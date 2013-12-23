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Истории из жизни

Кузьмич

У нас в городе есть "нехороший" дом. Он стоит по пути следования трамвая (в городе единственного), который по утрам возит людей на работу в промзону и, соответственно, вечером - обратно. Первая моя работа была на одном из промышленных предприятий в том районе, про дом "с привидениями" я слышал и раньше, а тут, так сказать, узрел воочию. На вид это небольшой двухэтажный частный домик с облезшей побелкой на неказистых стенах, кривоватыми оконцами и остатками шифера на полуразвалившейся крыше - типичная заброшка, у которой не осталось хозяев, не более того. Однако история дома довольно зловеща.

В пятидесятых годах прошлого века там поселился некий одинокий ветеран войны, который, впрочем, прожил там недолго. К нему каким-то образом добровольно-принудительно подселили семью местного "мажора" тех лет, единственного сына директора одного из крупных заводов. Говорили, что дом приглянулся Сергею Кузьмичу (или просто Кузьмичу, как звали его за глаза) из -за того, что имел два этажа, что на тот момент было признаком роскоши и экзотикой. Вместе с Кузьмичом в дом въехала и его семья: жена Надя и двое сыновей-погодок. Одинокий ветеран вначале был переселен в комнату на втором этаже, а потом и вовсе съехал в общежитие - жить с семейкой Кузьмича оказалось не сахар...

Он в страхе держал жену и детей, регулярно избивал их и всячески издевался: не давал денег даже на еду, запрещал выходить из дому, когда он на работе, и прочее. Милиция безмолвствовала и ни во что не вмешивалась - отец Кузьмича имел в городке очень большой вес, его боялись, обратись Надя с заявлением - не факт, что его бы приняли.

В тот вечер сотрудники милиции на вызов в дом Кузьмича приехали с неохотой, только после того как выяснили, что едут "на труп". Случилось жуткое - один из мальчиков завязал на балке крыши на чердаке бельевую веревку и повесился. Свел счеты с жизнью. Надя, нашедшая сына, потеряла сознание, а позже ее увезли в больницу в невменяемом состоянии. Кузьмич хранил мрачное молчание - он взял отпуск на работе и ушел в запой.

По городу поползли нехорошие слухи. Говорили что мертвый пацаненок был весь в ссадинах, кровоподтеках и гематомах - просто места живого не было. Кто первым выдвинул версию о том, что Кузьмич в воспитательном пылу убил сына, а потом подвесил его к балке, -неизвестно, но вскоре все были уверены в том, что так все и было. Якобы подозревал старший сын не его. Потому и бил постоянно и его, и жену... Младшего мальчика бабушка с дедушкой забрали к себе - Кузьмич стал просто невменяем.

Когда стало ясно, что жена из больницы не вернется, он запил по-серьезному, уже не стесняясь никого, и уволился с работы. Целыми днями бродил по дому, по крошечному дворику и молол какую-то чушь... Люди даже стали было его жалеть, но тут случилось следующая беда: младший мальчик, живший у бабушки с дедушкой, запутался в шторе и каким-то образом удавился. Не спрашивайте, как такое может быть, - факт, как говорят, был налицо.Констатировали несчастный случай, ребенка похоронили рядом с братом. Кузьмич в невменяемом состоянии посетил кладбище (на похоронах его не было), после чего повесился у себя в том самом доме - на чердаке , на той же балке, где и его старший сын... Надя навеки сгинула в психиатрической больнице в райцентре.

Через некоторое время в доме стали видеть свет по ночам, какие-то перемещающиеся огни, словно кто-то ходит внутри с фонариком. Происшествия в семье сына директора завода так напугали людей, что войти туда никто бы не решился - очень долго все вещи несчастной семьи оставались на местах. Огни видели многие, особенно рабочие, шедшие домой со второй смены, то есть после наступления темноты. Потом в доме почему-то обвалилась крыша... Кто-то заикнулся про силуэт повешенного, которого видно в окне. Нередко (опять же, ночью) со стороны пустующего дома стали доноситься приглушенные детские крики и матерщина - так орал Кузьмич, когда "воспитывал" своих, еще живых, детей...

Лет через пять в дом вселили добровольно-принудительно семью какого-то рабочего на том основании, что мест в общежитии не было. Люди сбежали оттуда через месяц: ночью по дому кто-то явственно ходил, отчетливо несло то запахом спирта, то трупной вонью, дети стали жаловаться, что ночью их душит кто-то невидимый... Больше дом заселить не пытались.

Самая странная и, по-моему, страшная легенда гласит, что самоубийца - хозяин "нехорошего" дома в сопровождении нескольких странных существ, отдаленно напоминающих старух в лохмотьях, в годовщину своей смерти появляется в своих бывших комнатах. Он имеет вид полуразложившегося трупа, на шее у него веревка, рядом с ним его сыновья, тоже полулюди-полутрупы, он избивает их и проклинает последними словами, а старухи крутятся вокруг них и хохочут... Якобы при этом он кричит, что "упустил Надьку" и что "Надьку надо искать, тогда и мне покой наступит, смогу я уйти отсюда".

Не знаю, правда это или нет... Но дом действительно производит впечатление жуткого, заброшенного людьми места.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24 by Cherniy HlebПросмотров: 423Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Дом страх пьянь ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:00
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1284|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 497
Легенда про бродячие трупы вряд ли правдива, всё местный фольклор, обросший самыми всевозможными небылицами.
А сама история семьи Кузьмича страшная. Безнаказанность, алкоголь, вкупе с явным психическим отклонениям, превратили жизнь его домочадцев в ад на земле. А Наде в своё время не хватило духу сбежать. Хотя, не факт, что урод их из-под земли бы достал. Но так страдать тоже не фонтан(((
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Долгопят
Сегодня, 19:07
+2
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 450
М-да..столько лет прошло, человеческая трагедия обросла легендами, "овита плющами и зловонными лозами". Наверное, был такой Кузьмич, который методично расправился со своей семьей.Конечно присутствие мальчика и тирана будет чувствоваться, плюс добрые соседи понарасскажут жути- не заснешь потом.
Не думаю, что были очевидцы сцен со старухами и" избиениями младенцев".Тем более реплики про Надьку.

."....А также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе.." Врунов и сказочникой у нас достаточно, и не такое расскажут.
Плюс за страшную историю !
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#3 написал: conjure one
Сегодня, 20:39
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5465|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 168
Последняя легенда интересна. Если и реально всё происходящее, то и смысла не лишено. Странные существа-старухи в лохмотьях есть черти, что на годовщину приводят самоубийцу на место его смерти, дабы помнил о том, что натворил, и не было ему покоя. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Гюльнара
Сегодня, 20:50
+1
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Прочитала - и вспомнила новейшую историю, про трех сестер и их отца. Да, бедные дети страдают в таких семьях, невольно подумаешь "И зачем их родители рожали?" Но ведь рожали же зачем-то? Чтобы дети жили и умерли в мучениях. Зачем всё это?
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:57
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Глеб Жиглов

Плюс за страшную историю !!! + good
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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