Мертвый жених

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

капитанская дочка Просмотров: 560 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 16:32 by

Моя сестра - девушка свободная, красивая, уверенная в себе. Мужчины не могут не обращать внимания на ее огромные зеленые глаза, рыжие волосы, вьющиеся локонами, стройную фигурку. Она большая любительница "кружить" головы.Когда она объявила, что влюбилась в Диму и хочет за него замуж - семья долго не могла поверить в серьезность ее намерений. Потом пришел в гости Дима - скромный, тихий и очень обаятельный. Рядом с шустрой и неугомонной Маринкой он совершенно не вписывался. Но, пообщавшись с ним, мы все поняли, что парень серьезный, нашу "попрыгунью" очень любит и ей будет с ним хорошо. Договорились, что свадьба будет осенью, в октябре.Чтобы подзаработать, Дима в отпуск устроился на стройку какого-то муниципального объекта. Сроки сдачи его "сильно горели" и поэтому работать приходилось днем и ночью, но и платили за это достойно. Когда устанавливали опорную плиту, то что-то пошло не так и плита рухнула вниз. Рабочие еле-еле успели отбежать. "Слава Богу! Все живы!" - вздохнул бригадир, но когда плиту подняли, то под ней оказался несчастный Дима, расплющенный и мертвый.Маринка долго плакала, но как-то не так. Мне казалось, что она оплакивает свою неудавшуюся супружескую жизнь, а не бедного Димку.Через пару недель после похорон родители были разбужены страшным криком. Вбежав в комнату Марины, они увидели, что дочь, рыдая, показывает на пустое кресло."Он только что был здесь!" - кричала она.Успокоившись, сестра рассказала родителям, что она проснулась от того, что замерзла и, открыв глаза, увидела сидящего в кресле, Диму, который молча смотрел на нее."Он был в том же костюме, в котором его хоронили! И выглядел он так же страшно как в гробу".Надо сказать, что по случайности лицо Димы не пострадало при падении плиты, но тело было все расплющено.На следующую ночь все повторилось.И на следующую.Мама пошла в церковь и рассказала там о проблеме. Приехал батюшка освятил комнату, посоветовал Марине сходить на могилку, да и в церкви заказать панихиду.Так все и сделали.Димка продолжает приходить.Маринка уже и комнату меняла, когда спит вместе с мамой, то жених не приходит. Но если одна, то он опять молча сидит в кресле и смотрит на нее.Мне кажется, что она не сдержала какое-то обещание, данное ему при жизни, вот он и ждет от нее исполнения сказанного.Он ждет.

Ключевые слова: Сестра жених несчастный случай смерть призрак история из жизни авторская история

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