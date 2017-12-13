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Истории из жизни

Проклятие с того света

Известно, что батюшки не рекомендуют открывать гроб после того, как покойного отпели и крышку заколотили гвоздями. Я всегда знала об этом запрете, но не могла найти объяснения этому. Погуглив, я пришла к выводу, что как бы официальной версии, почему запрещено, нет. И сейчас даже, с позволения батюшки, иногда разрешается на кладбище крышку открыть, чтобы люди, которых не было в церкви на отпевании, смогли попрощаться с усопшим. Но все-таки нежелательно.

С этим вопросом я обратилась к своей 80-летней бабуле. На что она рассказала мне историю, которая произошла с ее родственниками в деревне. Умерла бабушка, она была православная, и ее отпевали в церкви. Но на похороны опаздывал ее взрослый внук. И приехал уже тогда, когда обряд отпевания завершился и закрытый гроб отвезли на кладбище. Он очень расстроился, что не попрощался. Дочь бабушки, мать внука, настояла, чтоб открыли гроб опять. Их предупредили, что так делать нехорошо. Они ослушались.

На 9 день женщина (дочь бабушки) открыла печку, и на нее неожиданно полыхнул огонь. Она получила очень сильные ожоги. Сгорела заживо и умерла, по словам односельчан, на руках у своего сына.

На 9 день после похорон женщины внук (ее сын) умер от отравления угарным газом (забыл открыть заслонку в печи). Как сидел в кресле, так и уснул там навсегда.

Нельзя шутить с потусторонним миром и нельзя лезть туда, куда тебя не просят. Ведь не просто так существуют запреты, установленные и выверенные народом веками.

Бабушка поясняет так. Сами залезли на тот свет.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56 by КапусткаПросмотров: 671Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Покойник отпевание батюшка непослушание традиции запрет авторская история

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Комментарии

#1 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 11:28
+1
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Комментариев: 193
То есть моментально попадаешь на тот свет?
Зарегистрирован: 13.12.2017
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 11:50
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Онлайн
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Публикаций: 18
Комментариев: 2 053
думаю, что с открытием крышки гроба это никак не связано. Много историй о том, что в течение 40 дней можно ожидать много смертей для тех, кому это уготовлено.
я открывала крышку гроба своей мамы на кладбище после отпевания в церкви. Современные гробы гвоздями не заколачиваются, а закручиваются на винт. Все, слава Богу, живы здоровы.
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:57
+2
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Репутация: (1853|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 177
С потусторонним миром конечно шутки плохи, но в данном случае с печкой нельзя было шутить, там свои хитрости у газовых.
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: ZelD
Сегодня, 12:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 301
"умер от отравления угарным газом (забыл открыть заслонку в печи)." Наверное рано закрыл, иначе я не знаю кем нужно быть, чтоб протопить печь и не заметить дыма. mask
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:32
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2276|-1)
Публикаций: 1 003
Комментариев: 8 234
К приметам конечно надо относится с осторожностью, но как в истории написано, так вообще с мистикой не связано. Я печку стабильно топлю и бывает, что полыхает. И скрывать печь тоже надо с осторожностью. Так что относитесь к истоплению печей внимательнее и не будет проблем.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#6 написал: Ольга 1981
Сегодня, 12:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 179
В моей семье был подобный случай. Когда умер мой прапрадед, его сын не успел к похоронам. И пошел раскапывать могилу, что бы посмотреть на него в последний раз
(Зачем, не знаю, для меня это дикость какая то). А до этого жене покойного снится сон, что муж ей говорит, мол, все у меня хорошо, только не вижу ничего. И вот сын с помощниками раскопали могилу отца, открыли гроб, а у него земля сквозь доски на лицо насыпалась и все глаза засыпало. Ну они посмотрели, попрощались и закопали гроб обратно. Правда, все у них потом хорошо было, никаких других смертей. Надеюсь, понятно написала кто есть кто.
За историю плюс, но думаю просто так суждено было погибнуть другим людям. А там кто знает, кто знает...
Зарегистрирован: 13.12.2017
#7 написал: t.eir
Сегодня, 13:30
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Онлайн
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 150
При чём здесь проклятие с того света. Родственники и после смерти достают и проклинают?
Зарегистрирован: 18.05.2018
#8 написал: Julia_Yudina
Сегодня, 13:52
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 37
Может я что то неправильно поняла, но не так давно у меня умер дедушка и его отпевал батюшка в прощальном зале. После мы еще постояли , закрыли гроб, приехав на кладбище мы его открыли так как нужно попрощаться, но все живи и здоровы !
Зарегистрирован: 28.03.2018
#9 написал: Капустка
Сегодня, 15:39
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Цитата: ZelD
"умер от отравления угарным газом (забыл открыть заслонку в печи)." Наверное рано закрыл, иначе я не знаю кем нужно быть, чтоб протопить печь и не заметить дыма. mask

Наверное вы правы... наверное действительно рано закрыл.

Цитата: Julia_Yudina
Может я что то неправильно поняла, но не так давно у меня умер дедушка и его отпевал батюшка в прощальном зале. После мы еще постояли , закрыли гроб, приехав на кладбище мы его открыли так как нужно попрощаться, но все живи и здоровы !

Значит с открытием гроба не связаны смерти....
Зарегистрирован: 3.08.2018
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