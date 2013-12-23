Дорога домой, Или быстрее — не значит лучше

Дорога домой, Или быстрее — не значит лучшеХочу поделиться историей, произошедшей лет пять назад, при упоминании которой до сих пор мурашки по телу бегают. Поехали.
Обычный вечер воскресенья. Май. Обычная дорога с дачи домой в Москву. Обычные муки выбора, как ехать. Ибо традиционно все стоит. Стоит Ленинградка, Рига, и на Волоколамском шоссе затеяли ремонт, собрав немаленькую пробку. Но ехать надо.
Еду проселками, подбираясь потихоньку к Волоколамке. Поздний вечер, солнце уже ушло на покой, но ветер по-летнему тёпл и напоен ароматами раннего лета. Тихонько мурлычет музыка. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается и вот, подъезжаю к т-образному перекрестку, после которого летняя сказка закончится, и начнется душная, нервная пробка. Как же не хочется поворачивать. Останавливаюсь в раздумьях, а не повернуть ли мне налево. Может объездом, кругами, но можно с ветерком объехать хоть какой-то участок загруженной трассы. И тут передо мной проносится джип. Черный крузер, помню как сейчас.
Соблазнил. Кручу руль в другую сторону и лечу за джипом. Именно лечу. Джип топит как на пожар. Вцепившись в руль, вишу у него "на хвосте" и почему-то страшно боюсь отстать. Справа и слева петляет темный проселок. Поворот, подъём. Фонари крузака исчезают за взгорком, но я тут же взлетаю вслед за ним. Джипа нет. Нигде. Несколько озадачиваюсь данным фактом, ибо за эту секунду повернуть и скрыться в полях, или заехать во двор и погасить габариты он никак не мог. Да и нет там поворота. И заборы все – штакетник.
Внизу деревня. Не горит ни один фонарь, не светится ни одно окно. Ну что ж, время уже позднее. Въезжаю в деревню и опять упираюсь в т-образный перекресток. Точно знаю – мне надо направо. Там г. Истра, там трасса, ведущая в Москву.
Но поворот нужного мне направления перегорожен. Красные и белые дорожные блоки растянулись цепочкой от обочины до обочины. Вот это номер. И чего? Мне точно нужно туда. Выхожу из машины в надежде спросить у кого-нибудь из местных, насколько там всё серьёзно и может можно аккуратненько проехать.
Никого. Полная тишина и темнота. Только тускло светит желтым светом одинокий фонарик на крыльце маленькой церквушки из желтого кирпича. Потоптавшись около машины, решаю всё же повернуть в другую сторону – может, там есть какой-то объезд.
Повернула. Еду. Справа поле, слева поле. Пара километров позади, а дорога всё прямая, как стрела. Решаю всё же посоветоваться с навигатором. Забыла сказать, во время гонки за джипом навигатор решил отдохнуть и выключился. Реанимирую аппарат и тот бодренько мне рисует, что дальше меня ждет только дом отдыха и водохранилище. На том дорога и заканчивается.
Делать нечего – надо разворачиваться и ехать обратно.
Развернуться в один приём не получилось и, сдавая назад, я автоматически бросила взгляд направо на встречку. Встречка оказалась «занята». Метрах в 10 от машины на меня неслось существо. Очень высокое – метра четыре в высоту. Черный силуэт. Больше всего оно было похоже на человека, бегущего на месте. Т.е. активно работали согнутые в локтях руки и колени, вздымающиеся до груди. Что до головы – на голове этого нечта было что-то вроде короны, как бы из длинных, свисающих во все стороны перьев.
С бешеным визгом резины по асфальту я рванула обратно. Выскочила на перекресток, и вижу: блоки, перегораживающие дорогу, скромно кучкой стоят на обочине. На бешеной скорости я неслась через какие-то леса, поля, деревни и пришла в себя только в Истре. Никогда я не была так рада была куче машин, людей, свету фонарей.
Прошла неделя.
Опять вечер воскресенья. Опять еду домой. Только на этот раз вечер ранний. Еще ярко светит закатное солнце, на дороге полно машин. И что-то дергает меня опять проехаться тем же маршрутом. Народу вокруг полно. Вроде не страшно.
Опять взгорок, поворот, подъём, спуск, деревня. Церкви нет. Совсем нет. На этом месте пустырь и магазинчик сбоку. Даже те же блоки кучкой лежат на обочине, а церковь пропала. Ну ладно, допустим, то чучело мне приглючилось в потемках, но здание я же не могла придумать. В полных непонятках и сомнениях по поводу своей умственной полноценности, ощущая в затылке дыхание подкрадывающейся шизофрении, я повернула в сторону трассы.
Приехала домой и по какому-то наитию полезла в Гугл поискать что-нибудь про эту деревеньку. И вычитала: в деревне была часовня, взорванная в годы войны большевиками. А записи о ней сохранились от того, что в отличии от множества деревянных часовенок, эта была построена из белого камня.
Вот такая история приключилась и открыла поток множеству мистических случаев в моей, доселе абсолютно реалистичной жизни.
Испытанный ужас не отучил меня ездить по ночным незнакомым дорогам, но встретив ночью в деревне церковь, я вздрагиваю и чувствую, как холодеет спина.
Это приключение не даёт мне покоя. Мучает вопрос: зачем меня туда заманили (а заманили однозначно. И странная безудержная тяга следовать за джипом, и его исчезновение, и перегороженная дорога наводят меня на эту мысль). А если заманили, то отчего отпустили? Не думаю, что то существо не могло меня догнать, если бы хотело. И при чём здесь церковь?
С этими вопросами я даже к эзотерикам ходила. Версии были разные, но ответить на эти вопросы мне никто не смог. Я боюсь, что это может повториться и тогда я уже не смогу убежать.
Может быть, вы мне поможете?
Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:03 by НатушаПросмотров: 705Комментарии: 6
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