Берег Енисея

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 125 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 22:15 by

История эта произошла давно. Тогда брату моему было 9, а мне 12 лет. Жили мы в небольшом рыбацком селении на берегу могучего батюшки Енисея.Однажды брат мой и его друзья решили отправиться в тундру на охоту. Старшему из них на тот момент было 13, младшему – 8.Собрались и ушли. О том, что они направляются в сторону тундры, заметила лишь одна из соседок.К вечеру на поиски поднялась вся деревня. Папа с бригадой других мужчин отправились в тундру на вездеходе. Пошли и мы с мамой. Так как была уже осень, оделись потеплее, взяли с собой хлеб, спички, сухой хворост и воду.Мы шли всё дальше и дальше, но никого не встретили. Очень устали. Мама решила поискать ещё немного; меня же, наказав держаться берега Енисея, отправила обратно.Не теряя из виду реки, я стала возвращаться. Но обратный путь оказался намного тяжелее. Мало того, что силы практически покинули меня, я стала слышать непонятные звуки. Вид привычных гор и тундры будто изменился. У меня началась паника. Лишь страх, что я могу потеряться, заставил меня внимательно следить за Енисеем и двигаться вдоль него.Через какое-то время я явственно расслышала вдалеке гавканье поселковых собак. В этом момент силы оставили меня, я упала и закрыла глаза.Не знаю, сколько времени я так пролежала. В чувство меня привёл сильный удар в спину. Я открыла глаза и встала. Оглядевшись, я никого рядом не увидела. Лишь дуновение свежего ветра подтолкнуло меня в сторону посёлка. Мне казалось, что я будто очень быстро плыву по тундре. В какой-то момент я споткнулась и была вынуждена остановиться. Постояв в задумчивости несколько минут, я тихонько пошла в сторону посёлка.Часа через 3, уже к утру, ребята были найдены и привезены в посёлок. Оказывается, когда они пошли в тундру, то попали под сильный ливень и грозу. Дети нашли глубокую яму и спрятались в ней. Незаметно для себя уснули. Первым проснулся самый младший и всех растолкал. Так как Енисея уже не было видно, ребята пошли наугад, как им казалось, домой. Так они и заблудились.С того времени прошло уже много лет. Но до сих пор для меня остаётся загадкой, кто же меня разбудил?Этот случай не давал мне покоя долгое время. Когда я спросила у мамы, что бы это могло быть, она ответила, как обычно с улыбкой:– Это твоя счастливая рубашка снова тебе помогла.Дело в том, что я родилась, как это принято говорить в народе, в «рубашке». Это тоненькая прозрачная плёнка, в которой рождаются некоторые дети. 6 лет мама её берегла. Но когда мы стали переезжать на новое место жительство, «рубашка» моя куда-то задевалась. Мама говорила, что это на счастье. Нельзя допускать, чтобы такие вещи были украдены или выброшены. А, если вещь сама теряется, то это добрый знак. Видимо, и тот толчок в спину, не давший мне тогда замёрзнуть на улице, – «дело рук» моего оберега.Автор - Яптунэ Виктория.

Ключевые слова: Дети тундра поиски помощь счастливый случай история из жизни

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