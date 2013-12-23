Дорога домой, Или быстрее — не значит лучше

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Натуша Просмотров: 705 Комментарии: 6 +16 Вчера, 21:03 by

Хочу поделиться историей, произошедшей лет пять назад, при упоминании которой до сих пор мурашки по телу бегают. Поехали.Обычный вечер воскресенья. Май. Обычная дорога с дачи домой в Москву. Обычные муки выбора, как ехать. Ибо традиционно все стоит. Стоит Ленинградка, Рига, и на Волоколамском шоссе затеяли ремонт, собрав немаленькую пробку. Но ехать надо.Еду проселками, подбираясь потихоньку к Волоколамке. Поздний вечер, солнце уже ушло на покой, но ветер по-летнему тёпл и напоен ароматами раннего лета. Тихонько мурлычет музыка. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается и вот, подъезжаю к т-образному перекрестку, после которого летняя сказка закончится, и начнется душная, нервная пробка. Как же не хочется поворачивать. Останавливаюсь в раздумьях, а не повернуть ли мне налево. Может объездом, кругами, но можно с ветерком объехать хоть какой-то участок загруженной трассы. И тут передо мной проносится джип. Черный крузер, помню как сейчас.Соблазнил. Кручу руль в другую сторону и лечу за джипом. Именно лечу. Джип топит как на пожар. Вцепившись в руль, вишу у него "на хвосте" и почему-то страшно боюсь отстать. Справа и слева петляет темный проселок. Поворот, подъём. Фонари крузака исчезают за взгорком, но я тут же взлетаю вслед за ним. Джипа нет. Нигде. Несколько озадачиваюсь данным фактом, ибо за эту секунду повернуть и скрыться в полях, или заехать во двор и погасить габариты он никак не мог. Да и нет там поворота. И заборы все – штакетник.Внизу деревня. Не горит ни один фонарь, не светится ни одно окно. Ну что ж, время уже позднее. Въезжаю в деревню и опять упираюсь в т-образный перекресток. Точно знаю – мне надо направо. Там г. Истра, там трасса, ведущая в Москву.Но поворот нужного мне направления перегорожен. Красные и белые дорожные блоки растянулись цепочкой от обочины до обочины. Вот это номер. И чего? Мне точно нужно туда. Выхожу из машины в надежде спросить у кого-нибудь из местных, насколько там всё серьёзно и может можно аккуратненько проехать.Никого. Полная тишина и темнота. Только тускло светит желтым светом одинокий фонарик на крыльце маленькой церквушки из желтого кирпича. Потоптавшись около машины, решаю всё же повернуть в другую сторону – может, там есть какой-то объезд.Повернула. Еду. Справа поле, слева поле. Пара километров позади, а дорога всё прямая, как стрела. Решаю всё же посоветоваться с навигатором. Забыла сказать, во время гонки за джипом навигатор решил отдохнуть и выключился. Реанимирую аппарат и тот бодренько мне рисует, что дальше меня ждет только дом отдыха и водохранилище. На том дорога и заканчивается.Делать нечего – надо разворачиваться и ехать обратно.Развернуться в один приём не получилось и, сдавая назад, я автоматически бросила взгляд направо на встречку. Встречка оказалась «занята». Метрах в 10 от машины на меня неслось существо. Очень высокое – метра четыре в высоту. Черный силуэт. Больше всего оно было похоже на человека, бегущего на месте. Т.е. активно работали согнутые в локтях руки и колени, вздымающиеся до груди. Что до головы – на голове этого нечта было что-то вроде короны, как бы из длинных, свисающих во все стороны перьев.С бешеным визгом резины по асфальту я рванула обратно. Выскочила на перекресток, и вижу: блоки, перегораживающие дорогу, скромно кучкой стоят на обочине. На бешеной скорости я неслась через какие-то леса, поля, деревни и пришла в себя только в Истре. Никогда я не была так рада была куче машин, людей, свету фонарей.Прошла неделя.Опять вечер воскресенья. Опять еду домой. Только на этот раз вечер ранний. Еще ярко светит закатное солнце, на дороге полно машин. И что-то дергает меня опять проехаться тем же маршрутом. Народу вокруг полно. Вроде не страшно.Опять взгорок, поворот, подъём, спуск, деревня. Церкви нет. Совсем нет. На этом месте пустырь и магазинчик сбоку. Даже те же блоки кучкой лежат на обочине, а церковь пропала. Ну ладно, допустим, то чучело мне приглючилось в потемках, но здание я же не могла придумать. В полных непонятках и сомнениях по поводу своей умственной полноценности, ощущая в затылке дыхание подкрадывающейся шизофрении, я повернула в сторону трассы.Приехала домой и по какому-то наитию полезла в Гугл поискать что-нибудь про эту деревеньку. И вычитала: в деревне была часовня, взорванная в годы войны большевиками. А записи о ней сохранились от того, что в отличии от множества деревянных часовенок, эта была построена из белого камня.Вот такая история приключилась и открыла поток множеству мистических случаев в моей, доселе абсолютно реалистичной жизни.Испытанный ужас не отучил меня ездить по ночным незнакомым дорогам, но встретив ночью в деревне церковь, я вздрагиваю и чувствую, как холодеет спина.Это приключение не даёт мне покоя. Мучает вопрос: зачем меня туда заманили (а заманили однозначно. И странная безудержная тяга следовать за джипом, и его исчезновение, и перегороженная дорога наводят меня на эту мысль). А если заманили, то отчего отпустили? Не думаю, что то существо не могло меня догнать, если бы хотело. И при чём здесь церковь?С этими вопросами я даже к эзотерикам ходила. Версии были разные, но ответить на эти вопросы мне никто не смог. Я боюсь, что это может повториться и тогда я уже не смогу убежать.Может быть, вы мне поможете?

Ключевые слова: Вечер поездка деревня церковь существо история из жизни авторская история

Другие, подобные истории: