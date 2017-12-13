Проклятие с того света

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:56

Капустка Просмотров: 671 Комментарии: 9 +9 Сегодня, 10:56 by

Известно, что батюшки не рекомендуют открывать гроб после того, как покойного отпели и крышку заколотили гвоздями. Я всегда знала об этом запрете, но не могла найти объяснения этому. Погуглив, я пришла к выводу, что как бы официальной версии, почему запрещено, нет. И сейчас даже, с позволения батюшки, иногда разрешается на кладбище крышку открыть, чтобы люди, которых не было в церкви на отпевании, смогли попрощаться с усопшим. Но все-таки нежелательно.С этим вопросом я обратилась к своей 80-летней бабуле. На что она рассказала мне историю, которая произошла с ее родственниками в деревне. Умерла бабушка, она была православная, и ее отпевали в церкви. Но на похороны опаздывал ее взрослый внук. И приехал уже тогда, когда обряд отпевания завершился и закрытый гроб отвезли на кладбище. Он очень расстроился, что не попрощался. Дочь бабушки, мать внука, настояла, чтоб открыли гроб опять. Их предупредили, что так делать нехорошо. Они ослушались.На 9 день женщина (дочь бабушки) открыла печку, и на нее неожиданно полыхнул огонь. Она получила очень сильные ожоги. Сгорела заживо и умерла, по словам односельчан, на руках у своего сына.На 9 день после похорон женщины внук (ее сын) умер от отравления угарным газом (забыл открыть заслонку в печи). Как сидел в кресле, так и уснул там навсегда.Нельзя шутить с потусторонним миром и нельзя лезть туда, куда тебя не просят. Ведь не просто так существуют запреты, установленные и выверенные народом веками.Бабушка поясняет так. Сами залезли на тот свет.

Ключевые слова: Покойник отпевание батюшка непослушание традиции запрет авторская история

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