кувыркаясь, полетела с обрыва. В тот миг, когда машина остановилась, я осознала, что осталась жива. Видимо, у меня был шок, потому что вместо того, чтобы попытаться выбраться из покореженной машины, я продолжала сидеть, отрешенно глядя перед собой.
Вскоре рядом появились какие-то люди. Они открыли двери и начали вытаскивать подруг. «Девушка, с вами все в порядке?» — прокричал мне кто-то в ухо. Я повернула голову и увидела его! Он был похож на принца из моих грез, моих мечтаний, которыми я делилась только со своим талисманом. Он взял меня за руку, помогая выйти из машины, и тут я вскрикнула от боли. Разжав руку, я увидела сильнейший ожог на ладони, в которой я судорожно сжимала свой заветный камушек. Видимо, в тот момент, когда машина вылетела с дороги, я сунула руку в карман, где лежал талисман, и изо всех сил сжала его. Рука очень быстро зажила. Эта была чуть ли не единственная серьезная травма, не считая нескольких ушибов.
К счастью, все остались живы. Юрий, тот самый, что вытащил меня из машины, предложил мне стать его женой. Я согласилась. И скоро наша свадьба.
Автор - Ирина В.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:38
Сегодня, 10:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 0
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