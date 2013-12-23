Кузьмич

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:24

Cherniy Hleb Просмотров: 423 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 18:24 by

У нас в городе есть "нехороший" дом. Он стоит по пути следования трамвая (в городе единственного), который по утрам возит людей на работу в промзону и, соответственно, вечером - обратно. Первая моя работа была на одном из промышленных предприятий в том районе, про дом "с привидениями" я слышал и раньше, а тут, так сказать, узрел воочию. На вид это небольшой двухэтажный частный домик с облезшей побелкой на неказистых стенах, кривоватыми оконцами и остатками шифера на полуразвалившейся крыше - типичная заброшка, у которой не осталось хозяев, не более того. Однако история дома довольно зловеща.В пятидесятых годах прошлого века там поселился некий одинокий ветеран войны, который, впрочем, прожил там недолго. К нему каким-то образом добровольно-принудительно подселили семью местного "мажора" тех лет, единственного сына директора одного из крупных заводов. Говорили, что дом приглянулся Сергею Кузьмичу (или просто Кузьмичу, как звали его за глаза) из -за того, что имел два этажа, что на тот момент было признаком роскоши и экзотикой. Вместе с Кузьмичом в дом въехала и его семья: жена Надя и двое сыновей-погодок. Одинокий ветеран вначале был переселен в комнату на втором этаже, а потом и вовсе съехал в общежитие - жить с семейкой Кузьмича оказалось не сахар...Он в страхе держал жену и детей, регулярно избивал их и всячески издевался: не давал денег даже на еду, запрещал выходить из дому, когда он на работе, и прочее. Милиция безмолвствовала и ни во что не вмешивалась - отец Кузьмича имел в городке очень большой вес, его боялись, обратись Надя с заявлением - не факт, что его бы приняли.В тот вечер сотрудники милиции на вызов в дом Кузьмича приехали с неохотой, только после того как выяснили, что едут "на труп". Случилось жуткое - один из мальчиков завязал на балке крыши на чердаке бельевую веревку и повесился. Свел счеты с жизнью. Надя, нашедшая сына, потеряла сознание, а позже ее увезли в больницу в невменяемом состоянии. Кузьмич хранил мрачное молчание - он взял отпуск на работе и ушел в запой.По городу поползли нехорошие слухи. Говорили что мертвый пацаненок был весь в ссадинах, кровоподтеках и гематомах - просто места живого не было. Кто первым выдвинул версию о том, что Кузьмич в воспитательном пылу убил сына, а потом подвесил его к балке, -неизвестно, но вскоре все были уверены в том, что так все и было. Якобы подозревал старший сын не его. Потому и бил постоянно и его, и жену... Младшего мальчика бабушка с дедушкой забрали к себе - Кузьмич стал просто невменяем.Когда стало ясно, что жена из больницы не вернется, он запил по-серьезному, уже не стесняясь никого, и уволился с работы. Целыми днями бродил по дому, по крошечному дворику и молол какую-то чушь... Люди даже стали было его жалеть, но тут случилось следующая беда: младший мальчик, живший у бабушки с дедушкой, запутался в шторе и каким-то образом удавился. Не спрашивайте, как такое может быть, - факт, как говорят, был налицо.Констатировали несчастный случай, ребенка похоронили рядом с братом. Кузьмич в невменяемом состоянии посетил кладбище (на похоронах его не было), после чего повесился у себя в том самом доме - на чердаке , на той же балке, где и его старший сын... Надя навеки сгинула в психиатрической больнице в райцентре.Через некоторое время в доме стали видеть свет по ночам, какие-то перемещающиеся огни, словно кто-то ходит внутри с фонариком. Происшествия в семье сына директора завода так напугали людей, что войти туда никто бы не решился - очень долго все вещи несчастной семьи оставались на местах. Огни видели многие, особенно рабочие, шедшие домой со второй смены, то есть после наступления темноты. Потом в доме почему-то обвалилась крыша... Кто-то заикнулся про силуэт повешенного, которого видно в окне. Нередко (опять же, ночью) со стороны пустующего дома стали доноситься приглушенные детские крики и матерщина - так орал Кузьмич, когда "воспитывал" своих, еще живых, детей...Лет через пять в дом вселили добровольно-принудительно семью какого-то рабочего на том основании, что мест в общежитии не было. Люди сбежали оттуда через месяц: ночью по дому кто-то явственно ходил, отчетливо несло то запахом спирта, то трупной вонью, дети стали жаловаться, что ночью их душит кто-то невидимый... Больше дом заселить не пытались.Самая странная и, по-моему, страшная легенда гласит, что самоубийца - хозяин "нехорошего" дома в сопровождении нескольких странных существ, отдаленно напоминающих старух в лохмотьях, в годовщину своей смерти появляется в своих бывших комнатах. Он имеет вид полуразложившегося трупа, на шее у него веревка, рядом с ним его сыновья, тоже полулюди-полутрупы, он избивает их и проклинает последними словами, а старухи крутятся вокруг них и хохочут... Якобы при этом он кричит, что "упустил Надьку" и что "Надьку надо искать, тогда и мне покой наступит, смогу я уйти отсюда".Не знаю, правда это или нет... Но дом действительно производит впечатление жуткого, заброшенного людьми места.

Ключевые слова: Дом страх пьянь ужас авторская история

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