Навстречу упавшей звезде

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:38 by

Еще в детстве я любила смотреть на звезды. В один вечер я увидела в небе яркую вспышку. Прочертив в небе дугу, она погасла где-то рядом с моим домом. Я сразу же бросилась туда, решив, что сейчас найду кусочек неба! Он лежал прямо посреди дороги, но на небо он был мало похож — грязно-серый, невзрачный камушек. Но, когда я взяла его в руки, он засветился едва заметным голубоватым светом. Меня это поразило, и с этого дня я не расставалась с камушком ни на минуту.В детстве я нашептывала ему свои мысли: «Вот было бы здорово, если бы родители купили мне на день рождения большую куклу! И чтобы она умела говорить!» И вскоре заветный подарок был у меня, словно родители слышали, как я о нем говорила. Я была уверена, что этот талисман исполняет мои желания. И поэтому, даже став взрослой, я продолжала шептаться с камушком, жалуясь ему на свои невзгоды и делясь радостями. Камушек всегда помогал мне — и на экзаменах, и в любви. Я часто делилась с ним мечтами о прекрасном принце — описывала его внешность, характер, привычки. Но принца пока не было. Подруги только посмеивались надо мной.Но однажды произошло событие, которое убедило подружек в волшебной силе талисмана. В тот день мы поехали отдыхать на озеро. Выходные пролетели. И вот уже поздно вечером, в воскресенье, мы на машинах возвращались домой. Не знаю, что тогда сыграло роковую роль: усталость или неопытность, но водитель, спускаясь по крутому склону, не справился с управлением. Машина, снеся бетонное ограждение, на полном ходу вылетела с дороги и, кувыркаясь, полетела с обрыва. В тот миг, когда машина остановилась, я осознала, что осталась жива. Видимо, у меня был шок, потому что вместо того, чтобы попытаться выбраться из покореженной машины, я продолжала сидеть, отрешенно глядя перед собой.Вскоре рядом появились какие-то люди. Они открыли двери и начали вытаскивать подруг. «Девушка, с вами все в порядке?» — прокричал мне кто-то в ухо. Я повернула голову и увидела его! Он был похож на принца из моих грез, моих мечтаний, которыми я делилась только со своим талисманом. Он взял меня за руку, помогая выйти из машины, и тут я вскрикнула от боли. Разжав руку, я увидела сильнейший ожог на ладони, в которой я судорожно сжимала свой заветный камушек. Видимо, в тот момент, когда машина вылетела с дороги, я сунула руку в карман, где лежал талисман, и изо всех сил сжала его. Рука очень быстро зажила. Эта была чуть ли не единственная серьезная травма, не считая нескольких ушибов.К счастью, все остались живы. Юрий, тот самый, что вытащил меня из машины, предложил мне стать его женой. Я согласилась. И скоро наша свадьба.Автор - Ирина В.

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