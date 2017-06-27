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Истории из жизни

Мертвый жених

Моя сестра - девушка свободная, красивая, уверенная в себе. Мужчины не могут не обращать внимания на ее огромные зеленые глаза, рыжие волосы, вьющиеся локонами, стройную фигурку. Она большая любительница "кружить" головы.

Когда она объявила, что влюбилась в Диму и хочет за него замуж - семья долго не могла поверить в серьезность ее намерений. Потом пришел в гости Дима - скромный, тихий и очень обаятельный. Рядом с шустрой и неугомонной Маринкой он совершенно не вписывался. Но, пообщавшись с ним, мы все поняли, что парень серьезный, нашу "попрыгунью" очень любит и ей будет с ним хорошо. Договорились, что свадьба будет осенью, в октябре.

Чтобы подзаработать, Дима в отпуск устроился на стройку какого-то муниципального объекта. Сроки сдачи его "сильно горели" и поэтому работать приходилось днем и ночью, но и платили за это достойно. Когда устанавливали опорную плиту, то что-то пошло не так и плита рухнула вниз. Рабочие еле-еле успели отбежать. "Слава Богу! Все живы!" - вздохнул бригадир, но когда плиту подняли, то под ней оказался несчастный Дима, расплющенный и мертвый.

Маринка долго плакала, но как-то не так. Мне казалось, что она оплакивает свою неудавшуюся супружескую жизнь, а не бедного Димку.

Через пару недель после похорон родители были разбужены страшным криком. Вбежав в комнату Марины, они увидели, что дочь, рыдая, показывает на пустое кресло.
"Он только что был здесь!" - кричала она.

Успокоившись, сестра рассказала родителям, что она проснулась от того, что замерзла и, открыв глаза, увидела сидящего в кресле, Диму, который молча смотрел на нее.

"Он был в том же костюме, в котором его хоронили! И выглядел он так же страшно как в гробу".

Надо сказать, что по случайности лицо Димы не пострадало при падении плиты, но тело было все расплющено.

На следующую ночь все повторилось.

И на следующую.

Мама пошла в церковь и рассказала там о проблеме. Приехал батюшка освятил комнату, посоветовал Марине сходить на могилку, да и в церкви заказать панихиду.

Так все и сделали.

Димка продолжает приходить.

Маринка уже и комнату меняла, когда спит вместе с мамой, то жених не приходит. Но если одна, то он опять молча сидит в кресле и смотрит на нее.

Мне кажется, что она не сдержала какое-то обещание, данное ему при жизни, вот он и ждет от нее исполнения сказанного.

Он ждет.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 16:32 by капитанская дочкаПросмотров: 560Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Сестра жених несчастный случай смерть призрак история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:09
+1
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Комментариев: 683
Значит надо спросить, что она ему пообещала.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Eulalia
Сегодня, 17:53
0
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Комментариев: 250
Или ждёт, или скучает
Зарегистрирован: 11.05.2014
#3 написал: Latifa2323
Сегодня, 18:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 67
Почему бы не спросить.
Подготовиться и спросить.
Надо решать проблему.Что бы тот ушел и отпустил.
Не будет же она всю жизнь с мамкой спать.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#4 написал: Шонди
Сегодня, 20:10
-1
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 247
Страсти-то какие. Каждый раз видеть расплющенного жениха невесело, но ведь можно и привыкнуть. Ну сидит себе в кресле и пусть сидит. Жалко что ли?
Зарегистрирован: 10.07.2015
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