Кошка-экзорцист

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 459 Комментарии: 4 +6 Вчера, 18:27 by

Иногда наша пушистая любимица Лукерья уставится своими глазищами в какой-нибудь угол, а я думаю: «Господи, неужели новая нечисть в доме завелась?» Но с нашей кошкой я спокоен — она не раз нас спасала. Даже успела зарекомендовать себя как хороший экзорцист…Много лет мы копили деньги, чтобы вместо двухкомнатной квартиры купить трешку. Чтобы была у нас с женой настоящая спальня, у дочки — ее девичья комната. Два года назад смогли, наконец, осуществить свою мечту. Когда переезжали, Аня, супруга моя, сказала, что надо бы кошку первой в новую квартиру запустить — примета такая. «Ну мне только не хватало сейчас кошку искать!» — огрызнулся. Аня промолчала, но, похоже, обиделась. А кошку нам все равно пришлось искать. Правда, позже…С первых же дней жизни на новом месте началась какая-то чертовщина. По ночам что-то постукивало, потрескивало. При этом ощущали это только я и жена. Дочь Настю ничего не беспокоило. Скоро стало совсем плохо. Ночами у нас в спальне со скрипом открывались дверцы шкафа. Однажды утром, проснувшись, мы увидели, что все наши вещи из шкафа вывалены на пол. Анна впала в истерику. Я взял телефон и стал звонить прежним хозяевам квартиры. Выяснил, что у них в этой комнате, где сейчас наша с Аней спальня, жила и умерла бабушка. Я дал отбой и выругался. Хоть и не верил во всякие привидения, но приятного-то мало. Жена твердо сказала: «Нужна кошка. Она прекрасно прогоняет из дома нечистую силу». Я согласился, когда на следующее утро с подоконника сам собой упал и разбился цветочный горшок. Ане я про бабку, которая концы отдала в нашей комнате, рассказывать не стал. Пусть считает все, что происходит, происками полтергейста.Кошку мы решили взять уже подрощенную. Выбрали в питомнике годовалую черную пушистую красавицу с белой грудью и лапками, с пронзительными желто-зелеными глазами. Звали ее Луизой. Но мы тут же переименовали кису в Лукерью, Лушку. Когда привезли ее домой, Лушка выгнула спину дугой и зашипела. «Вот, я говорила! — заявила жена. — Она с порога нечистую силу чует!» Кошка вела себя беспокойно. Обошла всю квартиру, потом уселась около шкафа в нашей спальне и уставилась на его дверцы. Сидела так минут 20. Потом подошла к одной дверце и попыталась открыть ее лапкой. Дверь со скрипом поддалась, открылась, и Лушка стала бешено мяукать, глядя на полки с бельем. Нам аж страшно стало. Потом внезапно успокоилась и, довольная проделанной работой, ушла.Несколько ночей Лушка провела в нашей спальне. К шкафу она больше интереса не проявляла. Но часто, усевшись посреди комнаты, подолгу не сводила взгляда с окна. И как-то вечером с жутким мявом вспрыгнула на подоконник. Форточка распахнулась — на улице внезапно поднялся жуткий ветер, прямо ураган. Лукерья бросилась но окно, царапала стекло — мы испугались, что она его разобьет и вывалится с 9 этажа. Успокоились они одновременно, Лушка и ураган. Он стих так же неожиданно, как и поднялся. Кошка спрыгнула с подоконника и растянулась на полу со смертельно усталым видом. Я подумал, что это дух бабули улетучился. После этого вечера Лукерья покинула нашу спальню и обустроила себе местечко в гостиной, в кресле.Наша необыкновенная кошка отлично справляется не только с привидениями, но и с живыми людьми — если они приходят с недобрыми намерениями. Однажды наведался мой племянник — клянчил деньги на «выгодное дело», обещал вернуть с процентами очень скоро. Лушка ходила кругами вокруг нас, шипела на племяша. Я задумался: давать или нет? И тут моя любимица тяпнула меня за ногу. Словно сказать хотела: «Не дури, дятел!» Я отказал парню, а потом узнал, что деньги ему были нужны на нелегальный бизнес, который прогорел, не успев вырасти.Вскоре зачастила к нам соседка снизу — бойкая бабенка со странным именем Вирджиния. То придет соли одолжить, то спросит, нет ли у нас такой-то книжки, то явится узнать, идет ли ей новое пальто. Это она, конечно, у Ани спрашивала, но глазом в мою сторону косила конкретно. Анька, смекнув, в чем дело, сказала, что на порог эту Вирджинию больше не пустит. А уж Лушка на это давно намекала — она все время шипела и орала на соседку, а как-то даже поцарапала ее. При этом с теми, кто приходил к нам с добром, Луша была истинным ангелом: и об ноги терлась, и на колени залезала, и гладить себя позволяла.И вот как-то сидит наша защитница около входной двери и пялится на нее. Потом подошла и стала ее когтями царапать. Я открыл дверь — никого. А она выскользнула и сделала лужу на придверном коврике. Такого случиться просто не могло по определению! Лукерья — дама очень порядочная и ни разу в жизни не промахнулась мимо лотка. Я ее загнал в квартиру, коврик поднял — теперь только выкинуть! — а под ним … земля черная насыпана и иглы швейные, штук 5. Я онемел, позвал жену. «Только руками не трогай! — закричала Аня. — Это порча, это наверняка Вирджиния, дрянь, подкинула, чтобы нас рассорить!» Смела все веником в совок, да и отнесла соседушке под дверь. Оставила там и веник с совком. После этого ведьма эта к нам не приближалась. Вот Лушка молодчина!Наша дочь Настя полгода назад резко изменилась. Ей тогда 15 лет было. До этого они с Лушкой дружили, а тут Настя начала кошку из своей комнаты прогонять, дверь захлопывать. Со мной и Аней стала грубой, резкой. Начались резкие перепады настроения. В школе скатилась на тройки. Мы заподозрили наркотики, но дочь поклялась, что это не так. В комнате на стенах Настя нарисовала какие-то знаки, среди них жена с ужасом обнаружила и его. Ну, понимаете, с рогами. Мы решили, что Наська попала в секту. Под видом друга пригласили домой психолога. Тот не смог сказать ничего вразумительного. А вот моя мама поставила диагноз: «В Настасью бес вселился! Ищите экзорциста!» Но экзорцист нашелся сам: на спасение кинулась Лукерья.Она по ночам стала проникать в комнату дочки и ложиться рядом с ней на подушке. Настя устраивала нам истерики: «Если вы не уберете эту дрянь, я ее убью!» Жена заявила: «Это не дрянь, это член нашей семьи. Можешь сначала убить меня». Дочка закричала: «И убью!» Я перепугался не на шутку: похоже, действительно, черт из девки лезет. Однажды утром нас разбудил пронзительный крик дочки. Мы влетели в ее комнату: Лушка лежала у дочери на груди и драла коготками ночную рубашку, а Настя никак не могла ее прогнать. И вдруг утихла и заплакала. Кошка спрыгнула на пол и гордо удалилась.Настя рассказала нам, что проснулась от того, что ее кто-то душил во сне. Оказалось, это кошка легла ей пузом на лицо. Дочка попыталась ее сбросить, тогда Лушка переместилась на грудь. Ночная рубашка Насти была вся разодрана, но на теле — ни единой царапинки. Дочь подняла на нас глаза и жалобно сказала: «Ох, как же я по вам соскучилась!» Аня разрыдалась, бросилась обнимать дочь. А я вышел, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Взял на руки кошку, зарылся в ее шерстку и сказал: «Спасибо, Лушенька». А она исхитрилась и лизнула меня в ухо. Я понял, что Лушка прогнала нечисть, поселившуюся в нашей дочке. Настя стала прежней. С Лушкой опять дружат-целуются. Да мы все в нашей экзорцистке души не чаем. Знаем: мы под надежной защитой!Автор - Алексей Николаев.

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